Україна втратила підтримку США, яка була в 2014-2018 роках, треба її повертати, - Коболєв

Україна втратила підтримку США, яка була в 2014-2018 роках, треба її повертати, - Коболєв

Світ перебуває в глобальній енергетичній кризі, на яку Україна вплинути не може, однак вона може.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України" (2014-2021), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми зараз зайшли в серйозну зону ризику і ми не маємо підтримки одного з найбільших партнерів, тобто Білого дому або США. Яка була в 2014, 2015 року, 2016 2017 роках. Що відкрило нам газ в Словаччині? Що допомогло розширити можливості імпорту з Європи? Американська підтримка. Не маючи її зараз, ми можемо залишитися один на один із європейських інфантилізмом. Із небажанням зважати на інтереси України", - заявив він.

Коболєв також нагадав, що США зняли санкції з оператора "Північного потоку - 2" і керівника цього оператора.

Читайте також: Коболєв: Може трапитися так, що ми не зможемо купити газ у Європі

"Просування вперед цього проєкту і завершення його будівництва, на моє глибоке переконання, є одним із головних факторів, чому Росія поводиться зараз так, як вона поводиться. Путін банально відчув смак або запах крові. Він розуміє, що він може зараз перемогти. Для цієї перемоги Росія проводить таку спецоперацію на європейському ринку газу", - упевнений він.

Тому помилкою української влади було наповнити сховища газу в травні-червні. Тепер потрібно домовлятися з трейдерами, щоб готівковий газ залишався в сховищах, а не йшов до Європи.

"Друге. Треба повертатися за стіл переговорів з американцями, з Білим домом. Домовлятися про їх підтримку Східної та Центральної Європи. Домовитися про те, що якщо буде ситуація кризова, якщо Росія зіграє жорстко, ми отримаємо імпорт газу. І тоді зона ризику стає набагато меншою, і шанс пройти цей осінньо-зимовий період набагато більший", - підкреслює Коболєв.

Читайте також: Вітренко: Газу на зиму вистачить, ціна не зростатиме

Топ коментарі
+36
Очень красноречивое фото. Особенно смех в первом ряду.

16.10.2021 13:01 Відповісти
+35
А что Украина только не потеряла после прихода к власти этой тупой куклы Бени с комплексом недонаполеона?
16.10.2021 12:50 Відповісти
+35
Не. Оно первый. Все шо Порошенко построил и оставил Ослу в наследство - все просрал. Под схвальні крики зедібілів.
16.10.2021 12:55 Відповісти
В США просто чекають коли в Україні виберуть знову Порошенка, або Яценюка чи Гройсмана ну короче з тими з ким можна мати справу, а кловани підуть в історію...
16.10.2021 16:18 Відповісти
Засекречено назначение 17% бюджета рф. Проплаченная деза, ( оплата сволочи дидающейся навозом ). Типа : мы самые миролюбивые, ихтам нет, докажите... купленные Меркель, Шнанмайер да и своих кив, медведчуков и пр. хватает.
16.10.2021 16:54 Відповісти
Необходимы неотложные внеочередные выборы президента и парламента. Иного выхода нет.
16.10.2021 16:59 Відповісти
Притом выборы президента должны быть по системе аналогичной демократической польской.
Наша система, со скупкой мест в бюллетенях ставленниками олигархата, должна быть ликвидирована.
16.10.2021 17:05 Відповісти
Пане Олег,скільки не кричи "халва",в роті не стає солодше.Глянь % соцопитувань.Ніхто не може наблизитись до рейтингу Зе. Хочеш в другому турі мати Бойко з Медведчуком і Кивою?
16.10.2021 18:29 Відповісти
Зеленський, це політичний труп, хочеш ти це визнавати чи ні, але це факт з яким треба змиритись. На соцопитування зважати немає сенсу, адже всі вони контролюють ОП, тобто фактично вони самі собі малюють проценти, але зазирни у коментарі тут, на ютубі у фейсбуці та де завгодно, прибічників зеленського просто немає, вони відсутні фізично, а по соціології у другому турі йому малюють 60%. Смішно ? Смішно. Топорність на рівні Лукашенко

Виграти вибори їм допоможуть лише масштабні фальсифікації і вони будуть, тому що іншого варіанту нема, адже якщо програти вибори то і зеленський і його друзі будуть сидіти довго і щоб цього не сталось, вони підуть на се що завгодно )
17.10.2021 02:06 Відповісти
РАНО! Зебилы еще не нажрались зеленого популистского дерьма по полной!
16.10.2021 23:26 Відповісти
как тебя пнули, так и поддержку потеряли. андрюша вернись вместе с поддержкой, без тебя никак. мы тебе премии ещё втрое повысим.
16.10.2021 20:57 Відповісти
Не путайте слово ,,Мы,, из страной Украина и украинским народом.Вы уроды потеряли подддержку даже народа Украины.Пора на вас запускать ВСУ и уничтожить физически всех до одного.А США и другие нормальные страны как поддерживали Украину так и поддерживают а из вами даже разговаривать не хотят.
16.10.2021 22:16 Відповісти
Уходя в 2019 году Порошенко и Гройсман оставил после себя заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%. На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.
И еще 3 миллиарда баксов выигранных у кацапов в суде...
За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Деньги ушли на велыке крадивныцтво.
Украине и населению остались лишь долги...
16.10.2021 22:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 