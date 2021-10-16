Локдаун необхідний, - голова Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Нікогосян про ситуацію з COVID-19
Уже з понеділка, 18 жовтня, Одеська область і місто Одеса переходять у червону зону карантину. Регіону необхідний локдаун.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук голова Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян, інформує Цензор.НЕТ.
"Моя особиста думка: в тій ситуації, в якій ми опинилися, - локдаун необхідний. Простий приклад: цього тижня ми запустили в роботу 10-ту міську лікарню, на 80 місць. Буквально за кілька днів лікарня заповнилася більш ніж на 80%. Я думаю, всі розуміють: відкривати лікарні до нескінченності ми не можемо. Не вистачить людей, сил, приміщень. І єдиний вихід - перервати ланцюжок захворюваності. Одним словом: ввести локдаун", - зазначив він.
Далі він наводить перелік тих обмежень, які почнуть діяти з понеділка:
- не працюватимуть установи громадського харчування: ресторани, кафе, кав'ярні, їдальні. Дозволяється робота тільки на винос;
- не працюватимуть ТРЦ, кінотеатри, театри;
- не працюватимуть непродовольчі ринки, спортзали, басейни;
- забороняється робота навчальних закладів, в яких менше 100% співробітників вакциновані двома дозами вакцини;
- не працюватимуть готелі, хостели, не проводитимуться масові заходи.
"Наші зусилля дозволили зробити 400 тисяч щеплень. Але цього мало. У багатьох європейських країнах показник вакцинації перевищив 80%. І там вже забули, що таке локдауни", - додав Нікогосян.
Трос під авантюристом-еквілібристом почав критично тріщати над прірвою...
1) ЗЕ і його владний "оркестр", з іманентним йому великим крадівництвом, Західні країни вневдовзі переведуть з "оранжевої зони інфікованості" корупцією - в "червону зону"... Йому (а не Україні) вже серйозно загрожує "локдаун"...
2) ЗЕ, як основоположник і організатор "великого крадівництва", з його естрадно-спортивним шахрайством, неграмотними управлінськими кульбітами - вже досить надоїв... навіть частині його ляльководів - любителів президентської екзотики... Вони, з часом, також приєднаються до похоронної команди банкрута ЗЕ, як президента...
3) Народ України вкрай незадоволений "зрєліщами", репресіями, податковим "пресом"... замість "хліба насущного" і свободи... Дійова і основна частина Армії, і патріотична частина правоохоронців вже давно зачекалися команди на штурм "лігва ворога"...
Тобто, всі три вищезгадані "компоненти" минулої тріумфальної підтримки ЗЕ-банди наближаються до "точки кипіння".
"ВИБУХ" НЕ ЗА ГОРАМИ...