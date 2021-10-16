Никифоров про Нормандський формат: із Росії офіційно оформленої готовності зустрічатися не надходило
Російська Федерація не демонструє готовності до зустрічі в Нормандському форматі на рівні глав держав або міністрів закордонних справ.
Про це повідомив на брифінгу прессекретар Президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми повідомляли про те, що відбулася відеоконференція окремо між Ангелою Меркель, Еммануелем Макроном і Володимиром Зеленським та потім між Ангелою Меркель, Еммануелем Макроном і Володимиром Путіним. У нашій частині розмови ми почули, що всі три лідери - Володимир Зеленський, Ангела Меркель і Еммануель Макрон - готові і хочуть проведення зустрічі на найвищому рівні. У Ангели Меркель не так багато часу зробити це на своїй посаді, але вона чітко висловила своє бажання зустрітися. Чуємо заяви з російської сторони, що там такого бажання немає", - зазначив Никифоров.
Він нагадав, що була інформація про можливу зустріч на рівні міністрів, проте поінформував, що "з Росії в Україну якоїсь офіційно оформленої готовності зустрічатися хоча б на рівні міністрів також не надходило".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
заканчивайте тупить.
нормадский формат свое дело сделал....
а сегодня ето бесполезная гиря....
В Ереване 15 октября во время шествия по центру города митингующие спели хит про президента России Владимира Путина
Це надзвичайно обнадійливі сигнали в умовах такого тривалого "добросусідства" між двома народами і країнами.
Попередні століття і сьогоднішня війна дають переконливі підстави для прогнозування майбутніх відносин. Годі чекати чогось іншого, аніж те, що було. Московщина іншою не стане. Ніколи. Їхній незмінний намір - поглинути Україну. Ми ж не припинимо боротися за свою свободу.
Чим вищою буде стіна, виразнішою різниця і глибшим рів між українцями і всім російським, тим краще для України та всієї Європи.
Ми повинні стати до невпізнаваності різними. Облишити всі наші постколоніальні натяки і символи, витерти їх з нашої пам'яті начисто. Чим швидше, тим краще. - https://gazeta.ua/blog/55909/moskovschina-inshoyu-ne-stane-nikoli