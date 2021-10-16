Представники місії ОБСЄ безпосередньо не спостерігали затримання найманця РФ Косяка, тому не включили це в звіт, - заява

СММ ОБСЄ не включила в свій звіт інформацію про затримання найманця РФ Андрія Косяка українськими військовослужбовцями, місія не спостерігала за інцидентом безпосередньо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву місії.

Відзначається, що спостерігачі справді перебували на ділянці розведення в районі Золотого 13 жовтня, щоб стежити за дотриманням локального режиму припинення вогню під час розчищення рослинності уздовж дороги. Однак затримання Косяка відбувалося не на очах спостерігачів.

"СММ не спостерігала за тим, що відбувається безпосередньо. Вона отримала інформацію від Збройних сил України та від збройних формувань тільки після того, як це сталося. Відповідно до її методології звітності непідтверджена непряма інформація не може бути включена до звітів Місії", - йдеться в заяві.

"Місія повідомляє про всі факти, які вона спостерігає безпосередньо, і включає цю інформацію у свої загальнодоступні звіти", - додали в СММ.

У місії також нагадали, що готові сприяти діалогу на місцях між сторонами.

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ВСУ.

Оперативною групою ВСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

В ОРДЛО стверджують, що Косяк як "представник СЦКК" входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

"ЛНР" відкликала гарантії безпеки з виконання робіт біля лінії зіткнення сторін і обмежила низку маршрутів пересування спостерігачів СММ ОБСЄ до звільнення Косяка.