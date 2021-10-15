УКР
Forbes: Реальна версія "Слуги народу" не схожа на телесеріал. Це провал

Forbes: Реальна версія

На тлі постійної агресії Росії український уряд і весь його бізнес-клас "загрузли в таких глибоких проблемах, що буде дивно, якщо вони взагалі зможуть із них вибратися".

Про це пише аналітик світових бізнестрендів Кеннет Рапоза в статті для видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на BBC.

Він погоджується, що труднощів додають як політика Росії, так і дещо охололі відносини зі США.

Автор вважає, що, за рішенням Джо Байдена, Україна пересунулася на другий план пріоритетності для Вашингтона. Так сталося, зокрема, через роботу Байдена-молодшого на компанію, яку підозрюювали в корупції, і це стало предметом розслідування, затьмаривши виборчу кампанію його батька.

Утім, згадуючи, як комедійний актор Володимир Зеленський став президентом, Рапоза стверджує, що "найстрашніший ворог із усіх - це самі українці".

"Життя перетворилося на мистецтво. Але багато з тих, хто спостерігав за Україною, й іноземних інвесторів хочуть повернути свої гроші. Реальна версія "Слуги народу" не схожа на телесеріал. Це провал", - заявляє автор.

За його спостереженнями, поява імені Зеленського в документах Pandora Papers, опублікованих Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань, не додає віри інвесторам, деякі з яких вже судяться з українськими компаніями.

"Pandora Papers не віщують нічого хорошого для України, і це поганий знак для Зеленського. Як зауважив один вашингтонський аналітик на умовах анонімності, "Україна - це Саудівська Аравія корупції"", - пише Рапоза.

На його думку, попри обіцянки Зеленського зробити Україну "землею обітованою" для іноземних інвестицій, цього не сталося, навіть попри те, що країна має успішний IT-сектор, велику кількість природних ресурсів, чудовий сільськогосподарський потенціал і освічену робочу силу.

"Очевидно, що в Україні як і раніше щось не так. І справа в керівництві в Києві. Невдалі кроки, здійснені США, не принесли йому жодної користі. У поєднанні з "шахом" (але ще не "матом") на геополітичній шахівниці з боку росіян Україна сьогодні виглядає такою ж загубленою, як і раніше", - вважає він.

На думку Рапози, політика Зеленського з "деолігархізації", розкритикована Венеційською комісією, також на вигляд сумнівна, оскільки може бути використана як "політична зброя" проти опонентів.

Серед питань, які затьмарюють порядок денний української влади, також енергетична криза.

"Втім, це не 100% вина України. У певному сенсі їх кинули на поталу вовкам", - додає аналітик, згадуючи зняття Вашингтоном заперечень проти добудови російського газового трубопроводу Nord Stream 2.

"Західна допомога й іноземні інвестиції навряд чи прийдуть на допомогу Україні. Поки адміністрація Байдена розбирається з безпрецедентними труднощами вдома […], у Білого дому немає часу на драми в Україні. Це погано як для "Cлуги народу", так і для перспектив іноземного бізнесу в Україні, який сподівався, що це буде найбільша і найкраща країна з колишнього СРСР для інвестування", - підсумовує Рапоза.

Нагадаємо, ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Володимир Зеленський ніяк не відреагував на оприлюднену інформацію. Замість нього, "Офшор 95" прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, а також голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. Їхні аргументи в цілому звелися до того, що реєструвати свій бізнес в офшорах - це нормально.

Forbes (162) Зеленський Володимир (25118) офшор (497) США (24058) Слуга народу (2842)
Это не клоуны, если честно. Это реальные манкурты, предатели и барыги. Не придуманные Бениным Г+Г, а самые что ни есть реальные.
показати весь коментар
15.10.2021 21:14 Відповісти
+69
Но 33% в Украине все равно продолжают верить в СКАЗКИ!
Просто для взрослых(?) сказки называют "сериалами".
показати весь коментар
15.10.2021 21:12 Відповісти
+69
Ага. Прямо так и есть

показати весь коментар
15.10.2021 21:16 Відповісти
Поняно. Штаты начали топить Зеленского со всех сторон, но кто в замен ему... неужели действительно правда что кандидатура Мертвечука или Мураева согласованна во время недавнего визита Нуланд в Москву
показати весь коментар
16.10.2021 02:26 Відповісти
скасування посади президента! Україна - парламентська республіка, де прем'єра обирає рада.
показати весь коментар
16.10.2021 04:38 Відповісти
Всі обрані президенти в Україні намагались отримати повноваження диктатора і по завершували каденцію зі значною сумою вкрадених ресурсів у народу.
показати весь коментар
16.10.2021 09:42 Відповісти
Запад даёт шанс ,пока зекретин в конец Украину не угандохал,выбрать нормального президента,а не мертвечука
показати весь коментар
16.10.2021 08:45 Відповісти
По-моему на Западе даже про Яныка такого не писали пока он был презом.
показати весь коментар
16.10.2021 02:37 Відповісти
«Самый страшный враг Украины это сами украинцы» . Точнее 73 % дебилов
показати весь коментар
16.10.2021 05:50 Відповісти
Це не стаття, а суцільний антисемітизм ...
показати весь коментар
16.10.2021 06:11 Відповісти
...ну так скоро повинні прийняти закон Про недопущення антисемітизму в Україні.
Таке складується враження, що в Україні вішають євреїв, як чорношкірих в США.
показати весь коментар
16.10.2021 09:46 Відповісти
Вже прийняли.
показати весь коментар
16.10.2021 09:54 Відповісти
А відтепер з критикою Зєлєнского будьте обережніші, бо навіть прокурор-початківець спокійно підведе Вас під новий закон про антисемітизм.
показати весь коментар
16.10.2021 10:38 Відповісти
малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат, нужно быть полностью умалишенным что-бы во время войны с самой Пи...ской Фекальной Помойкой на планете выбрать это Чмо!!!
показати весь коментар
16.10.2021 07:25 Відповісти
Проект закрывается...
показати весь коментар
16.10.2021 07:52 Відповісти
...пшикнув.
показати весь коментар
16.10.2021 09:30 Відповісти
Два-три месяца осталось, какое горечко...
показати весь коментар
16.10.2021 09:52 Відповісти
Дайте ему еще 100 дней!
показати весь коментар
16.10.2021 07:59 Відповісти
краще 95
показати весь коментар
16.10.2021 09:26 Відповісти
... да, что они седе позволяют! На СНБО должны принять решение, что Коррупция уже подолана и Верховная Рада провести голосование про Победу над Коррупцией! А, Форбс в Миротворец (походу в ставке малахольных назревает большой шухер и шафир в одном флаконе: можно вляпаться в мировой (!) Фольклор на века про Притчу о Коррупции - Земля Обетованная Коррупции)
показати весь коментар
16.10.2021 08:25 Відповісти
"Україна - це Саудівська Аравія корупції"", - пише Рапоза. ©

Верещучка: "Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить..." (17.06.2021)
показати весь коментар
16.10.2021 08:33 Відповісти
Очевидно, что в Украине по-прежнему что-то не так. Источник: очевидно что в Украине нет нацэлиты
показати весь коментар
16.10.2021 08:49 Відповісти
Я вважаю, що в Україні нема національного суспільного розуму.
показати весь коментар
16.10.2021 09:24 Відповісти
"в Украине нет нацэлиты" - нет, просто нам стыдно признать, что _вот это_ и есть элита.
Нам не нравится отражение в зеркале.
Но виновато не зеркало.
Надо работать над собой.
показати весь коментар
17.10.2021 07:01 Відповісти
люди, которые сидят в Раде или правительстве и крадут бабки вагонами - это не нац.элита, это преступники.
А нац.элиты действительно нет. Правильно Дима сказал всё.
показати весь коментар
17.10.2021 19:27 Відповісти
Смотрим википедию: "Елі́та (від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. eligo - вибираю) -група осіб, яка займає провідне або керівне становище у будь якій галузі людської діяльності: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0 політичній , економічній, військовій, науковій, управлінській, культурній, інтелектуальній, спортивній тощо."
Если руководят преступники - они элита. Они диктуют правила. Они построили такую систему и поддерживают её.
Если вам это не нравится - попробуйте привести к власти _не преступников_. Получится - они станут элитой.
А пока - не надо себя обманывать.
показати весь коментар
17.10.2021 21:49 Відповісти
Який провал, - безодня!
показати весь коментар
16.10.2021 08:49 Відповісти
Шкода, але наше суспільство не бажає вмикати мозки і хворіє індивідуальним егоцентризмом.
Допустимо завтра другий тур виборів президента в який вийшли Зєля і Пєцік. Для мене питання полягає не за кого голосувати, а чому я не можу проголосувати проти обох,чому прибрали даний пункт. Щас зєлєнь і соєвий щєкалад почнуть верещати - "це вибори будуть безконечні". Відповідь - зате не оберемо бариг і клоунів.
показати весь коментар
16.10.2021 09:17 Відповісти
Як що ваш хтось не може навіть вийти в другий тур,то хто йому доктор
показати весь коментар
16.10.2021 09:46 Відповісти
Президент повинен отримати реальну більшість.
Виходить, коли допустити, що на вибори прийде лише одна людина то вона може обрати президента.
показати весь коментар
16.10.2021 09:58 Відповісти
Олігархи прибирають небезпечних для них кандидатів ще до другого туру.
І це не проблема кандидатів, це проблема країни.
Але доктора нема.
показати весь коментар
17.10.2021 07:08 Відповісти
Саме так,це повний провал з допомогою дебілів73% які обрали людину, що зробилa кар'єру на ТБ каналах олігархів; людину, яка зі сцени плюндрувала ім'я нашої країни; людину, яка плюндрувала події на майдані; людину, яка скакала перед терористами у вже захопленій Горлівці; людину, яка за розумом поступається шимпанзе, бо кожна пресс-конференція зе це іспанський сором; людину яка все життя працювала на телеканалах олігархів (коломойша та ахмєтка); людину яка навіть української мови досконало не знає; людину, яка казала, що народ України та россії це один народ і тд. Отже, тепер 73% будуть гинути від коронавірусу, адже обрана ними популістська влада не має професійності і близько, а тому вакцинацію провалила повністю, без кредитів МВФ. Сподіваюсь 73% ще із зеленським повоюють проти РФ, виконуючи накази членороялеграя та розглядаючи мир в очах путіна. За все треба платити і я сподіваюсь 73% біо сміття заплатять сповна. Може перестануть голосувати за популістів
показати весь коментар
16.10.2021 09:56 Відповісти
Народ не умеет отличать добро от зла, факт. Это следствие массового атеизма
показати весь коментар
16.10.2021 10:34 Відповісти
диво, Зе!біл не обрізаний знайшовся?
показати весь коментар
16.10.2021 12:00 Відповісти
Украинцы ведутся на рекламу. Не надо смотреть ящик

Читайте Библию http://www.bible-for-you.org/Frame/bible-hard.php
показати весь коментар
16.10.2021 10:29 Відповісти
Да, интересная статья. Прочел в оригинале, есть много верных мысле
показати весь коментар
16.10.2021 10:53 Відповісти
Да, управлять 40-миллионной во всех отношениях расбалансированой страной да еще находящейся в состоянии войны - это не сериальчики снимать, а тем более на фартапуцало членом стучать. Уровень тупости и безоветствености этого "правителя" просто поражает.
показати весь коментар
16.10.2021 11:03 Відповісти
оптимальный режим существования Украины, если ею никто не управляет. в таком случае общество консолидируется, и само работает по оптимальной программе, и тому примеры. а проблема, что пархатое дебильное криворогое тупое быдло сует свой шнобель куда не надо.
показати весь коментар
16.10.2021 11:44 Відповісти
Можно, конечно, проливать слёзы про нэщасну долю Украины и клясть 73% неумного нарида бесконечно долго. Но надо шото делать. Нам, какбэ, ещё тут жить
показати весь коментар
16.10.2021 11:06 Відповісти
ваши предложения.
показати весь коментар
16.10.2021 11:35 Відповісти
Как минимум отставка ЗЕ! и всего монобольшинсва
показати весь коментар
16.10.2021 20:15 Відповісти
1. Перейти до парламентської республіки.
2. Відокремити політику від економіки введенням жорсткого контролю за фінансуванням політичних партій через комітет представників з державних органів, суспільних організацій, ЗМІ, та представників партій.
3. Політик, який отримує заробітну плату з державного бюджету і має власний бізнес та бізнес близьких родичів передаються в управління спеціальним організаціям, які діють на території України, мають відповідну ліцензію від України, не мають офшорних рахунків.
показати весь коментар
16.10.2021 11:44 Відповісти
1. Перейти до парламентської республіки. Де факто федералізація України.
2. Відокремити політику від економіки введенням жорсткого контролю за фінансуванням політичних партій через комітет представників з державних органів, суспільних організацій, ЗМІ, та представників партій. Маячня, будь який олігарх может бути членом партії й робити відповідні внески як її член.
3. Політик, який отримує заробітну плату з державного бюджету і має власний бізнес та бізнес близьких родичів передаються в управління спеціальним організаціям, які діють на території України, мають відповідну ліцензію від України, не мають офшорних рахунків. Ніщо не заважає політику здійснювати певні лобіювання в діяльності тих "спеціальних організацій".
--------------------------------------------------------------------------------

Маю переконання що Ви, вельмишановний пане, голосували за Зе, а тепер зрозуміли що всрались.
показати весь коментар
16.10.2021 12:23 Відповісти
2 пункт невозможно реализовать совсем по другой причине (возможно ограничить денежное финансирование от 1 юр или физлица - в Европе и Штатах с этим прекрасно научились справляться).
Невозможно, потому что парламент - законодательный орган, который просто ОБЯЗАН влиять на экономику.
3 пункт - есть такие "организации", называются трастовые фонды.
А вообще, судя по вашим идеям. вы не понимаете, в чем лежит корень зла. А вот на Западе это прекрасно понимают - в парламент выгодно идти до тех пор, пока олигархам выгоднее купить голосование, а не вкладывать в производство. А в производство у нас невыгодно вкладывать, т.к коррупция на всех уровнях, начиная с выделения земли под строительство и подведение коммуникаций к предприятию.
Куда выгоднее купить депутата, если нельзя купить партию. Или решение суда.
заплатил 10 штук зелени судье - и рейдернул предприятие, которое стоит миллионы.
вот поэтому условный Запад так и давит насчет реформы судебной системы.
ну и конечно необходимо вводить закон о лоббировании. Тогда можно будет наказывать нардепов за нарушение закона о лоббировании. Ну от есть взял деньги и не заплатил налоги - в тюрьму. А сейчас вон Лещенко проверили - а чо, квартира куплена в кредит. и откуда у журналиста 2 лимона зелени на квартиру взялось -хз, все чисто.
показати весь коментар
16.10.2021 12:40 Відповісти
Перейти до парламентської республіки. Де факто федералізація України.


100 вlдсоткiв, пане. зараз це буде знищення унiтарноi України. поки що досить того, що є - реформи самоврядування i територiальних громад. тi хто це пропонує зараз - це просто дебiли. якiсть депутатi в Радi нижче плiнтуcу, без президента вони взагалi знищать країну.

головна зараз проблема- реформа суддiв та олiгархiчна система.
показати весь коментар
16.10.2021 13:39 Відповісти
мозг человека поставившего галочку за зе не представляет для науки какой либо ценности.
показати весь коментар
16.10.2021 13:40 Відповісти
З того гівна, що зветься олЄкса, стирчать кремлівські роги.

ОлЄкса, воно гебняве, олЄкса.
показати весь коментар
17.10.2021 07:00 Відповісти
парламентська республiка зараз? ви з глузду з'їхали?
це буде парламент з представникiв десяткiв дЫр на кшталт домбабве та лугандону.
показати весь коментар
16.10.2021 13:33 Відповісти
Это фанат косатой старухи и он понимает что президентом ей не быть
показати весь коментар
16.10.2021 16:25 Відповісти
Прежде чем делать, надо думать.
А перед этим неплохо-бы книжки почитать.
показати весь коментар
17.10.2021 07:15 Відповісти
на час реформ Україні потрібен Гетьман,що залізною рукою забезпечить лад і порядок в країні на час перетворень.Можна обрати його всенародно,хай це буде хоч бойовий генерал "ДЕ Голль",ПАТРІОТ. Сингапурське чудо творив Лі Куан Ю,демократично обраний президент з надзвичайними повноваженнями ,що діяв рішуче і авторитарно.Так само і Грузію з її корупцією і анархією привів до тями Саакашвілі(а там безлад і корупція переважали нашу )
показати весь коментар
16.10.2021 12:23 Відповісти
Це саме те що вибудовує зараз Зе. Тобто передусім ліквідація парламентаризму, що ми сьогодні й маємо нагоду спостерігати.
показати весь коментар
16.10.2021 12:26 Відповісти
У нас неможливо демократично обрати народного президента. Бо у нас вкрай недемократичні вибори, а шахрайські дико олігархічні.
 Бо місця в бюлетенях скуповують через декількамільйонну заставу. А хто може скуповувати окрім ставлеників олігархії? Ото серед цих мерзотників народ вимушений "обирати" президента. Такого ніде в світі нема окрім нас.

Ці вибори являються головним фундаментом нашої олігархічної системи. Тому народному президенту нема де взятись.

Необхідно перейти на аналог демократичної польської системи виборів. Там виборці самі визначають склад бюлетенів, через підтримку претендентів своїми підписами.
показати весь коментар
16.10.2021 12:57 Відповісти
Сеазано: "Рапоза утверждает, что "самый страшный враг из всех - это сами украинцы"".
Это что, Зеленский и Коломойский украинцы?
показати весь коментар
16.10.2021 12:39 Відповісти
нет, те имбецилы, которые их выбирали.
Кстати, Коломойский еврей. А вот зеленский - ни рыба ни мясо. С него такой же еврей как и украинец - то есть никакой. украинец в косоворотке и еврей без ермолки.
Такое...
показати весь коментар
16.10.2021 12:41 Відповісти
Какой еще ни рыба ни мясо. Зеленский очень четкий еврей и хотя не очень умный, но ума у него вполне достаточно, чтобы выполнять задачи которые перед ним ставит олигарх. Далеко не все украинцы носят шаровары, далеко не все евреи - ермолку. Такое...
показати весь коментар
16.10.2021 13:14 Відповісти
И еще, насчет имбецилов. Наш народ конечно далеко не оптимально выбирает. Но как известно, что "Быт определяет сознание". То есть главное в информационной ситуации в стране. А эту ситуацию все 30 лет определяли политики-нелюди, которые только и делали, что выворачивали людям мозги хитрыми и подлыми технологиями управления масс и обкрадывали страну и народ.
Ни один президент и ни одна партия не говорили людям правду.
Кроме того выборы, в том числе выборы президента у нас совершенно не демократичны. И ни один президент не навел порядок с системой выборов.
Наш народ заслуживает намного лучших политиков чем имеет. Поэтому говорить о избирателях имбецилах - цинично.
показати весь коментар
16.10.2021 14:39 Відповісти
пока Украиной управляют олигархи, то до тех пор Украина будет нищей страной. Читайте Аристотеля - Политику и там описана олигархическая система. Олигархи жадные по свойствам не остановятся грабить Украину, а из за этого население будет беднеть до тех пор, пока не произойдет восстание против олигархов и их или убить должны или свергнуть и забрать все. И только после у Аристотеля написана трансформация к демократии из олигархии. А система демократии уже сделает Украину богаче. 20 лет правят олигархи и 20 лет Украину грабят и страна беднеет. Украинский народ должен накопить максимум злости, чтобы быть готовыми к трансформации страны и уничтожения олигархов из тела Украины. Смысла терпеть дальше этих жадных воров нет. Ибо будет только хуже, если дальше ждать.
показати весь коментар
16.10.2021 14:03 Відповісти
Пока у нас будут олигархическая система выборов президента, страной будут править олигархи. Об этой системе выборов подробнее я сказал чуть выше, в ответе комментатору Кузнецову.
Конечно, изменить систему выборов будет не вполне достаточно, есть и другие препятствия, но система выборов главная. И без ее изменения никак нельзя избавиться от олигархии.
показати весь коментар
16.10.2021 14:50 Відповісти
И еще. Восстание должно быть если иные меры окажутся недостаточными. Для начала многолюдные протесты должны потребовать конкретных системных изменений.
В первую очередь систему выборов сделать демократичной.

Потребовать запрет избирательной рекламы - билбордов, роликов и т.п., так как она не несет существенной информации, а только вбивает людям в мозги то что хочет рекламодатель....

Также необходимо потребовать перейти на выборы каждый год. Чтобы мошенники не засиживались 5 лет. Выборы периодичностью 5 лет годятся только для стран давней и стабильной демократии. А у нас не только давней, а и вообще демократии нет .
показати весь коментар
16.10.2021 15:22 Відповісти
И еще. Конечно многолюдные протесты дожны включать требование неотложных, внеочередных выборов президента и парламента.

Конечно, в случае неуступчивости власти, рассмотреть вопрос перехода протестов у восстание.

Но не знаю, кто будет организовывать протесты. Все активисты прошлого усиленно молчат. Похоже они все уже на зарплате в олигархов.
показати весь коментар
16.10.2021 15:34 Відповісти
пока в Украине население а не народ то будет ею управлять Зеленский в любом амплуа и в любом обличии
показати весь коментар
19.10.2021 10:47 Відповісти
повісити блазня і його оточення ! ....
показати весь коментар
16.10.2021 15:23 Відповісти
"Украина - это Саудовская Аравия коррупции"
Влучний вираз на всі 100% .Але є один рецепт як повернути довіру інвесторів та започаткувати інвестиційний бум в Україні який збільшіть щорічний приріст ВВП в кілька разів .І цей рецепт прост це-економічний лібералізм.Повний вихід держави з бізнесу,одночасно реформувати антимонопольні органи які в країні наділі не працюють,наділивши їх більшою незалежністю від політики.
показати весь коментар
18.10.2021 17:20 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 