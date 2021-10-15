УКР
Росія розгорнула 39 потенційних носіїв ядерної зброї в окупованому Криму, - делегація України

Росія розгорнула 39 потенційних носіїв ядерної зброї в окупованому Криму, - делегація України

Росія розгорнула на території тимчасово окупованого Криму 39 потенційних носіїв ядерної зброї, і дуже ймовірна поява на півострові нових засобів доставки ядерних боєприпасів.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила в п'ятницю у Відні делегація України під час 6-ї оглядової конференції з розгляду Договору про звичайні збройні сили в Європі.

"В окупованому Криму було розгорнуто 39 засобів, які можуть використовуватися як носії ядерної зброї", - заявила українська делегація.

Морська складова включає: один ракетний крейсер проєкту 1164 "Атлант", три фрегати "Проєкт 11356", чотири ракетні катери "Проєкт 1241.1", чотири малі ракетні кораблі "Проєкт 21631", два кораблі на повітряній подушці "Проєкт 1239", шість дизельних підводних човнів "Проєкт" 636,3 ". Повітряна складова нараховує 18 фронтових бомбардувальників Су-24М. У сухопутній складовій – один береговий стаціонарний ракетний комплекс "Утес".

Крім того, у рамках подальшого розгортання нових підрозділів та переозброєння вже існуючих, "дуже ймовірною" є поява нових носіїв ядерної зброї. "Винищувачі середньої дальності Су-34 можуть замінити фронтові бомбардувальники Су-24М, а мобільний балістичний ракетний комплекс малої дальності "Іскандер-М" може бути передислокований з материкової частини Росії", - заявили в українській місії.

Крім того, залежно від ситуації, кримська група сил може бути посилена дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 повітряно-космічних сил РФ, які можуть бути передислоковані на тимчасово окуповану територію АР Крим з материкової частини Росії.

Також делегація України повідомила, що Росія продовжує працювати над можливим відновленням військової інфраструктури для зберігання ядерної зброї в Криму, зокрема, колишньої центральної бази зберігання ядерних боєприпасів "Феодосія-13" (селище Краснокам’янка, 30 км на південний захід від міста Феодосія). На території цього об’єкта "вжито комплекс заходів щодо часткового відновлення його функціонування".

Українська делегація наголосила, що російська військова агресія проти України та Грузії, масштабна мілітаризація тимчасово окупованого Кримського півострова, включаючи концентрацію великої кількості ударного та наступального озброєння і високомобільних сил, "дискредитували та знищили саме поняття "флангового" обмеження та "флангової" зони у розумінні Договору про звичайні збройні сили у Європі".

З моменту незаконної окупації Криму Росія зосередила велику кількість озброєння та військовослужбовців в українській "фланговій" зоні, яка мала бути зоною зі зниженим рівнем озброєння та військової техніки, як це визначено Договором про звичайні збройні сили у Європі", - наголосила делегація України.

Сразу видно, что ты не в теме, запад даже от азиатских мигрантов отбиться не может, ожирел и пребывает в прострации, верхушка РФ с ними в полной гармонии, а все эти сказки от Скабеевой и Соловьева про глобальное противостояние, только для нищих кацапских пенсов- маразматов, что бы выборы изображали и не гундели…
Україна має заявити про фактичне призупинення безядерного статусу України через розміщення окупантом росією ядерної зброї в Криму на території України! І почати розробку ядерної зброї та засобів їх доставки - ракет середньої та великої дальності!
Маю що до цього великі сумніви. По перше в Турції 176 мільйонів населення і доступ до технологій НАТО (проти реальних 89-92 мільйоів в РФ). Турція активно розробляє ******* зброю в той час як в ********** "смокчуть лапу" і дрочать на всемогутній "ядєрний пєпєл", що вже призвело до відставання від Заходу на 30 років мінімум а в деяких галузях на 50 і навіть 70 років...
И что? Думаете дети и внуки кремлевцев живут на западе, что бы они туда ядерными ракетами стреляли?
Они никогда не начнут с Западом ядерную войну первыми. Но будьте уверены - не моргнув глазом ответят на первый удар не смотря на детей и внуков. Просто приказ будет от тех и тем, кто там детей не иеет.
Запад по вам пулять и не собирался, им жизнь не надоела. И кто там приказы отдавать собрался, кооператив озеро? Скажи ещё У Зюганова голос прорезался, или Навальный завтра из тюрьмы выйдет и пульнет. А в остальном РФ это стана рабов, их дело молчать в тряпочку…
Запад тут же уничтожит рф как только представится хоть какая-то возможность.
Сразу видно, что ты не в теме, запад даже от азиатских мигрантов отбиться не может, ожирел и пребывает в прострации, верхушка РФ с ними в полной гармонии, а все эти сказки от Скабеевой и Соловьева про глобальное противостояние, только для нищих кацапских пенсов- маразматов, что бы выборы изображали и не гундели…
Значит мы обречены.
Что значит обречены, каждый «страдает» в меру своего невежества, а цикл действительно закончился, но за ним будет следующий. Человек - вечное , энергетическое существо…
"верхушка РФ с ними в полной гармонии" твои слова?
Мои, а кто столько денег вкладывает в западную экономику? Правильно, РФ. В чем проблема
Для нас именно в этом - "верхушка РФ с ними в полной гармонии".
Україна має заявити про фактичне призупинення безядерного статусу України через розміщення окупантом росією ядерної зброї в Криму на території України! І почати розробку ядерної зброї та засобів їх доставки - ракет середньої та великої дальності!
Навіщо про це оголошувати? Зробити і поставити перед здійсненим фактом.
с точки зрения логики и международного прва будапештский МЕМОРАНДУМ с типа гарантиями Украине есть мировое кидалово афера а по сути права НИЧТОЖНОЕ и неисполнимое Меморандум это объявление --о намерениях и планах.... А Кравчук и Кучма восприняли промокашку в реальность-- отдав ДАРОМ ЯО без компенсации денег- порядка 200 млрд долларов США на то момент- как сказал сам Кравчук ( сегодня сумма в 2-3 раза выше) в ценах.... и никто, повторяю, никто из власти Украины... до сих пор не требует компенсаций.... одна Британия въехала в тему и начала частично компенсировать кое что -напрмиер строительсттво новых военных судов и 2 военно морских баз- из пакета компенсаций- которые обязательно будут востребованы Украиной.....и США с Айленждами также подтянулись и начали передавать кое какое оружие и не даром-- все это будет рано или поздно оформлено договорами и через Евросоюз и НАТО и Госдеп и может даже и ООН проведено...ладно мы сделали то что сделали- но кидать нас это западло...так что вопрос без-ядерного статуса Украины должен вернутсья в правовое поле и нормально в международном праве быть оформлен- а если ЕС НАТО США и Британияс Россией желают не платить и уничтожить как факт государство Украина?!- тогда мы реально бессильны.... те долги между нами и МВФ давно могли быть списаны и зачтены в сумму за /ЯО/ которое Украина добровольно сняла с дежурства и отдала... однако и на эту тему никакой темы и вопросов от нашей власти нет--невзирая на фамилии правителей... уверен на 10000% что стань Украина Федерельным Округом России --мечта Путина и Януковича....то Путин и Москва с Британии и США выбивали бы ногами компенсации-- но не Украине-- а себе родимым--прикрывшим этим фактом-- а мы молчим и утираемся...к стыдуц и содалению а сегодня вообще ПОЗОР Зеленскому бы поднять вопрос а где братва компенсации Украине самолетытанки вертолеты корабли ракеты пушки технологиит за то что мы Канаде всей 100% и 90% США до Мексики чуточку не донянулись наши ракеты с украины... далив ам спокойно жить спать жрать и заниматсья мастурбьацией мозга??!! где бабки то байден где бабки то путин где бабки то Джнонсон и где все остальнео???? вот чем мог Зеоенский вполне обоснованго потразать мозг всем этим политикам помните Мистраль почему его не предали даром в счет ЯО уцкраине сегодня быв Черном море был бы вовосе иной расклад почему нам не предать пару штук 5-8 подводнызх дизельных пусть и б-у лодок для путина свечку в астрал самое оно способное если надро нести ЛЮБОЙ ЗАРЯД что такое в чем проблема???!! почему дос их пор в Украине не развернули крыло самолетов Ф15 и Ф 16 и штурмовиков А10 и А 35??!! в чем проблема то по 15 самолетов каждой модели и все Москква бы источала вопли на потолок...увидя такие самолеты с символикой Украины??!! почему бы енам не передать пару десятков Гуркулесов 130 вооруженных ракетами и пушками те еще страшные убийцы в фронтовой зоне.... почему нам не передать ударные вертолеты Аппачи и десатные вертушки.. одни сплошные почему...морская авиация где противокарабельные вершутки и самолеты и самолеты противолодочной борьбы??! в чем проблема то??!!
Українці зробили свій вибір проголосувавши за комуніста-інтернаціоналіста і жида по матері Кравчука а не за українського націоналіста Чорновола. Тому і отримали "гешефт". І сьогодні отримують в десятикратно при ЗЕгенераті. І хто ж нам винний що ми самі обираємо лайно а потім опиняємось в лайні? А що може бути інакше? Всюди в світі прагнуть обирати "своїх" а з "своїх" найкліпших. Але у нас "свій шлях" - обираємо чужих жидів та ще й найгірших з них... (жидів в Україні лишилось 43 000 а етнічних українців 36 600 000 )...
согласен ....много вопросов.... почему "обиженый нарид" захватывая власть- продолжает во всем обвинять иных ? вот в чем вопрос -причем "шобла клоунов" наглеет и наглеет... уже Рада вся иудейская на 80% если не больше, они же КМУ на 70% как в Синагоге, и Президент на 100% ихнего стойла клоун- будет.... а нет наглея эти субботние продолжают вредить- устраивать- геноцид /этноцид /Холокост для украинцев и славян/ голодоморы/ холодоморы/ тарифные концлагеря/ ..доколе и не провторитсья ли в Украине Холокост № 2 в худшем для иудеев варианте????!!!
Холокост у нас не повториться. Українці найтолерантніша нація в Європі - у нас найнижчий рівень антисемітизму - всього 5%. У Франції, наприклад, після Саркозі вже 24% і ріст призвів до того що жиди масово тікають з Франції. Їх просто дубасять на вулицях вдячні громадяни... Думаю після Зєлєнського рівень антисемітизму зросте значно, але "наші" вчасно втечуть... Мені особисто все рівно чи повбивають корумповане гівно чи воно втече. Головне щоб "чужих" корумпованих мерзотників стало в Україні менше а з "своїми" розбиратися набагато легше - ніхто з українських тварюк не буде волати про "антісємітізм" і "ксєнофобію"...
лол. именно первыми и начнут. лозунги ***** возможно немного подзабылись - посмотрите 14й год. а вообще война уже давно началась и начали ее кацапы в качестве ядерной страны-гаранта и т.п. применение яо исключительно дело времени. а поскольку холопов не считают, а людей, детей и внуков как мы прекрасно видели по Беслану, Чечне, норд-осту и т.п. тоже относят к холопам то в принципе никаких барьеров нет.
Не начнут. У них нет сил победить, даже при удачном первом на 100% обезоруживающем ударе (что само по себе невероятно). У НАТО такой шанс есть, но череватый большими жертвами, поэтому они тоже не будут.
а кто сказал что сразу на Вашингтон будут пулять? это же последний аккорд.
А куда сначала пульнут?
ну это знает только ВВХ. также как с боингом - чем ему голландцы насолили хз, может разрез глаз какой, или просто люди хорошие.
Речь в основном идет о Калибрах а тогда их там не было, ими позже стали флот вооружать, авиации такой тоже там не было.
Всё там было. И не в "калибрах" дело. "Вулканы" на "Москве" (я знал её ещё "Славой" тоже с ядерными боеголовками. Иначе ПРО авианосного ордера не пробить.
Вулкан это фигня, противокорабельная, особой угрозы она не несет.
о как...
Разговоры о потенциальных носителях ниочем, нужны факты реального присутствия ЯО.
А у моей соседки кот пропал, паника и вопли на всю округу. Однако сеё не означвает, что весь дом после этого рухнет до основания. Да всё же кота жаль.
В своё время Пентагон разработал план, по которому раша путем нанесения всего 8 ядерных ударов средней мощности со стороны США будет повергнута в экономический хаос.
Этот план учитывал ответный удар?
Ага, типа пустили 8 бомб и наслаждаются экономическим кризисом и никакой ответки.))
Не знаю, читал только то, что определены 8 точек нанесения ударов при количестве жертв 1 млн и полном экономическом крахе раши.
Ясно.
и когда был разработан этот план? не в 1946 году случайно, когда у совка еще не было ЯО?
Вопросом на вопрос: И кто вам доктор?
Про російсько - турецьку війну говорили ще років десять тому. Так що не переживайте, але Криму (схоже) буде кердик !!
Турция даже близко не соперник рф ни в одной сфере.
Маю що до цього великі сумніви. По перше в Турції 176 мільйонів населення і доступ до технологій НАТО (проти реальних 89-92 мільйоів в РФ). Турція активно розробляє ******* зброю в той час як в ********** "смокчуть лапу" і дрочать на всемогутній "ядєрний пєпєл", що вже призвело до відставання від Заходу на 30 років мінімум а в деяких галузях на 50 і навіть 70 років...
Я полагаюсь на англоязычную википедию в области соотношения флотов или ВВС стран, а не на фантазии про 176 миллионов турков и их выдуманное превосходство в технологиях.
А Ви спробуйте порівняти "розвиток" з "деградацією". ********* це минуле яке в агонії ніколи не усвідомить власну приреченність .
Может я чего-то не знаю из последних успехов турков в высоких технологиях, но вроде это они закупают в ********** АЭС и ПВО, а не наоборот.
Я купую в інтернеті хімікати а в супермакеті цукор та дріжджі і роблю горілку найвищої якості в світі. Тільки для домашнього вжитку. Навіть шведський "Абсолют" відпочиває, бо вони не вважають потрібним довести очистку від оцтової кислоти до потрібного рівня... Турки теж купують компоненти а от що буде на виході кацапи дізнаються в випадку військового протистояння. Вірмени озброєні кацапською зброєю вже дізнались...
Японці в ссср теж купували Белази замість металобрухта ((:
Немає різниці де воно стоїть.Нам потрібні хоча би звичайні ракети,щоб москалів стримати.Решта,то балачки.
ЯО было в Крыму всегда... просто сейчас его стало больше, это напрягает, но это не катастрофично... с рф воюют на поле экономики, науки и образования, медицины... например, в рф не могут создать свой мобильный телефон, для всех очевидно не состоятельность роскосмоса, в ближайшие пять лет Запад пересядет на электромобили
электромобили это беда. если проблемы с батареями будут, то через 7 лет ни одна тачка не выползет из гаража. А я старый дизель залью самодельной солярой и поеду.
За 5 лет это не реально, и за 10 тоже. Неужели Вы не понимаете?
Иметь и применить это разные вещи. Применение это ящик пандоры, поэтому первым его не применят даже при нападении на них.
это раньше нужно было набрать пару сотен тысяч\миллионов идиотов вталдычить им идею фашизма и коммунизма и кинуть на амбразуры. сейчас достаточно пары тысяч, учитывая технику. а на кацапстане явно больше на порядок. и оружейного говна куча. и решает один человек. запад - да, консенсусы, поговорить, продать, купить, туда сюда на "ответку" с год пройдет только так. учитывая что никто не захочет брать на себя ответственность. даже сраная лига наций кацапстан вытурила, а оон(у) - норм, все как надо.
Ядерное оружие уходит на второй план. Вперед выходит биологическое. Оно уже делает свое дело.
15 ядерных реакторов, 15 биолабораторий и нестабильная обстановка, вот на мой взгляд, что должно беспокоить общественность.

Если не прав, то поправьте...
военно камические силы кацапии очень баяцца таво
что ваенные спутники США летают немножко выше их и уничтожат всё что знают, что шевелицца и всё что найдут-
после первого же ядерного пука из кремлёвскага мавзолейного бункера. тчк
фуйло как токо усираецца сразу снимает пару мультиков - пугалок для США
так шо - ждём видосики от лаптей, их уже монтируют
Сумно що ми не може застосувати проти цього кривавого загарбника паРаші свої - найпотужніші і самі важкі донині в світі ракети «Сатана» дальністю польоту до -16 000 км. І шкода що ми не відновлюємо добровільно втрачене своє виробництво збагаченого урану. Треба негайно відродити свій необдумано загублений колишній статус Великої Ядерної Держави. Тоді б і лукава хітрожопа Європа заметушилася, та і всі країни в світі моментально сполошилися і згадали, що зовсім недавно Україна володіла своїм жахливо величезним ядерним арсеналом, більшого від того, що мали Великобританія, Франція, Китай разом узяті, і більший в десятки разів який зараз в КНДР.
А наш лютий кривавий ворог окупант української землі проклята фашистська паРаша, вона б перша притом відразу ж моторошно боягузливо завила про порушення підписаного Україною "Будапештського меморандуму". І звичайно ця ворожа личакова ********* тоді б враз пригадала що це вона перша злочинно порушила цей меморандум бо тимчасово але окупувала суверенні українські території Криму і Донбассу, і година жорстокої відплати за її злочини обов'язково наступить і для неї. А як негайно визволити свою рідну українську землю Криму і Донбасу окуповану цією проклятою паРашєю без свого втраченого Великого статусу ядерної держави ми не зовсім знаємо, і через те ми маємо те що маємо, і не ясно на що очікуємо.
