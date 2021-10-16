УКР
МОЗ планує запустити електронні рецепти для всіх ліків навесні 2022 року, - Ляшко

Україна перейшла на електронний лікарняний і електронний рецепт на інсулін, на черзі електронні рецепти на всі лікарські засоби.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Усі лікарні комп'ютеризовані. Ми вже перейшли і на електронний лікарняний, і на електронний перший рецепт на інсуліни. Навесні плануємо запустити електронний рецепт на всі лікарські засоби. Тому сьогодні діджиталізація в сфері охорони здоров'я відбулася, інтернет є", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що ситуація "трішки ще неідеальна, але вже на тверду четвірку з інтернету", і запропонував у разі виникнення проблем звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров'я України для оперативного вирішення цих питань.

Міністр підкреслив, що запровадження електронного лікарняного значно спростило доступ і передачу даних в електронній системі.

"Раніше треба було прийти - відкрити, прийти - закрити, прибрати, занести, там перевірять, якщо якась помилка в документі, повернутися, знову вистояти чергу, знову його перенаправити. Це велика кількість звернень до лікаря. Зараз один раз дані, відпрацьовані алгоритми, які вже самі на рівні ІТ-технологій відсікають певні помилки, і документ "летить" до Пенсійного фонду. У Пенсійному фонді в роботодавця є свій особистий кабінет. Він там все перевіряє. Людина прийшла, відкрив лікарняний і забув про проблему. Вилікувався - і все пройшло автоматично", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року Україна повністю перейшла на електронні лікарняні. Електронний лікарняний формується на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Електронному реєстрі листків непрацездатності з урахуванням даних в Реєстрі застрахованих осіб. Відповідну інформацію можна подивитися в особистому кабінеті застрахованої особи на порталі Пенсійного фонду.

+6
ИДИОТЫ --это самое мягкое что можно сказать !
показати весь коментар
16.10.2021 12:23 Відповісти
+5
Це починала впроваджувати ще Супрунша. Зелень все присвоює собі і піариться на цьому.
показати весь коментар
16.10.2021 12:40 Відповісти
+4
Есипенко--- ПРИ ЧЕМ ТУТ эл больничные ???? ЗА каждым флаконом перекиси водорода нужно будет челом бить !
показати весь коментар
16.10.2021 12:58 Відповісти
.....і діджіталізація всієї країни !!!)))
показати весь коментар
16.10.2021 12:20 Відповісти
Самодуры
показати весь коментар
16.10.2021 12:21 Відповісти
идея правильная. почему - самодуры?
Не носиться с бумажным рецептом, а врач выписывает рецепт в компе, заносит в базу, и аптекарь смотрит просто на твою фамилию и номер телефона для сверки.
Удобно для реимбурсации. Так во всех развитых странах.
У нас другая проблема - нет Интернета и нет таких серверов у Минздрава, как в развитых странах. Потому сначала в базу невозможно рецепт внести, врачи мучаются с одним рецептом по двое-трое суток, а в деревнях Интернет - гуано.
показати весь коментар
16.10.2021 13:51 Відповісти
Проблема начинается когда нет врача. Мой семейный врач уволилась, замены нет. На соседнем участке врач умерла, замены нет. Мне лекарства не нужны пока, тьфу тьфу. Но а тем, у кого болячки разные, как быть? Проблемка. Врача нет, другие уже не берут -лимит!, а без врача никуда. Замкнутый круг.
показати весь коментар
16.10.2021 19:21 Відповісти
Тому шануйте тих лікарів, що ще є! Бо залишиться для лікування адміністрація і прибиральниці!
показати весь коментар
17.10.2021 14:12 Відповісти
Это вы мне? А что я им делаю, этим врачам? Я их что прессую или оскорбляю? Нет. Может еще поклоны им бить и молиться на них? И мне уже фиалетово будут врачи или не будут, на моем участке уже нет врача. Я лечусь в платных поликлиниках.
показати весь коментар
17.10.2021 16:43 Відповісти
ИДИОТЫ --это самое мягкое что можно сказать !
показати весь коментар
16.10.2021 12:23 Відповісти
А что тебе в электронных больничных и рецептах не нравится?
показати весь коментар
16.10.2021 12:32 Відповісти
Есипенко--- ПРИ ЧЕМ ТУТ эл больничные ???? ЗА каждым флаконом перекиси водорода нужно будет челом бить !
показати весь коментар
16.10.2021 12:58 Відповісти
Уверенны, что за каждым? Еще нет никакой реальной информации, а истерички уже панику разводят. Надоело!
показати весь коментар
16.10.2021 13:01 Відповісти
Боїться що вкрасти не можна буде.
показати весь коментар
16.10.2021 13:21 Відповісти
есипенко---МОЙ НОГИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ !!!!
показати весь коментар
17.10.2021 09:48 Відповісти
Есипенко, речь не о том, что все лекарства будут ТОЛЬКО по рецептам (как, кстати в Европе). А в том что те кому БЕСПЛАТНЫЕ рецепты выписывают - смогут их например продлить по телефону, и не нужно бумажный вариант носить в аптеку.
показати весь коментар
16.10.2021 13:52 Відповісти
Не подобається, що час відпуску по ел. рецепту у рази більше, ніж без нього. Звідси утворюються черги.
показати весь коментар
16.10.2021 13:07 Відповісти
каким образом? Разве только если нет Интернета в аптеке. Это в деревнях такое может быть, да.
Но моя мама в селе получила инсулин по новому электронному рецепту без проблем. Так что далеко не везде так.
показати весь коментар
16.10.2021 13:53 Відповісти
Ви не володієте питанням, і ось чому:
1. Якщо нема інтернету, то аптека не бере участь у програмі по доступним лікам.
2. Мова йшла не про можливість відпуску по ел. рецепту, а про час, який займає обробка рецепту через систему.
3. "Деревни" - це за порєбріком, а в Україні села.
показати весь коментар
16.10.2021 20:26 Відповісти
та идите вы на..й помошники
показати весь коментар
16.10.2021 12:23 Відповісти
А если цитрамон нужно купить?
показати весь коментар
16.10.2021 12:25 Відповісти
Без рецепту.
показати весь коментар
16.10.2021 12:33 Відповісти
Но этот, как его... Ляшко говорит, что ВСЕ лекарственные средства - по рецептам.
показати весь коментар
16.10.2021 12:38 Відповісти
Брехня. Він ляпає аби що. Як я розумію, ліки які відпускали з рецептом, так і будуть відпускати тільки через електронний рецепт.
показати весь коментар
16.10.2021 12:45 Відповісти
Мова про всі безкоштовні лікарства, а також ті де треба рецепт.

Там де рецепт не треба там нічого не поміняється
показати весь коментар
16.10.2021 13:22 Відповісти
Это теперь без рецепта в аптеке разве что кондом купишь?
показати весь коментар
16.10.2021 12:34 Відповісти
А как же аскорбинка и минералку?!
показати весь коментар
16.10.2021 12:41 Відповісти
Вот только е-рецепты принимает разве что 1 аптека из 5
И в них почему-то "система" работает (если есть интернет) только до 17:00
И это в Киеве!
Что творится в областях я ХРЗ!
показати весь коментар
16.10.2021 12:40 Відповісти
В областях все норм.
показати весь коментар
16.10.2021 13:22 Відповісти
Це починала впроваджувати ще Супрунша. Зелень все присвоює собі і піариться на цьому.
показати весь коментар
16.10.2021 12:40 Відповісти
Є нюанси. При Супрун система була куди об'ємнішою.

В неї хотіли щоб кожна коробка лікарств мала свій ТТН як посилка в НП і щоб можна було відстежити її маршрут. Це б повністю вбило підробні ліки, а виробникам прийшось би відповідати за кожну коробку лікарства.
показати весь коментар
16.10.2021 13:24 Відповісти
так и будет, и QR-кодировку хотели ввести еще при Януковиче, это общеевропейская практика. Ввести не успели, а потом новые власти захотели продвинуть свое программное обеспечение, чтобы баблишка на откате по-новой срубить. Потому все затянулось.
А если бы захотели - ввели бы еще в 12 году, все было готово. Причем советовались даже с ЕМА и с EDQM, у них похожая система была. Некоторые типа Дарницы или Фармака и так на все что идет на экспорт ставят такой код, т.к. в Европе с 17 года это - обязаловка.
В Индии сделали просто - объявили что QR-код обязателен с нового гда - и привет, все как зайчики наклепали.
показати весь коментар
16.10.2021 13:56 Відповісти
Прейскуранты на все рецепты уже разработаны ? Теперь придется платить не только за лекарства, но и за рецепты на них.
показати весь коментар
16.10.2021 12:59 Відповісти
Мда. Але у вас асоціації...

Електронний рецепт це безкоштовне лікарство.

Ви звідки взагалі?
показати весь коментар
16.10.2021 13:25 Відповісти
Не делайте из себя посмешище. Сейчас все бесплатные лекарства прямым ходом попадают в аптечные киоски и оттуда, абсолютно бесплатно, распространяются среди всех нуждающихся. Кто лежал в больнице, тот знает.
показати весь коментар
16.10.2021 13:37 Відповісти
Ну ви ж самі виглядаєте ущербно.

Ущербно для людей які отримують лікарство по електронному рецепту. Для людей які беруть це лікарство для своїх родичів пенсіонерів.

А ви пишите якусь дич.

В реальності електронний рецепт це квитанція для аптеки, квитанція по якій вона потім отримає гроші за лікарство яке вам видала.

Немає ніяких безкоштовних лікарств які хтось прямим ходом відправляє в якісь кіоски. Це худобою треба бути щоб так уявляти. Безкоштовне лікарство виходить для пацієнта який отримав рецепт, а ось для аптеки воно саме звичайне. При чому ви можете вибрати щось дорожче що вам більше подобається і доплатити різницю.

"Кто лежал в больнице" - а це взагалі не пойми що. Супрун пішла і друга ланка реформи повністю провалена. Лежати в лікарні немає ніякого відношення до електронних рецептів. Держава не відшкодовує за це гроші так як було задумано Супрун.
показати весь коментар
16.10.2021 13:46 Відповісти

животное ты кацапское тупорылое.
показати весь коментар
16.10.2021 13:57 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 17:27 Відповісти
В аптеках черги збільшаться разів у п'ять.
показати весь коментар
16.10.2021 13:04 Відповісти
Просто аптек стане більше.
показати весь коментар
16.10.2021 13:47 Відповісти
Наоборот, 70% обанкротятся
показати весь коментар
16.10.2021 15:11 Відповісти
Їх і зараз забагато - по 3-4 на кожному розі вулиць.
показати весь коментар
16.10.2021 20:29 Відповісти
От я йду в гори і наперед збираю собі аптечку, яка мені там може знадобитися в аварійній ситуації. Як мені тепер її зібрати без рецептів, які мені не дадуть наперед? Як бути людям, які вживають певні препарати постійно, наприклад, гіпертонікам? Щомісяця поновлювати рецепт? Нехай цей черговий на нашу голову ляшко ще восени пояснить всі нюанси цього нововведення з рецептами, бо ще взимку аптеки спорожніють коли люди підуть запасатися таблетками на рік вперед. Чи саме це і задумано ляшком разом з аптекарями?
показати весь коментар
16.10.2021 14:24 Відповісти
Эти бланки не украинские))
показати весь коментар
16.10.2021 18:13 Відповісти
Є невеличка надія на те, що Ляшку ще до весни громадяни України поставлять клізму зі скіпідару з патефонними голками, і без рецепту.
показати весь коментар
16.10.2021 19:20 Відповісти
 
 