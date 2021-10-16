Квартиру відомого сищика Кислого пограбували в Києві. Викрали дві ручки Parker і нагороди, - ЗМІ
У Деснянському районі Києва пограбували квартиру легенди столичного розшуку, доктора юридичних наук, директора Навчально-наукового інституту права ім. Князя Володимира Великого (МАУП) Анатолія Кислого. Злочинці скористалися тригодинною відсутністю чоловіка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Обозреватель.
Видання, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що невідомі приставили драбину до балкона на третьому поверсі таунхаусу і "розкрили" скло. З квартири викрали дві ручки Parker загальною вартістю близько 100 тисяч гривень, а також державні і відомчі нагороди.
А ось чи була вдома готівка, - невідомо.
До речі, що на момент виходу на пенсію в 2015 році Кислий керував усією кримінальною поліцією Київщини.
Пошук грабіжників триває.
ты сам из зоны только что освободился? и конечно, как и все, сидел ни за что))
===================
Може це його студенти залік здавали? Чи ті що не здали відомстити вирішили...
Купишь?
Вот их ему и подарили скорее всего он ими даже не пользовался.
Мне так подарили паркер с золотым пером, и еще какую-то навороченную ручку, при переезде грузчики украли.
н разу не пользовался.
Зато теперь ворье может хвастаться моими ручками, какие они талантливые воры))
жалкие существа. очень.
https://parker.com.ua/duofold/4646325--parker-duofold-the-craft-of-traveling-130th-anniversary-fp-f-lim-ed-1300-98-201.html Parker DUOFOLD The Craft of Traveling 130th Anniversary FP F (Lim. Ed 1300) 98 201
денег у него никогда не было)
хотелось бы заценить, что там за таун-хауз? кто то в курсе, где это произошло?
починаючи від "легенда-сищик у гнилій конторі МАУП"
Не пиши больше ничего в сети, не позорься...
дятелтеоретик нарисовался))
При пропадании сигнала они лениво звонят хозяину, а не бросаются по машинам. Прибытие обычно не меньше 20 минут, этого с головой достаточно, чтобы забрать всё, что плохо лежит и спокойно удалиться.
И самые крутые тачки угоняют в первую очередь, а у них там обычно и спутниковые и *********** сигналки.
А ты подключайся, плати абонплату, эталонный дятел, да.
Теперь хочу продолжения - как он их найдет.
Если менты себя уважают - найдут и посадят, да еще десяток других воришек прицепом пойдут.