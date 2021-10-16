Коболєв: Може трапитися так, що ми не зможемо купити газ у Європі

Путін свідомо обмежує обсяги газу, які Росія продає в Європу. Тому, коли взимку Україна захоче купити у європейців газ, його може просто не бути.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України" (2014-2021), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія проводить таку спецоперацію на європейському ринку газу - вона називається "ми сушимо європейський ринок". Тобто, вони зменшують можливість європейського ринку отримувати будь-який газ і перепродавати його нам. Це дуже важлива відмінність від 14-го, 15-го, 16-го років. Тому що може статися так, що, коли взимку ми захочемо купувати газ у Європі, його там банально не буде. Або нам його не продадуть", - сказав Коболєв.

Він додав, що світ зараз перебуває в глобальній економічній кризі, а Путін "відчув смак або запах крові".

Читайте також: Вітренко: Газу на зиму вистачить, ціна не зростатиме