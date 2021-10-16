УКР
Командир особисто приймає рішення про відкриття вогню у відповідь у зоні ООС, - Данілов

У зоні ООС українські військовослужбовці не мають обмежень відкривати вогонь на обстріли їх позицій з боку найманців РФ.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УП".

"Нібито наші військові не відповідають, скажемо так, агресору. Це не відповідає дійсності. На сьогодні ніяких команд не треба, командир особисто приймає рішення, і вогонь у відповідь відкривається при кожному нападі на наші Збройні сили", - зазначив Данілов.

+18
Да,да... тільки відповідати нічим. Зелені заздалегідь попіклувались про цей нюанс.
16.10.2021 09:16 Відповісти
+16
орки ноют шо типо ВСУ их обстреливают первыми - так может реально открывать на упреждение?
что значит - "в ответ"? ты видишь шо враг притащил Рапиру и наводит на тебя - и шо? только после того как тебя разнесет на куски можно отвечать?
16.10.2021 09:19 Відповісти
+14
Мерцгер из зе-шоблы или как того скота зовут спонсировал терроризм в лугандоне так ему начной дамащний арист. А тут судить боевых офицеров за защиту Родины?
16.10.2021 09:34 Відповісти
16.10.2021 09:16 Відповісти
орки ноют шо типо ВСУ их обстреливают первыми - так может реально открывать на упреждение?
что значит - "в ответ"? ты видишь шо враг притащил Рапиру и наводит на тебя - и шо? только после того как тебя разнесет на куски можно отвечать?
16.10.2021 09:19 Відповісти


Ограничений нет, а ответственность, последствия есть??
16.10.2021 09:19 Відповісти
Он же сказал ,что всё засекречено только непонятно это для Москвы или для Киева
16.10.2021 10:33 Відповісти
Решает конечно он, но какая ему задача поставлена ?

много огня на открывали после убийств солдат за правление зелёного миротворца ?
16.10.2021 09:19 Відповісти
Да только потом его будут судить.
16.10.2021 09:20 Відповісти
Мерцгер из зе-шоблы или как того скота зовут спонсировал терроризм в лугандоне так ему начной дамащний арист. А тут судить боевых офицеров за защиту Родины?
16.10.2021 09:34 Відповісти
Ну вы говорили давеча что и долгов перед военными никаких нет, а потом выделили почти 4 лярда на погашение задолженности перед армией, вам пистеть, не мешки ворочать, говорите одно, а по факту совершенно другое. Так что тут большой вопрос - можно ли действительно или это только с ваших слов?
16.10.2021 09:40 Відповісти
А командиру ЛИЧНО отдает приказ главроялющий и естественно на словах!! Это называется- умыли руки!!!!!
16.10.2021 09:41 Відповісти
Данилов,один-единственный,кто вызывает минимальное доверие из этой зелёной шоблы...
16.10.2021 09:54 Відповісти
Такой же тридвараст. Умыкнул землю у ветеранов на черкащине
16.10.2021 10:02 Відповісти
Не вірю я тобі, Данилов.
Формально, може, типу, і приймає, але ж потім ваше зе-кодло всю душу з командира вийме.
16.10.2021 10:04 Відповісти
та хрен там сам командир принимает!! только после согласования с....одним-другим-третьим.... и можно не отвечать... спасибо... ибо в некуда....по горобцям разве!!!
ибо раньше разрешали-рекомендовали бить на упреждение - увидели шото разворачивается-приехало - и снова зрасьте, принимай "подарунки"... от души и за побратимов должок !!!
показати весь коментар
16.10.2021 15:06 Відповісти
16.10.2021 10:08 Відповісти
Всё красиво говориться а на самом деле ничего не делается, как говорит Данилов фсё засекречено, ну почему в городах где на второе место вылезла партия ОПЗЖ не назначить Военных комендантов с Киева в годы семилетней войны, ведь руководство Кремля намекнула что будет использовать массы нарида Украины у которых нет своего государства, а есть только столица Мацква(государство сссср распалось в 1991г)
16.10.2021 10:09 Відповісти
какой командир? опорного пункта? роты? бригады? если опорного пункта - какими средствами он может открыть ответный огонь? какой порядок открытия ответного огня артиллерией? кто в этом случае принимает приказ?
16.10.2021 10:31 Відповісти
З чого відкривати вогонь? З автомата по гарматі? "Круто".
Єдина мета пліснявої влади, це як перекласти відповідальність за ВСЕ, за заборони, саботування, провали на підлеглих.
16.10.2021 10:56 Відповісти
Может открыть огонь всем - вплоть до стратегитечких баллистических ракет из личной ракетницы.
Мне кажеться, что также никто и никогда не запрещал командиру застрелиться из личного оружия.
Так шо все нормалек - запрещать не запрещают, но с должности никто и не запрещал снимать без пенсии в холодный год...
16.10.2021 11:03 Відповісти
Боеприпасы хоть подвезли для ответного огня?
16.10.2021 11:07 Відповісти
Украинцев убивают, а главнокомандующий-пианист в кипе заявляет : Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. Чтобы ВСУ не мешали коломойским-пинчукам порешать вопросы: Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
16.10.2021 11:32 Відповісти
После его лапши про "Mere" не особо ему и поверят...
16.10.2021 11:35 Відповісти
Какой командир?Тот который своим автоматом командует или отделением?Он же голый-босый без артиллерии,аэроразведки и много чего другого.Отвечая стрелковые огнём,он прост покажет,куда стрелять мышебратьям.На выстрел снайпера должна мгновенно прилететь хотя бы мина.Иначе,позорище.
16.10.2021 12:14 Відповісти
Скільки стугн, корсарів закуплено для ВСУ за два роки???
16.10.2021 12:19 Відповісти
Позор!!! Надеюсь всю эту сволочь повесят.
16.10.2021 12:49 Відповісти
Конечно лично. Вот только в мага́зин за боеприпасами сбегает и сразу лично принимает решение.
16.10.2021 12:53 Відповісти
Данилов мне Брежнева в юности напоминает...
16.10.2021 13:11 Відповісти
Толку от этого открытия огня,если сепары с москалями бьют по нашим позициям из запрещенного по договорняку оружия,а наши, в ответ, с незапрещенного...Малыми калибрами много не навоюешь..А куда попрятали дорогущие импортные БПЛА ?
16.10.2021 13:15 Відповісти
БПЛА разрешают поднимать??? разведку вернули??? контрснайперские группы вернули??? снайперам разрешили работать???
16.10.2021 15:09 Відповісти
А подобные заявления от начальника треста (СНБО), входят в его компетенцию?
Или, вообще, в компетенцию СНБО.
Что-то подсказывает мне, что скоро СНБО, будет регулировать обилечивание в общественном транспорте.
Дебилы, ***.
16.10.2021 19:08 Відповісти
всё верно и правдиво заявил.
16.10.2021 21:14 Відповісти
"Командир лично принимает решение об открытии ответного огня в зоне ООС, - Данилов" Г-н Данилов, если вы не знаете, украинская артиллерия отведена от линии соприкосновения.
Так что,командир на передовой может ответить на артиллерийский огонь только стрелковым оружием.
16.10.2021 22:46 Відповісти
 
 