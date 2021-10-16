Никифоров про Нормандський формат: із Росії офіційно оформленої готовності зустрічатися не надходило

Російська Федерація не демонструє готовності до зустрічі в Нормандському форматі на рівні глав держав або міністрів закордонних справ.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар Президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми повідомляли про те, що відбулася відеоконференція окремо між Ангелою Меркель, Еммануелем Макроном і Володимиром Зеленським та потім між Ангелою Меркель, Еммануелем Макроном і Володимиром Путіним. У нашій частині розмови ми почули, що всі три лідери - Володимир Зеленський, Ангела Меркель і Еммануель Макрон - готові і хочуть проведення зустрічі на найвищому рівні. У Ангели Меркель не так багато часу зробити це на своїй посаді, але вона чітко висловила своє бажання зустрітися. Чуємо заяви з російської сторони, що там такого бажання немає", - зазначив Никифоров.

Він нагадав, що була інформація про можливу зустріч на рівні міністрів, проте поінформував, що "з Росії в Україну якоїсь офіційно оформленої готовності зустрічатися хоча б на рівні міністрів також не надходило".

Читайте також: Кулеба про зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки": Я готовий. Поки жодних сигналів із Москви не отримували