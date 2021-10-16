Понад тисячу смертей за добу: в РФ максимум летальних випадків від COVID-19 з початку пандемії

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ сягнув 33 тис. 208 випадків, це новий рекорд за пандемію; померли за добу 1002 пацієнти, це максимальне значення за весь період.

Про це свідчать дані оперативного штабу, оприлюднені в суботу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусной інфекції (COVID-19) - 33 208 в 85 регіонах, зокрема виявлено активно 2 979 (9,0%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні штабу.

За даними оперштабу, зростання захворюваності спостерігають практично у всіх російських регіонах: у Санкт-Петербурзі за добу зареєстровано 3 тис. 088 нових випадків, напередодні повідомлялося про 2 тис. 632, в Московській області - 2 тис. 403 (2 тис. 110 було 15 жовтня), в Самарській області 838 випадків, в Нижньогородській - 706, у Воронезькій - 671. Саме ці регіони замикають п'ятірку суб'єктів з найбільшим приростом.

Москва очолює цей список, але в столиці, за даними суботи, кількість добових виявлень хоч і залишається найбільшою - 6 тис. 545 нових заражень, однак це на 86 випадків менше, ніж у п'ятницю (6 тис. 631) .

За минулу добу в РФ зафіксовано 1002 летальні випадки від коронавірусу, це максимальне значення за пандемію.

Найбільше померлих в Москві - 72, в Петербурзі - 67, в Краснодарському краї - 41.

Усього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн 958 тис. 384 випадки коронавірусної інфекції, 222 тис. 315 померлих і 6 млн 981 тис. 907 виписаних, зокрема 21 тис. 883 пацієнти виписали за останню добу, з них 3 тис. 637 припадає на Москву.