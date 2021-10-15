УКР
Данілов: Пік COVID-19 буде після 25 жовтня, з киснем можуть бути проблеми

Особливість дельта-штаму коронавірусу в тому, що підняти низьку сатурацію значно складніше, ніж було за попередніх штамів, і для цього потрібні великі об'єми кисню.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Єдине питання, яке у нас є і яке викликає занепокоєння - це питання забезпечення киснем. Ми постійно на цьому наполягаємо, спілкуємося з прем'єр-міністром, з міністром охорони здоров'я", - сказав він.

За словами Данілова, за нового штаму коронавірусу піднімати сатурацію дуже важко. За попередніх штамів було легше.

"Ми потребуємо зараз дуже великий обсяг кисню. Якщо раніше, коли людина хворіла, в нас 5, 7, 10, 12 літрів вистачало, то сьогодні у нас є випадки, коли відразу треба 15, 20, 30 літрів кисню", - пояснив Данілов.

Читайте також: Є два шляхи перешкодити поширенню COVID-19 - вакцинація і суворий карантин, але перший українці ігнорують, - Ляшко

За словами секретаря РНБО, згідно з розрахунками, пік захворюваності на коронавірус припаде після 25 жовтня.

"У нас буде 10 днів складних. Ми розраховуємо, що в лікарнях у нас буде 50-52 тис. людей одномоментно перебувати. Але наша система готова до таких викликів", - підкреслив Данілов.

Данілов Олексій (1259) карантин (18172) шоу Шустера (309) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
+7
Где зебилы, там везде проблемы.
15.10.2021 22:14 Відповісти
+7
ну если вы знаете что с кислородом могут быть проблемы через 10 дней...то начинайте уже сейчас к этому готовиться - запасайте-накапливайте-меньшезвиздите...
не надо пугать и предсказывать проблему - надо быть готовым ее встретить и помочь преодолеть...
15.10.2021 22:19 Відповісти
+4
Во всём разбирается человек!
От вирусов до санкций!
15.10.2021 22:19 Відповісти
15.10.2021 22:14 Відповісти
Воздух сжижать не успевают? Или нужен немецкий?
15.10.2021 22:15 Відповісти
Звернись до чемпіона Всесвіту з боротьби з коронавірусом! Він як дасть, то кисень буде усім... Хоча, скоріш за все, то буде зовсім не кисень
показати весь коментар
15.10.2021 22:16 Відповісти
15.10.2021 22:17 Відповісти
ну если вы знаете что с кислородом могут быть проблемы через 10 дней...то начинайте уже сейчас к этому готовиться - запасайте-накапливайте-меньшезвиздите...
не надо пугать и предсказывать проблему - надо быть готовым ее встретить и помочь преодолеть...
15.10.2021 22:19 Відповісти
Газ уже запасли- накопили. Ещё будут вопросы по кислороду?
15.10.2021 22:23 Відповісти
вопросов море...
и главный - нахера выбрали косоруких красавчиков с узнаваемыми лицами и красивой походкой...
(это - не обязательно к Вам... это так)))) гипотетически))))
15.10.2021 22:28 Відповісти
так цель другая за этим всем)
15.10.2021 22:31 Відповісти
и опять спорить не буду ))))
15.10.2021 22:33 Відповісти
Это нужно было делать еще летом
16.10.2021 06:05 Відповісти
Во всём разбирается человек!
От вирусов до санкций!
15.10.2021 22:19 Відповісти
На каждом меткомбинате есть огромньіе мощности по п роизводству кислорода . Проблема в логистике и таре (баллонах).
15.10.2021 22:20 Відповісти
и очистке (а на это требуется разрешение типа сертификации - ибо медгаз отличается от технического именно высокой степенью очисткой...ну и спец.баллонами - тарой)
15.10.2021 22:26 Відповісти
Сколько лет "пандемии" надо ,чтобы понять необходимые вещи? Они такие тупые или ...
15.10.2021 22:25 Відповісти
Ой, а шо вдруг случилось с чемпионом по борьбе с короновирусом?
15.10.2021 22:25 Відповісти
Да ни че не случилось.Все по плану.Первые места занимаем...Впереди смотришь и золото будет наше...
15.10.2021 22:30 Відповісти
Та в зебілів суцільні проблеми.
15.10.2021 22:25 Відповісти
Если отмотать новости на полгода назад, то Ляшко говорил что Украина готова. к новой вспышке... Где этих правдопубов нашли?
15.10.2021 22:35 Відповісти
З точки зору математики пік буде з 1по 14 листопада, а спад десь після 9 грудня. Чому не дають виступити імунологам вірусологам про антигенний імпритинг?
15.10.2021 22:39 Відповісти
Если у человека поражено 90 процентов легких...то вы туда хоть 100 литров закачайте...толку не будет...
Тут ваксеры Израиль в пример приводят...мол там смертность низкая...
Да...она там низкая...только там не аппараты ИВЛ применяют...которые бесполезны при большом поражении легких....а применяют аппараты ЭКМО - это аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, они выполняют работу сердца и легких человека
Источник:

От того и смертность ниже...
15.10.2021 22:42 Відповісти
Нехай коменти почитають що думають в Ізраїлі про вакцину, причому що там сама крута медицина в світі... https://www.facebook.com/Health.gov.il/posts/4174515529326993
15.10.2021 22:50 Відповісти
А зачем антиваксам кислород? они всех убеждают, что ковид - это обычный грипп. Пускай отвечают за свои слова.
15.10.2021 22:58 Відповісти
Мне точно он не нужен...а тебе возможно и пригодится...😀 так что молись на данилова он теперь главный по кислороду...
15.10.2021 23:09 Відповісти
Но самое смешное ту то...что ваксер опять пытается перевести стрелки...и не признать того факта...что низкая смертность в Израиле....это не от процента вакцинации населения...а от уровня медицины...от оборудования и квалификации персонала...
15.10.2021 23:11 Відповісти
Самое смешное, что антиваксер пропагандирует применение аппаратов ЭКМО при "обычном гриппе". Но даже и в этом случае у ковида летальность гораздо выше, чем у обычного гриппа.
15.10.2021 23:27 Відповісти
Да мне пох на ту летальность...речь идет о том как и чем обеспечены больницы Израиля...и почему там смертность низкая..
Но ваксеры как обычно своей брехней пытаются все перекрутить...
15.10.2021 23:31 Відповісти
Б.. я нов от если ты заболеешь,тебе тоже скажут нах тебе кислород ты ведь защищен
16.10.2021 06:09 Відповісти
И тебя в 6 утра в выходной подняли по тревоге, чтоб ты мне об этом написал?
По статистике у вакцинированных на 98,5 % реже наблюдается тяжелое течение ковида. Так что при равном распределении аппаратов ЭКМО между вакцинированными и невакцинированными, вакцинированные будут с этих аппаратов пыль вытирать, а невакцинированные будут за аппарат бороться., приговаривая "вообще-то у меня обычный грипп, а это я чисто из любопытства хочу попробовать!"
16.10.2021 09:25 Відповісти
Я скажу одне новий штамп що зараз у нас в області реально небезпечний, але по ходу деякі вакцини не дають від нього захисту напевно томупочали мішати з іншими вакцинами а в сша на одного виробника в суд подали за можливу підробку результатів досліджень...

Люди б...реально що так важко маску вдіти навіть якщо вакциновані...
15.10.2021 22:59 Відповісти
Вони задихаюцца, курви.
15.10.2021 23:16 Відповісти
Дает вакцина + перенесенный ковид, ковид + вакцина, в любом порядке, после нее, даже бессимптомно, гуморальный иммунитет широкого спектра хороший против всех известных штаммов.
16.10.2021 00:26 Відповісти
кожний зелений жополиз - експерт в короновірусній заразі, усе баче наперед. тільки нічого не робе .....
16.10.2021 15:20 Відповісти
 
 