Понад тисячу смертей за добу: в РФ максимум летальних випадків від COVID-19 з початку пандемії
Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ сягнув 33 тис. 208 випадків, це новий рекорд за пандемію; померли за добу 1002 пацієнти, це максимальне значення за весь період.
Про це свідчать дані оперативного штабу, оприлюднені в суботу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусной інфекції (COVID-19) - 33 208 в 85 регіонах, зокрема виявлено активно 2 979 (9,0%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні штабу.
За даними оперштабу, зростання захворюваності спостерігають практично у всіх російських регіонах: у Санкт-Петербурзі за добу зареєстровано 3 тис. 088 нових випадків, напередодні повідомлялося про 2 тис. 632, в Московській області - 2 тис. 403 (2 тис. 110 було 15 жовтня), в Самарській області 838 випадків, в Нижньогородській - 706, у Воронезькій - 671. Саме ці регіони замикають п'ятірку суб'єктів з найбільшим приростом.
Москва очолює цей список, але в столиці, за даними суботи, кількість добових виявлень хоч і залишається найбільшою - 6 тис. 545 нових заражень, однак це на 86 випадків менше, ніж у п'ятницю (6 тис. 631) .
За минулу добу в РФ зафіксовано 1002 летальні випадки від коронавірусу, це максимальне значення за пандемію.
Найбільше померлих в Москві - 72, в Петербурзі - 67, в Краснодарському краї - 41.
Усього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн 958 тис. 384 випадки коронавірусної інфекції, 222 тис. 315 померлих і 6 млн 981 тис. 907 виписаних, зокрема 21 тис. 883 пацієнти виписали за останню добу, з них 3 тис. 637 припадає на Москву.
То есть, в пересчете на население Рашки у нас умирает по полторы тыс..
В рекордсмене по смертности мацкве - 12 лямов, а трупов всего 72, получается в Хар. области дела в 2 раза хуже.
Кстати, когда пистанула твоя хваленая ракета с ядреным двигателем, вы засрали полмира радиацией. Чтобы удачнее брехать, вы вывели из строя все автоматические датчики, отслеживающие радиацию. Спросить хочу, вы их вернули в строй или ждете, пока все окончательно забудут про вашу горемычную вундервафлю?
Я просто провел сравнение.
наверное даже в совке так не относились к жителям как на рашке.
прожужжали все утюги с воплями шо "спутник" это чуть ли не лучшее что может быть против вируса, но как всегда обосрались.
антицивилизация. ради "вяличия" колют ватникам бурду, которая возможно и заражает быдло не хуже чем собственно вирус. но главное чтобы только не "идти на поводу у Запада". подохли бы там все - чище мир будет. намного.
вяличие аж прет и заполняет все морги
кстати, Невзоров смачно описывал как где то там у них в оренгоях, или на таймырах - трупы хранят в будках(типо кладовках) во дворах - эксперт приезжает раз в пол года и устанавливает причину окочурения ватника, либо надо везти и платить за экспертизу за 500 км., как то так. Сверхде-ржава, чо
Суточный он и Африке суточный, от общего количества населения не зависит. А теперь смело умножаем на 10, как всегда любит делать роспропаганда в отношении нас и деля на 100 весь негатив у них.
Какая цифра на выходе получается? 332 тыс. с 80 кацапами в довесок.
Як і в Московському царстві.
Будь-яка інформація з Московії - брехня за визначенням.