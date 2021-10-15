Данілов: Пік COVID-19 буде після 25 жовтня, з киснем можуть бути проблеми
Особливість дельта-штаму коронавірусу в тому, що підняти низьку сатурацію значно складніше, ніж було за попередніх штамів, і для цього потрібні великі об'єми кисню.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.
Єдине питання, яке у нас є і яке викликає занепокоєння - це питання забезпечення киснем. Ми постійно на цьому наполягаємо, спілкуємося з прем'єр-міністром, з міністром охорони здоров'я", - сказав він.
За словами Данілова, за нового штаму коронавірусу піднімати сатурацію дуже важко. За попередніх штамів було легше.
"Ми потребуємо зараз дуже великий обсяг кисню. Якщо раніше, коли людина хворіла, в нас 5, 7, 10, 12 літрів вистачало, то сьогодні у нас є випадки, коли відразу треба 15, 20, 30 літрів кисню", - пояснив Данілов.
За словами секретаря РНБО, згідно з розрахунками, пік захворюваності на коронавірус припаде після 25 жовтня.
"У нас буде 10 днів складних. Ми розраховуємо, що в лікарнях у нас буде 50-52 тис. людей одномоментно перебувати. Але наша система готова до таких викликів", - підкреслив Данілов.
не надо пугать и предсказывать проблему - надо быть готовым ее встретить и помочь преодолеть...
и главный - нахера выбрали косоруких красавчиков с узнаваемыми лицами и красивой походкой...
(это - не обязательно к Вам... это так)))) гипотетически))))
От вирусов до санкций!
Тут ваксеры Израиль в пример приводят...мол там смертность низкая...
Да...она там низкая...только там не аппараты ИВЛ применяют...которые бесполезны при большом поражении легких....а применяют аппараты ЭКМО - это аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, они выполняют работу сердца и легких человека
Источник:
От того и смертность ниже...
Но ваксеры как обычно своей брехней пытаются все перекрутить...
По статистике у вакцинированных на 98,5 % реже наблюдается тяжелое течение ковида. Так что при равном распределении аппаратов ЭКМО между вакцинированными и невакцинированными, вакцинированные будут с этих аппаратов пыль вытирать, а невакцинированные будут за аппарат бороться., приговаривая "вообще-то у меня обычный грипп, а это я чисто из любопытства хочу попробовать!"
Люди б...реально що так важко маску вдіти навіть якщо вакциновані...