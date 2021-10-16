УКР
Квартиру відомого сищика Кислого пограбували в Києві. Викрали дві ручки Parker і нагороди, - ЗМІ

У Деснянському районі Києва пограбували квартиру легенди столичного розшуку, доктора юридичних наук, директора Навчально-наукового інституту права ім. Князя Володимира Великого (МАУП) Анатолія Кислого. Злочинці скористалися тригодинною відсутністю чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Обозреватель.

Видання, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що невідомі приставили драбину до балкона на третьому поверсі таунхаусу і "розкрили" скло. З квартири викрали дві ручки Parker загальною вартістю близько 100 тисяч гривень, а також державні і відомчі нагороди.

А ось чи була вдома готівка, - невідомо.

До речі, що на момент виходу на пенсію в 2015 році Кислий керував усією кримінальною поліцією Київщини.

Пошук грабіжників триває.

Читайте також: Зловмисники обпоювали людей сильнодіючим препаратом і крали речі, один із постраждалих помер, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київ нагорода пограбування
+15
Заостряю внимание: две ручки за 100 000 ! А сколько же стоит остальное,находящееся в квартире?! А ручки и награды забрали,как говорил Глеб Жеглов "для форсу бандитского". Не удивлюсь,если деньги и рыжье не тронули. Тут уж кто кого...
16.10.2021 10:02 Відповісти
+11
Когда уже судей и прокурворов начнут грабить? Может тогда дойдет до них что нельзя отпускать грабителей под смешные или вообще условные сроки.
16.10.2021 10:05 Відповісти
+11
сма кража это намек и показать менту поганому что и до тебя можно добраться сам ассортимент краж скорее плевок менту сыщику в лицо.. вернут если уже не вернули... это мое мнение..
16.10.2021 10:10 Відповісти
Ну значит найдёт кто
16.10.2021 09:56 Відповісти
сма кража это намек и показать менту поганому что и до тебя можно добраться сам ассортимент краж скорее плевок менту сыщику в лицо.. вернут если уже не вернули... это мое мнение..

16.10.2021 10:10 Відповісти
16.10.2021 10:10 Відповісти
Не менту поганому, а волку позорному. И грабила интеллигенция борящаяся за мир во всем мире.
16.10.2021 10:41 Відповісти
не кисло нажились...
16.10.2021 16:41 Відповісти
следователь - мент поганый? почему - потому что воров ловил?
ты сам из зоны только что освободился? и конечно, как и все, сидел ни за что))
16.10.2021 11:16 Відповісти
Это что-то личное
16.10.2021 16:35 Відповісти
Не кисло живётся Кислому
16.10.2021 12:03 Відповісти
....доктора юридических наук, директора Учебно-научного института права........
===================
Може це його студенти залік здавали? Чи ті що не здали відомстити вирішили...
16.10.2021 12:25 Відповісти
Сами принесут! Ещё и извиняться будут
показати весь коментар
16.10.2021 09:57 Відповісти
16.10.2021 13:01 Відповісти
Не кисло Кислого обнесли ...
16.10.2021 09:58 Відповісти
Ага, «олигарх» какой, скопил себе на старость наград, болячек и медалей! И ахренеть две ручки….
16.10.2021 10:01 Відповісти
+ три магнитофона импортных две куртки замшевые и портсигар отечественный.
16.10.2021 10:14 Відповісти
Заостряю внимание: две ручки за 100 000 ! А сколько же стоит остальное,находящееся в квартире?! А ручки и награды забрали,как говорил Глеб Жеглов "для форсу бандитского". Не удивлюсь,если деньги и рыжье не тронули. Тут уж кто кого...
16.10.2021 10:02 Відповісти
У меня где-то валялась.
Купишь?
показати весь коментар
паркер можно купить в магазине от 10 до 100 баксов. И обычно их покупают, чтобы подарить.
Вот их ему и подарили скорее всего он ими даже не пользовался.
Мне так подарили паркер с золотым пером, и еще какую-то навороченную ручку, при переезде грузчики украли.
н разу не пользовался.
Зато теперь ворье может хвастаться моими ручками, какие они талантливые воры))
жалкие существа. очень.
16.10.2021 11:18 Відповісти
Різні Паркери бувають. От, наприклад, за 127655 грн.
https://parker.com.ua/duofold/4646325--parker-duofold-the-craft-of-traveling-130th-anniversary-fp-f-lim-ed-1300-98-201.html Parker DUOFOLD The Craft of Traveling 130th Anniversary FP F (Lim. Ed 1300) 98 201
16.10.2021 11:34 Відповісти
У меня простая шариковая Паркер валяется. Подарок. Отлично писала несколько лет. А потом кончилась паста и я поставил ей китайский большеобъемный стержень, но не сравнить, писать стал он плохо(( Стоимость такой в Украине 650-700грн.
16.10.2021 12:00 Відповісти
Ну как боролся с преступностью теперь лови результат. Обращайся в суд, сначала повинуйся а потом обжалуй
16.10.2021 10:03 Відповісти
Когда уже судей и прокурворов начнут грабить? Может тогда дойдет до них что нельзя отпускать грабителей под смешные или вообще условные сроки.

16.10.2021 10:05 Відповісти
16.10.2021 10:05 Відповісти
Юрій, а Ви,бува,не родич коломоші?
16.10.2021 10:45 Відповісти
Шановний Грін, свої своїх не грабують.Закон-тайга.
16.10.2021 10:46 Відповісти
Отпускать можно, но только со сломаными ногами.
16.10.2021 12:57 Відповісти
Да, не таможенник, им не депутат, там три тонны золота под полом не найдешь.
16.10.2021 10:08 Відповісти
не не не
денег у него никогда не было)

хотелось бы заценить, что там за таун-хауз? кто то в курсе, где это произошло?
16.10.2021 10:14 Відповісти
про деньги решили не светить, а награды выкинут в канаву скорее всего, ибо паливо, разве только не свои по форме решили проучить
16.10.2021 11:22 Відповісти
Виклик.
16.10.2021 10:40 Відповісти
Ищи, сыщик, ищи.
16.10.2021 10:45 Відповісти
шото тут нє сходіцца...
починаючи від "легенда-сищик у гнилій конторі МАУП"
16.10.2021 10:54 Відповісти
живе в таунхаузі а на охорону 300 грн в місяць пожлобився-ссисчік
16.10.2021 11:02 Відповісти
до сраки та охорона
16.10.2021 11:46 Відповісти
І навіть на китайську GSM сигналізацію за 1500 грн. з безпровідними дачиками руху
16.10.2021 12:22 Відповісти
gsm- глушилка для цього є
16.10.2021 13:46 Відповісти
Валет валетович, каки оно перестает маячить на пультец, вот и приход)
Не пиши больше ничего в сети, не позорься...
17.10.2021 00:29 Відповісти
О, дятел теоретик нарисовался))
При пропадании сигнала они лениво звонят хозяину, а не бросаются по машинам. Прибытие обычно не меньше 20 минут, этого с головой достаточно, чтобы забрать всё, что плохо лежит и спокойно удалиться.
И самые крутые тачки угоняют в первую очередь, а у них там обычно и спутниковые и *********** сигналки.
17.10.2021 01:07 Відповісти
Иногда мне звонит сосед - "глянь на мой дом, а то звонят с охраны, что сигнал пропал".
А ты подключайся, плати абонплату, эталонный дятел, да.
17.10.2021 01:09 Відповісти
Кислого не кисло...
16.10.2021 11:05 Відповісти
Хороший сюжет для Голливуда))
Теперь хочу продолжения - как он их найдет.
Если менты себя уважают - найдут и посадят, да еще десяток других воришек прицепом пойдут.
16.10.2021 11:20 Відповісти
если только не они это сделали ...
16.10.2021 11:31 Відповісти
Такую ерунду ты пишешь.
16.10.2021 11:52 Відповісти
сапожник без сапог
16.10.2021 11:25 Відповісти
Вкрали ручки, ручки доволі рідкісні. Ну, можливо під руку попалися, а можливо, щоб цими ручками фальсифікувати записи чи підпис слідчого
16.10.2021 11:31 Відповісти
Ну , что менты вас как говно размазали!!!! Меня грабанули так до сегодняшнего дня никто нечего не расследует. Всем п...р! Только с бабулек в переходе сшибать можете за место торговли!
16.10.2021 11:51 Відповісти
Тут два варіанти.Або потерпілий не все повідомив про викрадене.Або він справжній сискар,і нічого крім болячок,брязкалець на груди і двох подарункових ручок не заробив.Щодо другої версії великі сумніви.
16.10.2021 12:47 Відповісти
ну если прям всей полицией, то наградной ствол тоже есть (был?)
16.10.2021 13:37 Відповісти
Чому не встановив сигналізацію?
16.10.2021 15:33 Відповісти
дерьжите деньги в государственном книжке если они у вас есть...милославский..
16.10.2021 18:59 Відповісти
месть, дерзкий вызов. не исключено.
16.10.2021 21:08 Відповісти
 
 