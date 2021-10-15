Forbes: Реальна версія "Слуги народу" не схожа на телесеріал. Це провал
На тлі постійної агресії Росії український уряд і весь його бізнес-клас "загрузли в таких глибоких проблемах, що буде дивно, якщо вони взагалі зможуть із них вибратися".
Про це пише аналітик світових бізнестрендів Кеннет Рапоза в статті для видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на BBC.
Він погоджується, що труднощів додають як політика Росії, так і дещо охололі відносини зі США.
Автор вважає, що, за рішенням Джо Байдена, Україна пересунулася на другий план пріоритетності для Вашингтона. Так сталося, зокрема, через роботу Байдена-молодшого на компанію, яку підозрюювали в корупції, і це стало предметом розслідування, затьмаривши виборчу кампанію його батька.
Утім, згадуючи, як комедійний актор Володимир Зеленський став президентом, Рапоза стверджує, що "найстрашніший ворог із усіх - це самі українці".
"Життя перетворилося на мистецтво. Але багато з тих, хто спостерігав за Україною, й іноземних інвесторів хочуть повернути свої гроші. Реальна версія "Слуги народу" не схожа на телесеріал. Це провал", - заявляє автор.
За його спостереженнями, поява імені Зеленського в документах Pandora Papers, опублікованих Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань, не додає віри інвесторам, деякі з яких вже судяться з українськими компаніями.
"Pandora Papers не віщують нічого хорошого для України, і це поганий знак для Зеленського. Як зауважив один вашингтонський аналітик на умовах анонімності, "Україна - це Саудівська Аравія корупції"", - пише Рапоза.
На його думку, попри обіцянки Зеленського зробити Україну "землею обітованою" для іноземних інвестицій, цього не сталося, навіть попри те, що країна має успішний IT-сектор, велику кількість природних ресурсів, чудовий сільськогосподарський потенціал і освічену робочу силу.
"Очевидно, що в Україні як і раніше щось не так. І справа в керівництві в Києві. Невдалі кроки, здійснені США, не принесли йому жодної користі. У поєднанні з "шахом" (але ще не "матом") на геополітичній шахівниці з боку росіян Україна сьогодні виглядає такою ж загубленою, як і раніше", - вважає він.
На думку Рапози, політика Зеленського з "деолігархізації", розкритикована Венеційською комісією, також на вигляд сумнівна, оскільки може бути використана як "політична зброя" проти опонентів.
Серед питань, які затьмарюють порядок денний української влади, також енергетична криза.
"Втім, це не 100% вина України. У певному сенсі їх кинули на поталу вовкам", - додає аналітик, згадуючи зняття Вашингтоном заперечень проти добудови російського газового трубопроводу Nord Stream 2.
"Західна допомога й іноземні інвестиції навряд чи прийдуть на допомогу Україні. Поки адміністрація Байдена розбирається з безпрецедентними труднощами вдома […], у Білого дому немає часу на драми в Україні. Це погано як для "Cлуги народу", так і для перспектив іноземного бізнесу в Україні, який сподівався, що це буде найбільша і найкраща країна з колишнього СРСР для інвестування", - підсумовує Рапоза.
Нагадаємо, ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
Володимир Зеленський ніяк не відреагував на оприлюднену інформацію. Замість нього, "Офшор 95" прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, а також голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. Їхні аргументи в цілому звелися до того, що реєструвати свій бізнес в офшорах - це нормально.
Таке складується враження, що в Україні вішають євреїв, як чорношкірих в США.
Нам не нравится отражение в зеркале.
Но виновато не зеркало.
Надо работать над собой.
А нац.элиты действительно нет. Правильно Дима сказал всё.
Если руководят преступники - они элита. Они диктуют правила. Они построили такую систему и поддерживают её.
Если вам это не нравится - попробуйте привести к власти _не преступников_. Получится - они станут элитой.
А пока - не надо себя обманывать.
Допустимо завтра другий тур виборів президента в який вийшли Зєля і Пєцік. Для мене питання полягає не за кого голосувати, а чому я не можу проголосувати проти обох,чому прибрали даний пункт. Щас зєлєнь і соєвий щєкалад почнуть верещати - "це вибори будуть безконечні". Відповідь - зате не оберемо бариг і клоунів.
Виходить, коли допустити, що на вибори прийде лише одна людина то вона може обрати президента.
І це не проблема кандидатів, це проблема країни.
Але доктора нема.
2. Відокремити політику від економіки введенням жорсткого контролю за фінансуванням політичних партій через комітет представників з державних органів, суспільних організацій, ЗМІ, та представників партій.
3. Політик, який отримує заробітну плату з державного бюджету і має власний бізнес та бізнес близьких родичів передаються в управління спеціальним організаціям, які діють на території України, мають відповідну ліцензію від України, не мають офшорних рахунків.
2. Відокремити політику від економіки введенням жорсткого контролю за фінансуванням політичних партій через комітет представників з державних органів, суспільних організацій, ЗМІ, та представників партій. Маячня, будь який олігарх может бути членом партії й робити відповідні внески як її член.
3. Політик, який отримує заробітну плату з державного бюджету і має власний бізнес та бізнес близьких родичів передаються в управління спеціальним організаціям, які діють на території України, мають відповідну ліцензію від України, не мають офшорних рахунків. Ніщо не заважає політику здійснювати певні лобіювання в діяльності тих "спеціальних організацій".
Маю переконання що Ви, вельмишановний пане, голосували за Зе, а тепер зрозуміли що всрались.
Невозможно, потому что парламент - законодательный орган, который просто ОБЯЗАН влиять на экономику.
3 пункт - есть такие "организации", называются трастовые фонды.
А вообще, судя по вашим идеям. вы не понимаете, в чем лежит корень зла. А вот на Западе это прекрасно понимают - в парламент выгодно идти до тех пор, пока олигархам выгоднее купить голосование, а не вкладывать в производство. А в производство у нас невыгодно вкладывать, т.к коррупция на всех уровнях, начиная с выделения земли под строительство и подведение коммуникаций к предприятию.
Куда выгоднее купить депутата, если нельзя купить партию. Или решение суда.
заплатил 10 штук зелени судье - и рейдернул предприятие, которое стоит миллионы.
вот поэтому условный Запад так и давит насчет реформы судебной системы.
ну и конечно необходимо вводить закон о лоббировании. Тогда можно будет наказывать нардепов за нарушение закона о лоббировании. Ну от есть взял деньги и не заплатил налоги - в тюрьму. А сейчас вон Лещенко проверили - а чо, квартира куплена в кредит. и откуда у журналиста 2 лимона зелени на квартиру взялось -хз, все чисто.
100 вlдсоткiв, пане. зараз це буде знищення унiтарноi України. поки що досить того, що є - реформи самоврядування i територiальних громад. тi хто це пропонує зараз - це просто дебiли. якiсть депутатi в Радi нижче плiнтуcу, без президента вони взагалi знищать країну.
головна зараз проблема- реформа суддiв та олiгархiчна система.
ОлЄкса, воно гебняве, олЄкса.
це буде парламент з представникiв десяткiв дЫр на кшталт домбабве та лугандону.
А перед этим неплохо-бы книжки почитать.
Бо місця в бюлетенях скуповують через декількамільйонну заставу. А хто може скуповувати окрім ставлеників олігархії? Ото серед цих мерзотників народ вимушений "обирати" президента. Такого ніде в світі нема окрім нас.
Ці вибори являються головним фундаментом нашої олігархічної системи. Тому народному президенту нема де взятись.
Необхідно перейти на аналог демократичної польської системи виборів. Там виборці самі визначають склад бюлетенів, через підтримку претендентів своїми підписами.
Это что, Зеленский и Коломойский украинцы?
Кстати, Коломойский еврей. А вот зеленский - ни рыба ни мясо. С него такой же еврей как и украинец - то есть никакой. украинец в косоворотке и еврей без ермолки.
Такое...
Ни один президент и ни одна партия не говорили людям правду.
Кроме того выборы, в том числе выборы президента у нас совершенно не демократичны. И ни один президент не навел порядок с системой выборов.
Наш народ заслуживает намного лучших политиков чем имеет. Поэтому говорить о избирателях имбецилах - цинично.
Конечно, изменить систему выборов будет не вполне достаточно, есть и другие препятствия, но система выборов главная. И без ее изменения никак нельзя избавиться от олигархии.
В первую очередь систему выборов сделать демократичной.
Потребовать запрет избирательной рекламы - билбордов, роликов и т.п., так как она не несет существенной информации, а только вбивает людям в мозги то что хочет рекламодатель....
Также необходимо потребовать перейти на выборы каждый год. Чтобы мошенники не засиживались 5 лет. Выборы периодичностью 5 лет годятся только для стран давней и стабильной демократии. А у нас не только давней, а и вообще демократии нет .
Конечно, в случае неуступчивости власти, рассмотреть вопрос перехода протестов у восстание.
Но не знаю, кто будет организовывать протесты. Все активисты прошлого усиленно молчат. Похоже они все уже на зарплате в олигархов.
Влучний вираз на всі 100% .Але є один рецепт як повернути довіру інвесторів та започаткувати інвестиційний бум в Україні який збільшіть щорічний приріст ВВП в кілька разів .І цей рецепт прост це-економічний лібералізм.Повний вихід держави з бізнесу,одночасно реформувати антимонопольні органи які в країні наділі не працюють,наділивши їх більшою незалежністю від політики.