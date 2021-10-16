УКР
2 323 15

Данілов про боротьбу з контрабандою: На 47 млрд грн зросли надходження до бюджету, але не всі підсанкційні особи припинили діяльність

У сфері боротьби з контрабандою на митниці є зрушення, на 47 млрд гривень зросли надходження в бюджет, однак не всі підсанкційні особи вже припинили свою діяльність.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО 15 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У цій сфері є певні зрушення. На 47 млрд були збільшені надходження до бюджету, але за наявною інформацією, на сьогоднішній день у відповідних органах, ми можемо сказати, що таке явище і люди, які у нас під санкціями, на жаль, вони ще не припинили остаточно свою діяльність", - сказав Данілов.

За його словами, на нинішньому засіданні РНБО, зокрема, були присутні керівництво Одеської митниці, Одеської СБУ і представники МВС в області.

Читайте також: Зеленський хоче збільшити до 20 років тюремний термін для контрабандистів

Водночас секретар РНБО поінформував, що президент запропонував, щоб на початку наступного тижня керівник митниці, міністр фінансів, голова СБУ та відповідні органи ще раз зібралися для з'ясування "питання, що стосується посилення кадрового забезпечення на нашій митниці".

Данілов Олексій (1259) контрабанда (1830) санкції (12567) РНБО (2326)
+5
Где эти 47 миллиардов?

В бюджете постоянно растущая дыра. Зеленые ляди рассказывают, как все растет и колосится, но дыра в бюджете почему-то продолжает расти.
16.10.2021 02:24
+4
если подсанкционные контрабандисты продолжают свою деятельность-
значит санкции -фейковые
Так же как фейковый типа "закон об олигархах"
(5 квартал в жизнь
16.10.2021 06:11
+2
Душили-душили, душили-душили....

16.10.2021 00:31
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
16.10.2021 00:28
Душили-душили, душили-душили....

16.10.2021 00:31
Тобто, вони мали за власним бажанням припинити? )))))
16.10.2021 00:33
Так, санкции - принуждение, а не приговор.
16.10.2021 00:35
Трос під авантюристом-еквілібристом почав критично тріщати над прірвою...

1) ЗЕ і його владний "оркестр", з іманентним йому великим крадівництвом, Західні країни вневдовзі переведуть з "оранжевої зони інфікованості" корупцією - в "червону зону"... Йому (а не Україні) вже серйозно загрожує "локдаун"...

2) ЗЕ, як основоположник і організатор "великого крадівництва", з його естрадно-спортивним шахрайством, неграмотними управлінськими кульбітами - вже досить надоїв... навіть частині його ляльководів - любителів президентської екзотики... Вони, з часом, також приєднаються до похоронної команди банкрута ЗЕ, як президента...

3) Народ України вкрай незадоволений "зрєліщами", репресіями, податковим "пресом"... замість "хліба насущного" і свободи... Дійова і основна частина Армії, і патріотична частина правоохоронців вже давно зачекалися команди на штурм "лігва ворога"...

Тобто, всі три вищезгадані "компоненти" минулої тріумфальної підтримки ЗЕ-банди наближаються до "точки кипіння".

"ВИБУХ" НЕ ЗА ГОРАМИ...
16.10.2021 13:41
Данилов про нового члена СНБО - Руслана Стефанчука:
"Член, как член, всё хорошо".

16.10.2021 01:04
Где эти 47 миллиардов?

В бюджете постоянно растущая дыра. Зеленые ляди рассказывают, как все растет и колосится, но дыра в бюджете почему-то продолжает расти.
16.10.2021 02:24
Отсталось найти то место в котором спрятаны в бюджете эти миллиарды. Может тогда заплатят военным задалженности
16.10.2021 07:54
президент запропонував, щоб на початку наступного тижня керівник митниці, міністр фінансів, голова СБУ та відповідні органи ще раз зібралися для з'ясування "питання, що стосується посилення кадрового забезпечення на нашій митниці". Джерело:

переклад із Зе!Беніного: після того, як ми проаналізували, що більше українофобських, завезених кацапів та жидви, щоб щось очолювати катастрофічно бракує- пропихаємо щирообрізаних, що змінили прізвища: Шевченко Кирило Євгенович

16.10.2021 14:59
если подсанкционные контрабандисты продолжают свою деятельность-
значит санкции -фейковые
Так же как фейковый типа "закон об олигархах"
(5 квартал в жизнь
16.10.2021 06:11
...видные люди говорят : дырка от бублика попала в казну от антиконтрабандистов ...это ИХ улов!
16.10.2021 06:59
Опять показуха. По всему городу как продавались, так и продаются контрабандные сигареты (в 2 - 2.5 раза дешевле, чем официально). Никто их не трогает. Бывают, правда, рейды ментов, но все продавцы таких сигарет заранее об этом от куда-то знают, и через 20-30 минут после рейда снова на месте. Вот ткая "борьба" с контрабандой.
16.10.2021 09:29
В Україні зафіксовано рекордний рівень нелегального ринку цігарок - 15,9 відсотків. Це відбуоось після того, як слуги підвищили податки до такого рівня, що конрабанда та контрафак стали мегаприбутковими...
На наступний рік, за підвищення акцизів на 20 відсотків заплановане зниження податкових надходжень, до бюджету на 5,4 відсотка...
(з фісбуку Б.Берези)
Такі от «фахівці» зелені...
16.10.2021 11:06
 
 