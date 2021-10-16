Арешт Саакашвілі ставить під сумнів євроамбіції Грузії, - звернення членів Сейму та Сенату Польщі
Члени Сейму і Сенату Польщі закликали органи ЄС, які опікуються захистом прав людини, звернути увагу на ситуацію із затриманням в Грузії експрезидента Міхеіла Саакашвілі.
Про це йдеться в зверненні представників Сейму і Сенату Польщі до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович і спецпредставника ЄС з прав людини Еймен Гілмору, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
У відкритому листі польські законодавці висловили глибоку стурбованість у зв'язку з арештом експрезидента Грузії.
"Ми сприймаємо дії грузинської влади - як і значна частина міжнародної спільноти - як політично мотивовані, як такі, що не мають під собою правових підстав", - йдеться в зверненні.
Польські політики висловили стурбованість із приводу погіршення стану здоров'я Саакашвілі, який у в'язниці оголосив голодування.
Вони підкреслили, що Саакашвілі почав широкі реформи, завдяки яким країна наблизилася до ЄС і НАТО. Водночас вони заявили: "Нинішні дії Тбілісі ставлять під сумнів можливість реалізації євроатлантичних амбіцій Грузії, адже дотримання норм права, демократії і повної транспарентності юридичних і політичних процесів є ключовою умовою".
Депутати закликали Міятович і Гілмора проаналізувати ситуацію Саакашвілі щодо дотримання прав людини і подбати, щоб грузинська влада забезпечили йому доступ до медичного обслуговування, гарантували права на побачення, свободу, безпеку, а також чесний судовий процес.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.
Как видите, один негодяй из-за своих амбиций готов развалить сразу ДВЕ страны - в Украине хотел устроить госпереворот, поссорил нас с Грузией, а Грузии теперь тормозит путь в Евросоюз.
Вот так по делам можно узнать человека.
Саакашщвили - негодяй, авантюрист и эгоист. Две страны страдают от его амбиций.
карлсон ..уев
полная задора и огня
Так это же польские паны. Те которые решили, что их законы в приоритете перед законами ЕС. Но это совсем другое. А вот Грузия.....
Как гробовщики между собой общаются?
Один бросил компанию - заявил, я буду сам копать.
Другого купили тяжело больные, он пообещал я вас не трону (за понюшку газа)
Третьи заявляют что законы копачей не те, будем копать по своим меркам.
Самый главный уже давно сам не копает.
С такими гробовщиками украинская власть будет жить долго (при условии отмены моратория на экспорт древесины)
Самих скоро с евросоюза погонят.
Сколько будут смотреть, как они тупо проедают по 200 лярдов европейских дотаций едегодно, при этом отказываются долбаться в зад.
Судя по постам порохоботов их хозяин 100% мафиозный босс. Впрочем подавляющее число украинцев это и так знают, судя по результатам выборов.
То есть если Януковощ к нам припрётся - и мы его посадим...то это тоже поставит под сомнение Евроинтеграцию? Ситуации то очень схожи...
В Польше тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с недавним решением Конституционного суда о приоритете польской конституции перед законодательством ЕС.
Получается, что Сенат и Сейм Польши ставит под сомнение приговоры грузинского суда, реформированного этим ушлепком? При чем этот жирный ушлепок сам приговор не оспаривал ни где и никогда.
Щас там система телефонного права. Типа звонит х-ло своему корешу Иванишвили с просьбой закрыть Михо. Далее Иванишвили дает задание правоохранителям. Все основные решения в Грузии принимает этот акционер "Газпрома".
Понятно, что победить мафию строго по законам, которые эта мафия и написала невозможно.
В цивилизованном мире не принято преследовать лидеров, которые внесли существенный вклад в строительство государства. Ему в любом случае нужно было принимать политические решения, которые по определению за рамками закона. И шить ему какой-то мелкий криминал это абсурдно.
Мне совершенно не понятна позиция порохоботов, которые прям сцутся от радости от посадки Саакашвили. Так Пороха тоже можно закрыть по той же схеме. Но Запад будет против по той же причине.
Какие же вы низкие люди
Только не отдадут по очень простой причине. Он много знает. Всех сдаст. Его отпустят за сделку со следствием. А штаты будут требовать выдачи всех остальных.
Аналогичный клиент - Фирташ. Сколько его выдают из Австрии? -Много лет. И судя по-всему он там будет вечно.
Михаилу Саакашвили, третьему президенту Грузии и одному из лидеров "революции роз", на родине предъявлен целый ряд обвинений по нашумевшим делам, в том числе и по делу о насильственном разгоне протестной акции в центре Тбилиси в ноябре 2007 года.
А мене не понятна пстранно озиция ЗЕДол..бов, которые молятся на своего избранника и морального урода совершившего преступления в своей стране и отказавшегося от гражданства своей Родины, приехавшего в мой дом и нагадившего тут где только можно. Да, на счет преследования, - криминал мелким не бывает. Вот вам отобьют почки и вы тогда расскажите нам за абсурд преследования того, кто это вам сделал.
Закрыв Михо грузинское правительство само лишило себя перспективы.
Теперь любой разговор будет начинаться именно с этого вопроса, без решения которого они могут обращаться за помощью и перспективами разве что к х-лу.
Срака це те що викликає інтерес як раз у геїв. Щось пішло не так
Що і требо було довести, Іванашвілі не людина Кремля ?
"Грузинский народ не допустит, чтобы Саакашвили вышел из тюрьмы. Он олицетворение фашизма, а фашизм в Грузии никогда не пройдет. Человек, который добровольно выходит из грузинского гражданства, недостоин называться президентом. Я не хочу касаться его личной жизни, но его официальная жена голландка Сандра Руловс до сих пор является гражданкой Грузии", - заявил на митинге журналист, политзаключенный при правлении Саакашвили Заза Давитая.
Участники акции в своих выступлениях рассказывают истории, как при "режиме Саакашвили" убивали их близких, пытали, отнимали имущество.
Среди требований митингующих - пожизненное заключение Саакашвили.
Ведущий митинга Тамаз Молашвили, брата которого Сулхана Молашвили, председателя Контрольной палаты, пытали в тюрьме при правлении Саакашвили, заявил о необходимости запрета партии "Единое национальное движение", лидером которой является экс-президент.
Хай розбираються в себе, а не вказують іншим.
Це чмо навіть не здатне ні поїхати з країни нормально (з Грузії втекло на президентському літаку, не добувши каденції, з України - теж, кордон офіційно не перетинало), ні в*їхати: в Грузію воно присунулося нелегально, в Україну кордон проривало.
Заберіть його до себе. Хай у вас концерти влаштовує перед сеймом. А ні - то замовкніть.