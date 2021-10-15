Сакварелідзе: Думаю, Саакашвілі чітко розумів, на що він ішов. Це його Аустерліц

Міхеіл Саакашвілі, повертаючись до Грузії, усвідомлював, що може бути позбавлений волі, і пішов на цей ризик свідомо.

Про це Давид Сакварелідзе, заступник генпрокурора в 2015-2016 рр. заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що він чітко розумів, на що він ішов, оскільки складно було підняти температуру без тектонічної політичної події, яка б переконала людей на місцевих виборах, що це насправді референдум, від якого залежить подальша доля розвитку країни, а не просто банальні вибори голови сільської ради", - сказав він.

Сакварелідзе додав, що спосіб, яким Саакашвілі потрапив на батьківщину, не позбавлений певної романтичності.

"Це його основний і головний Аустерліц, я думаю, що він просто не має права програти. Тому що навіть якщо б в Україні він домігся найбільших висот - не існує Міхеіла Саакашвілі без Грузії. І перспектив сучасної Грузії без Міхеіла теж не існує", - підкреслив ексзаступник генпрокурора.

Сакварелідзе зазначив, що напередодні на акцію в підтримку Саакашвілі в центрі Тбілісі зібралися 65 тис. людей.

"Із в'язниці людина зібрала, напевно, найбільшу кількість людей з 2012 року, з огляду на ковід, враховуючи, що 20% населення за останні 9 років покинули Грузію", - сказав він.

За словами Сакварелідзе, коли кількість протестувальників у центрі Тбілісі перевищує 50 тис. осіб, варто очікувати зміни влади.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.