Данілов про статтю Медведєва щодо України: Виходить за межі здорового глузду. Це виклик для всієї Європи
Стаття експрезидента Росії Дмитра Медведєва про Україну є викликом не тільки Україні, а й усій Європі.
Про це розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Україна 24".
"Хотів би повернутися до пана Медведєва - те, що він сказав. Мене дивує відсутність реакції німців. Після такої заяви я б вважав, що німці, принаймні на офіційному рівні, повинні зробити певні заяви. Те, що там говориться, взагалі виходить за межі здорового глузду. Коли йдеться дослівно про нацистську Німеччину, про СС, це виклик не тільки для нашої країни. Це виклик для всієї Європи. Замовчувати, не звертати на це уваги, ходити в темних окулярах і не дивитися, що робить Російська Федерація ... ", - заявив секретар РНБО.
Так называемая "статья Медведева", это ВЗРЫВ ПУКАНОВ и бессильная злоба на Украину и ее народ.
Цей напад вчинено рік тому, але ж хто у нас читає наші книжки...
У жовтні 2020-го презентували вікі-повість Антона Санченка "Круз та Лис", і там показано "на фактах і з документами", як українці з німцями при допомозі татар і греків розбудували московитам Рассійскуйу Імпєрійу
https://chytomo.com/iak-korabelna-sosna-ob-iednuie-ukrainu-i-do-choho-tut-lysianskyj/
і авжеж, усі корабельні сосни родом з Остра
у него мавзолей-тату на лбу.
проте має сенс для кремлядi всерединi мордору-ерефiї, щоб утримувати свою злочинну владу якнадовше пiд одобрямс бидла-вОнюшек, бо вони хворi iмперським азiопським шовiнiзмом майже всi.
Ми за Україну будЕм воювати.
батьки сволоти -100-вiдсотковi кацапи з Пермьских ***нєй паРашi, що залишились в Українi пiсля ДСВ. а то деякi недолугi вальку красния трюсєля чомусь вважають українкою....
Матвiєнко то прiзвище померлого вже її чоловiка.
Лист школярам писала не сама королева, а її фрейліна Філіпа де Пасс.
Поки невідомо, хто саме погоджував написання адреси одержувача листа, через якого в Мережі розгорівся скандал. Представники королівської сім'ї на інцидент ще не відреагували. Не відреагувала на скандал і Україна, зокрема МЗС Єрмака (чи Кулеби?)
Наразі фото листа королеви в Instagram вже недоступне.
А почему Германия молчит, разве это по паринерски? Разве так можно?Это угроза всей Европе, не только Украине.
При порохе кстати тоже самое, все свои фобии навесить на окружающих, примазаться к Евросоюзу и НАТО, как к ее части, и наблюдать с чувством повышенного собственного достоинства, с точки зрения защиты нац.интересов за дальнейшими перемогами.