7 955 79

Тим, хто перехворів на COVID-19, не потрібно чекати пів року, щоб вакцинуватися, - Ляшко

Тим, хто перехворів на COVID-19, не потрібно чекати пів року, щоб вакцинуватися, - Ляшко

Вакцинуватися проти коронавірусу потрібно і після хвороби. Для цього не потрібно чекати пів року з моменту одужання.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть якщо ви перехворіли, якщо у вас пройшли всі симптоми, немає ознак гострої хвороби, - ви можете спокійно прийти до свого сімейного лікаря і зробити щеплення", - зазначив він.

Ляшко пояснив, що рішення про часовий інтервал у 6 місяців ухвалювали на початку вакцинальної кампанії, коли був обмежений доступ до вакцин.

"Тоді штаб вирішив, що ті, хто хворів, могли почекати, тому що в них титр антитіл був. Сьогодні обмежень щодо кількості вакцин немає", - додав він.

+19
Дядя Ляшко ты дурак??? Болезнь - это естественная вакцинация!!!
16.10.2021 10:57 Відповісти
+15
С переболевших в оффшор не капает...только с вакцинированных....от того и рвение такое...
16.10.2021 11:05 Відповісти
+12
Навіть Пфайзер дає лише 259 одиниць антитіл IgG, у перехворівших нижче і не буває, більше буває, і набагато. Майже півтора роки пройшло після хвороби дружини, ще досі 900 одиниць імунітет. Навіщо вакцинуватись? Ляшку аби ляпнути чергову дурницю. Краще б в лікарнях лад навели, кругом обмаль лікарів і медсестер, охорони чи навіть чергових взагалі ніде немає. Блазні срані.
16.10.2021 11:11 Відповісти
Ляшко не дурак. Он читает Ланцет и знает - уже существуют статистические данные по этой болезни. Как-никак больше года с ней живем.
Ковид страшен тем, что через полгода иммунитет ПАДАЕТ. Независимо от того, болел ты или вакцинировался.
Потому многие люди болеют по два а то и по три раза. Тем более что эта зараза мутирует.
моя сестра болела ДВАЖДЫ. В прошлом году и в этом.
Я болел в апреле, в июне и июле вакцинировался. Никакие рога и копыта у меня не выросли.
Вырастут - сообщу.
И запомните одну простую истину: СЛИШКОМ МНОГО АНТИТЕЛ ОТ КОВИДА НЕ БЫВАЕТ. А ВОТ СЛИШКОМ МАЛО - БЫВАЕТ.
16.10.2021 11:09 Відповісти
Прямо тута трошке ниже этот же Олежка пишет про 15 месяцев после болезни.
16.10.2021 11:39 Відповісти
Надеюсь, что так, как пишете.. Ситуация один в один
16.10.2021 12:57 Відповісти
это тот ланцет, который опубликовал что спутник классная вакцина?? пишите исчо
16.10.2021 14:41 Відповісти
Антитіла - це лише маленька частина імунітету. Їх може взагалі не бути, а імунітет буде. Просто їх найзручніше діагностувати, тому тести зробили саме для них. Ті, що "повторно захворіли" - скоріш за все просто мали фальш позитивний тест якийсь із разів. Адже всі тести мають не 100% точність, а здорових тестується на порядки більше, ніж справді хворих, тому ймовірність фальшпозитивних результатів теж виростає на порядки.
16.10.2021 15:17 Відповісти
Абсолютно згоден з вами. Копіюю мій раніший коментар:

Уже не раз писалося, що тести, - це 20 на 20.
Тобто, 20% обстежених здорових людей неправомірно визнаються хворими, а 20% хворих на Ковід тести не виявляють.
Читав про випадок, коли один прискіпливий мужик пройшов тестуванння одночасно у кількох медзакладах, - державних, і приватних. У більшості визнали його здоровим, але 2 чи 3 тести показали, що він хворий на коронавірус. )))
І кому вірити?
16.10.2021 21:29 Відповісти
Тетя, ты дебилка? А если нет антител после болезни?
16.10.2021 14:54 Відповісти
странное заявление, что там с 18$ за прививку ?
16.10.2021 11:04 Відповісти
Ничего. вакцина стоит всего 10 баксов за дозу, половину нам вообще ООН в виде ВОЗ подарила.
16.10.2021 11:09 Відповісти
Почему никто и никому? Вы в любой момент можете пойти и сделать себе тест на антитела. Естественно - за свои деньги. У меня вот жена развлекается - уже 4 раза делала - ей динамика интересна - ну да у всех свои странности.
16.10.2021 11:30 Відповісти
Разумеется за свои можно пойти и сделать...
Но почему это не делает государство??
Тест дешевле вакцины..
Уровень антител как раз и является определяющим в борьбе с пандемией...а не количество уколов...
16.10.2021 11:33 Відповісти
Походу поток из тестов в офшоры не налажен.
16.10.2021 11:37 Відповісти
уровень антител никому неинтересен в принципе! Цели не те!
16.10.2021 11:56 Відповісти
А где вы видели, чтобы государство оплачивало тесты? И как часто вам их должны оплачивать?
17.10.2021 18:49 Відповісти
https://news.un.org/ru/story/2021/02/1397142 Если человек перенес COVID-19 и у него есть определенный иммунитет от этой инфекции, прививка только укрепит эту защиту.
Заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан
16.10.2021 11:04 Відповісти
У большинства переболевших коронавирусом уровень антител снижался в течение полугода после выздоровления, а потом оставался на стабильном уровне до 15 месяцев, выяснили ученые из Италии и Швеции. Статья опубликована на сервисе препринтов https://www.biorxiv.org/ bioRxiv .

Специалисты проанализировали образцы крови 136 пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекала с характерными симптомами в различных формах, а также использовали плазму 108 человек, у которых был отрицательный результат ПЦР-теста. Были измерены титры разных видов антител: анти-S, нацеленных на весь спайковый белок и анти-RBD, для которых мишенью является рецептор, играющий ключевую роль в связывании вируса с клетками.

На пике иммунного ответа у выздоравливающих пациентов анти-RBD иммуноглобулинов IgM и IgA были увеличены на 77 и 85 процентов соответственно, а в последующие 6-15 месяцев они упали до 4,5 и 11%. Антитела IgM и IgA к S-белку в первые 1-3 месяца после болезни были на уровне 88 и 90%.

Отмечается, что максимальный уровень антител IgG к RBD и S-белку почти у всех пациентов наблюдался через 15-28 дней после появления симптомом, после чего они постепенно уменьшались в течение полугода, и стабилизировались на долгосрочный период - до 15 месяцев. Дольше высокий уровень антител оставался у тех, кто переболел в тяжелой форме.

Ученые сравнили показатели переболевших с теми, кто получил вакцину. Как оказалось, через 14-35 дней после первой дозы титры у вакцинированных оказались на том же уровне, что у переболевших спустя полгода после заражения. Вторая вакцина привела их уровень к аналогичному тому, что наблюдался у выздоравливающих больных.

Авторы исследования отметили, что исследование проводилось в течение 15 месяцев после выздоровления респондентов, и этого недостаточно для оценки длительного иммунитета, однако у многих из них В- и Т-клетки "памяти" и нейтрализующие антитела сохранялись в плазме крови в течение этого срока.
16.10.2021 11:13 Відповісти
Прям мой случай.
Второй раз заразился ковидом через 15 месяцев. Правда уже полегче было.
Ни первый ни второй раз ничем не лечился.
16.10.2021 11:34 Відповісти
Поздравляю, ты тупой! Ты наверное спросишь почему? Так ведь я любезно отвечу - ты не способен думать дальше своего носа, если ты дважды заболел и дважды легко переболел, это еще не значит, что так же будет у всех. Но тебе не хватает мозгов это осознать потому, что ты тупой!
16.10.2021 12:18 Відповісти
Тогда ты еще тупее.потому что ты не знаешь как ты перенесешь болезнь с прививкой
16.10.2021 13:26 Відповісти
Еще один тупой... глянуть статистику госпитализаций ума не хватает...
16.10.2021 17:36 Відповісти
Карочє, - всє тупиє спорят, хто із ніх болєє тупой.
16.10.2021 21:33 Відповісти
Может это просто грипп, о котором уже все забыли?
16.10.2021 12:32 Відповісти
Та второй раз пришлось после отсидки дома идти в поликлиннику и сдавать тесты. Ну и сказали шо это был ковид.
16.10.2021 12:35 Відповісти
Можуть сказать, шо хош. Але це не означає, що то була правда.
Повторюю ще раз свій коментар на цю тему:

Уже не раз писалося, що тести, - це 20 на 20.
Тобто, 20% обстежених здорових людей неправомірно визнаються хворими, а 20% хворих на Ковід тести не виявляють.
Читав про випадок, коли один прискіпливий мужик пройшов тестуванння одночасно у кількох медзакладах, - державних, і приватних. У більшості визнали його здоровим, але 2 чи 3 тести показали, що він хворий на коронавірус. )))
І кому вірити?
16.10.2021 21:36 Відповісти
самой статьи чет не наблюдается
16.10.2021 12:23 Відповісти
Воз это корумпированая,лживая организация
16.10.2021 12:04 Відповісти
Продовжуйте і надалі перераховувати міжнародні "корумповані брехливі організації" Напевно, то змова прибульців😉
16.10.2021 12:14 Відповісти
ага, корупції не існує в принципі, це все теорія змови
кому потрібні ті нещасні мільярди доларів?
16.10.2021 12:24 Відповісти
Демагогія. А корупція, як проституція була, є і буде. тільки перебільшувати її вплив, тим більше на міжнародні організації не слід
16.10.2021 12:29 Відповісти
В міжнародних організаціях, - міжнародна корупція.
Можете заперечити цей факт?
16.10.2021 21:38 Відповісти
Навіть Пфайзер дає лише 259 одиниць антитіл IgG, у перехворівших нижче і не буває, більше буває, і набагато. Майже півтора роки пройшло після хвороби дружини, ще досі 900 одиниць імунітет. Навіщо вакцинуватись? Ляшку аби ляпнути чергову дурницю. Краще б в лікарнях лад навели, кругом обмаль лікарів і медсестер, охорони чи навіть чергових взагалі ніде немає. Блазні срані.
16.10.2021 11:11 Відповісти
Иди за поребрик.В Украине показатель антител идёт от 1,1.Если выше болел.Ниже нет.Это в Срашке 100 и выше.Совсем разные единицы измерения в тестах.

16.10.2021 11:29 Відповісти
Уже нет. В Украине изменили методику подсчета - весной были единицы, где-то с июля уже сотни.
16.10.2021 11:31 Відповісти
Сдавал с женой в мае.У меня LgG 10.13.У жены 1.48.В августе и сентябре сделали Пфайфером.Ток что идите лесом антиваксеры.
16.10.2021 11:44 Відповісти
Брехун, в Україні діє АМЕРИКАНСЬКА система визначення кількості антитіл, про які "одиниці" ти звиздиш тут, мокша?
16.10.2021 11:46 Відповісти
ПП МЛ Аналітика


ПП МЛ Аналітика
ЄДРПОУ 30292293
м. Харків, Харьковская область
http://analitika-lab.com.ua/ Посетить сайт

Показатель
Результат
Нормы

Результаты анализов

Антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 IgG (соотношение)

10,13



Антитіла IgM к коронавирусу SARS-CoV-2-IgM (соотношение)

0,03
16.10.2021 12:26 Відповісти
Антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 IgG (соотношение), 10,13

<0,9 - негативний; 0,90-1,10 - сумнівний; > 1,11 - позитивний;
16.10.2021 12:27 Відповісти
Так кто тут мокша?Специально зашёл на сайт результата анализа.
16.10.2021 12:45 Відповісти
Тесты на антитела есть двух видов...количественный и качественный..
Качественный тест своим результатом говорит о том что есть антитела ..или нет их..
Количественный тест показывает сколько конкретно есть антител..
В общем вы оба правы...
Вы говорите о качественном тесте...и приводите его результаты..
Sergey Bugay говорит о количественном тесте..и о его единицах..
16.10.2021 13:18 Відповісти
у чувака LG в крови плавает)) повезло)
16.10.2021 14:45 Відповісти
LG, - то фігня. Добре, що хоч не LNG (Liquefied Natural Gas)...

16.10.2021 21:51 Відповісти
Кацапські мокші задоволені.
Виявляється, їм досить потрапити на український сайт Цензор.НЕТ, як вони опиняються посеред багатьох десятків тисяч своїх одноплемінців. Які один одного звинувачують у тому, що вони мокші.
16.10.2021 21:44 Відповісти
Найцыкавійше тут те, що всі дописувачі, окрім тебе - пишуть з України. А тільки ти - НЕ з України.
17.10.2021 18:51 Відповісти
И НАФИГА?!
Только, что бы "було"?
После болезни пол года иммунитет лучше, чем от любой вакцины.
16.10.2021 11:21 Відповісти
даже больше, чем полгода
16.10.2021 12:25 Відповісти
Переболел на новый год.Укололся в августе.
16.10.2021 12:30 Відповісти
Ляжку навіть судмедекспертиза не потрібна.
16.10.2021 11:22 Відповісти
Чего не скажешь ради бизнеса? Тем более у шмурдяка срок годности истекает. Жалко пропадёт
16.10.2021 11:31 Відповісти
Не ожидай - дэнги давай !
16.10.2021 11:34 Відповісти
"Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни - вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку", - отметил он. Источник:
*****!? чтобы бабло корпорациям поднять? или чисто тупо справку получить?
16.10.2021 11:58 Відповісти
Якщо перехворів то треба обовязково прививатися. Тілька так Ви можете поліпшити статистику вакцинаторам.
16.10.2021 20:34 Відповісти
Короче готовимся прививаться раз в пол года
16.10.2021 12:06 Відповісти
готовьтесь) вам об этом говорили еще год назад, но в ответ агрессия и шапочки из фольги
16.10.2021 12:26 Відповісти
сколько бабла идёт на эти сраные "вакцины"!? сколько можно было спасти онкобольных детей, протезировать раненых!? но кому это интересно
16.10.2021 13:00 Відповісти
я знаю звідки у нас взялося стільки антивакцинаторів. Наш і мордовский "русскіє міри" комунікують із собою російською мовою і отримують від ботів Сколково і не лише усю цю науковоподібну маячню...А оскільки 80% треша походить з Росії, то чим більше росмови тим більше антиваксових настроїв і відповідно глибша криза
16.10.2021 13:55 Відповісти
Дайте мені гвераааа!!! Тих дурнів має стати менше.
16.10.2021 15:35 Відповісти
У нас в Казахстане только роиский шмурдяк
16.10.2021 19:12 Відповісти
Значит кто-то получил нехилый откат...
16.10.2021 21:28 Відповісти
Должны быть какие то сроки для переболевших ,когда человек может не вакцинироваться,например,3месяца.А то такое впечатление,что срочно всех нужно уколоть!Я сейчас болею,иммунитет будет выработан,и что мне срочно бежать колоться?Переболевшим также нужно выдавать документ,который хотя бы 3месяца имел бы ту силу,что ковид сертификат,в красных зонах.
16.10.2021 19:41 Відповісти
Сегодня у знакомых возраст 64 года он жмур, поражение 40% легких и 8 лет не выходил на улицу после инсульта (остановка сердца) она под ИВЛ поражение 50%...казалось бы печальная статистика, не вакцинированы и т.д....
Но !!! Они постоянно курили в комнате и не проветривали даже летом!!! ибо боялись заболеть короной...она выходила только по крайней необходимости в очках и в маске ....
Вот такие пусть и вакцинируются...а нормальным здоровым то зачем???
16.10.2021 21:37 Відповісти
Нормальних антивакцинаторів не буває, всі вони долбойожики. Зробіть ви те щеплення і живіть нормальним життям. Раціональних аргументів же у вас нема.
16.10.2021 22:27 Відповісти
Я болел летом..нахрена оно мне...
16.10.2021 22:46 Відповісти
Нормальних вакцинувальників не буває. Всі вони **************...

17.10.2021 00:28 Відповісти
Не "нахрена", а у руку. Чим більше народу отримає два тих укольчики, тим швидше заживемо нормальним життям. Ти проти цього?
17.10.2021 09:32 Відповісти
Невже ти такий дурень, що купить нещеплене породисте цуценя і сам не зробить йому щеплення, з майже 100-відсотковою гарантією, що воно, якщо не здохне у перші пару місяців від парвовірозу, то протягом року від чуми м'ясоїдних? Чи ти у будь-який спосіб гальмуєш перехід України до нормального життя без обмежень?
17.10.2021 09:40 Відповісти
 
 