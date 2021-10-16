МОЗ планує запустити електронні рецепти для всіх ліків навесні 2022 року, - Ляшко
Україна перейшла на електронний лікарняний і електронний рецепт на інсулін, на черзі електронні рецепти на всі лікарські засоби.
Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Усі лікарні комп'ютеризовані. Ми вже перейшли і на електронний лікарняний, і на електронний перший рецепт на інсуліни. Навесні плануємо запустити електронний рецепт на всі лікарські засоби. Тому сьогодні діджиталізація в сфері охорони здоров'я відбулася, інтернет є", - заявив Ляшко.
Він зазначив, що ситуація "трішки ще неідеальна, але вже на тверду четвірку з інтернету", і запропонував у разі виникнення проблем звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров'я України для оперативного вирішення цих питань.
Міністр підкреслив, що запровадження електронного лікарняного значно спростило доступ і передачу даних в електронній системі.
"Раніше треба було прийти - відкрити, прийти - закрити, прибрати, занести, там перевірять, якщо якась помилка в документі, повернутися, знову вистояти чергу, знову його перенаправити. Це велика кількість звернень до лікаря. Зараз один раз дані, відпрацьовані алгоритми, які вже самі на рівні ІТ-технологій відсікають певні помилки, і документ "летить" до Пенсійного фонду. У Пенсійному фонді в роботодавця є свій особистий кабінет. Він там все перевіряє. Людина прийшла, відкрив лікарняний і забув про проблему. Вилікувався - і все пройшло автоматично", - зазначив Ляшко.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року Україна повністю перейшла на електронні лікарняні. Електронний лікарняний формується на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Електронному реєстрі листків непрацездатності з урахуванням даних в Реєстрі застрахованих осіб. Відповідну інформацію можна подивитися в особистому кабінеті застрахованої особи на порталі Пенсійного фонду.
Не носиться с бумажным рецептом, а врач выписывает рецепт в компе, заносит в базу, и аптекарь смотрит просто на твою фамилию и номер телефона для сверки.
Удобно для реимбурсации. Так во всех развитых странах.
У нас другая проблема - нет Интернета и нет таких серверов у Минздрава, как в развитых странах. Потому сначала в базу невозможно рецепт внести, врачи мучаются с одним рецептом по двое-трое суток, а в деревнях Интернет - гуано.
Но моя мама в селе получила инсулин по новому электронному рецепту без проблем. Так что далеко не везде так.
1. Якщо нема інтернету, то аптека не бере участь у програмі по доступним лікам.
2. Мова йшла не про можливість відпуску по ел. рецепту, а про час, який займає обробка рецепту через систему.
3. "Деревни" - це за порєбріком, а в Україні села.
Там де рецепт не треба там нічого не поміняється
И в них почему-то "система" работает (если есть интернет) только до 17:00
И это в Киеве!
Что творится в областях я ХРЗ!
В неї хотіли щоб кожна коробка лікарств мала свій ТТН як посилка в НП і щоб можна було відстежити її маршрут. Це б повністю вбило підробні ліки, а виробникам прийшось би відповідати за кожну коробку лікарства.
А если бы захотели - ввели бы еще в 12 году, все было готово. Причем советовались даже с ЕМА и с EDQM, у них похожая система была. Некоторые типа Дарницы или Фармака и так на все что идет на экспорт ставят такой код, т.к. в Европе с 17 года это - обязаловка.
В Индии сделали просто - объявили что QR-код обязателен с нового гда - и привет, все как зайчики наклепали.
Електронний рецепт це безкоштовне лікарство.
Ви звідки взагалі?
Ущербно для людей які отримують лікарство по електронному рецепту. Для людей які беруть це лікарство для своїх родичів пенсіонерів.
А ви пишите якусь дич.
В реальності електронний рецепт це квитанція для аптеки, квитанція по якій вона потім отримає гроші за лікарство яке вам видала.
Немає ніяких безкоштовних лікарств які хтось прямим ходом відправляє в якісь кіоски. Це худобою треба бути щоб так уявляти. Безкоштовне лікарство виходить для пацієнта який отримав рецепт, а ось для аптеки воно саме звичайне. При чому ви можете вибрати щось дорожче що вам більше подобається і доплатити різницю.
"Кто лежал в больнице" - а це взагалі не пойми що. Супрун пішла і друга ланка реформи повністю провалена. Лежати в лікарні немає ніякого відношення до електронних рецептів. Держава не відшкодовує за це гроші так як було задумано Супрун.
