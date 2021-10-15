Росія розгорнула 39 потенційних носіїв ядерної зброї в окупованому Криму, - делегація України
Росія розгорнула на території тимчасово окупованого Криму 39 потенційних носіїв ядерної зброї, і дуже ймовірна поява на півострові нових засобів доставки ядерних боєприпасів.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила в п'ятницю у Відні делегація України під час 6-ї оглядової конференції з розгляду Договору про звичайні збройні сили в Європі.
"В окупованому Криму було розгорнуто 39 засобів, які можуть використовуватися як носії ядерної зброї", - заявила українська делегація.
Морська складова включає: один ракетний крейсер проєкту 1164 "Атлант", три фрегати "Проєкт 11356", чотири ракетні катери "Проєкт 1241.1", чотири малі ракетні кораблі "Проєкт 21631", два кораблі на повітряній подушці "Проєкт 1239", шість дизельних підводних човнів "Проєкт" 636,3 ". Повітряна складова нараховує 18 фронтових бомбардувальників Су-24М. У сухопутній складовій – один береговий стаціонарний ракетний комплекс "Утес".
Крім того, у рамках подальшого розгортання нових підрозділів та переозброєння вже існуючих, "дуже ймовірною" є поява нових носіїв ядерної зброї. "Винищувачі середньої дальності Су-34 можуть замінити фронтові бомбардувальники Су-24М, а мобільний балістичний ракетний комплекс малої дальності "Іскандер-М" може бути передислокований з материкової частини Росії", - заявили в українській місії.
Крім того, залежно від ситуації, кримська група сил може бути посилена дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 повітряно-космічних сил РФ, які можуть бути передислоковані на тимчасово окуповану територію АР Крим з материкової частини Росії.
Також делегація України повідомила, що Росія продовжує працювати над можливим відновленням військової інфраструктури для зберігання ядерної зброї в Криму, зокрема, колишньої центральної бази зберігання ядерних боєприпасів "Феодосія-13" (селище Краснокам’янка, 30 км на південний захід від міста Феодосія). На території цього об’єкта "вжито комплекс заходів щодо часткового відновлення його функціонування".
Українська делегація наголосила, що російська військова агресія проти України та Грузії, масштабна мілітаризація тимчасово окупованого Кримського півострова, включаючи концентрацію великої кількості ударного та наступального озброєння і високомобільних сил, "дискредитували та знищили саме поняття "флангового" обмеження та "флангової" зони у розумінні Договору про звичайні збройні сили у Європі".
З моменту незаконної окупації Криму Росія зосередила велику кількість озброєння та військовослужбовців в українській "фланговій" зоні, яка мала бути зоною зі зниженим рівнем озброєння та військової техніки, як це визначено Договором про звичайні збройні сили у Європі", - наголосила делегація України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
фашизма и коммунизмаи кинуть на амбразуры. сейчас достаточно пары тысяч, учитывая технику. а на кацапстане явно больше на порядок. и оружейного говна куча. и решает один человек. запад - да, консенсусы, поговорить, продать, купить, туда сюда на "ответку" с год пройдет только так. учитывая что никто не захочет брать на себя ответственность. даже сраная лига наций кацапстан вытурила, а оон(у) - норм, все как надо.
15 ядерных реакторов, 15 биолабораторий и нестабильная обстановка, вот на мой взгляд, что должно беспокоить общественность.
Если не прав, то поправьте...
что ваенные спутники США летают немножко выше их и уничтожат всё что знают, что шевелицца и всё что найдут-
после первого же ядерного пука из кремлёвскага мавзолейного бункера. тчк
фуйло как токо усираецца сразу снимает пару мультиков - пугалок для США
так шо - ждём видосики от лаптей, их уже монтируют
А наш лютий кривавий ворог окупант української землі проклята фашистська паРаша, вона б перша притом відразу ж моторошно боягузливо завила про порушення підписаного Україною "Будапештського меморандуму". І звичайно ця ворожа личакова ********* тоді б враз пригадала що це вона перша злочинно порушила цей меморандум бо тимчасово але окупувала суверенні українські території Криму і Донбассу, і година жорстокої відплати за її злочини обов'язково наступить і для неї. А як негайно визволити свою рідну українську землю Криму і Донбасу окуповану цією проклятою паРашєю без свого втраченого Великого статусу ядерної держави ми не зовсім знаємо, і через те ми маємо те що маємо, і не ясно на що очікуємо.