Никифоров про Нормандський формат: із Росії офіційно оформленої готовності зустрічатися не надходило

Никифоров про Нормандський формат: із Росії офіційно оформленої готовності зустрічатися не надходило

Російська Федерація не демонструє готовності до зустрічі в Нормандському форматі на рівні глав держав або міністрів закордонних справ.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар Президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми повідомляли про те, що відбулася відеоконференція окремо між Ангелою Меркель, Еммануелем Макроном і Володимиром Зеленським та потім між Ангелою Меркель, Еммануелем Макроном і Володимиром Путіним. У нашій частині розмови ми почули, що всі три лідери - Володимир Зеленський, Ангела Меркель і Еммануель Макрон - готові і хочуть проведення зустрічі на найвищому рівні. У Ангели Меркель не так багато часу зробити це на своїй посаді, але вона чітко висловила своє бажання зустрітися. Чуємо заяви з російської сторони, що там такого бажання немає", - зазначив Никифоров.

Він нагадав, що була інформація про можливу зустріч на рівні міністрів, проте поінформував, що "з Росії в Україну якоїсь офіційно оформленої готовності зустрічатися хоча б на рівні міністрів також не надходило".

Читайте також: Кулеба про зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки": Я готовий. Поки жодних сигналів із Москви не отримували

***** ее 7 лет не поступало и не поступит...
заканчивайте тупить.
нормадский формат свое дело сделал....
а сегодня ето бесполезная гиря....
16.10.2021 01:00 Відповісти
https://www.dsnews.ua/world/armyane-speli-hit-putin-h-o-na-ulicah-erevana-video-15102021-439873 https://www.dsnews.ua/world/armyane-speli-hit-putin-h-o-na-ulicah-erevana-video-15102021-439873

В Ереване 15 октября во время шествия по центру города митингующие спели хит про президента России Владимира Путина
16.10.2021 02:41 Відповісти
Нормандский формат - дипломатическое средство против Кремля. Отсюда и маневрьі и желание кремлядей соскочить с него.
16.10.2021 02:42 Відповісти
А кто там против кремля, Меркель с Макроном?
16.10.2021 09:26 Відповісти
У Москві молоді "путінята" https://gazeta.ua/articles/world-life/_u-moskvi-zirvali-pokaz-filmu-pro-golodomor-policiya-zablokuvala-lyudej-i-viluchila-tehniku/1055864 зірвали показ фільму про Голодомор з вигуками: "Нє забудєм, нє прастім!". У Києві https://gazeta.ua/articles/life/_stolichni-shkolyari-zapustili-fleshmob-zaspivavshi-pisnyu-pro-banderu/1055724 школярі запустили флешмоб з виконанням пісні "Батько наш - Бандера, Україна - мати!".

Це надзвичайно обнадійливі сигнали в умовах такого тривалого "добросусідства" між двома народами і країнами.

Попередні століття і сьогоднішня війна дають переконливі підстави для прогнозування майбутніх відносин. Годі чекати чогось іншого, аніж те, що було. Московщина іншою не стане. Ніколи. Їхній незмінний намір - поглинути Україну. Ми ж не припинимо боротися за свою свободу.

Чим вищою буде стіна, виразнішою різниця і глибшим рів між українцями і всім російським, тим краще для України та всієї Європи.

Ми повинні стати до невпізнаваності різними. Облишити всі наші постколоніальні натяки і символи, витерти їх з нашої пам'яті начисто. Чим швидше, тим краще. - https://gazeta.ua/blog/55909/moskovschina-inshoyu-ne-stane-nikoli
