Ухвалено план оборони країни на випадок війни, будуть проведені навчання, - Данилов
План розрахований на застосування в разі воєнних дій.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, документ стосується органів центральної влади, всіх органів місцевої влади, закону про територіальну оборону.
"Уперше за 30 років він з'явився. Над планом працювали два роки за завданням президента України. Він є дуже обґрунтованим документом. Він був у єдиному екземплярі на столі президента. Він є повністю секретним і над ним працювали фахівці", - сказав Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що цей план визначає взаємодію всіх органів влади.
"Це все буде працювати разом. Президент доручив провести великі навчання, але це (дія плану. - Ред.) буде відбуватися тоді, коли в нас буде воєнна ситуація. Там і кібербезпека. Але документ цілком таємний. Два роки працювали професійні люди над цим документом", - розповів Данілов.
