Баканов про санкції РНБО проти осіб, причетних до незаконних виборів: Це переважно члени ВК і кандидати в депутати

Рада національної безпеки і оборони за матеріалами Служби безпеки України ухвалила рішення про економічні санкції стосовно учасників та організаторів виборів в Державну думу РФ, що відбулися на території тимчасово окупованого Криму у вересні.

Таке рішення РНБО ухвалила на вчорашньому засіданні, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБУ.

"Як і будь-які російські вибори на українській території - це порушення міжнародного права, демократичних прав і свобод громадян. Нові санкції стосуються ще 121 фізичної особи. Це переважно члени виборчих комісій і кандидати в депутати", - повідомив голова СБУ Іван Баканов.

Також підкреслюється, що СБУ запропонувала посилити запроваджені раніше санкції щодо 157 осіб, які сприяли окупаційній влад проводити вибори в Криму.

Відзначимо, що вчора секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу заявив, що проти ще 237 осіб ввели санкції за участь в організації та проведенні виборів до російської Державної думи в окупованому Криму і в окремих районах Донецької і Луганської областей.

