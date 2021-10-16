УКР
Суддя апеляційного суду Києва Масенко, який блокує судову реформу, заробляє 2 млн грн на рік, живе на держдачі і "відзначився" у зашкварних рішеннях, - ЦПК

Суддя Київського апеляційного суду Денис Масенко є одним із членів Ради суддів, яка блокує судову реформу.

"Розповімо вам більше про суддю. Після Майдану Масенка, який був суддею Апеляційного суду Луганської області, перевели до Києва указом президента Порошенка. І відтоді він встиг відзначитися численними зашкварними рішеннями", - відзначають в ЦПК, детально зупиняючись на таких рішеннях:

- Скасував дозвіл на затримання Юрія Іванющенка (Єнакіївського). Це рішення стало підставою для зняття його з міжнародного розшуку.

- Змінив запобіжний захід тітушководу Юрію Крисіну з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

- Відпустив на поруки фігуранта справи НАБУ, ексзаступника міністра оборони Павловського.

- У складі колегії суддів відмовився заарештовувати вилучені НАБУ флешки з важливими доказами у справі Труханова.

- Залишав підозрюваного у справі Шеремета Андрія Антоненка під вартою.

"Зі свіжого. Масенко хотів стати керівником САП, але вилетів ще на першому етапі конкурсу, бо не здав тести. Цікаво, що під час проходження оцінювання суддя теж не добрав балів у тестуванні, але його все ж визнали доброчесним. Тому він отримує за наш з вами рахунок майже 2 млн грн на рік", - підкреслюють в ЦПК.

Читайте також: Суддя Бортницька, яка відправила Медведчука під домашній арешт, раніше без мотивації відмовляла в зміні запобіжного заходу Антоненку, - адвокат Маслов

"Тепер про статки. Після переведення до Києва два роки безкоштовно жив у стометровій квартирі неподалік від Апеляційного суду. Квартира належала людині, ініціали якої повністю співпадають з помічником сина Пшонки. У 2017 році переїхав на держдачу у Пущі-Водиці. А чому б ні? Чи не щороку міняє автівки: за останні 7 років змінив 9 (!) авто. Загалом Масенку щастить, бо треті особи постійно безкоштовно дають покористуватись йому майном: Спершу Toyota Camry, потім Toyota Fortuner, далі Ford F350, потім Mersedes-Benz R-Class і зараз Volkswagen Multivan. А тепер ця людина блокує ключову для України реформу. Бо навіщо йому реформа і потенційні незручності, якщо попри сумнівні рішення він визнаний доброчесним і отримує величезну зарплатню?" - резюмують журналісти ЦПК.

+39
Реформування на 100% корумпованої системи неможливе ,лише докорінний демонтаж !!!)))
16.10.2021 14:32 Відповісти
+24
Выгнать мразь в шею.
16.10.2021 14:28 Відповісти
+23
А этот судья, как истинный украинофоб и принимал всегда нужные решения против украинцев, в пользу всего, что связано с "русским миром"... не взирая на большу зарплату, которую ему выделяет госбюджет Украины.

- Отменил разрешение на задержание Юрия Иванющенко (Енакиевского). Это решение стало основанием для снятия его с международного розыска.

- Изменил меру пресечения титушководу Юрию Крысину с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

- В составе коллегии судей отказался арестовывать изъятые НАБУ флешки с важными доказательствами по делу Труханова.

- Оставлял подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко под стражей.
Только вот не понятно, зачем его Порошенко пригрел и повышал по службе?
16.10.2021 14:36 Відповісти
Выгнать мразь в шею.
16.10.2021 14:28 Відповісти
Реформування на 100% корумпованої системи неможливе ,лише докорінний демонтаж !!!)))
16.10.2021 14:32 Відповісти
А ще краще повісити.
16.10.2021 16:47 Відповісти
Выгнать? ))) але ж вони через суди відновлюються на посадах та ще і з компенсаціями за наш рахунок...
16.10.2021 19:50 Відповісти
А хрен ему в оппу, а не восстановление с компенсацией.
показати весь коментар
Гнать эту падлу сраной метлой вообще с Украины, чтоб и духу его здесь небыло.
показати весь коментар
Махровый сепар и вор сидит на высокой должности с огромной зарплатой: и это в стране, где бедность населения является острейшей проблемой общенационального масштаба.
показати весь коментар
Бред, зарплата у него положена по закону а если не нравятся решения то оспаривайте их. Или нужны только карманные судьи которые принимают только нужные решения.
показати весь коментар
Так реформу же тормозит.
16.10.2021 14:32 Відповісти
ты видимо его родственник или помощник)
16.10.2021 14:34 Відповісти
А этот судья, как истинный украинофоб и принимал всегда нужные решения против украинцев, в пользу всего, что связано с "русским миром"... не взирая на большу зарплату, которую ему выделяет госбюджет Украины.

- Отменил разрешение на задержание Юрия Иванющенко (Енакиевского). Это решение стало основанием для снятия его с международного розыска.

- Изменил меру пресечения титушководу Юрию Крысину с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

- В составе коллегии судей отказался арестовывать изъятые НАБУ флешки с важными доказательствами по делу Труханова.

- Оставлял подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко под стражей.
Только вот не понятно, зачем его Порошенко пригрел и повышал по службе?
16.10.2021 14:36 Відповісти
Последний пункт вашего поста САМЫЙ любопытный!
16.10.2021 15:33 Відповісти
А ''підтянув ''його Порошенко!))
показати весь коментар
Вы не знаете зачем?Чтобы внести растерянность,чувство неуверенности в обществе.Это один из методов боевого применения психологической обработки населения противника.Только,в данном случае,противник-Украина.
показати весь коментар
Видовище лялькового балагана "Боротьба коруаціонерів з корупцією" триває !!!)))
показати весь коментар
Вот-вот, виноват Зеленский! Не перепутайте!
показати весь коментар
Не бреши !! Всьому світу відомо ,що в усіх негараздах в Україні винен Порошенко ,невгамовний та підступний панамський олігарх !!!)))
показати весь коментар
Симон Петлюра - «Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди».
показати весь коментар
Яких в Україні несчисленна кількість !!! Починати слід з Банкової та Грушевського !!!)))
показати весь коментар
Нардеп Кива записав відео, у якому святкує вбивство Степана Бандери, та закликає вбивати всіх, хто його шанує. Враховуючи довідку Киви про його психічні патології, до таких заяв варто ставитись серйозно.
показати весь коментар
Він давно не був на концерті Кобздоха. Пора.
показати весь коментар
Призыв убивать - это конкретно уголовная статья. По крайней мере у нас в РБ это так. Думаю, что и в Украине это также. Разжигание розни называется.
показати весь коментар
Нельзя блокировать то чего нет в природе...
Какая судебная реформа?? Все слышали но никто не видел
и кроме Ермака с Портновым никто не знает что это
показати весь коментар
Звіздьож ,це складова частина імітаціі бурхливої діяльності !!!))
показати весь коментар
Плюс одна из 144 потужных рехформ рехформатора фсея Галактика!
показати весь коментар
Я вот не пойму претензии к его официальной зарплате, у других судей зарплаты не меньше.
показати весь коментар
и ты видимо его родственник или зам))
показати весь коментар
Эти гниды, миллионы получают, когда народ, особенно пенсионеры ели-ели сводят концы с концами, чтоб протянуть до следующей пенсии. А ты их ещё поддерживаешь, тоже наверное дармовое бабло получаешь?
показати весь коментар
"Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" (с)
показати весь коментар
Самий доброчесний і жодним чином не корумпований !!!)))
показати весь коментар
Жизнь у него удалась ))
показати весь коментар
В Україні всі судді із одного регіону-Донбас.
показати весь коментар
Хаха, если судья идет наперекор власти то тут же начинают копаться в его подноготной и доходах а если на все согласен то претензий у зеленых нет.
показати весь коментар
этот лугандонский судья идёт наперекор Украине и украинцам, а не власти...
показати весь коментар
как же эти долбанные барыги судьи задрали.....(( как назначать так проголосовали или назначили раз два и судья .а как снять так сук попробуй снять.... то голосов нет... то суки жалуются по судам международным ...то свои не голосуют в верховном суде такие же барыги.... хрен избавишся от судьи....казалось бы указ, ногой под сраку и досвидос....так нет....((
показати весь коментар
Полностью согласна с Вами, НО он «Был переведен в Киев УКАЗОМ президента Порошенко…»
Его назначил именно порошенко !
Не мифические какие-то бараны за него голосовали , а именно был УКАЗ президента порошенко .
Вот и думай-те …
показати весь коментар
А як же санкціі РНБО? не помічати таких суддів ,а ще різних вовків з ОАСК та Печерського суду, це злочин ,це потураня суддовій мафіі яка так вкорінилась в нашій краіні .
показати весь коментар
Это не его зашкварные решения, а Пети.. 70% прокуроров уже восстановилось
показати весь коментар
Такими корупционерами судьями легко управлять. Все знают пресс-конференцию покойного Александра Зинченко , где он обвинил Порошенко ,Мартыненко, Третьякова в корупции и приватизации судебной системы . Это всё "Любі друзі " Витька Ющенко до сих пор воруют и не платят налоги .
показати весь коментар
такі бандити, як цей горе-суддя, це основа існування нашого корпоративного об'єднання під назвою Україна...
показати весь коментар
Він Шо, млять, бЄзсмєртний?!
показати весь коментар
Ага, как Кощей...
показати весь коментар
Чиїм там указом його в Києві призначили?
показати весь коментар
Подякуйте попрошенку за призначення суддів і пенсійну реформу.
показати весь коментар
Рашка, олигархи, своя вата... . 90% судей - главная угроза Украины.
показати весь коментар
Ну скажите, где вы видели, или слышали о стране, в которой ОДНА пакудная ТВАРЬ делает ПОЛИТИЧЕСКУЮ погоду для ВСЕЙ НАЦИИ?!... И где скажите в это время находится лидер государства, ГАРАНТ намеченного европейского курса, позиционирующий себя как патриот родины?... Чем заняты ГОРЕ-ИЗБРАННИКИ Рады посаженные в высокие кресла для НОВЫХ ЗАКОНОВ, ПРИЗВАННЫХ улучшить управление Украиной и возвеличить БУКВУ ЗАКОНА?... Почему в Украине не ИСЧЕЗАЕТ ВАКХАНАЛИЯ и САББОТАЖ? Кто способен СЕЙЧАС поставить ПАРОВОЗ РЕФОРМ на правильные, общенародные, экономически обоснованные РЕЛЬСЫ, если ЗЕ-УРОДЫ ведут локомотив в пропасть, что видно уже сейчас, до срока следующих выборов Президента? Я не устаю повторять - НАМ НУЖЕН НЕ ЕВРЕЙ- барыга, А ЧИСТОКРОВНЫЙ УКРАИНЕЦ, ПАТРИОТ, ЧЕЛОВЕК СВЯЗАННЫЙ СЕРДЦЕМ с НЕНЬКОЙ, а не с Израилем или французской ривьерой!!!... Тот, кто имел бы душу Вячеслава Черновола, патриотизм воинов ООС и ум экономиста-прозападника.
показати весь коментар
Який цинізм процвітає в нашій країні. Солдатам, коли вони на передовій, повторюю коли на передовій і є бойовий наказ, виплачують 1000 гривень в день. А суддям, які в своїй більшості, працюють проти народу України, виплачують 10 000 в день, які вони отримують день в день. Солдатам ще й затримують виплати.
показати весь коментар
невже немає патрона на цю потврну гниду?
показати весь коментар
насосало
показати весь коментар
А чего не блокировать за два миллиона, ну и ещё наверное несколько миллионов долларов в трёх литровых банках😁😁😁😁
показати весь коментар
и что? не странно, что его петюня назначил? случайность, да? он не знал? НИПАНЯТНА БЫЛА?

цвет барыг и врагов Украины у власти только и меняется... а суть остается та же
показати весь коментар
безоркужное население - рабы гнид в мантиях
мусора - мрази на защите прав бандитов
показати весь коментар
Дооо, именно он, и никто другой блокирует судебную рехворму вот уже 30 лет. А , не, разные, они меняются, вахта.
показати весь коментар
Почему это существо еще не весит к верху ногами на крещатском каштане?
показати весь коментар
Какие еще тесты? Необходимо знать основы бухгалтерии.
показати весь коментар
ЦПК - це Шабунін і Ко? 😊 Добре, що тут знайшли слід Порошенка і істинну фундаментальну причину не реформування суддівської системи. 😊 😊 Зча, як не дивно, саме суддівська і частина журналістської - гілки влади, які ще не пвдім'яв під себе неопуцин Зєлєнскій.
показати весь коментар
ПОХОЖ !)
показати весь коментар
Указом президента Порошенка...
показати весь коментар
--Це типовий представник нашої .зашкорублої. НЕдоторканної касти суддівської " еліти ". які є НЕвід*ємною складовою і захисниками провладного. корумпованого кишла і п*ятої колони кремлівського ракла ! Водночас--це трунарі сподівань українців на спаведливість і законність...Це ожирілі паразити на тілі України.які люто НЕнаведять українців...водночас-- встановили самі собі захмарні зарплати та цинічно--глумливо виносять -дуркуваті ухвали... Уявіть: платня судді ВСУ--780 тис. грн. а моя пенсія інженера--будівельника--2.5 тис. грн. тобто 1 суддя вагоміший 300 інженерів. які розбудовували заводи. міста...
показати весь коментар
А я ось думаю чия тут більша провина - Шоколадного, який привітав у Києві усю Донбаську мерзоту та поназначав на керівні посади у судовій системі чи Щмаркля, який цю ж мерзоту використовує у своїх справах то просуває їх на ще більші посади.
показати весь коментар
Обоє рябоє.
показати весь коментар
Назад в Луганск через фронт
показати весь коментар
