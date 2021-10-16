Командир особисто приймає рішення про відкриття вогню у відповідь у зоні ООС, - Данілов
У зоні ООС українські військовослужбовці не мають обмежень відкривати вогонь на обстріли їх позицій з боку найманців РФ.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УП".
"Нібито наші військові не відповідають, скажемо так, агресору. Це не відповідає дійсності. На сьогодні ніяких команд не треба, командир особисто приймає рішення, і вогонь у відповідь відкривається при кожному нападі на наші Збройні сили", - зазначив Данілов.
Ksenia VB
Yuriy Smith
Підлога Маккартні
что значит - "в ответ"? ты видишь шо враг притащил Рапиру и наводит на тебя - и шо? только после того как тебя разнесет на куски можно отвечать?
В зоне ООС украинские военнослужащие не имеют ограничений открывать огонь на обстрелы их позиций со стороны наемников РФ.
Ограничений нет, а ответственность, последствия есть??
много огня на открывали после убийств солдат за правление зелёного миротворца ?
Формально, може, типу, і приймає, але ж потім ваше зе-кодло всю душу з командира вийме.
ибо раньше разрешали-рекомендовали бить на упреждение - увидели шото разворачивается-приехало - и снова зрасьте, принимай "подарунки"... от души и за побратимов должок !!!
Єдина мета пліснявої влади, це як перекласти відповідальність за ВСЕ, за заборони, саботування, провали на підлеглих.
Мне кажеться, что также никто и никогда не запрещал командиру застрелиться из личного оружия.
Так шо все нормалек - запрещать не запрещают, но с должности никто и не запрещал снимать без пенсии в холодный год...
Или, вообще, в компетенцию СНБО.
Что-то подсказывает мне, что скоро СНБО, будет регулировать обилечивание в общественном транспорте.
Дебилы, ***.
Так что,командир на передовой может ответить на артиллерийский огонь только стрелковым оружием.