Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
4 681 35

Сакварелідзе: Думаю, Саакашвілі чітко розумів, на що він ішов. Це його Аустерліц

Міхеіл Саакашвілі, повертаючись до Грузії, усвідомлював, що може бути позбавлений волі, і пішов на цей ризик свідомо.

Про це Давид Сакварелідзе, заступник генпрокурора в 2015-2016 рр. заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що він чітко розумів, на що він ішов, оскільки складно було підняти температуру без тектонічної політичної події, яка б переконала людей на місцевих виборах, що це насправді референдум, від якого залежить подальша доля розвитку країни, а не просто банальні вибори голови сільської ради", - сказав він.

Сакварелідзе додав, що спосіб, яким Саакашвілі потрапив на батьківщину, не позбавлений певної романтичності.

"Це його основний і головний Аустерліц, я думаю, що він просто не має права програти. Тому що навіть якщо б в Україні він домігся найбільших висот - не існує Міхеіла Саакашвілі без Грузії. І перспектив сучасної Грузії без Міхеіла теж не існує", - підкреслив ексзаступник генпрокурора.

Сакварелідзе зазначив, що напередодні на акцію в підтримку Саакашвілі в центрі Тбілісі зібралися 65 тис. людей.

"Із в'язниці людина зібрала, напевно, найбільшу кількість людей з 2012 року, з огляду на ковід, враховуючи, що 20% населення за останні 9 років покинули Грузію", - сказав він.

За словами Сакварелідзе, коли кількість протестувальників у центрі Тбілісі перевищує 50 тис. осіб, варто очікувати зміни влади.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

Саакашвілі Міхеіл (2155) шоу Шустера (309) Сакварелідзе Давід (172)
Топ коментарі
+17
Давид неплохо ряху наел, сразу и не узнал....
15.10.2021 21:45 Відповісти
+16
Я вважаю, що сцикашвілі нанюхався вже до чортиків, і вважав що він дункан мак лауд, ось така доля наркєта.
15.10.2021 21:38 Відповісти
+13
Ну все, теперь еще и Наполеоном нарекли!
Но что то подсказывает, что Аустерлиц для Саакашвили это история.
А это уже Ватерлоо...
15.10.2021 21:36 Відповісти
Аустерлиц не Аушвиц,шансы еще есть..
15.10.2021 21:36 Відповісти
С языка снял...
Но все равно напечатаю!
15.10.2021 21:37 Відповісти
Ну все, теперь еще и Наполеоном нарекли!
Но что то подсказывает, что Аустерлиц для Саакашвили это история.
А это уже Ватерлоо...
15.10.2021 21:36 Відповісти
Может это его остров св. Елены?
15.10.2021 22:48 Відповісти
Я вважаю, що сцикашвілі нанюхався вже до чортиків, і вважав що він дункан мак лауд, ось така доля наркєта.
15.10.2021 21:38 Відповісти
какой блин, Аустерлиц.. это "битва" за школой, где Михуиу настучали по орлиному клюву, и надавали крапивой по голой жопе..
показати весь коментар
І зламали йому пропєллє
показати весь коментар
Украине пора уже потихоньку забывать Мишу и камеру где он мотает срок по приговору юстиции Грузии

- Своих проблем хватает
15.10.2021 21:42 Відповісти
Давид неплохо ряху наел, сразу и не узнал....
15.10.2021 21:45 Відповісти
он ест за мамку, за папку, за собаку Жучку, за кошку, за мышку и за Михуила то же ест..
15.10.2021 21:47 Відповісти
А шо, работа нее напрягает. Нарубил на Одессе, теперь у него хороши стол. Не хачапури чай единым сыт Додик то.
15.10.2021 21:49 Відповісти
Хача - сир,пурi - хлiб. Как раз на хачапури такую ряху и наедают, если зад от кресла не отрывать.
15.10.2021 21:53 Відповісти
Так и я про то, что не хачапури единым.......
15.10.2021 22:00 Відповісти
Я делаю хачапури с мелко порезанной копченой бараниной с чесноком, копченым сыром Гуда и сверху - два куриных яйца. И запекаю на гриле.Наши дамы, которые следят за фигурами, плачут,ругаются нехорошими словами, но кушают, аж гай шумит
15.10.2021 22:05 Відповісти
...это его Ватерлоу=)
15.10.2021 21:46 Відповісти
Это его ВатерКлозето.
Т.е. его место у параши.
15.10.2021 21:50 Відповісти
Ещё один Наполеон? Зеленский и Саакашвили? Да и не Аустерлиц у Михуила, а банальная кича.
К слову, Додик ряху наел не хило, того и гляди луснет. А приехал к нам тощим тощим.
15.10.2021 21:48 Відповісти
Не пробовал! Заинтриговали!
15.10.2021 22:02 Відповісти
Саакашвили четко понимал, на что он шел. -Это вряд ли. Сработала операция типа Трест ФСБ , КГБ Грузии и СБУ по заманиванию в ловушку политического противника. Как заманили , к примеру , Савинкова./ Премьер Грузии Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили .
15.10.2021 21:53 Відповісти
хто не рискует - тот не жует галстуки
15.10.2021 21:54 Відповісти
"Не свозя людей с регионов..."
А кого же тогда вениками забрасывали?
15.10.2021 21:56 Відповісти
Вот интересная вещь...
Здесь очень низкая поддержка саакашвили, а у Шустера 85-90 процентов!
Где же вся Украина, здесь или там?
15.10.2021 21:58 Відповісти
Михо молодец! Всё таки разбудит Грузию! Мы останемся в том же болоте где Московия и Белоруссия.
15.10.2021 22:01 Відповісти
В болоте мы не останемся---хутора у нас есть для этого. Давно при чём.
15.10.2021 22:19 Відповісти
Не видя света в конце нашего коридора "реформ" , чтобі не дискредитировать себя полностью , он свалил в Грузию---более достойно отсидеть срок , чем служить Зе...
15.10.2021 22:13 Відповісти
Это просто тюрьма, а Наполеона ищите в палатах
15.10.2021 22:16 Відповісти
Все набагато простіше - Міха просто дурень...
15.10.2021 22:59 Відповісти
Сакварелидзе тоже нехилую мыку отъел на украинских харчах ,
хотя не понятно , чем он занимается в нашей стране !

Возможно , крышует грузинские харчевни 🙁
15.10.2021 23:49 Відповісти
Нічого собі - розкабанів. Думала, помилилися фото.
Твоя брехня заходить тільки Мішуткиним сектантам.

Якого він втік і не добув президентського терміну ?
В Україні колотив, придурок.

Хай би сидів там і боровся.
16.10.2021 00:33 Відповісти
Шо они несут...

Саскварелидзе Льва Николаевича Толстого вспомнил или фильм Бондарчука?

Лежит такой убитый Тихонов Саакашвили в полях Аустерлица и смотрит в небо.

Так ведь, если даже так, то нормального человека с здравым смыслом всегда интересовал вопрос. А какого хрена русский офицер воевал с французами в Австрии?
16.10.2021 02:31 Відповісти
нарики, аустерлиц это вам не метадон. коль причудилось, что ты наполеон, то должен был быть не аустерлиц, а инцидент в бухте жуан. но все равно вышло ватерлоо. а оно и не могло не выйти. посмотрите на лицо во время ареста - блаженний михалоз нарикович. вполне возможно, что голодание - это требование новой "родни", т.к. кабанеют борцы с барыгами не по дням, а по часам.
16.10.2021 10:59 Відповісти
 
 