4 988 46
COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 12 983 нові випадки, 277 людей померли, понад 5,8 тис. одужали
За минулу добу, 15 жовтня 2021 року, в Україні зафіксовано 12 983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1105, медпрацівників - 204).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 2 859 осіб;
◾ летальних випадків – 277;
◾ одужало – 5 874 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 623 882 особи;
◾ одужало – 2 322 456 осіб;
◾ летальних випадків – 60 414;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 13 524 231.
Топ коментарі
+5 Yuriy Smith
показати весь коментар16.10.2021 08:53 Відповісти Посилання
+4 Ольга Панченко
показати весь коментар16.10.2021 10:48 Відповісти Посилання
+3 Виталий Зализняк
показати весь коментар16.10.2021 09:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
один советует продать пса или собаку, второй запрещает от балды шоб боялись, третий не может вспомнить - был ли он за рулем когда врезался в другую машину, еще одного - обстреляли, причем стрелял киборг - х.з. кто так мог бы уложить одиночными шоб не зацепить Шифера. шапито блин.
При повальной эпидемии для тебя просто не будет места в больнице с кислородом, чтобы выжить.
я бы еще поверил шо "от нервов".
ФАКТ.
решта-"лірика"..
рак незаразний...
логічно тоді оголосити пандемію ДТП.
Заболевшие вакцинированные также также как и не вакцинированные заражают окружающих .