Командир особисто приймає рішення про відкриття вогню у відповідь у зоні ООС, - Данілов

У зоні ООС українські військовослужбовці не мають обмежень відкривати вогонь на обстріли їх позицій з боку найманців РФ.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УП".

"Нібито наші військові не відповідають, скажемо так, агресору. Це не відповідає дійсності. На сьогодні ніяких команд не треба, командир особисто приймає рішення, і вогонь у відповідь відкривається при кожному нападі на наші Збройні сили", - зазначив Данілов.

Читайте також: За минулу добу поранено воїна, 8 порушень режиму тиші. Найманці РФ стріляли з 120-мм мінометів і ПТРК, - ООС