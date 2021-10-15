Данілов: Пік COVID-19 буде після 25 жовтня, з киснем можуть бути проблеми

Особливість дельта-штаму коронавірусу в тому, що підняти низьку сатурацію значно складніше, ніж було за попередніх штамів, і для цього потрібні великі об'єми кисню.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Єдине питання, яке у нас є і яке викликає занепокоєння - це питання забезпечення киснем. Ми постійно на цьому наполягаємо, спілкуємося з прем'єр-міністром, з міністром охорони здоров'я", - сказав він.

За словами Данілова, за нового штаму коронавірусу піднімати сатурацію дуже важко. За попередніх штамів було легше.

"Ми потребуємо зараз дуже великий обсяг кисню. Якщо раніше, коли людина хворіла, в нас 5, 7, 10, 12 літрів вистачало, то сьогодні у нас є випадки, коли відразу треба 15, 20, 30 літрів кисню", - пояснив Данілов.

За словами секретаря РНБО, згідно з розрахунками, пік захворюваності на коронавірус припаде після 25 жовтня.

"У нас буде 10 днів складних. Ми розраховуємо, що в лікарнях у нас буде 50-52 тис. людей одномоментно перебувати. Але наша система готова до таких викликів", - підкреслив Данілов.