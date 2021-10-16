УКР
За минулу добу поранено воїна, 8 порушень режиму тиші. Найманці РФ стріляли з 120-мм мінометів і ПТРК, - ООС

За минулу добу, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Підкреслюється, що поблизу Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм і протитанковий ракетний комплекс. Поблизу Золотого-4 найманці здійснили два обстріли з мінометів калібру 120 мм і стрілецької зброї.

У районі Авдіївки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм. У бік Новотошківського противник відкривав вогонь із протитанкового ракетного комплексу і станкових протитанкових гранатометів.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки потрапили під обстріл із великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів. Біля Лебединського ворог застосував міномети калібру 120 мм.

Читайте також: З початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях ОС, використовуючи міномети калібру 120 мм і 82 мм, без втрат, - пресцентр

"Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - зазначають у штабі.

Крім цього, за даними штабу, на збройні провокації супротивника наші захисники відкривали у відповідь вогонь, не застосовуючи забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Також підкреслюється, що на 7:00 16 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

16.10.2021 08:24 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!

16.10.2021 11:08 Відповісти
Выбешивает эта тишина.Это когда нас обстреливают непрерывно,а все равно тишина,но с нарушениями.Так по-тихому можно до Киева доотводить.
16.10.2021 12:07 Відповісти
Цензорята никак креатива не наберутся, чтобы эту хрень типатишину как нить правдивее назвать. И это ж не Г+Г!
16.10.2021 21:17 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення пораненому Воїну !!!!

