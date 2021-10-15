УКР
РНБО ввела санкції проти російської мережі MERE і осіб, причетних до незаконних виборів, - Данілов

РНБО ввела санкції проти російської мережі MERE і осіб, причетних до незаконних виборів, - Данілов

Рада національної безпеки і оборони ввела обмежувальні санкції проти російської мережі магазинів MERE.

Це означає, що відтепер вона не може працювати в Україні, повідомив на брифінгу 15 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Ще Біла Церква (місто в Київській області – ред.) залишилася, де вони ще там пораються. Після сьогоднішнього засідання РНБО вони не можуть працювати на території нашої країни", – розповів секретар РНБО.

Також Данілов повідомив, що проти ще 237 осіб запроваджені санкції за участь в організації та проведенні виборів до російської Державної думи в окупованому Криму та в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Топ коментарі
+4
Як страшно.... "Спортмастер" так і працює в Дніпрі....
показати весь коментар
15.10.2021 21:58 Відповісти
+3
Це про те, що інколи сам процес важливіший ніж результат
показати весь коментар
15.10.2021 22:34 Відповісти
+2
в стране газовый кризис.. нужно национализировать все газовые скважины, и весь газ пустить на население, а промпотребители пусть сами покупают на бирже..
показати весь коментар
15.10.2021 21:31 Відповісти
в стране газовый кризис.. нужно национализировать все газовые скважины, и весь газ пустить на население, а промпотребители пусть сами покупают на бирже..
показати весь коментар
15.10.2021 21:31 Відповісти
Опыт Венесуэлы не даёт покоя?
показати весь коментар
15.10.2021 22:04 Відповісти
все мельче и незначительнее решения
выдохлись, как и сам клоун...
показати весь коментар
15.10.2021 21:34 Відповісти
Ну хоть мерю победили. Через 1000 лет после первых Рюриковичей.
показати весь коментар
15.10.2021 21:48 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2021 21:51 Відповісти
Говно ваша карта- во времена Хозар на землях Венгрии-Паннонии жили Авары. А Болгарией владели Булгарские каганы. И они нифига не словяни.
Патриотизм это гуд. Но зачем преувеличивать- это уже вышиватничество
показати весь коментар
16.10.2021 10:26 Відповісти
так грандиозно усе начиналось, и усе, як обычно ветеринару пид хвист
показати весь коментар
15.10.2021 21:50 Відповісти
Шо это за изык?Мокшанский?😂🌷×××
показати весь коментар
15.10.2021 22:47 Відповісти
У ветеринара є хвіст?
показати весь коментар
16.10.2021 01:41 Відповісти
Як страшно.... "Спортмастер" так і працює в Дніпрі....
показати весь коментар
15.10.2021 21:58 Відповісти
Добре, але мало. Все кацапське геть з України.
показати весь коментар
15.10.2021 22:21 Відповісти
Це про те, що інколи сам процес важливіший ніж результат
показати весь коментар
15.10.2021 22:34 Відповісти
не було, не працювали, а тепер санкції, і не будуть працювати, якісь шмаркляві геть не послідовні.
показати весь коментар
16.10.2021 09:38 Відповісти
Санкции накладывают в том случае, когда Фемида не может достать объект (в бегах, в другой стране...). Сопля ссытся арестовывать корешей
показати весь коментар
16.10.2021 09:58 Відповісти
Что за клоунада с санкциями- а где посадки и конфискации?
показати весь коментар
16.10.2021 10:29 Відповісти
 
 