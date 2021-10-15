Forbes: Реальна версія "Слуги народу" не схожа на телесеріал. Це провал

На тлі постійної агресії Росії український уряд і весь його бізнес-клас "загрузли в таких глибоких проблемах, що буде дивно, якщо вони взагалі зможуть із них вибратися".

Про це пише аналітик світових бізнестрендів Кеннет Рапоза в статті для видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на BBC.

Він погоджується, що труднощів додають як політика Росії, так і дещо охололі відносини зі США.

Автор вважає, що, за рішенням Джо Байдена, Україна пересунулася на другий план пріоритетності для Вашингтона. Так сталося, зокрема, через роботу Байдена-молодшого на компанію, яку підозрюювали в корупції, і це стало предметом розслідування, затьмаривши виборчу кампанію його батька.

Утім, згадуючи, як комедійний актор Володимир Зеленський став президентом, Рапоза стверджує, що "найстрашніший ворог із усіх - це самі українці".

"Життя перетворилося на мистецтво. Але багато з тих, хто спостерігав за Україною, й іноземних інвесторів хочуть повернути свої гроші. Реальна версія "Слуги народу" не схожа на телесеріал. Це провал", - заявляє автор.

За його спостереженнями, поява імені Зеленського в документах Pandora Papers, опублікованих Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань, не додає віри інвесторам, деякі з яких вже судяться з українськими компаніями.

"Pandora Papers не віщують нічого хорошого для України, і це поганий знак для Зеленського. Як зауважив один вашингтонський аналітик на умовах анонімності, "Україна - це Саудівська Аравія корупції"", - пише Рапоза.

На його думку, попри обіцянки Зеленського зробити Україну "землею обітованою" для іноземних інвестицій, цього не сталося, навіть попри те, що країна має успішний IT-сектор, велику кількість природних ресурсів, чудовий сільськогосподарський потенціал і освічену робочу силу.

"Очевидно, що в Україні як і раніше щось не так. І справа в керівництві в Києві. Невдалі кроки, здійснені США, не принесли йому жодної користі. У поєднанні з "шахом" (але ще не "матом") на геополітичній шахівниці з боку росіян Україна сьогодні виглядає такою ж загубленою, як і раніше", - вважає він.

На думку Рапози, політика Зеленського з "деолігархізації", розкритикована Венеційською комісією, також на вигляд сумнівна, оскільки може бути використана як "політична зброя" проти опонентів.

Серед питань, які затьмарюють порядок денний української влади, також енергетична криза.

"Втім, це не 100% вина України. У певному сенсі їх кинули на поталу вовкам", - додає аналітик, згадуючи зняття Вашингтоном заперечень проти добудови російського газового трубопроводу Nord Stream 2.

"Західна допомога й іноземні інвестиції навряд чи прийдуть на допомогу Україні. Поки адміністрація Байдена розбирається з безпрецедентними труднощами вдома […], у Білого дому немає часу на драми в Україні. Це погано як для "Cлуги народу", так і для перспектив іноземного бізнесу в Україні, який сподівався, що це буде найбільша і найкраща країна з колишнього СРСР для інвестування", - підсумовує Рапоза.

Нагадаємо, ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Володимир Зеленський ніяк не відреагував на оприлюднену інформацію. Замість нього, "Офшор 95" прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, а також голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. Їхні аргументи в цілому звелися до того, що реєструвати свій бізнес в офшорах - це нормально.

