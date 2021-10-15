Сакварелідзе: Думаю, Саакашвілі чітко розумів, на що він ішов. Це його Аустерліц
Міхеіл Саакашвілі, повертаючись до Грузії, усвідомлював, що може бути позбавлений волі, і пішов на цей ризик свідомо.
Про це Давид Сакварелідзе, заступник генпрокурора в 2015-2016 рр. заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що він чітко розумів, на що він ішов, оскільки складно було підняти температуру без тектонічної політичної події, яка б переконала людей на місцевих виборах, що це насправді референдум, від якого залежить подальша доля розвитку країни, а не просто банальні вибори голови сільської ради", - сказав він.
Сакварелідзе додав, що спосіб, яким Саакашвілі потрапив на батьківщину, не позбавлений певної романтичності.
"Це його основний і головний Аустерліц, я думаю, що він просто не має права програти. Тому що навіть якщо б в Україні він домігся найбільших висот - не існує Міхеіла Саакашвілі без Грузії. І перспектив сучасної Грузії без Міхеіла теж не існує", - підкреслив ексзаступник генпрокурора.
Сакварелідзе зазначив, що напередодні на акцію в підтримку Саакашвілі в центрі Тбілісі зібралися 65 тис. людей.
"Із в'язниці людина зібрала, напевно, найбільшу кількість людей з 2012 року, з огляду на ковід, враховуючи, що 20% населення за останні 9 років покинули Грузію", - сказав він.
За словами Сакварелідзе, коли кількість протестувальників у центрі Тбілісі перевищує 50 тис. осіб, варто очікувати зміни влади.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.
Но все равно напечатаю!
Но что то подсказывает, что Аустерлиц для Саакашвили это история.
А это уже Ватерлоо...
- Своих проблем хватает
Т.е. его место у параши.
К слову, Додик ряху наел не хило, того и гляди луснет. А приехал к нам тощим тощим.
А кого же тогда вениками забрасывали?
Здесь очень низкая поддержка саакашвили, а у Шустера 85-90 процентов!
Где же вся Украина, здесь или там?
хотя не понятно , чем он занимается в нашей стране !
Возможно , крышует грузинские харчевни 🙁
Твоя брехня заходить тільки Мішуткиним сектантам.
Якого він втік і не добув президентського терміну ?
В Україні колотив, придурок.
Хай би сидів там і боровся.
Саскварелидзе Льва Николаевича Толстого вспомнил или фильм Бондарчука?
Лежит такой убитый
ТихоновСаакашвили в полях Аустерлица и смотрит в небо.
Так ведь, если даже так, то нормального человека с здравым смыслом всегда интересовал вопрос. А какого хрена русский офицер воевал с французами в Австрии?