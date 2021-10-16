На китайську космічну станцію, що будується, прибув новий екіпаж, тайконавти вперше проведуть на орбіті пів року

Корабель "Шеньчжоу-13" успішно зістикувався з базовим модулем "Тяньхе" споруджуваної станції "Тяньгун". Екіпаж із трьох тайконавтів, серед яких одна жінка, працюватиме на орбіті шість місяців.

Китайський космічний апарат із трьома тайконавтами в суботу, 16 жовтня, успішно зістикувався з новою орбітальною станцією в межах найтривалішої на сьогодні пілотованої місії Пекіна, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Корабель "Шеньчжоу-13", що стартував напередодні, зістикувався з базовим модулем "Тяньхе" споруджуваної станції "Тяньгун", повідомило Управління програми пілотованих космічних польотів КНР (CMSA). Запустили апарат за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2F" ("Великий похід-2Ф") зі стартового майданчика на космодромі Цзюцюань в провінції Ганьсу, на північному заході Китаю.

Екіпаж із трьох осіб - командир корабля Чжай Чжиган, жінка-тайконавт Ван Япін і тайконавт Е Гуанфу, для якого це перший політ у космос, - повинен пропрацювати на орбіті шість місяців. Це буде найтриваліший в історії КНР космічний політ. Попередній екіпаж-рекордсмен, який здійснив першу місію на "Тяньгун", повернувся на Землю у вересні після трьох місяців на космічній станції.

Очікується, що термін експлуатації "Тяньгун", що означає "небесний палац", сягатиме 10-15 років. Станція зможе приймати трьох космонавтів на термін до шести місяців. У завершеному вигляді вона важитиме близько 90 тонн, що майже в п'ять разів менше 420-тонної Міжнародної космічної станції.

Першу китайську пілотовану орбітальну станцію "Тяньгун-1" запустили у вересні 2011 року, а станцію "Тяньгун-2" - у вересні 2016-го. За кілька місяців до цього зв'язок із "Тяньгун-1" було втрачено, в квітні 2018 року станція увійшла в атмосферу Землі, її компоненти здебільшого згоріли над Тихим океаном. Друга китайська пілотована станція завершила роботу в липні 2019-го і була зведена з орбіти.

У межах своєї динамічної космічної програми Китай вже приземлив марсохід на Червоній планеті і відправив зонди на Місяць.

