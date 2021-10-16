УКР
Представники місії ОБСЄ безпосередньо не спостерігали затримання найманця РФ Косяка, тому не включили це в звіт, - заява

СММ ОБСЄ не включила в свій звіт інформацію про затримання найманця РФ Андрія Косяка українськими військовослужбовцями, місія не спостерігала за інцидентом безпосередньо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву місії.

Відзначається, що спостерігачі справді перебували на ділянці розведення в районі Золотого 13 жовтня, щоб стежити за дотриманням локального режиму припинення вогню під час розчищення рослинності уздовж дороги. Однак затримання Косяка відбувалося не на очах спостерігачів.

"СММ не спостерігала за тим, що відбувається безпосередньо. Вона отримала інформацію від Збройних сил України та від збройних формувань тільки після того, як це сталося. Відповідно до її методології звітності непідтверджена непряма інформація не може бути включена до звітів Місії", - йдеться в заяві.

Читайте також: Звільнення взятого в полон найманця РФ Косяка можливе тільки в разі процедури обміну, - Бутусов

"Місія повідомляє про всі факти, які вона спостерігає безпосередньо, і включає цю інформацію у свої загальнодоступні звіти", - додали в СММ.

У місії також нагадали, що готові сприяти діалогу на місцях між сторонами.

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ВСУ.

Оперативною групою ВСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

Читайте також: Контррозвідники СБУ затримали найманця РФ, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В ОРДЛО стверджують, що Косяк як "представник СЦКК" входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

"ЛНР" відкликала гарантії безпеки з виконання робіт біля лінії зіткнення сторін і обмежила низку маршрутів пересування спостерігачів СММ ОБСЄ до звільнення Косяка.

Топ коментарі
+11
надо ему предложить разминировать пару мин. Пусть сапер покажет свои навыки. (Если не справится, то выразим соболезнование)
16.10.2021 14:19 Відповісти
+5
Наблюдатєлі нє наблюдалі.
16.10.2021 14:08 Відповісти
+5
Слепота так и не проходит, ещё б и глухих набрали..
16.10.2021 14:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наблюдатєлі нє наблюдалі.
16.10.2021 14:08 Відповісти
"Божою росою" очі забризкали?
16.10.2021 15:13 Відповісти
Молодцьі , взяли Косяка без шума и пьіли. Интересно , как єтот "сапер" занимался разминированием , имея из снаряжения только ПМ с двумя обоймами и белую каску ОБСЕ ?
16.10.2021 14:10 Відповісти
надо ему предложить разминировать пару мин. Пусть сапер покажет свои навыки. (Если не справится, то выразим соболезнование)
16.10.2021 14:19 Відповісти
одной МОН 90 будет достаточно...
16.10.2021 14:45 Відповісти
Косяк повинен сам видповидати за свои косяки ))
16.10.2021 14:15 Відповісти
Штирлиц оперся на косяк.Косяк обиделся и ушел ))
16.10.2021 14:24 Відповісти
Представители миссии ОБСЕ ездят группами или лазят каждый сам по себе? Как же случилось, что арестовали, но никто из группы не видел где и когда? Пошел пошпионить тихонько?
16.10.2021 14:17 Відповісти
Соблюдатели ненаблюдения не видят, но при этом утверждают что они наблюдатели...
16.10.2021 14:18 Відповісти
Слепота так и не проходит, ещё б и глухих набрали..
16.10.2021 14:21 Відповісти
16.10.2021 15:03 Відповісти
ОБСЕ- слепая прорашистская шарага
16.10.2021 15:36 Відповісти
 
 