РНБО ввела санкції проти російської мережі MERE і осіб, причетних до незаконних виборів, - Данілов
Рада національної безпеки і оборони ввела обмежувальні санкції проти російської мережі магазинів MERE.
Це означає, що відтепер вона не може працювати в Україні, повідомив на брифінгу 15 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
"Ще Біла Церква (місто в Київській області – ред.) залишилася, де вони ще там пораються. Після сьогоднішнього засідання РНБО вони не можуть працювати на території нашої країни", – розповів секретар РНБО.
Також Данілов повідомив, що проти ще 237 осіб запроваджені санкції за участь в організації та проведенні виборів до російської Державної думи в окупованому Криму та в окремих районах Донецької та Луганської областей.
выдохлись, как и сам клоун...
Патриотизм это гуд. Но зачем преувеличивать- это уже вышиватничество