Арешт Саакашвілі ставить під сумнів євроамбіції Грузії, - звернення членів Сейму та Сенату Польщі

Члени Сейму і Сенату Польщі закликали органи ЄС, які опікуються захистом прав людини, звернути увагу на ситуацію із затриманням в Грузії експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це йдеться в зверненні представників Сейму і Сенату Польщі до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович і спецпредставника ЄС з прав людини Еймен Гілмору, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У відкритому листі польські законодавці висловили глибоку стурбованість у зв'язку з арештом експрезидента Грузії.

"Ми сприймаємо дії грузинської влади - як і значна частина міжнародної спільноти - як політично мотивовані, як такі, що не мають під собою правових підстав", - йдеться в зверненні.

Польські політики висловили стурбованість із приводу погіршення стану здоров'я Саакашвілі, який у в'язниці оголосив голодування.

Вони підкреслили, що Саакашвілі почав широкі реформи, завдяки яким країна наблизилася до ЄС і НАТО. Водночас вони заявили: "Нинішні дії Тбілісі ставлять під сумнів можливість реалізації євроатлантичних амбіцій Грузії, адже дотримання норм права, демократії і повної транспарентності юридичних і політичних процесів є ключовою умовою".

Читайте також: Сакварелідзе: Думаю, Саакашвілі чітко розумів, на що він ішов. Це його Аустерліц

Депутати закликали Міятович і Гілмора проаналізувати ситуацію Саакашвілі щодо дотримання прав людини і подбати, щоб грузинська влада забезпечили йому доступ до медичного обслуговування, гарантували права на побачення, свободу, безпеку, а також чесний судовий процес.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

Грузія (1863) затримання (4364) Польща (8750) Саакашвілі Міхеіл (2155) Євросоюз (13999) Міятович Дуня (21)
Топ коментарі
+13
Еще один кастрат мысли нарисовался. Скажи, что полезного для Украины сделал этот вентилятор? И да. За один прорыв границу, в стране, где президент не шут балаганный сидел бы Карлсон уже на нарах Это ты понял, недоразвитый?
показати весь коментар
16.10.2021 10:43 Відповісти
+11
мы, украинцы, тоже так считали что Саакашвили - не враг.
Как видите, один негодяй из-за своих амбиций готов развалить сразу ДВЕ страны - в Украине хотел устроить госпереворот, поссорил нас с Грузией, а Грузии теперь тормозит путь в Евросоюз.
Вот так по делам можно узнать человека.
Саакашщвили - негодяй, авантюрист и эгоист. Две страны страдают от его амбиций.
показати весь коментар
16.10.2021 11:02 Відповісти
+10
Ну поляки точно не за кацапов. Раз вступились,значит Саакашвили не враг. Олигархи и кацапы его ненавидят.- Боятся.
показати весь коментар
16.10.2021 10:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это хорошо ,что ты пиндосов боишься. Они придут за тобой ))
показати весь коментар
16.10.2021 10:15 Відповісти
Підпіндосники? Кацап детектед
показати весь коментар
16.10.2021 10:17 Відповісти
Інопланетяни хотіли захопити Землю. Але теж його злякались і втікли.
показати весь коментар
16.10.2021 10:17 Відповісти
Так же можно судить всю Раду по Киве)
показати весь коментар
16.10.2021 10:43 Відповісти
А поляки киву хвалят ?
показати весь коментар
16.10.2021 10:46 Відповісти
та какой он враг? - бесполезный нарик как и буба...
показати весь коментар
16.10.2021 10:53 Відповісти
Знаете...У нас есть негодяи и побольше. Но вы о них не говорите.
показати весь коментар
16.10.2021 11:05 Відповісти
Да, до хрипатого гринпоца карлсону далеко
показати весь коментар
16.10.2021 12:03 Відповісти
Или просто среди поляков так же полно недалеких политиков или падких на деньги. Тех, кто купился на сказки про "реформатора". Думаю, надо отдать полякам этого карлсона. Пусть в сейм его выберут или назначат поруководить воеводством. Розовые очки спадут очень быстро.
показати весь коментар
16.10.2021 11:15 Відповісти
Поляки живут в сотни раз лучше украинцев. Поэтому рассказы про недалеких поляков,выглядят по меньшей мере нелепо ))
показати весь коментар
16.10.2021 11:21 Відповісти
Нелепо выглядят твои потуги. Разница в мотивации и умственном развитии, даже среди депутатов Сейма или Рады, или Сената США или европарламента - это аксиома, которая не нуждается в доказательствах. И уровень жизни - это не критерий для определения ума, что так же аксиома.
показати весь коментар
16.10.2021 11:28 Відповісти
А что показатель ? - Жизнь в дерьме ? ))
показати весь коментар
16.10.2021 11:36 Відповісти
Твои тексты. Или заявление депутатов. С точки зрения человека, видевшего саака гораздо ближе. чем они и знающего про него больше, благодаря его "работе" в Украине смело можно предположить или не информированность, или заангажированность или просто тупость и двойные стандарты. А что там конкретно - надо бы разбираться по месту, но думаю поляки сами разберутся и на выборах дадут оценку и этим депутатам в том числе. ибо судя по уровню жизни, тут ты прав - идиотов среди ИЗБИРАТЕЛЕЙ в Польше гораздо меньше, чем в Украине. Процент имбицилов в нашей стране - 73% просто удручает и вгоняет в депрессию.
показати весь коментар
16.10.2021 11:51 Відповісти
Поехал сел в тюрьму шоб грузинам стыдно было. Свободу Савченко!
показати весь коментар
16.10.2021 10:19 Відповісти
Мабуть, у поляків є свої ОПЗЖшники.
показати весь коментар
16.10.2021 10:20 Відповісти
нет, поляки просто такие же наивные, как мы были раньше, до того, как Ссакашвили не пытался устроить нам госпереворот.
карлсон ..уев
показати весь коментар
16.10.2021 11:03 Відповісти
каким боком кавказская страна к Евросоюзу?) это сродни стремлению Турции попасть туда же....
показати весь коментар
16.10.2021 10:29 Відповісти
Мишка, Мишка где твоя улыбка
полная задора и огня
показати весь коментар
16.10.2021 10:31 Відповісти
оставим в стороне остальные вопросы прокуратуры к Карлсону . но есть еще и несанкционированный переход границы . что по мнению поляков за это ему нужно было орден дать ?
показати весь коментар
16.10.2021 10:31 Відповісти
ну Украина же утерлась, так почему Грузии не поступить аналогично?
показати весь коментар
16.10.2021 10:41 Відповісти
потому что грузины - не Украина и у грузин есть чувство собственного достоинства и реформированные Саакашвили правоохранительные органы?
показати весь коментар
16.10.2021 11:04 Відповісти
потому что раз на раз не приходится . один раз прокатило . другой раз нет . теперь пускай сидит и пишет мемуары
показати весь коментар
16.10.2021 11:22 Відповісти
Дебілоїд - на відміну від Порошенка якому за ДВА З ПОЛОВИНОЮ РОКИ "впроваджень" по півсотні справ навіть не змогли висунуть звинувачення у Саакашвілі - два вироки за кримінальні злочини які вступили в законну силу! Чому оті "брехуни" мовчали коли суди розглядали справи і виносили вироки? Так що - вони ставлять під сумнів рішення грузинського суду? А це (між іншим) - втручання у внутрішні справи держави!
показати весь коментар
16.10.2021 10:50 Відповісти
Так що - вони ставлять під сумнів рішення грузинського суду? А це (між іншим) - втручання у внутрішні справи держави!
Так это же польские паны. Те которые решили, что их законы в приоритете перед законами ЕС. Но это совсем другое. А вот Грузия.....
показати весь коментар
16.10.2021 11:07 Відповісти
Все очень просто,дружище. - Кацапская система построена по принципу украинской олигархии. Поэтому олигархи крайне не заинтересованы к приходу западной системы в Украину. Иначе им придется ответить откуда у них такие маетки и супербизнес. Настоящий антикоррупционный суд во всем разберется. А свой ручной,они контролируют. Поэтому - украинская власть - никогда не станет приближаться к Западу. Он ее гробовщик. А вот раха - это свои люди.И украинские олигархи не станут разрушителями кацапии.
показати весь коментар
16.10.2021 10:54 Відповісти
Поэтому - украинская власть - никогда не станет приближаться к Западу. Он ее гробовщик.
Как гробовщики между собой общаются?
Один бросил компанию - заявил, я буду сам копать.
Другого купили тяжело больные, он пообещал я вас не трону (за понюшку газа)
Третьи заявляют что законы копачей не те, будем копать по своим меркам.
Самый главный уже давно сам не копает.
С такими гробовщиками украинская власть будет жить долго (при условии отмены моратория на экспорт древесины)
показати весь коментар
16.10.2021 11:14 Відповісти
Негативно отношусь к Саакашвили. Однозначно. Но всегда считал, что это внутреннее дело грузин и их право и обязанность дат правовую оценку действия Карлсона на посту президента. И все эти заявления сейма, нашего харанта выглядят как давление на власти Грузии. Зачем?
показати весь коментар
16.10.2021 10:38 Відповісти
Поляки скоро самі вилетять в Євросоюзу...
показати весь коментар
16.10.2021 10:39 Відповісти
Человек (любой) нелегально пересек границу государства. Что с ним надо было делать по мнению сейма Польши? Даже не беря во внимание то, что он осужден в этой стране и имеет реальный срок.
показати весь коментар
16.10.2021 10:40 Відповісти
Якщо Саакашвілі почав "...широкие реформы...", то на нього не розповсюджується рішення суду? Йому можно скоювати різні злочини (навідь нелегальний перетин кордону - злочин), але судити за ці злочини зась?
показати весь коментар
16.10.2021 10:45 Відповісти
"члены Сейма"?) - у нас депутаты ВР ***** с днем рождения поздравляют.
показати весь коментар
16.10.2021 10:52 Відповісти
Если есть доказательства его вины, состав преступления, то почему европейцы опустились до уровня низкого шантажа?
показати весь коментар
16.10.2021 11:04 Відповісти
Яке там "опустились". Це їхній звичайний стиль.
показати весь коментар
16.10.2021 11:08 Відповісти
Ну так они довольно прозрачно намекают, что "доказательства" высосаны из пальца х-ла. То есть фальсифицированы.
показати весь коментар
16.10.2021 11:50 Відповісти
У Луцьку в районі «Сіті-парку» фекальні відходи зливали у річку Сапалаївку.
показати весь коментар
16.10.2021 11:25 Відповісти
Грузинский суд , приговоривший Саакашвили по вьісосанньім из пальца обвинениям - копия судебного фарса над Тимошенко во времена Януковича. О чем вообще разговор ?
показати весь коментар
16.10.2021 11:33 Відповісти
И нелегальный переход границы высосали ? А что ты еще высосешь?
показати весь коментар
16.10.2021 12:01 Відповісти
Ната , учи матчасть. Сначала узнай , за что Саакашвили "присудили" шесть лет тюремного заключения. Там сплошной фейк .
показати весь коментар
16.10.2021 12:05 Відповісти
Это другое.
показати весь коментар
16.10.2021 12:11 Відповісти
кацапы скупили Грузию ... как и Украину
показати весь коментар
16.10.2021 11:39 Відповісти
Дык, пусть заберут себе этого чмошника, которому они помогали прорывать украинскую границу.
Самих скоро с евросоюза погонят.
Сколько будут смотреть, как они тупо проедают по 200 лярдов европейских дотаций едегодно, при этом отказываются долбаться в зад.
показати весь коментар
16.10.2021 11:45 Відповісти
Міхо бузотер і баламут.
показати весь коментар
16.10.2021 11:48 Відповісти
Для борьбы с мафией именно такие и нужны.

Судя по постам порохоботов их хозяин 100% мафиозный босс. Впрочем подавляющее число украинцев это и так знают, судя по результатам выборов.
показати весь коментар
16.10.2021 11:55 Відповісти
До чого тут порохоботи? Я зробив свій висновок.
показати весь коментар
16.10.2021 11:59 Відповісти
Походу, ты все еще по утру находишь рошенку у себя в кальсонах)))
показати весь коментар
16.10.2021 12:07 Відповісти
Ну ну это странно - Каждый суслик знал что Саакашвили осуждён в Сакартвело...Процедура соблюдена...обвинения весомые и доказанные...он приперся его сцапали - Так наоборот: это называется законность...

То есть если Януковощ к нам припрётся - и мы его посадим...то это тоже поставит под сомнение Евроинтеграцию? Ситуации то очень схожи...
показати весь коментар
16.10.2021 11:50 Відповісти
Кто бы там заявления делал по поводу евроитеграции.
В Польше тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с недавним решением Конституционного суда о приоритете польской конституции перед законодательством ЕС.
показати весь коментар
16.10.2021 12:12 Відповісти
МИНУТОЧКУ!
Получается, что Сенат и Сейм Польши ставит под сомнение приговоры грузинского суда, реформированного этим ушлепком? При чем этот жирный ушлепок сам приговор не оспаривал ни где и никогда.
показати весь коментар
16.10.2021 12:24 Відповісти
После реформирования прошло много времени. Эти суды были заново "приватизированы".

Щас там система телефонного права. Типа звонит х-ло своему корешу Иванишвили с просьбой закрыть Михо. Далее Иванишвили дает задание правоохранителям. Все основные решения в Грузии принимает этот акционер "Газпрома".

Понятно, что победить мафию строго по законам, которые эта мафия и написала невозможно.

В цивилизованном мире не принято преследовать лидеров, которые внесли существенный вклад в строительство государства. Ему в любом случае нужно было принимать политические решения, которые по определению за рамками закона. И шить ему какой-то мелкий криминал это абсурдно.

Мне совершенно не понятна позиция порохоботов, которые прям сцутся от радости от посадки Саакашвили. Так Пороха тоже можно закрыть по той же схеме. Но Запад будет против по той же причине.
показати весь коментар
16.10.2021 12:41 Відповісти
Опять про Пороха, вам сколько платят за упоминание в тексте фамилии Петра? Что интересно про преступника Коломойского ни слова,ну да конечно,он ведь не представляет угрозу власти зеленого офшорника, Беня - кукловод,и против своего хозяина вы рта не открываете.
Какие же вы низкие люди
показати весь коментар
16.10.2021 13:10 Відповісти
Коломойский безусловно должен сидеть. Там есть за что. Можно и в штаты выдать раз сами не способны.

Только не отдадут по очень простой причине. Он много знает. Всех сдаст. Его отпустят за сделку со следствием. А штаты будут требовать выдачи всех остальных.

Аналогичный клиент - Фирташ. Сколько его выдают из Австрии? -Много лет. И судя по-всему он там будет вечно.
показати весь коментар
16.10.2021 13:37 Відповісти
Так что же он их так реформировал, что они, судьи, аж бегом побежали приватизироваться?
Михаилу Саакашвили, третьему президенту Грузии и одному из лидеров "революции роз", на родине предъявлен целый ряд обвинений по нашумевшим делам, в том числе и по делу о насильственном разгоне протестной акции в центре Тбилиси в ноябре 2007 года.
А мене не понятна пстранно озиция ЗЕДол..бов, которые молятся на своего избранника и морального урода совершившего преступления в своей стране и отказавшегося от гражданства своей Родины, приехавшего в мой дом и нагадившего тут где только можно. Да, на счет преследования, - криминал мелким не бывает. Вот вам отобьют почки и вы тогда расскажите нам за абсурд преследования того, кто это вам сделал.
показати весь коментар
16.10.2021 14:29 Відповісти
Та нічого він під загрозу не ставить... Тим більше, коли про це заявляють представники Польщі, перспективи перебування якої в ЄС деякі брюсельські євроліберасти ставлять під сумнів. До речі, вони нещодавно відклали у довжелезну єврошухляду плани "євроінтеграції" кількох балканських країн, у тому числі й тих, які вступили до Північноатлантичного альянсу.
показати весь коментар
16.10.2021 12:28 Відповісти
Наконец кто-то нарушил мучительное для Миши молчание Запада. Судя по всему он им больше не нужен.
показати весь коментар
16.10.2021 12:44 Відповісти
Штаты на второй день ареста выступили примерно с тем же текстом.
показати весь коментар
16.10.2021 12:48 Відповісти
Это другое. Американцы попросили не бить его.
показати весь коментар
16.10.2021 13:11 Відповісти
Не. Именно про справедливый суд они и говорили.

Закрыв Михо грузинское правительство само лишило себя перспективы.

Теперь любой разговор будет начинаться именно с этого вопроса, без решения которого они могут обращаться за помощью и перспективами разве что к х-лу.
показати весь коментар
16.10.2021 13:18 Відповісти
Да ладно, француженка все-таки свой человек.
показати весь коментар
16.10.2021 13:22 Відповісти
Для чего выдумаете Иванишвили выписал президентку из Франции.
показати весь коментар
16.10.2021 13:24 Відповісти
Почему бы полякам не потребовать отдать им Мышка?
показати весь коментар
16.10.2021 15:41 Відповісти
До сраки євроамбіції. Вам не вкладається в голову, але Захід навіть не дуже цікавиться рівнем корупції у наших постсовкових країнах. Якщо ви уважні,то маєте бачити ,що їм головне (тут мали бути великі літери)- введення дозволу на маріхуану у нас та геїзація чоловічого населення. Навіщо і як-Мисліть самі.Ну хоча б починайте мислити. Бєрбєкуле!
показати весь коментар
16.10.2021 15:28 Відповісти
Ну і як? Ти вже геїзувався? Шо курнув - то я вже бачу.
показати весь коментар
16.10.2021 15:39 Відповісти
"До сраки євроамбіції. Вам не" -

Срака це те що викликає інтерес як раз у геїв. Щось пішло не так
показати весь коментар
16.10.2021 18:48 Відповісти
Арест Саакашвили ставит под сомнение евроамбиции Грузии, - обращение членов Сейма и Сената Польши Источник:

Що і требо було довести, Іванашвілі не людина Кремля ?
показати весь коментар
16.10.2021 18:46 Відповісти
Я не пойму, вот Саркози французы судить могут, а почему грузины не могут судить Саакашвили ? Тем более что явно у него рыло на то чтов пушку а мхом поросло.
показати весь коментар
16.10.2021 19:22 Відповісти
только кацапы, подкацапная шваль, полезные им идиоты и ворюги ненавидят Саакашвили.
показати весь коментар
16.10.2021 20:50 Відповісти
Противники Саакашвили проводят акцию у стен Руставской тюрьмы
"Грузинский народ не допустит, чтобы Саакашвили вышел из тюрьмы. Он олицетворение фашизма, а фашизм в Грузии никогда не пройдет. Человек, который добровольно выходит из грузинского гражданства, недостоин называться президентом. Я не хочу касаться его личной жизни, но его официальная жена голландка Сандра Руловс до сих пор является гражданкой Грузии", - заявил на митинге журналист, политзаключенный при правлении Саакашвили Заза Давитая.

Участники акции в своих выступлениях рассказывают истории, как при "режиме Саакашвили" убивали их близких, пытали, отнимали имущество.

Среди требований митингующих - пожизненное заключение Саакашвили.

Ведущий митинга Тамаз Молашвили, брата которого Сулхана Молашвили, председателя Контрольной палаты, пытали в тюрьме при правлении Саакашвили, заявил о необходимости запрета партии "Единое национальное движение", лидером которой является экс-президент.
показати весь коментар
17.10.2021 00:08 Відповісти
Тобто, поляки за те, щоб злочинці гуляли на волі ?
Хай розбираються в себе, а не вказують іншим.

Це чмо навіть не здатне ні поїхати з країни нормально (з Грузії втекло на президентському літаку, не добувши каденції, з України - теж, кордон офіційно не перетинало), ні в*їхати: в Грузію воно присунулося нелегально, в Україну кордон проривало.

Заберіть його до себе. Хай у вас концерти влаштовує перед сеймом. А ні - то замовкніть.
показати весь коментар
17.10.2021 02:00 Відповісти
Як видно із коментів, то безіменні парашоботи набагато розумніші від депутатів Сейму.
показати весь коментар
18.10.2021 11:44 Відповісти
 
 