За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу понад 148 тис. осіб, - МОЗ

В Україні за минулу добу, 15 жовтня, вакцинували проти коронавірусу 148 438 люде. Це більш ніж в чотири рази вище порівняно з попереднім днем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зокрема, вчора першу дозу вакцини отримали 79 580 осіб, повністю імунізовані (отримали другу дозу) - 68 858.

Підкреслюється, що з початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 7 873 769 осіб. З них отримали одну дозу - 7 873 767 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 6 433 791.

Загалом у країні зробили 14 307 558 щеплень.

Відзначимо, що за 14 жовтня в Україні вакциновано 34 897 осіб.