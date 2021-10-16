УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5785 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 268 14

Локдаун необхідний, - голова Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Нікогосян про ситуацію з COVID-19

Локдаун необхідний, - голова Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Нікогосян про ситуацію з COVID-19

Уже з понеділка, 18 жовтня, Одеська область і місто Одеса переходять у червону зону карантину. Регіону необхідний локдаун.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук голова Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя особиста думка: в тій ситуації, в якій ми опинилися, - локдаун необхідний. Простий приклад: цього тижня ми запустили в роботу 10-ту міську лікарню, на 80 місць. Буквально за кілька днів лікарня заповнилася більш ніж на 80%. Я думаю, всі розуміють: відкривати лікарні до нескінченності ми не можемо. Не вистачить людей, сил, приміщень. І єдиний вихід - перервати ланцюжок захворюваності. Одним словом: ввести локдаун", - зазначив він.

Далі він наводить перелік тих обмежень, які почнуть діяти з понеділка:

  • не працюватимуть установи громадського харчування: ресторани, кафе, кав'ярні, їдальні. Дозволяється робота тільки на винос;
  • не працюватимуть ТРЦ, кінотеатри, театри;
  • не працюватимуть непродовольчі ринки, спортзали, басейни;
  • забороняється робота навчальних закладів, в яких менше 100% співробітників вакциновані двома дозами вакцини;
  • не працюватимуть готелі, хостели, не проводитимуться масові заходи.

Читайте також: Під час локдауну Кабмін, швидше за все, не обмежуватиме рух громадського транспорту, - головний санлікар Кузін

"Наші зусилля дозволили зробити 400 тисяч щеплень. Але цього мало. У багатьох європейських країнах показник вакцинації перевищив 80%. І там вже забули, що таке локдауни", - додав Нікогосян.

карантин (18172) Одеса (5596) Одеська область (3439) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Знов позакривають ринки і всі будуть товктись в супермаркетах.
показати весь коментар
16.10.2021 13:36 Відповісти
+4
Ще місяць тому це тре було робити, якщо люди настількі тупі, що чіпи заважають вакцинуватись...
показати весь коментар
16.10.2021 13:44 Відповісти
+3
Швидше ледачі.
показати весь коментар
16.10.2021 13:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знов позакривають ринки і всі будуть товктись в супермаркетах.
показати весь коментар
16.10.2021 13:36 Відповісти
Необхідний...

Трос під авантюристом-еквілібристом почав критично тріщати над прірвою...

1) ЗЕ і його владний "оркестр", з іманентним йому великим крадівництвом, Західні країни вневдовзі переведуть з "оранжевої зони інфікованості" корупцією - в "червону зону"... Йому (а не Україні) вже серйозно загрожує "локдаун"...

2) ЗЕ, як основоположник і організатор "великого крадівництва", з його естрадно-спортивним шахрайством, неграмотними управлінськими кульбітами - вже досить надоїв... навіть частині його ляльководів - любителів президентської екзотики... Вони, з часом, також приєднаються до похоронної команди банкрута ЗЕ, як президента...

3) Народ України вкрай незадоволений "зрєліщами", репресіями, податковим "пресом"... замість "хліба насущного" і свободи... Дійова і основна частина Армії, і патріотична частина правоохоронців вже давно зачекалися команди на штурм "лігва ворога"...

Тобто, всі три вищезгадані "компоненти" минулої тріумфальної підтримки ЗЕ-банди наближаються до "точки кипіння".

"ВИБУХ" НЕ ЗА ГОРАМИ...
показати весь коментар
16.10.2021 14:05 Відповісти
И большинство без масок. Охрана и администрация супермаркетов не требует соблюдения масочного режима. И не боятся штрафов. В Одессе полный беспредел.
показати весь коментар
16.10.2021 23:01 Відповісти
Українській нації до дупи вакцинація!!!
показати весь коментар
16.10.2021 13:38 Відповісти
...А те, что ты выслал на прошлой неделе мы давно уже съели, и ждём - не дождёмся...
показати весь коментар
16.10.2021 13:40 Відповісти
цей наш "русскій мір" давно покдауну і серйозних заходів його забезпечення
показати весь коментар
16.10.2021 13:43 Відповісти
Ще місяць тому це тре було робити, якщо люди настількі тупі, що чіпи заважають вакцинуватись...
показати весь коментар
16.10.2021 13:44 Відповісти
Швидше ледачі.
показати весь коментар
16.10.2021 13:51 Відповісти
Дурний піп, дурна його молитва.
показати весь коментар
16.10.2021 15:22 Відповісти
у вас все без масок в транспорте..
показати весь коментар
16.10.2021 15:56 Відповісти
Главное не останавливать завоз негров и арабов, а то дяди демократы заругают.
показати весь коментар
16.10.2021 17:16 Відповісти
Какой локдаун? Ларьки и наливайки "бизнес" потеряют
показати весь коментар
16.10.2021 17:47 Відповісти
Летом тусили все, всё битком - рестораны, отели, пляжи, никакого ковида, ну вот никакого, вообще никто ничем не болел и нет страшного вируса, а тут начались сезонные болячки и всё по новой, ничем никто не болеет - есть один только ковид, ну и вакцины, куда же без них.
показати весь коментар
16.10.2021 23:02 Відповісти
Цей бардак буде в Україні до тих пір, поки в чиновниках будуть сидіти нікогасяни, авакови, і тому подібне бидло.Невже в Україні немає українців спеціалістів і чому вони не при владі?
показати весь коментар
17.10.2021 01:15 Відповісти
 
 