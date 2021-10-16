Україна втратила підтримку США, яка була в 2014-2018 роках, треба її повертати, - Коболєв

Світ перебуває в глобальній енергетичній кризі, на яку Україна вплинути не може, однак вона може.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України" (2014-2021), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми зараз зайшли в серйозну зону ризику і ми не маємо підтримки одного з найбільших партнерів, тобто Білого дому або США. Яка була в 2014, 2015 року, 2016 2017 роках. Що відкрило нам газ в Словаччині? Що допомогло розширити можливості імпорту з Європи? Американська підтримка. Не маючи її зараз, ми можемо залишитися один на один із європейських інфантилізмом. Із небажанням зважати на інтереси України", - заявив він.

Коболєв також нагадав, що США зняли санкції з оператора "Північного потоку - 2" і керівника цього оператора.

"Просування вперед цього проєкту і завершення його будівництва, на моє глибоке переконання, є одним із головних факторів, чому Росія поводиться зараз так, як вона поводиться. Путін банально відчув смак або запах крові. Він розуміє, що він може зараз перемогти. Для цієї перемоги Росія проводить таку спецоперацію на європейському ринку газу", - упевнений він.

Тому помилкою української влади було наповнити сховища газу в травні-червні. Тепер потрібно домовлятися з трейдерами, щоб готівковий газ залишався в сховищах, а не йшов до Європи.

"Друге. Треба повертатися за стіл переговорів з американцями, з Білим домом. Домовлятися про їх підтримку Східної та Центральної Європи. Домовитися про те, що якщо буде ситуація кризова, якщо Росія зіграє жорстко, ми отримаємо імпорт газу. І тоді зона ризику стає набагато меншою, і шанс пройти цей осінньо-зимовий період набагато більший", - підкреслює Коболєв.

