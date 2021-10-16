УКР
За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу понад 148 тис. осіб, - МОЗ

В Україні за минулу добу, 15 жовтня, вакцинували проти коронавірусу 148 438 люде. Це більш ніж в чотири рази вище порівняно з попереднім днем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зокрема, вчора першу дозу вакцини отримали 79 580 осіб, повністю імунізовані (отримали другу дозу) - 68 858.

Підкреслюється, що з початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 7 873 769 осіб. З них отримали одну дозу - 7 873 767 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 6 433 791.

Загалом у країні зробили 14 307 558 щеплень.

Читайте також: Ляшко про бустерну вакцинацію в Україні: Найімовірніше, вона буде

Відзначимо, що за 14 жовтня в Україні вакциновано 34 897 осіб.

+6
Колись люди боялися фотографуватися, бо вважали, що фотограф, таким чином, краде їхні душі.
показати весь коментар
16.10.2021 09:59 Відповісти
+5
Бедный Печкин
показати весь коментар
16.10.2021 09:36 Відповісти
+4
Ни я сам , ни знакомьіе вообще не ощутили никаких побочек от вакцинации .
показати весь коментар
16.10.2021 09:38 Відповісти
Ну вот и я тоже ))) Колбасит. Температура ночью. По руке словно кто-то дрыном перее@пал ))
показати весь коментар
16.10.2021 09:23 Відповісти
Парацетамольчика прихавай
показати весь коментар
16.10.2021 09:27 Відповісти
Ни я сам , ни знакомьіе вообще не ощутили никаких побочек от вакцинации .
показати весь коментар
16.10.2021 09:38 Відповісти
Удивился, почему народ колет коронавак, если есть пфайзер.
Говорят, что у коронавака нет побочек.

А захочешь с сертификатом, где написано "коронавак" слетать в ЕС - завернут. Ибо нехрен колоть непонятную китайскую хрень.
показати весь коментар
16.10.2021 10:01 Відповісти
Німесил поможе.
показати весь коментар
16.10.2021 09:40 Відповісти
Не не, парцатемол в сто раз лучше, немисил кучк побочек имеет
показати весь коментар
16.10.2021 11:08 Відповісти
За сутки пройдет без следа. Испытано 2 раза.
показати весь коментар
16.10.2021 10:00 Відповісти
у мпне це було слабовиражено 1 день..
показати весь коментар
16.10.2021 10:37 Відповісти
А может не вакцинировали, а иммунизировали? Ведь вакцЫна помогает раз и на всегда, а тут после "вакцЫнации" все равно нужно носить масочку
показати весь коментар
16.10.2021 09:24 Відповісти
Маску носят, чтоб другим не повадно было
показати весь коментар
16.10.2021 09:27 Відповісти
Лично я бы упоролся вакцЫной лишь только для того что бы как минимум не носить больше маску. Но раз нет, то на нет и суда нет И еще медиков не обязывают колоть себе вакцЫну, но почему? Бо они уйдут и не будет кому лечить хворых? Так вот есть одна простая истина: "Не заменимых людей нету!!!" и среди мед. персонала тоже.
показати весь коментар
16.10.2021 09:30 Відповісти
Главное, что бы с патологоанатомами проблем не было.
показати весь коментар
16.10.2021 09:57 Відповісти
А маску треба носити, поки більшість не вакцинується. Бо всі будуть казати, що вакциновані, а насправді ні. Хитрожьопих в нас забагато, а нормальні люди страждають.
показати весь коментар
16.10.2021 09:41 Відповісти
Раз і назавжди допомагає гільйотина, а вакцина це вже ймовірності.
показати весь коментар
16.10.2021 10:10 Відповісти
Написал херню. Пред тем как позориться, хоть Вики почитай если нет БМЭ или БСЭ
Вакцинация - метод создания активного иммунитета против инфекционных болезней.
Вакцинация - инъекция вакцины для создания ИММУНИТЕТА против инфекционных болезней
показати весь коментар
16.10.2021 11:09 Відповісти
Почтальоны пошли вакцинироваться...
показати весь коментар
16.10.2021 09:33 Відповісти
Бедный Печкин
показати весь коментар
16.10.2021 09:36 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 09:47 Відповісти
А я то еще подумал вчера. С какого шухеру антиваксы словно с цепи сорвались? Сегодня все прояснилось.
показати весь коментар
16.10.2021 09:53 Відповісти
!48 тыс. человек... Господи, спаси и сохрани, ведь эти дегенераты могут дожить до следующих выборов... Эта страна обречена засильем сцыкливых и умственно-ущербных.
показати весь коментар
16.10.2021 09:58 Відповісти
Молодец, очень саморкритмчная концовка)
показати весь коментар
16.10.2021 11:11 Відповісти
Осмелюсь поинтересоваться у молодца, а вы к какой категории относитесь к первой или ко второй?
показати весь коментар
16.10.2021 19:09 Відповісти
Колись люди боялися фотографуватися, бо вважали, що фотограф, таким чином, краде їхні душі.
показати весь коментар
16.10.2021 09:59 Відповісти
ВИХОДИМО НА 19 ВІДСОТКІВ.

це Перемога
показати весь коментар
16.10.2021 10:35 Відповісти
рекламістам.

ПНХ.
показати весь коментар
16.10.2021 10:38 Відповісти
Влітку у Польщі було встановлено рекорд добової вакцинації - 620+ тисяч доз. Сьогодні там защеплено більше половини населення, а разом з тими хто "вигодував антитіла самостійно" так, чи інакше імунізованими є 60 відсотків населення. Однак, для подолання епідемії цього недостатньо. Тим більше, що у східних регіонах Польщі, де проживають найбільш затяті патріоти, рівень імунізації часто не перевищує й третини. Сьогодні саме у цих місцевостях складається найбільш складна епідемічна ситуація - там найбільше нових випадків та найбільше смертей. В Україні ж защеплено усього 15 відсотків населення, і навіть якщо ще така ж його частина самоімунізувалася на громадських засадах, про перспективи подолання Нашої Епідемії говорити не доводиться.

Хоч польська епідемія і встановила сьогодні черговий "рекорд сезону" (найбільше нових випадків від середини травня), то у порівнянні з миздобутками Нашої Епідемії це просто дєцкійлєпєт:

Наша: 12 983 нових випадків COVID-19, померло 277 хворих;

Польська: 3236 нових випадків, 44 смерті.
показати весь коментар
16.10.2021 12:52 Відповісти
раніше треба було, то не було би такого ажиотажу зараз
показати весь коментар
16.10.2021 14:02 Відповісти
 
 