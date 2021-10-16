Данілов про статтю Медведєва щодо України: Виходить за межі здорового глузду. Це виклик для всієї Європи

Стаття експрезидента Росії Дмитра Медведєва про Україну є викликом не тільки Україні, а й усій Європі.

Про це розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Україна 24".

"Хотів би повернутися до пана Медведєва - те, що він сказав. Мене дивує відсутність реакції німців. Після такої заяви я б вважав, що німці, принаймні на офіційному рівні, повинні зробити певні заяви. Те, що там говориться, взагалі виходить за межі здорового глузду. Коли йдеться дослівно про нацистську Німеччину, про СС, це виклик не тільки для нашої країни. Це виклик для всієї Європи. Замовчувати, не звертати на це уваги, ходити в темних окулярах і не дивитися, що робить Російська Федерація ... ", - заявив секретар РНБО.

