Локдаун необхідний, - голова Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Нікогосян про ситуацію з COVID-19

Уже з понеділка, 18 жовтня, Одеська область і місто Одеса переходять у червону зону карантину. Регіону необхідний локдаун.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук голова Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя особиста думка: в тій ситуації, в якій ми опинилися, - локдаун необхідний. Простий приклад: цього тижня ми запустили в роботу 10-ту міську лікарню, на 80 місць. Буквально за кілька днів лікарня заповнилася більш ніж на 80%. Я думаю, всі розуміють: відкривати лікарні до нескінченності ми не можемо. Не вистачить людей, сил, приміщень. І єдиний вихід - перервати ланцюжок захворюваності. Одним словом: ввести локдаун", - зазначив він.

Далі він наводить перелік тих обмежень, які почнуть діяти з понеділка:

не працюватимуть установи громадського харчування: ресторани, кафе, кав'ярні, їдальні. Дозволяється робота тільки на винос;

не працюватимуть ТРЦ, кінотеатри, театри;

не працюватимуть непродовольчі ринки, спортзали, басейни;

забороняється робота навчальних закладів, в яких менше 100% співробітників вакциновані двома дозами вакцини;

не працюватимуть готелі, хостели, не проводитимуться масові заходи.

"Наші зусилля дозволили зробити 400 тисяч щеплень. Але цього мало. У багатьох європейських країнах показник вакцинації перевищив 80%. І там вже забули, що таке локдауни", - додав Нікогосян.