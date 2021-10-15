УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10350 відвідувачів онлайн
Новини
6 546 50

Ухвалено план оборони країни на випадок війни, будуть проведені навчання, - Данилов

Ухвалено план оборони країни на випадок війни, будуть проведені навчання, - Данилов

План розрахований на застосування в разі воєнних дій.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, документ стосується органів центральної влади, всіх органів місцевої влади, закону про територіальну оборону.

"Уперше за 30 років він з'явився. Над планом працювали два роки за завданням президента України. Він є дуже обґрунтованим документом. Він був у єдиному екземплярі на столі президента. Він є повністю секретним і над ним працювали фахівці", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що цей план визначає взаємодію всіх органів влади.

Читайте також: РНБО затвердила План оборони України, - Данілов

"Це все буде працювати разом. Президент доручив провести великі навчання, але це (дія плану. - Ред.) буде відбуватися тоді, коли в нас буде воєнна ситуація. Там і кібербезпека. Але документ цілком таємний. Два роки працювали професійні люди над цим документом", - розповів Данілов.

Данілов Олексій (1259) оборона (4880) шоу Шустера (309)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Ермак знает ?
показати весь коментар
15.10.2021 23:19 Відповісти
+18
Угу, секретный. У вас там сидел Дерьмак, все давно на столе у *****.
показати весь коментар
15.10.2021 23:22 Відповісти
+17
Да знаем мы ваши планы, войска до Днепра отвести, а лучше до Львова. Конституцию читайте, для чего армия стране, присягу Президента, или воинскую, а то у нас все говорят про законность, и на этом она заканчивается…
показати весь коментар
15.10.2021 23:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И тут же открыл военную тайну в прямом эфире.
показати весь коментар
15.10.2021 23:18 Відповісти
З'єднайте Бубачку з Лукашенкою.
показати весь коментар
15.10.2021 23:45 Відповісти
З'єднав.

показати весь коментар
15.10.2021 23:55 Відповісти
почему не напрямую с Путиным ?
показати весь коментар
16.10.2021 00:23 Відповісти
Как попросили...
Смотри выше.
показати весь коментар
16.10.2021 00:32 Відповісти
Ермак знает ?
показати весь коментар
15.10.2021 23:19 Відповісти
100%
показати весь коментар
15.10.2021 23:20 Відповісти
Но спросить же можно ?
показати весь коментар
15.10.2021 23:21 Відповісти
Там ещё Демченко есть, да и сам Верховный Гундосик с важным видом может разболтать всё что угодно...
показати весь коментар
15.10.2021 23:25 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2021 23:25 Відповісти
Да знаем мы ваши планы, войска до Днепра отвести, а лучше до Львова. Конституцию читайте, для чего армия стране, присягу Президента, или воинскую, а то у нас все говорят про законность, и на этом она заканчивается…
показати весь коментар
15.10.2021 23:19 Відповісти
Угу, секретный. У вас там сидел Дерьмак, все давно на столе у *****.
показати весь коментар
15.10.2021 23:22 Відповісти
***** этот план и готовил
показати весь коментар
15.10.2021 23:27 Відповісти
>поручил провести большие учения

бубочку на всем большом заклинило
показати весь коментар
15.10.2021 23:22 Відповісти
А как провести учения если кроме осла плана никто не знает?? А рассекретить его нельзя потому что он в одном экземпляре..у осла..и совершено секретен???
показати весь коментар
15.10.2021 23:23 Відповісти
у нас есть такииие технологии, но мы вам их не покажем...
показати весь коментар
15.10.2021 23:23 Відповісти
У Бубочки в офисе обсуждался - уже НЕ СЕКРЕТНЫЙ!
показати весь коментар
15.10.2021 23:24 Відповісти
Ха ха, секретный в Украине, разработан у хутина...
показати весь коментар
15.10.2021 23:26 Відповісти
Это точно был план?? Может таки кокс??😀
показати весь коментар
15.10.2021 23:26 Відповісти
ой ты оспади... что знают двое - то знает и свинья дерьмак !!!
в этом дурдоме секретными есть только цена газа собственной добычи и откуда у зашедшими нищими слуг нарида как грибок под ногтем появляются недвижимость-активы-офшоры...))))
показати весь коментар
15.10.2021 23:28 Відповісти
главное не план, а его существование
показати весь коментар
15.10.2021 23:28 Відповісти
секретный план-у разі військових дій, зєля і все зєбидло сідає на літаки і тікає з країни.
показати весь коментар
15.10.2021 23:32 Відповісти
не план а кокс, "пиджачок с иголочки, две дорожки на столе - расширяются зрачки, он пацанчик при бабле"(с) . или ишак зеофшорский перешел на єкологически чистьій продукт, без ГМО?
показати весь коментар
15.10.2021 23:40 Відповісти
Он был в единственном экземпляре на столе президента. Он является полностью секретным и над ним работали специалисты", - сказал Данилов. Источник:
Так заберите его немедленно с этого стола!
показати весь коментар
15.10.2021 23:42 Відповісти
А Ленка хоть знает из какого аэропорта они будут улетать в Краснодар?
показати весь коментар
16.10.2021 08:35 Відповісти
Рогозін батут презентує.
показати весь коментар
16.10.2021 11:56 Відповісти
"главнокомандующий" сливает спецоперации своей разведки кремлевским ушлепкам и после этого у нас оказывается есть "секретные планы ... это что шутка квартальная такая???
показати весь коментар
15.10.2021 23:47 Відповісти
Можливо мають на увазі інший секретний "план", синтетичний чи натуральний?
показати весь коментар
16.10.2021 12:02 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2021 23:52 Відповісти
Дятли. "вагнер" злитий з відти де той план лежав.
показати весь коментар
15.10.2021 23:54 Відповісти
КАКАЯ ВОЙНА?
Найвелычнейший же сказал :"Если за год не прекращу войну---я уйду"---пусть выбирает что-то одно.
показати весь коментар
16.10.2021 00:04 Відповісти
А сейчас, типа, военных действий нет, главное не стрелять.
И планов таких раньше никогда не было, такой план разработан впервые за всю историю Украины. Исключительно благодаря величайшему ЗЕзиденту.
Сказал бы уж прямо: разработали план и порядок эвакуации ЗЕ и чинуш всех рангов сверху донизу в случае обострения ситуации на Востоке, скорее всего за бугор.
показати весь коментар
16.10.2021 00:10 Відповісти
..в далеком так году+\- 1977 был фильм Замороженный с Луи Де фюнесом. Комментировать ?)
показати весь коментар
16.10.2021 00:14 Відповісти
ТО кричат что украинцы тупые неадекваты и им нельзя давать оружие. То кричат что украинцы ниначто не имеют права. А теперь хотят чтобы украинцы защищали ету страну. Чем и за что?
показати весь коментар
16.10.2021 00:17 Відповісти
Из источников, приближённых к СНБО (но не так, чтобы очень) удалось добыть ключевую часть Плана обороны Украины:
"На случай эскалации конфликта до полномасштабных боевых действий Украина располагает нижеперечисленными оборонительными ресурсами:

разведывательно-информационное обеспечение, связь и целеуказание осуществляет орбитальная группировка военных спутников;
воздушное пространство патрулируют истребители, штурмовики и бомбардировщики 5-го поколения и ПВО с единым центром и автоматизированной системой управления, спрятанными глубоко в горах;
сухопутные войска оснащены ракетами, артиллерией, танками и другими бронемашинами, каждая модель входит в десятку лучших в мире и не старше 10-15 лет;
морские акватории охраняют подводные ракето- и торпедоносцы, ракетные крейсеры, миноносцы, фрегаты, корветы и тральщики с непрерывным процессом ввода в эксплуатацию новых и выбытия устаревших;
государство является полноправным членом мощнейшего в мире военного альянса;
и так далее, и тому подобное."
показати весь коментар
16.10.2021 00:42 Відповісти
Навесні їхала одна частина військова з Житомира на Львівщину, Яворівский полігон, впродовж трьох діб тому, що через кожних 10 км ламалась якась техніка і треба було її лагодити. А ви кажете, що у нас на сході глибоко в горах ПВО заховане...
показати весь коментар
16.10.2021 01:05 Відповісти
Ми кажемо (написання займенника "ви" з малої літери передбачає звернення до групи осіб), що є таке слово "стьоб". Смердячий шмат лайна у нас на сході захований
показати весь коментар
16.10.2021 09:43 Відповісти
Країну ми свою втратили ще 1990 р. https://youtu.be/AF7VrMHvFG0
Треба почати нарешті її повертати, а часу обмаль. Особлива умова - обрати на президента слов'янина. Нагадаю, що останній етнічний українець, який правив країною, був Петро Шелест.
показати весь коментар
16.10.2021 01:01 Відповісти
О по ньому скоро знімуть новий серіал...цікаво це буде комедія чи трагедія?
показати весь коментар
16.10.2021 05:17 Відповісти
Баєвік-пріключения
показати весь коментар
16.10.2021 09:16 Відповісти
Та ты шо - будет проведена учебная эвакуация из Борисполя?
показати весь коментар
16.10.2021 08:32 Відповісти
..в Трускавец, в ставку ОП))
показати весь коментар
16.10.2021 09:17 Відповісти
"Принят план обороны страны на случай войны, будут проведены учения...". - читаешь такую фуйню и диву даёшься. Какие однако конченные долбое... во власти...
показати весь коментар
16.10.2021 10:21 Відповісти
Ух ты...раньше все это называли страшилками от Пороха "Путин нападет", и тут сами вдруг...
показати весь коментар
16.10.2021 11:40 Відповісти
План планом, а військовим платити треба.
показати весь коментар
16.10.2021 11:55 Відповісти
На случай войны?!?! 😯
Скажите этому ветеинару что война с Парашей уже идет с 2014 годаа то этот идиет не в курсе.
показати весь коментар
16.10.2021 12:34 Відповісти
Війна йде без перериву 8 років, а вони розроблять план на випадок війни.

"Война в головах, у меня в голове война уже закончилась" - Зеленский В.А
показати весь коментар
17.10.2021 02:15 Відповісти
Лучше пусть покажет как стырить деньги у офшоры во время войны . Как нам бы 40 млн долларов в армию влить ? Такой пи...дар патриот !!!
показати весь коментар
17.10.2021 04:21 Відповісти
 
 