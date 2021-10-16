Арешт Саакашвілі ставить під сумнів євроамбіції Грузії, - звернення членів Сейму та Сенату Польщі

Члени Сейму і Сенату Польщі закликали органи ЄС, які опікуються захистом прав людини, звернути увагу на ситуацію із затриманням в Грузії експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це йдеться в зверненні представників Сейму і Сенату Польщі до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович і спецпредставника ЄС з прав людини Еймен Гілмору, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У відкритому листі польські законодавці висловили глибоку стурбованість у зв'язку з арештом експрезидента Грузії.

"Ми сприймаємо дії грузинської влади - як і значна частина міжнародної спільноти - як політично мотивовані, як такі, що не мають під собою правових підстав", - йдеться в зверненні.

Польські політики висловили стурбованість із приводу погіршення стану здоров'я Саакашвілі, який у в'язниці оголосив голодування.

Вони підкреслили, що Саакашвілі почав широкі реформи, завдяки яким країна наблизилася до ЄС і НАТО. Водночас вони заявили: "Нинішні дії Тбілісі ставлять під сумнів можливість реалізації євроатлантичних амбіцій Грузії, адже дотримання норм права, демократії і повної транспарентності юридичних і політичних процесів є ключовою умовою".

Депутати закликали Міятович і Гілмора проаналізувати ситуацію Саакашвілі щодо дотримання прав людини і подбати, щоб грузинська влада забезпечили йому доступ до медичного обслуговування, гарантували права на побачення, свободу, безпеку, а також чесний судовий процес.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.