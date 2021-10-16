Портал з даними про власників ліцензій на розробку надр запрацює в листопаді, - Данілов

З 1 листопада в Україні запрацює публічний портал, який міститиме вичерпну інформацію про власників всіх 3044 ліцензій та дозволів на розробку надр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони 15 жовтня сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, кожен українець зможе ознайомитися з даними про власників ліцензій і дозволів, виданих у нашій країні, і про ділянки, де вони повинні працювати - на загальнодержавному рівні і в розрізі кожної громади.

"Можна буде знайти інформацію про всі компанії, - з ким і як вони афільовані, скільки платять податків, коли і яким чином у них оформлені земельні ділянки, коли вони отримували ті дозволи, і що роблять зараз на відведених ділянках", - уточнив Данілов.

Рада національної безпеки і оборони, серед іншого, заслухала інформацію голови Державної служби геології і надр Романа Опімаха про стан справ у сфері надрокористування та про додаткові заходи щодо посилення державного нагляду в цій сфері. Данілов нагадав, що це питання перебуває на особливому контролі РНБО.

"Активно почали займатися цим з лютого-березня. За нинішній рік надходження до бюджету від використання надр зростуть мінімум до 50 млрд грн (проти 28,9 млрд грн в минулому році)", - сказав секретар РНБО.

Він також повідомив про дане СБУ та іншим структурам контролю доручення вивчити обставини отримання 23 компаніями дозволів на видобуток вуглеводнів без відповідних нормативно-правових актів, які б діяли на 2018 рік.

"За цими фактами відкрито кримінальне провадження, і на наступному засіданні правоохоронці проінформують членів РНБО про хід розслідування", - сказав Данілов. Секретар РНБО також розповів, що багато відомих в Україні люди, які свого часу понабирали дозволів на користування надрами до сих пір не почали освоєння родовищ, відмовляються від ліцензій. Як приклад Данілов навів сім'ю Злочевських, яка вирішила відмовитися від двох ліцензій.

