Під час візиту в Україну голова Пентагону Остін зустрінеться із Зеленським і Тараном

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III цими вихідними вирушає в поїздку, щоб відвідати Грузію, Україну і Румунію і взяти участь у засіданні міністрів оборони НАТО в Бельгії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Пентагону.

Зокрема, зазначається, що в Україні Остін проведе зустріч із президентом і міністром оборони, "щоб запевнити в нашій незмінній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України".

"Візит також стане можливістю обговорити прогрес України в реалізації реформ оборонної промисловості, необхідних для руху вперед її євроатлантичних прагнень, а також для регіональної співпраці між чорноморськими союзниками і партнерами", - наголошується в публікації.

Остін також зустрінеться з прем'єром Грузії Іраклієм Гарібашвілі і міністром оборони Джуаншером Бурчуладзе.

У Румунії він проведе зустріч з президентом Клаусом Йоханнісом і з міністром оборони Ніколае Чьюке. Потім він вирушить на зустріч міністрів оборонних відомств країн НАТО в Брюссель.

Топ коментарі
А з Єрмаком ??
І що собі думає цей Генерал...
16.10.2021 08:52 Відповісти
Будет называть вещи своими именами.
16.10.2021 01:30 Відповісти
США не лохи в отличие от бубочки и они будут помогать когда точно будут уверенны что мудрый нарид не выберет снова пророссийского клоуна-наркомана Зеленского или ватника накштал Мертвейчука!
16.10.2021 08:17 Відповісти
Будет называть вещи своими именами.
16.10.2021 01:30 Відповісти
Wellcome to Ukraine, Mr.Austin....
16.10.2021 01:30 Відповісти
НАТО в кожну ХАТУ мавзолейные ********* завоют с еще большой любовью к Украине...,Шариковы с ЛАХТА-2..., Фас...
16.10.2021 01:33 Відповісти
Та не "завірять" він їде , а спитать обох придурків: "Ви "клоунадою" довго займаться збираєтеся? Чи вам обом "похрєн", що робиться на Донбасі?"
16.10.2021 06:02 Відповісти
США не лохи в отличие от бубочки и они будут помогать когда точно будут уверенны что мудрый нарид не выберет снова пророссийского клоуна-наркомана Зеленского или ватника накштал Мертвейчука!
16.10.2021 08:17 Відповісти
та ладно - мы еще рыжего за уши вытянем в 24м.
"чем еще укантрапупить мировую атмосферу?
мы покажем крупный кукиш и себе и есесеру"(с)
16.10.2021 08:42 Відповісти
https://youtu.be/8ZznLAdDY7E https://youtu.be/8ZznLAdDY7E мусоросборник 3
16.10.2021 06:08 Відповісти
А з Єрмаком ??
І що собі думає цей Генерал...
16.10.2021 08:52 Відповісти
"...плацу, снова слышишь о тебе любимый плацу..."
Это однозначно новость, что американский генерал, когда складывает ноги буквай х, считает, что его "женскую пи-пи-пи" из под них увидеть нивазможна.
Ооспаде никто работать не хочет. Ну, понятно, с такой-то зарплатой этому броненосцу потемкину , в принципе, только ноги буквай х складывать положено.
16.10.2021 11:39 Відповісти
Як на мене,то не знаю,чи варто панові Остіну відвідувати Україну із точки зору медицинської. Ну,із паном ЗЕ зустрітись буде змушений (яе-не як,а Президент!), а от із Тараном- то вже є небезпечним для здоров"я пана Остіна, коли побачить людину у високобздіркових погонах, але геть без мозоку ( у військовому сенсі цього слова) і "забутого" оного десь на початку 90-х років. Про що пан Остін буде із ним розмовляти? Та при перших же "військово-стратегічних" розмірковуваннях пана Тарана пан Остін може "вхопити" інфаркт і надовго потрапити до шпиталю,чим буде зірване його подальше турне по Західній Європі.
16.10.2021 12:04 Відповісти
https://t.me/s/Sharpreview Міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до України має намір зробити заяву, що двері НАТО для Києва відкриті . Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Пентагона.
Також в українській столиці будуть проведені консультації щодо можливого розміщення на авіабазі у Староконстантинові до 5 літаків F-15.
Окрім інших офіційних осіб проробляється питання зустрічі Ллойда з Порошенком - як лідером найбільшої опозиційної партії євроатлантичного спрямування.
18.10.2021 10:38 Відповісти
 
 