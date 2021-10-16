УКР
Понад тисячу смертей за добу: в РФ максимум летальних випадків від COVID-19 з початку пандемії

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ сягнув 33 тис. 208 випадків, це новий рекорд за пандемію; померли за добу 1002 пацієнти, це максимальне значення за весь період.

Про це свідчать дані оперативного штабу, оприлюднені в суботу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусной інфекції (COVID-19) - 33 208 в 85 регіонах, зокрема виявлено активно 2 979 (9,0%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні штабу.

За даними оперштабу, зростання захворюваності спостерігають практично у всіх російських регіонах: у Санкт-Петербурзі за добу зареєстровано 3 тис. 088 нових випадків, напередодні повідомлялося про 2 тис. 632, в Московській області - 2 тис. 403 (2 тис. 110 було 15 жовтня), в Самарській області 838 випадків, в Нижньогородській - 706, у Воронезькій - 671. Саме ці регіони замикають п'ятірку суб'єктів з найбільшим приростом.

Москва очолює цей список, але в столиці, за даними суботи, кількість добових виявлень хоч і залишається найбільшою - 6 тис. 545 нових заражень, однак це на 86 випадків менше, ніж у п'ятницю (6 тис. 631) .

За минулу добу в РФ зафіксовано 1002 летальні випадки від коронавірусу, це максимальне значення за пандемію.

Читайте також: Школи Дніпра йдуть на канікули на тиждень раніше

Найбільше померлих в Москві - 72, в Петербурзі - 67, в Краснодарському краї - 41.

Усього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн 958 тис. 384 випадки коронавірусної інфекції, 222 тис. 315 померлих і 6 млн 981 тис. 907 виписаних, зокрема 21 тис. 883 пацієнти виписали за останню добу, з них 3 тис. 637 припадає на Москву.

Еще один вафел лахтинский коэффициенты считает. Вас, баранов, в лучшем случае 85 миллионов осталось. Так что пересчитывай. Врет твоя методичка. И хватит постить методичку слово-в слово. Хоть порядок слов в предложении меняйте. палитесь, шо малые дети. Хлопцы, млять!
16.10.2021 13:32 Відповісти
Щось забагато кацапського скота в коментах
16.10.2021 13:37 Відповісти
"Первая вакцина" в мире " Спутник", дает свои плоды. Уж лучше бы лечились , как раньше " Боярышником".
16.10.2021 13:20 Відповісти
Вот никогда никому плохого не желал...Тем более не зная ,что за человек.- Может это просто природа самочищается от мерзости взашедшей как лишаи ?
16.10.2021 13:09 Відповісти
Та шо ж такое!? Всю Лахту кинули сюда? такого засёра у нас давно не было!
16.10.2021 13:40 Відповісти
согласен,у нас населения втрое меньше. а смертей всего наполовину меньше..
То есть, в пересчете на население Рашки у нас умирает по полторы тыс..
16.10.2021 13:59 Відповісти
Корректно сравнивать отношение числа умерших к заболевшим. А отношение числа заболевших к населению не корректно в РФ, т.к. там наверное только треть населения, может немного больше, - проживают в местах с большим уровнем социальных контактов.
16.10.2021 13:27 Відповісти
Ради чистоты подхода, учтите, что русских в Украине 17%, а украинцев в России 2%.
16.10.2021 13:33 Відповісти
Позавчера в Хар. области 45 трупов. Это на 4 с чем-то миллиона.
В рекордсмене по смертности мацкве - 12 лямов, а трупов всего 72, получается в Хар. области дела в 2 раза хуже.
16.10.2021 13:25 Відповісти
Хуже дела с твоими методичками и с вашей статистикой насквозь брехливой. Роскомстат форева! Хотел накидать тебе ссылей из ваших ****** запоребриковых, но потом вспомнил, что ты просто лахтинское говно и передумал.
Кстати, когда пистанула твоя хваленая ракета с ядреным двигателем, вы засрали полмира радиацией. Чтобы удачнее брехать, вы вывели из строя все автоматические датчики, отслеживающие радиацию. Спросить хочу, вы их вернули в строй или ждете, пока все окончательно забудут про вашу горемычную вундервафлю?
16.10.2021 13:38 Відповісти
О как у зебила бомбануло! А ваша зеленая статистика не брешет?
16.10.2021 14:01 Відповісти
статистикака не зеленая..
16.10.2021 15:58 Відповісти
Статистика ведется государством, а кто у нас государством управляет в данный момент?
16.10.2021 22:41 Відповісти
Сухарь ты на жопе, а не войлок. Моя зеленая статистика - явление ох как временное. А вот тебе в *********** жить до сдоху. Приезжай, кацап, я тебя украинские песни петь научу. Через месяц путина ****** называть научишься!
17.10.2021 07:50 Відповісти
Накидай ссылей Бутусову, зачем он публикует брехливую кацапскую статистику?
Я просто провел сравнение.
16.10.2021 22:39 Відповісти
так, точно так - в Україні все набагато гірше, ніж в кацапії. ВСЕ!
16.10.2021 20:09 Відповісти
Естественный отбор.. Подыхают самые ненужные
16.10.2021 13:10 Відповісти
Насыпай, страна мельдониевых рекордов и спутниковых высот!
16.10.2021 13:10 Відповісти
кто то подмешал в С.пут.ничОк - Новичок
наверное даже в совке так не относились к жителям как на рашке.
прожужжали все утюги с воплями шо "спутник" это чуть ли не лучшее что может быть против вируса, но как всегда обосрались.
антицивилизация. ради "вяличия" колют ватникам бурду, которая возможно и заражает быдло не хуже чем собственно вирус. но главное чтобы только не "идти на поводу у Запада". подохли бы там все - чище мир будет. намного.
вяличие аж прет и заполняет все морги
кстати, Невзоров смачно описывал как где то там у них в оренгоях, или на таймырах - трупы хранят в будках(типо кладовках) во дворах - эксперт приезжает раз в пол года и устанавливает причину окочурения ватника, либо надо везти и платить за экспертизу за 500 км., как то так. Сверхде-ржава, чо
16.10.2021 13:15 Відповісти
Еще один вафел лахтинский коэффициенты считает. Вас, баранов, в лучшем случае 85 миллионов осталось. Так что пересчитывай. Врет твоя методичка. И хватит постить методичку слово-в слово. Хоть порядок слов в предложении меняйте. палитесь, шо малые дети. Хлопцы, млять!
16.10.2021 13:32 Відповісти
"Первая вакцина" в мире " Спутник", дает свои плоды. Уж лучше бы лечились , как раньше " Боярышником".
16.10.2021 13:20 Відповісти
Щось забагато кацапського скота в коментах
16.10.2021 13:37 Відповісти
Як легко за реакцією на цю новину виявити російську агентуру!...
16.10.2021 13:40 Відповісти
Модер нынче - красава! Не успеешь послать лахтинского чмыря, как его уже кастрировали! )))
16.10.2021 13:41 Відповісти
Данные для лохтората ,зедебилов. У кацапов население 140 миллионов ,больных 30 тысяч сдохло 1 тысяча .В Украине 40 миллионов(возможно) ,заболело 15000,умерло от 250 до 400 человек. Вопрос у кого ситуация хуже? Причем мин.в ДВА раза!? Для каких целей публикация? Показать ,что мы №1.
16.10.2021 13:42 Відповісти
Які там 140млн., кацапів..... 80млн., не більше й то ще сумнів є чи 80 задишилось. Не вірте кацапам вони брешуть що їх 140 млн
16.10.2021 13:47 Відповісти
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 тыс. 208 случаев, это новый рекорд за пандемию.
Суточный он и Африке суточный, от общего количества населения не зависит. А теперь смело умножаем на 10, как всегда любит делать роспропаганда в отношении нас и деля на 100 весь негатив у них.
Какая цифра на выходе получается? 332 тыс. с 80 кацапами в довесок.
16.10.2021 13:58 Відповісти
Є ж нижче стаття, в Україні захворіли 12900, померло 277.
16.10.2021 16:44 Відповісти
Это просто выходной .Не работают лаборатории и чиновники обл.и гор.здравовов ,4 дня выходные. В Понедельник -Вторник увидишь реальную картину ,быков ,любитель зедебилов.
16.10.2021 17:05 Відповісти
чем дальше от москвы - тем меньше случаев.Думаю,просто нет лабораторий...
16.10.2021 13:45 Відповісти
у нас в "русскіх" регіонах така сама картина...
16.10.2021 13:45 Відповісти
Скоро ***** засекретити накаже й цю інформацію.
16.10.2021 13:46 Відповісти
Ковід забирає невакцинованих, а гарні вони чи погані на жаль не розбирає
16.10.2021 13:55 Відповісти
Да и йух с ними, расеяне не люди! О чем горевать? Чем больше подохнет, тем меньше в Украину припрутся с оружием нас убивать. Так что желаем побольше всяких напастей нарасейке: эпидемий, пандемий, ураганов, пожаров, наводнений, землетрясений, разрушений, взрывов, крушений, отравлений, техногенных и природных катастроф и тд, и тп.
16.10.2021 14:26 Відповісти
"Маловато,понимаешь! Маловато будет." (с)
16.10.2021 14:38 Відповісти
Брехня! Верить официальной статистике - себя не уважать, а паРашинской - быть полным дебилом! Мрут они так как мухи (да и хрен с ними), а "спутник" хоть в руку, хоть в жопу коли лучше не станет (хуже может)!
16.10.2021 14:44 Відповісти
Нормальный спутник...из 33 000 получилось 1000 трупов. Зато самые первые в мире захерачили *вакцину*. Из гамна и палок.
16.10.2021 14:52 Відповісти
16.10.2021 17:47 Відповісти
Можете смело это количество умножить на 5. Зато они первыми вакцину создали на основе новичка
16.10.2021 18:35 Відповісти
277 трупов у нас самих за вчера, если пересчитать на 100тыс населения, то у нас все примерно так же на данный момент, а в некоторые дни и хуже.
16.10.2021 20:04 Відповісти
Різниця у тому, що у нас по статистиці помирають антивакцинатори, а на росії всі підряд, адже Спутник не працює
17.10.2021 02:10 Відповісти
Я далек от идеализации РФ, но если брать чисто медицинскую статистику причем не российскую одна из их вакцин нормально работает, хуже пфайзера, но лучше астразенеки и короновака у нас используемых. Еще одна работает на уровне короновака, а третья не работает вообще. Ну и % привитых у них вдвое больше...
17.10.2021 13:11 Відповісти
Ну от тобі і наглядний приклад як "нормально" працює, 1000+ ліквідованих за день тільки офіційно і близько 5000 тисяч реальних втрат на день )
18.10.2021 19:12 Відповісти
Це дуже мало для всієї рашки, хоча б то 50-100 тисяч за добу! Навіть радіти нічому!
16.10.2021 20:30 Відповісти
Уточнення: 50-100 тисяч трупів
16.10.2021 20:35 Відповісти
Прелесть
17.10.2021 02:07 Відповісти
В КНДР також немає ні ковіду, ні вакцин. Є фюрер і є ідея чучхе.
Як і в Московському царстві.
Будь-яка інформація з Московії - брехня за визначенням.
17.10.2021 11:03 Відповісти
Эти "утки" сродни тем, в которых нам так слёзно рассказывали, что Индии по Гангу плывут трупы умерших от ковида и уже полностью остановили судоходство...
17.10.2021 15:22 Відповісти
 
 