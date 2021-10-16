УКР
Із 2014 року в розшук за держзраду оголошено 400 осіб, - секретар РНБО

Із 2014 року в розшук за держзраду оголошено 400 осіб, - секретар РНБО

Із 2014 року за статтею Кримінального кодексу про державну зраду порушено 1600 справ, в розшук оголошено 400 осіб.

Такі цифри оприлюднив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Починаючи з 2014 року всього було 1600 справ за статтею 111 (Кримінального кодексу," Державна зрада". - Ред.), 400 осіб сьогодні в розшуку, великій кількості осіб було висунуто звинувачення, сьогодні в судах перебуває велика кількість справ", - розповів секретар РНБО.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні РНБО заслухали доповіді голови СБУ, міністра внутрішніх справ і генпрокурора щодо стану розслідування проваджень за 111-ю статтею КК.

Читайте також: Адвокати Януковича наполягають, що засуджений за держзраду хоче виступати онлайн на касації у Верховному Суді

Данілов поінформував, що в розгляді цих справ є проблема, оскільки значна їх частина стосується Донецької та Луганської областей, і "там складна ситуація з розглядом цих справ, з огляду на певні моменти".

Секретар РНБО нагадав, що Віктор Янукович, який був засуджений за 111-ю статтею КК - не єдиний з високопосадовців, проти яких розслідують справу про державну зраду.

"На сьогоднішній день розслідується кримінальна справа, де люди, котрі обіймали посади Президента, голови НБУ, міністрів, співробітників інших центральних органів є в кримінальному провадженні. Щодо них Службою безпеки проводяться відповідні процесуальні дії", - додав Данілов.

Читайте також: Суд відправив Медведчука під домашній арешт

