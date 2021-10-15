Суд ООН призначив другий раунд письмових пояснень у справі про фінансування Росією тероризму на Донбасі, - МЗС

Міжнародний Суд ООН призначив другий раунд письмових пояснень у справі України проти Росії щодо систематичних порушень РФ Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Відзначається, що рішення опублікували сьогодні на сайті Міжнародного суду.

"Справа стосується систематичних порушень Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Рішенню Суду розпочати другий раунд письмових пояснень передували консультації представників сторін з Президентом Суду 30 вересня 2021 року. Під час консультацій Україна наголошувала на необхідності якнайшвидшого призначення дати для подачі заперечень фактичних та правових контраргументів. Це сприятиме досягненню справедливості для народу України та притягненню Росії до відповідальності за порушення міжнародного права", - йдеться в заяві.

Відповідно до рішення Суду, Україна має подати відповідь на Контр-Меморандум Росії до 8 квітня 2022 року, після чого Росія повинна подати свій письмовий документ до 8 грудня 2022 року. Після подання фінальних письмових заперечень Сторонами, Суд призначить дату усних слухань по суті справи та ухвалить остаточне рішення.

Нагадаємо, Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії про порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя і Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік від Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української та кримськотатарської мов.

8 листопада 2019 року арбітраж оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

