Під час візиту в Україну голова Пентагону Остін зустрінеться із Зеленським і Тараном

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III цими вихідними вирушає в поїздку, щоб відвідати Грузію, Україну і Румунію і взяти участь у засіданні міністрів оборони НАТО в Бельгії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Пентагону.

Зокрема, зазначається, що в Україні Остін проведе зустріч із президентом і міністром оборони, "щоб запевнити в нашій незмінній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України".

"Візит також стане можливістю обговорити прогрес України в реалізації реформ оборонної промисловості, необхідних для руху вперед її євроатлантичних прагнень, а також для регіональної співпраці між чорноморськими союзниками і партнерами", - наголошується в публікації.

Остін також зустрінеться з прем'єром Грузії Іраклієм Гарібашвілі і міністром оборони Джуаншером Бурчуладзе.

У Румунії він проведе зустріч з президентом Клаусом Йоханнісом і з міністром оборони Ніколае Чьюке. Потім він вирушить на зустріч міністрів оборонних відомств країн НАТО в Брюссель.