Росія розгорнула 39 потенційних носіїв ядерної зброї в окупованому Криму, - делегація України

Росія розгорнула на території тимчасово окупованого Криму 39 потенційних носіїв ядерної зброї, і дуже ймовірна поява на півострові нових засобів доставки ядерних боєприпасів.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила в п'ятницю у Відні делегація України під час 6-ї оглядової конференції з розгляду Договору про звичайні збройні сили в Європі.

"В окупованому Криму було розгорнуто 39 засобів, які можуть використовуватися як носії ядерної зброї", - заявила українська делегація.

Морська складова включає: один ракетний крейсер проєкту 1164 "Атлант", три фрегати "Проєкт 11356", чотири ракетні катери "Проєкт 1241.1", чотири малі ракетні кораблі "Проєкт 21631", два кораблі на повітряній подушці "Проєкт 1239", шість дизельних підводних човнів "Проєкт" 636,3 ". Повітряна складова нараховує 18 фронтових бомбардувальників Су-24М. У сухопутній складовій – один береговий стаціонарний ракетний комплекс "Утес".

Крім того, у рамках подальшого розгортання нових підрозділів та переозброєння вже існуючих, "дуже ймовірною" є поява нових носіїв ядерної зброї. "Винищувачі середньої дальності Су-34 можуть замінити фронтові бомбардувальники Су-24М, а мобільний балістичний ракетний комплекс малої дальності "Іскандер-М" може бути передислокований з материкової частини Росії", - заявили в українській місії.

Крім того, залежно від ситуації, кримська група сил може бути посилена дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 повітряно-космічних сил РФ, які можуть бути передислоковані на тимчасово окуповану територію АР Крим з материкової частини Росії.

Також делегація України повідомила, що Росія продовжує працювати над можливим відновленням військової інфраструктури для зберігання ядерної зброї в Криму, зокрема, колишньої центральної бази зберігання ядерних боєприпасів "Феодосія-13" (селище Краснокам’янка, 30 км на південний захід від міста Феодосія). На території цього об’єкта "вжито комплекс заходів щодо часткового відновлення його функціонування".

Українська делегація наголосила, що російська військова агресія проти України та Грузії, масштабна мілітаризація тимчасово окупованого Кримського півострова, включаючи концентрацію великої кількості ударного та наступального озброєння і високомобільних сил, "дискредитували та знищили саме поняття "флангового" обмеження та "флангової" зони у розумінні Договору про звичайні збройні сили у Європі".

З моменту незаконної окупації Криму Росія зосередила велику кількість озброєння та військовослужбовців в українській "фланговій" зоні, яка мала бути зоною зі зниженим рівнем озброєння та військової техніки, як це визначено Договором про звичайні збройні сили у Європі", - наголосила делегація України.