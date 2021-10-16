За минулу добу поранено воїна, 8 порушень режиму тиші. Найманці РФ стріляли з 120-мм мінометів і ПТРК, - ООС
За минулу добу, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Підкреслюється, що поблизу Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм і протитанковий ракетний комплекс. Поблизу Золотого-4 найманці здійснили два обстріли з мінометів калібру 120 мм і стрілецької зброї.
У районі Авдіївки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм. У бік Новотошківського противник відкривав вогонь із протитанкового ракетного комплексу і станкових протитанкових гранатометів.
Позиції українських воїнів біля Красногорівки потрапили під обстріл із великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів. Біля Лебединського ворог застосував міномети калібру 120 мм.
"Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - зазначають у штабі.
Крім цього, за даними штабу, на збройні провокації супротивника наші захисники відкривали у відповідь вогонь, не застосовуючи забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Також підкреслюється, що на 7:00 16 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
