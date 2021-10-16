УКР
Новини
22 607 211

Коболєв: Може трапитися так, що ми не зможемо купити газ у Європі

Путін свідомо обмежує обсяги газу, які Росія продає в Європу. Тому, коли взимку Україна захоче купити у європейців газ, його може просто не бути.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України" (2014-2021), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія проводить таку спецоперацію на європейському ринку газу - вона називається "ми сушимо європейський ринок". Тобто, вони зменшують можливість європейського ринку отримувати будь-який газ і перепродавати його нам. Це дуже важлива відмінність від 14-го, 15-го, 16-го років. Тому що може статися так, що, коли взимку ми захочемо купувати газ у Європі, його там банально не буде. Або нам його не продадуть", - сказав Коболєв.

Він додав, що світ зараз перебуває в глобальній економічній кризі, а Путін "відчув смак або запах крові".

Топ коментарі
+18
Добычу увеличивай придурок а не рыдай о нехватке газа в ЕС.
15.10.2021 23:50 Відповісти
+17
А что вы делали летом при минимальных ценах на газ? Правильно -- Зеля бабло на дорогах пилил.
15.10.2021 23:55 Відповісти
+11
А кто говорил, что будет легко? А , было дело, Голобородько обещал, и ему поверили, так кто вам доктор? Глупость - большей грех, придётся отрабатывать. Но все получится, все пройдут свои уроки, лет так через 2000…
15.10.2021 23:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Запад далеко не инфантильный, а циничный и прагматичный. Это Украина живет в выдуманном детском мире, выдуманном для них другими.
16.10.2021 06:42 Відповісти
Мы сейчас зашли в серьезную зону риска, и мы не имеем поддержки одного из крупнейших партнеров - то есть, Белого дома или США, которая была в 2014-2017 гг",

"Мы можем остаться один на один с европейским инфантилизмом, с нежеланием считаться с интересами Украины". А тут еще внутренняя нестабильность...
16.10.2021 07:21 Відповісти
Ця влада антинародна яка думає лише про себе. Таке відчуття що Зебанда збирається тікати при початку бойових дій.
16.10.2021 08:15 Відповісти
Есть такой показатель "энергоэффективность экономики". Рассчитывается он в граммах условного топлива (или в нефтяном эквиваленте) на доллар ВВП. Так вот, в Украине энергоэффективность экономики в 2,5 раза ниже, чем в Германии и на треть ниже, чем в Беларуси. Если бы в Украине энергоэффективность экономики была хотя бы такой же, как у "колхозника" Лукашенко, то вам ни на хрен был бы не нужен этот вонючий москальский газ!
16.10.2021 09:36 Відповісти
Сколько набежало тролей, у которых в методичке забыли написать что коболев уже не при делах благодаря тупоголовому Зе.
Коболев говорит про риски, а риски это определенная вероятность того что событие приизойдет. Не в этом году, так в следующем дожмут.
Умиляют своими рассуждениями лохи, говорящие о собственной добыче.
Ну начните добычу газа, найдите инвестиции, оборудование, технологии и специалистов, просчитай рентабельность. А мы посмотрим. Короче, это дело не одног года.
16.10.2021 10:02 Відповісти
Будем покупать по 2500 евро?
16.10.2021 10:18 Відповісти
Коооболев? Оооо, Коооболев. А шо дета бабосами запахло, че Коболев выполз? Эта кротяра выползает, только когда бабосами пахнет..
Кротяра обломис там где запахло - уже очередь с корзиной, картонкой и побирушками, такими как ты и твоя управленческая структура нафтогаза.
16.10.2021 11:51 Відповісти
Главное, чтоб СП2 не работал, а газ дело десятое...
16.10.2021 14:40 Відповісти
Как неожиданно? А типа год назад никто даже не догадывался, что так будет.
Нужно навести порядок на газовом рынке Украины и тогда и с коррупцией разберемся и газа будет всем хватать и по ценам Украины для украинцев под их зарплаты.
А сейчас нас кто то явно обворовывает и дурит!
18.10.2021 11:10 Відповісти
