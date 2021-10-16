COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 12 983 нові випадки, 277 людей померли, понад 5,8 тис. одужали

За минулу добу, 15 жовтня 2021 року, в Україні зафіксовано 12 983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1105, медпрацівників - 204).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 2 859 осіб;

◾ летальних випадків – 277;

◾ одужало – 5 874 особи.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 623 882 особи;

◾ одужало – 2 322 456 осіб;

◾ летальних випадків – 60 414;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 13 524 231.

