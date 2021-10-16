Квартиру відомого сищика Кислого пограбували в Києві. Викрали дві ручки Parker і нагороди, - ЗМІ

У Деснянському районі Києва пограбували квартиру легенди столичного розшуку, доктора юридичних наук, директора Навчально-наукового інституту права ім. Князя Володимира Великого (МАУП) Анатолія Кислого. Злочинці скористалися тригодинною відсутністю чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Обозреватель.

Видання, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що невідомі приставили драбину до балкона на третьому поверсі таунхаусу і "розкрили" скло. З квартири викрали дві ручки Parker загальною вартістю близько 100 тисяч гривень, а також державні і відомчі нагороди.

А ось чи була вдома готівка, - невідомо.

До речі, що на момент виходу на пенсію в 2015 році Кислий керував усією кримінальною поліцією Київщини.

Пошук грабіжників триває.

