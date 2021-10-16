Суддя апеляційного суду Києва Масенко, який блокує судову реформу, заробляє 2 млн грн на рік, живе на держдачі і "відзначився" у зашкварних рішеннях, - ЦПК

Суддя Київського апеляційного суду Денис Масенко є одним із членів Ради суддів, яка блокує судову реформу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії корупції.

"Розповімо вам більше про суддю. Після Майдану Масенка, який був суддею Апеляційного суду Луганської області, перевели до Києва указом президента Порошенка. І відтоді він встиг відзначитися численними зашкварними рішеннями", - відзначають в ЦПК, детально зупиняючись на таких рішеннях:

- Скасував дозвіл на затримання Юрія Іванющенка (Єнакіївського). Це рішення стало підставою для зняття його з міжнародного розшуку.

- Змінив запобіжний захід тітушководу Юрію Крисіну з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

- Відпустив на поруки фігуранта справи НАБУ, ексзаступника міністра оборони Павловського.

- У складі колегії суддів відмовився заарештовувати вилучені НАБУ флешки з важливими доказами у справі Труханова.

- Залишав підозрюваного у справі Шеремета Андрія Антоненка під вартою.

"Зі свіжого. Масенко хотів стати керівником САП, але вилетів ще на першому етапі конкурсу, бо не здав тести. Цікаво, що під час проходження оцінювання суддя теж не добрав балів у тестуванні, але його все ж визнали доброчесним. Тому він отримує за наш з вами рахунок майже 2 млн грн на рік", - підкреслюють в ЦПК.

"Тепер про статки. Після переведення до Києва два роки безкоштовно жив у стометровій квартирі неподалік від Апеляційного суду. Квартира належала людині, ініціали якої повністю співпадають з помічником сина Пшонки. У 2017 році переїхав на держдачу у Пущі-Водиці. А чому б ні? Чи не щороку міняє автівки: за останні 7 років змінив 9 (!) авто. Загалом Масенку щастить, бо треті особи постійно безкоштовно дають покористуватись йому майном: Спершу Toyota Camry, потім Toyota Fortuner, далі Ford F350, потім Mersedes-Benz R-Class і зараз Volkswagen Multivan. А тепер ця людина блокує ключову для України реформу. Бо навіщо йому реформа і потенційні незручності, якщо попри сумнівні рішення він визнаний доброчесним і отримує величезну зарплатню?" - резюмують журналісти ЦПК.