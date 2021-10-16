УКР
2 921 13

Баканов про санкції РНБО проти осіб, причетних до незаконних виборів: Це переважно члени ВК і кандидати в депутати

Рада національної безпеки і оборони за матеріалами Служби безпеки України ухвалила рішення про економічні санкції стосовно учасників та організаторів виборів в Державну думу РФ, що відбулися на території тимчасово окупованого Криму у вересні.

Таке рішення РНБО ухвалила на вчорашньому засіданні, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБУ.

"Як і будь-які російські вибори на українській території - це порушення міжнародного права, демократичних прав і свобод громадян. Нові санкції стосуються ще 121 фізичної особи. Це переважно члени виборчих комісій і кандидати в депутати", - повідомив голова СБУ Іван Баканов.

Також підкреслюється, що СБУ запропонувала посилити запроваджені раніше санкції щодо 157 осіб, які сприяли окупаційній влад проводити вибори в Криму.

Відзначимо, що вчора секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу заявив, що проти ще 237 осіб ввели санкції за участь в організації та проведенні виборів до російської Державної думи в окупованому Криму і в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Читайте також: РНБО ухвалила стратегію інформаційної безпеки України

+10
А коли проти Баканова введуть санкції?
За відмивання грошей Коломойського.
16.10.2021 09:52 Відповісти
+5
Мені дивно, що Баканова не тільки не відсторонили від посади на час слідства, навіть офіційно не було коментаря, що до розлідування про їхні з президентом офшорні компанії.І можливе відмивання 40 000 000 доларів коломойського.

Це треш!!!!

Які подальші розслідування від служби, яку очолє корупціонер (не сплати податків ітд)?
16.10.2021 10:05 Відповісти
+4
А коли цього триздюка загратуєте ?
Тільки за відео ківушкі

свічка

Шиза прогрессує.І носить же земля українська цього викидня хворої на сказ свинопсини.

https://twitter.com/svecha62/status/1449113276395278341
16.10.2021 09:39 Відповісти
А коли цього триздюка загратуєте ?
Тільки за відео ківушкі

свічка

Шиза прогрессує.І носить же земля українська цього викидня хворої на сказ свинопсини.

https://twitter.com/svecha62/status/1449113276395278341
16.10.2021 09:39 Відповісти
І пукнули, і пєрдунулі, і зробили вигляд що захищають Україну. Слава РНБО!!!!
16.10.2021 09:42 Відповісти
Нє, вони наклали "санкціі" у власні штани, покарали порушників украінського законоддавства. А може "карайте" мовчки і не дратуйте народ ?
16.10.2021 10:12 Відповісти
Имитация бурной деятельности. От Данилова уже столько вбросов информационных что создается впечатление что СНБО заседает 48 часов в сутки 14 дней в неделю. А на выходе зеленое зеро.
16.10.2021 10:43 Відповісти
Не допускают чужих, все депутатские места для своих ?
16.10.2021 09:45 Відповісти
А коли проти Баканова введуть санкції?
За відмивання грошей Коломойського.
16.10.2021 09:52 Відповісти
Запрет на вьезд в Украину? Вот это удар.))
16.10.2021 09:54 Відповісти
малоПИД,,,роский, билетер 95 квартала с липовым званием, рейдер, фигурант нескольких уголовных производств, подельник ваЗЕлина и бени по выводу украденных денег из привата, ставленник суркисов и т.д -считает!!! Бл...дь !!! вот ЗЕБилы ваш выбор!!!!
16.10.2021 09:58 Відповісти
Мені дивно, що Баканова не тільки не відсторонили від посади на час слідства, навіть офіційно не було коментаря, що до розлідування про їхні з президентом офшорні компанії.І можливе відмивання 40 000 000 доларів коломойського.

Це треш!!!!

Які подальші розслідування від служби, яку очолє корупціонер (не сплати податків ітд)?
16.10.2021 10:05 Відповісти
Якщо голова СБУ барига та шахрай що взагалі питати у зрадників ?
Цікаве проистояння: квартальний чекіст проти кримських манкуртів
16.10.2021 10:34 Відповісти
СБУ знала про російський паспорт Аксьонова - Радіо Свобода.
16.10.2021 11:02 Відповісти
Схоже що вже заманали тими "грізними" санкціями як дехто відосиками.
16.10.2021 11:22 Відповісти
вороватый, трусоватый, также закомплексованный, как и Вошьдь, лэйтэнант Бакланов решительно пукнул вдаль, зная, что всё придётся вынюхать самому: (аж) "отсель грозить мы будем шведу"(пушкин ass)..
наголосувалы.. блин
16.10.2021 12:20 Відповісти
 
 