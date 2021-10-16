Тим, хто перехворів на COVID-19, не потрібно чекати пів року, щоб вакцинуватися, - Ляшко

Вакцинуватися проти коронавірусу потрібно і після хвороби. Для цього не потрібно чекати пів року з моменту одужання.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть якщо ви перехворіли, якщо у вас пройшли всі симптоми, немає ознак гострої хвороби, - ви можете спокійно прийти до свого сімейного лікаря і зробити щеплення", - зазначив він.

Ляшко пояснив, що рішення про часовий інтервал у 6 місяців ухвалювали на початку вакцинальної кампанії, коли був обмежений доступ до вакцин.

"Тоді штаб вирішив, що ті, хто хворів, могли почекати, тому що в них титр антитіл був. Сьогодні обмежень щодо кількості вакцин немає", - додав він.

