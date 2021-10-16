Під час візиту в Україну голова Пентагону Остін зустрінеться із Зеленським і Тараном
Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III цими вихідними вирушає в поїздку, щоб відвідати Грузію, Україну і Румунію і взяти участь у засіданні міністрів оборони НАТО в Бельгії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Пентагону.
Зокрема, зазначається, що в Україні Остін проведе зустріч із президентом і міністром оборони, "щоб запевнити в нашій незмінній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України".
"Візит також стане можливістю обговорити прогрес України в реалізації реформ оборонної промисловості, необхідних для руху вперед її євроатлантичних прагнень, а також для регіональної співпраці між чорноморськими союзниками і партнерами", - наголошується в публікації.
Остін також зустрінеться з прем'єром Грузії Іраклієм Гарібашвілі і міністром оборони Джуаншером Бурчуладзе.
У Румунії він проведе зустріч з президентом Клаусом Йоханнісом і з міністром оборони Ніколае Чьюке. Потім він вирушить на зустріч міністрів оборонних відомств країн НАТО в Брюссель.
Також в українській столиці будуть проведені консультації щодо можливого розміщення на авіабазі у Староконстантинові до 5 літаків F-15.
Окрім інших офіційних осіб проробляється питання зустрічі Ллойда з Порошенком - як лідером найбільшої опозиційної партії євроатлантичного спрямування.