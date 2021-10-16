Данілов про боротьбу з контрабандою: На 47 млрд грн зросли надходження до бюджету, але не всі підсанкційні особи припинили діяльність

У сфері боротьби з контрабандою на митниці є зрушення, на 47 млрд гривень зросли надходження в бюджет, однак не всі підсанкційні особи вже припинили свою діяльність.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО 15 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У цій сфері є певні зрушення. На 47 млрд були збільшені надходження до бюджету, але за наявною інформацією, на сьогоднішній день у відповідних органах, ми можемо сказати, що таке явище і люди, які у нас під санкціями, на жаль, вони ще не припинили остаточно свою діяльність", - сказав Данілов.

За його словами, на нинішньому засіданні РНБО, зокрема, були присутні керівництво Одеської митниці, Одеської СБУ і представники МВС в області.

Водночас секретар РНБО поінформував, що президент запропонував, щоб на початку наступного тижня керівник митниці, міністр фінансів, голова СБУ та відповідні органи ще раз зібралися для з'ясування "питання, що стосується посилення кадрового забезпечення на нашій митниці".