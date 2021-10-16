УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9203 відвідувача онлайн
Новини
11 644 51

Данілов про статтю Медведєва щодо України: Виходить за межі здорового глузду. Це виклик для всієї Європи

Данілов про статтю Медведєва щодо України: Виходить за межі здорового глузду. Це виклик для всієї Європи

Стаття експрезидента Росії Дмитра Медведєва про Україну є викликом не тільки Україні, а й усій Європі.

Про це розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Україна 24".

"Хотів би повернутися до пана Медведєва - те, що він сказав. Мене дивує відсутність реакції німців. Після такої заяви я б вважав, що німці, принаймні на офіційному рівні, повинні зробити певні заяви. Те, що там говориться, взагалі виходить за межі здорового глузду. Коли йдеться дослівно про нацистську Німеччину, про СС, це виклик не тільки для нашої країни. Це виклик для всієї Європи. Замовчувати, не звертати на це уваги, ходити в темних окулярах і не дивитися, що робить Російська Федерація ... ", - заявив секретар РНБО.

Читайте також: Ілларіонов: У статей Медведєва і Путіна одна головна думка - про повалення української влади

Німеччина (7660) Данілов Олексій (1259) Медведєв Дмитро (1941) росія (67230)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
А что могут сказать немцы если в жопе торчит СП-2,
показати весь коментар
16.10.2021 11:59 Відповісти
+12
Данил,молодец. Мне нравится когда кацапов представляют сумасшедшими.И укор немцам понравился.
показати весь коментар
16.10.2021 11:59 Відповісти
+10
Який сенс коментувати маячню параноїдного шизофреніка ???)))
показати весь коментар
16.10.2021 12:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.10.2021 11:57 Відповісти
Справедливо, до цього числа зарахували деяких "народних"
показати весь коментар
16.10.2021 12:23 Відповісти
Данил,молодец. Мне нравится когда кацапов представляют сумасшедшими.И укор немцам понравился.
показати весь коментар
16.10.2021 11:59 Відповісти
В целом то да, но этот наркоман маланец
показати весь коментар
16.10.2021 12:43 Відповісти
А что могут сказать немцы если в жопе торчит СП-2,
показати весь коментар
16.10.2021 11:59 Відповісти
Могли бы СП-2 вынуть из жопы...
показати весь коментар
17.10.2021 07:01 Відповісти
По внешнему виду Медведев долго не протянет.
показати весь коментар
16.10.2021 12:00 Відповісти
***** так же выглядит ху..ево, но падла всё тянет и тянет
показати весь коментар
16.10.2021 12:01 Відповісти
какое именно *****? их много, пока один пользуется переводчиком немецкого языка другой обновляет ботокс))
показати весь коментар
16.10.2021 13:50 Відповісти
Так ведь его слегка в тень прибрали потому, что он стал АЛКОГОЛИКОМ.. Поэтому и харя у него такая...
показати весь коментар
16.10.2021 12:23 Відповісти
він торчок, десь відео є,як його плющило
показати весь коментар
16.10.2021 15:41 Відповісти
Городские дурачки долго живут.
показати весь коментар
16.10.2021 12:24 Відповісти
Да, героин + маленький вес и рост
показати весь коментар
16.10.2021 12:41 Відповісти
надо ему со стекломоя на баярочку переходить, я понимаю что дорого зато скрепно и круто.
показати весь коментар
16.10.2021 13:49 Відповісти
Та фигня!
Так называемая "статья Медведева", это ВЗРЫВ ПУКАНОВ и бессильная злоба на Украину и ее народ.
показати весь коментар
16.10.2021 12:00 Відповісти
Ото така їх відповідь на український епістемологічний напад
Цей напад вчинено рік тому, але ж хто у нас читає наші книжки...
У жовтні 2020-го презентували вікі-повість Антона Санченка "Круз та Лис", і там показано "на фактах і з документами", як українці з німцями при допомозі татар і греків розбудували московитам Рассійскуйу Імпєрійу
https://chytomo.com/iak-korabelna-sosna-ob-iednuie-ukrainu-i-do-choho-tut-lysianskyj/
і авжеж, усі корабельні сосни родом з Остра
показати весь коментар
16.10.2021 12:20 Відповісти
медведев скрежеще зубами від люті і безсилля що Україна не їх
показати весь коментар
16.10.2021 12:00 Відповісти
Від згадки про євроінтегрцію України в москалів розпочинається загострення параноїдної шизофреніі великодержавного шовінізма !!)))
показати весь коментар
16.10.2021 12:03 Відповісти
Який сенс коментувати маячню параноїдного шизофреніка ???)))
показати весь коментар
16.10.2021 12:00 Відповісти
таки да... медведев и здравый смысл ... это вообще нонсенс
показати весь коментар
16.10.2021 12:23 Відповісти
Як будь-який москаль,істота без будь-яких етничних ознак ,з параноїдною маячнею "Русского мира" в голові !!)))
показати весь коментар
16.10.2021 12:27 Відповісти
Та ще й жидобільшовика (реальне прізвище Дмитра Медведєва - Мендєль)...
показати весь коментар
16.10.2021 14:09 Відповісти
Данилов, на мое мнение, один из более-менее адекватных ЗЕ-сортов говна....
показати весь коментар
16.10.2021 12:08 Відповісти
и чем?
у него мавзолей-тату на лбу.
показати весь коментар
16.10.2021 13:13 Відповісти
Та після 2014 року дії рашки відносно України взагалі позбавлені здорового глузду.
показати весь коментар
16.10.2021 12:08 Відповісти
Глузд в здійсненні мети ,повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
показати весь коментар
16.10.2021 12:12 Відповісти
цього не буде аж нiяк, тому це безглуздя на погляд з України, так...

проте має сенс для кремлядi всерединi мордору-ерефiї, щоб утримувати свою злочинну владу якнадовше пiд одобрямс бидла-вОнюшек, бо вони хворi iмперським азiопським шовiнiзмом майже всi.
показати весь коментар
16.10.2021 13:15 Відповісти
Саме так ,параноїдна шизофренія великодержавного шовінізма ,це споконвічна панівна ідеологія московитів ,це вже ментальна відмінність ,на генному рівні !!!))))
показати весь коментар
16.10.2021 13:27 Відповісти
немцы должны/ Зеленский: Байден должен /США и ЕС должны, - Зеленский /Байден должен,- посол Мельник / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ ОБСЕ должна, - Ермак/ НАТО должно, - Таран/ Зеленский: Страны ЕС должны./ Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?- В том , что правители Украины Коломойский , Зеленский , Шэфиры воры и предатели виноваты они, немцы.
показати весь коментар
16.10.2021 12:10 Відповісти
Дійсно всі винні ,лише Віслючок нікому ,нічого не винен !!!))
показати весь коментар
16.10.2021 12:13 Відповісти
Батько наш Бандера, Україна мати
Ми за Україну будЕм воювати.
показати весь коментар
16.10.2021 12:14 Відповісти
Данилов молодчина. Але тут, щось подібне між ФРН та РФ на пакт Молотова-Ріббентропа. Тому і мовчать.
показати весь коментар
16.10.2021 12:22 Відповісти
«Усвідомлення того, що попри відсутність держави (але був протекторат, як та сама Гетьманщина!), - завдання історика, цитуючи Драгоманова, показати, як «фатальні національно-крайові задачі українські сповнялись і під чужими урядами». Тому постать Безбородька мене цікавить неймовірно. Це один із найцікавіших державних умів українських. Саме він реалізував, остаточно закрив тему, не доведену до кінця Хмельницьким. Важлива ось ця війна на два фронти, в чому був наш інтерес і чому козаки ішли на союзи з Московією. Не тільки з православного єдиновірського сантименту. Був дуже конкретний геополітичний інтерес для свого часу: Україні потрібен був безпечний вихід до моря, колонізація степу, прибрати звідти Туреччину і прибрати поляків з українських етнічних територій. Польща із заходу, Туреччина з півдня - два фронти, на яких у XIV столітті розгорівся нервовий вузол європейської історії. Саме Безбородько, через Петербург, успішно обстоював український інтерес». - https://chytomo.com/iak-korabelna-sosna-ob-iednuie-ukrainu-i-do-choho-tut-lysianskyj/
показати весь коментар
16.10.2021 12:23 Відповісти
Медведев и здравый смысл в одном предложении не встречаются
показати весь коментар
16.10.2021 12:23 Відповісти
Медведь это микро царь героинщик с тюнингованной победой и чипом от айфона в голове
показати весь коментар
16.10.2021 12:28 Відповісти
Временный хранитель царского трона разухабился. Карьера у него головокружительная: Премьер, временный "царь всея", ЗАМЕСТИТЕЛЬ председателя совета безопасности всего царьства. Ниже кинуть уже нельзя. А зачем он ужен, если царек присвоил себе право править до смерти, как и все вожди на роССии.
показати весь коментар
16.10.2021 12:29 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 13:06 Відповісти
панове, звернiть, до речi, увагу на кацапцу-алкоголiчку Тютiну, що народилась в Шепетiвцi.

батьки сволоти -100-вiдсотковi кацапи з Пермьских ***нєй паРашi, що залишились в Українi пiсля ДСВ. а то деякi недолугi вальку красния трюсєля чомусь вважають українкою....

Матвiєнко то прiзвище померлого вже її чоловiка.
показати весь коментар
16.10.2021 16:20 Відповісти
https://www.5.ua/svit/yelyzaveta-ii-potrapyla-u-skandal-brytanskyi-korolivskyi-dvir-nazvav-krym-rosiiskym-257736.html Королева Великої Британії Єлизавета ІІ потрапила в міжнародний скандал: вона написала лист школярам з анексованого Криму і вказала на конверті адресу "Севастополь, Росія" . Фотографію листа опублікували в соцмережі Instagram на сторінці Малої академії наук в Криму.
Лист школярам писала не сама королева, а її фрейліна Філіпа де Пасс.
Поки невідомо, хто саме погоджував написання адреси одержувача листа, через якого в Мережі розгорівся скандал. Представники королівської сім'ї на інцидент ще не відреагували. Не відреагувала на скандал і Україна, зокрема МЗС Єрмака (чи Кулеби?)

Наразі фото листа королеви в Instagram вже недоступне.
показати весь коментар
16.10.2021 12:31 Відповісти
Отличительная черта сегодняшней власти - натянуть свой собственный страх на окружающие страны, всех повязать вокруг себя и горланить о опасности.
А почему Германия молчит, разве это по паринерски? Разве так можно?Это угроза всей Европе, не только Украине.
При порохе кстати тоже самое, все свои фобии навесить на окружающих, примазаться к Евросоюзу и НАТО, как к ее части, и наблюдать с чувством повышенного собственного достоинства, с точки зрения защиты нац.интересов за дальнейшими перемогами.
показати весь коментар
16.10.2021 12:31 Відповісти
Порошенко был деловым человеком, он играл по правилам, знал что нужно говорить народу, а что делать на самом деле, и что нельзя. А Зеленский испуганный человек, который мечется туда-сюда, пытаясь угодить то одним то другим. Он как растерянная лабораторная мышка с проводками которые бьют по нему током.
показати весь коментар
16.10.2021 12:36 Відповісти
Лялька ,напхана тирсою ,неспроможна на самостійне мислення чи діяльність !!! Дійство відбувається згідно з сценарієм та волею ляльководів !!))
показати весь коментар
16.10.2021 12:42 Відповісти
жалкий. опухшая карла. просто убогое чмо.

показати весь коментар
16.10.2021 13:04 Відповісти
чекаємо на "наукову" статтю якого-небуть Жириновського...
показати весь коментар
16.10.2021 13:51 Відповісти
То, что зеленский - неопределенной национальности и вероисповедания мудило - это не вызов всей Европе. Это просто исторический факт. Другой вопрос - другие его исторические экскурсы. Но это совсем из другой оперы.
показати весь коментар
16.10.2021 14:22 Відповісти
срочно пояснительную бригаду! а что сказал медведев?
показати весь коментар
16.10.2021 14:30 Відповісти
А навіщо взагалі коментувати,що там меле цей закінчений кацапський алкаш?
показати весь коментар
16.10.2021 15:01 Відповісти
Данилов не адекватный фашист .
показати весь коментар
17.10.2021 18:25 Відповісти
 
 