МОЗ планує запустити електронні рецепти для всіх ліків навесні 2022 року, - Ляшко

Україна перейшла на електронний лікарняний і електронний рецепт на інсулін, на черзі електронні рецепти на всі лікарські засоби.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Усі лікарні комп'ютеризовані. Ми вже перейшли і на електронний лікарняний, і на електронний перший рецепт на інсуліни. Навесні плануємо запустити електронний рецепт на всі лікарські засоби. Тому сьогодні діджиталізація в сфері охорони здоров'я відбулася, інтернет є", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що ситуація "трішки ще неідеальна, але вже на тверду четвірку з інтернету", і запропонував у разі виникнення проблем звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров'я України для оперативного вирішення цих питань.

Міністр підкреслив, що запровадження електронного лікарняного значно спростило доступ і передачу даних в електронній системі.

"Раніше треба було прийти - відкрити, прийти - закрити, прибрати, занести, там перевірять, якщо якась помилка в документі, повернутися, знову вистояти чергу, знову його перенаправити. Це велика кількість звернень до лікаря. Зараз один раз дані, відпрацьовані алгоритми, які вже самі на рівні ІТ-технологій відсікають певні помилки, і документ "летить" до Пенсійного фонду. У Пенсійному фонді в роботодавця є свій особистий кабінет. Він там все перевіряє. Людина прийшла, відкрив лікарняний і забув про проблему. Вилікувався - і все пройшло автоматично", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року Україна повністю перейшла на електронні лікарняні. Електронний лікарняний формується на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Електронному реєстрі листків непрацездатності з урахуванням даних в Реєстрі застрахованих осіб. Відповідну інформацію можна подивитися в особистому кабінеті застрахованої особи на порталі Пенсійного фонду.

