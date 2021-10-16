Коболєв: Може трапитися так, що ми не зможемо купити газ у Європі
Путін свідомо обмежує обсяги газу, які Росія продає в Європу. Тому, коли взимку Україна захоче купити у європейців газ, його може просто не бути.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України" (2014-2021), повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росія проводить таку спецоперацію на європейському ринку газу - вона називається "ми сушимо європейський ринок". Тобто, вони зменшують можливість європейського ринку отримувати будь-який газ і перепродавати його нам. Це дуже важлива відмінність від 14-го, 15-го, 16-го років. Тому що може статися так, що, коли взимку ми захочемо купувати газ у Європі, його там банально не буде. Або нам його не продадуть", - сказав Коболєв.
Він додав, що світ зараз перебуває в глобальній економічній кризі, а Путін "відчув смак або запах крові".
"Мы можем остаться один на один с европейским инфантилизмом, с нежеланием считаться с интересами Украины". А тут еще внутренняя нестабильность...
Коболев говорит про риски, а риски это определенная вероятность того что событие приизойдет. Не в этом году, так в следующем дожмут.
Умиляют своими рассуждениями лохи, говорящие о собственной добыче.
Ну начните добычу газа, найдите инвестиции, оборудование, технологии и специалистов, просчитай рентабельность. А мы посмотрим. Короче, это дело не одног года.
Кротяра обломис там где запахло - уже очередь с корзиной, картонкой и побирушками, такими как ты и твоя управленческая структура нафтогаза.
Нужно навести порядок на газовом рынке Украины и тогда и с коррупцией разберемся и газа будет всем хватать и по ценам Украины для украинцев под их зарплаты.
А сейчас нас кто то явно обворовывает и дурит!