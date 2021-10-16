1 762 29
За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу понад 148 тис. осіб, - МОЗ
В Україні за минулу добу, 15 жовтня, вакцинували проти коронавірусу 148 438 люде. Це більш ніж в чотири рази вище порівняно з попереднім днем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зокрема, вчора першу дозу вакцини отримали 79 580 осіб, повністю імунізовані (отримали другу дозу) - 68 858.
Підкреслюється, що з початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 7 873 769 осіб. З них отримали одну дозу - 7 873 767 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 6 433 791.
Загалом у країні зробили 14 307 558 щеплень.
Відзначимо, що за 14 жовтня в Україні вакциновано 34 897 осіб.
Говорят, что у коронавака нет побочек.
А захочешь с сертификатом, где написано "коронавак" слетать в ЕС - завернут. Ибо нехрен колоть непонятную китайскую хрень.
Вакцинация - метод создания активного иммунитета против инфекционных болезней.
Вакцинация - инъекция вакцины для создания ИММУНИТЕТА против инфекционных болезней
це Перемога
ПНХ.
Хоч польська епідемія і встановила сьогодні черговий "рекорд сезону" (найбільше нових випадків від середини травня), то у порівнянні з миздобутками Нашої Епідемії це просто дєцкійлєпєт:
Наша: 12 983 нових випадків COVID-19, померло 277 хворих;
Польська: 3236 нових випадків, 44 смерті.