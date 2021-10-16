УКР
Прем'єр Польщі Моравецький про будівництво стіни на кордоні з Білоруссю: Це захист від Лукашенка і Путіна. Не хочемо, щоб нас шантажували

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пояснив необхідність побудови паркану на кордоні з Білоруссю. На його думку, це допоможе уникнути "міграційного шантажу" з боку Мінська і Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Polskie Radio.

"Будівництво паркану на польсько-білоруському кордоні допоможе захистити Польщу від міграційного шантажу в довгостроковій перспективі - в цьому випадку з боку Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Ми не хочемо, щоб нас шантажували", - заявив прем'єр.

Він додав, що влада робитиме все можливе, щоб посилити патрулювання на польському кордоні, а також щоб допомогти мігрантам.

Читайте також: Польща та Литва готуються до тривалої суперечки з Білоруссю через кордон, - Моравецький

+9
братушкам газ теж за особливим тарифом ?

альо, серби, " у Росии нет друзей..."
показати весь коментар
16.10.2021 15:25 Відповісти
+6
Точно,а как прогибались под кацапов, чуть сапоги не лизали,видать путька решил что шавок в расчет брать не нужно.
показати весь коментар
16.10.2021 15:28 Відповісти
+6
а еще нам бы таких поляков - каждый патриот
показати весь коментар
16.10.2021 15:31 Відповісти
А нам такий кордон не побудувати..Занадто велика територія.
показати весь коментар
16.10.2021 15:13 Відповісти
Так,нам врали,когда взяли деньги на "Стену"?
показати весь коментар
16.10.2021 15:32 Відповісти
З Білорусью ?
показати весь коментар
16.10.2021 15:37 Відповісти
С рф
показати весь коментар
16.10.2021 15:41 Відповісти
А я про що писала ? Ви хоч читали ?
показати весь коментар
16.10.2021 15:48 Відповісти
Читал.Вы писали,что стену на границе с БР не построить потому,что она слишком длинная)Вот я и спросил:нам врали на счет "Стены",учитывая,что протяженнось границы с рф ,даже без учета оккупированных территорий больше,чем с бр?
показати весь коментар
16.10.2021 15:53 Відповісти
А для чого ви запитуєте про це у мене ?
показати весь коментар
16.10.2021 15:54 Відповісти
Просто интересно Ваше мнение)И интересно,будете ли Вы продолжать,согласно своей логике,или начнете что-то придумывать)
показати весь коментар
16.10.2021 15:56 Відповісти
Кілька тижнів тому була тут стаття і фото стіни. Так що вона є.
Пошукайте.
показати весь коментар
16.10.2021 15:59 Відповісти
Она полностью готова?
показати весь коментар
16.10.2021 16:06 Відповісти
На тих участка, які були на фото - так. Але я ж не спеціаліст. Виглядало все пристойно.
Поїдьте подивіться самі, якщо вам так принципово.
показати весь коментар
16.10.2021 16:08 Відповісти
Я не о том спросил.Вопрос:почему на границе с рб нельзя построить "забор",а с рф типа можно?Это же ВАША логика.Может осмелитесь и ответите,что этот проект нужен был лишь для отмывания денег?
показати весь коментар
16.10.2021 16:12 Відповісти
Я не знаю. Я там гроші не відмивала.
Може ви участь приймали ?
Чисто візуально на мапі кордони з Білорусью не менші ніж з рашкою. До того ж - там ліси і чагарики. Хочте попрацювати в тій місцевості ?
показати весь коментар
16.10.2021 16:30 Відповісти
Ляпнула дурость,а теперь пытаешься еще и юморить?
показати весь коментар
16.10.2021 18:08 Відповісти
Моравецкий не Яценюк . Сказал , значит , сделает .
показати весь коментар
16.10.2021 15:14 Відповісти
так і Україна не Польща - "мы устали..."
показати весь коментар
16.10.2021 15:24 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 15:22 Відповісти
братушкам газ теж за особливим тарифом ?

альо, серби, " у Росии нет друзей..."
показати весь коментар
16.10.2021 15:25 Відповісти
Точно,а как прогибались под кацапов, чуть сапоги не лизали,видать путька решил что шавок в расчет брать не нужно.
показати весь коментар
16.10.2021 15:28 Відповісти
Serbija jest kandidat v ES mozet izza etogo prodajut doroze teper im.Kitaju raska prodajut desevle gaz daze desevle cem v Belorus.
показати весь коментар
16.10.2021 15:40 Відповісти
Это пока СП тормозили ,рашке надо была группа поддержки ,теперь когда СП дело решенное , упырь кремлевский первыми кинет своих же прихлебателей.
показати весь коментар
16.10.2021 15:57 Відповісти
А не треба було будувати ПП2. До нього газ був по хорошій ціні.
Чули вислів - скупий платить тричі.
показати весь коментар
16.10.2021 15:38 Відповісти
Сама труба не є прямою причиною. А от те, що українські газосховища слабо задіяні у європейській торгівлі газом - так. Вони не надто великі, але здатні акумулювати приблизно 20% об'ємів, що споживає Європа і Україна разом. Та разом із німецькими - вже майже 50% річного обсягу. Тож, якби вони вчасно наповнювалися на 100%, річна ціна на газ була б слабоволатильною. Але це не відповідає інтересам постачальника. Тож питання лише в наявності ресурсу, якого в самого Газпрому не вистачає в періоди зниження температур І ПП2 цього не змінить.
показати весь коментар
16.10.2021 15:59 Відповісти
Не надто великі ?? Досить великі, щоб ми могли вставити своє слово. Зараз вже пізно.
показати весь коментар
16.10.2021 16:01 Відповісти
Німецькі - більші.
показати весь коментар
16.10.2021 16:12 Відповісти
Главное что пойдет мимо вас . Уже не украдете
показати весь коментар
16.10.2021 20:48 Відповісти
Ніби вам щось перепаде...
показати весь коментар
16.10.2021 20:53 Відповісти
Скидка идёт в комплекте с военной базой москалей.Будет база-будет скидка.Думай Вучич
показати весь коментар
16.10.2021 17:29 Відповісти
Нам бы такого премьера...настоящий лидер и патриот.
показати весь коментар
16.10.2021 15:26 Відповісти
а еще нам бы таких поляков - каждый патриот
показати весь коментар
16.10.2021 15:31 Відповісти
Вы не патриот?)
показати весь коментар
16.10.2021 15:32 Відповісти
Украине стоит попросить у поляков кредит на 25 лет и пущай поляки строят стену на границе Украины с бульбостаном и рашистом.
показати весь коментар
16.10.2021 15:32 Відповісти
А отдавать чем? Тушками Саакашвили?
показати весь коментар
16.10.2021 17:04 Відповісти
монетами "зелеными"
показати весь коментар
16.10.2021 18:50 Відповісти
Ключевое слово Попросить,а что вы ещё можете?
показати весь коментар
16.10.2021 20:50 Відповісти
слышь Мойша,Ты разве не в курсе , что кто просит,тот получает ?Или быть может Ты руку Сары у ее папы не просил?Кто не просит - не имеет
показати весь коментар
16.10.2021 21:43 Відповісти
можем тебя на бутылку насадить, хочешь?
показати весь коментар
17.10.2021 12:35 Відповісти
Я вам не позаздрю. якщо весь світ цілковито серйозно надумає вас вбити. А це обов'язково станеться.
показати весь коментар
16.10.2021 15:39 Відповісти
U nix jest Patriot na takoj sluci i jest cem otvetit tak sto malo ne okazetsia
показати весь коментар
16.10.2021 15:45 Відповісти
Ми ще побавимось, кацапе..
показати весь коментар
16.10.2021 15:49 Відповісти
Он белорус вообще-то.
показати весь коментар
16.10.2021 15:51 Відповісти
такий як ви..
показати весь коментар
16.10.2021 15:54 Відповісти
Ага,"белорус" под прокси из Мухосранска.
показати весь коментар
16.10.2021 15:55 Відповісти
Интересно, у них тоже будет рабица?
показати весь коментар
16.10.2021 15:48 Відповісти
Сейчас там густые спирали из колючей проволоки и Надзвичайний стан в приграничных районах.
Может вместо проволоки построят заборчик как у галабародька вокруг резиденции. Тогда будет надежно.
показати весь коментар
16.10.2021 16:21 Відповісти
Забор из профлиста напрасная трата денег. А настоящий будет стоит очень дорого.
показати весь коментар
16.10.2021 16:41 Відповісти
Протягом 2022-2023 років влада обіцяє збудувати захисні споруди на держкордоні з Росією і Білоруссю для його ефективного контролю. Все буде Зе.
показати весь коментар
21.10.2021 20:22 Відповісти
Вчера лось запутался в" стене" и погиб.
показати весь коментар
16.10.2021 16:14 Відповісти
U nas takze takoje bylo,nado vyse stob byla koliucka minimum 3 metra vysotoj,togda los nebudet prigat im 3 metra jest perebor.U poliakov kazetsia 2-2.5 metra,eto malo i takix slucix budet i bolse
показати весь коментар
16.10.2021 18:09 Відповісти
Сначала устроили армагеддон, вписавшись за фсбшницу, теперь будут тратится на стену.
показати весь коментар
16.10.2021 16:34 Відповісти
иди гуляй, тундрой
показати весь коментар
16.10.2021 18:22 Відповісти
Украина просто обязана помочь братской Польше со строительством стены на границе - откомандировать яЙценюка, чтобы поляки подрядили его на возведение вышеуказанного инженерно-технического сооружения. Сеня яЙценюк большой специалист в области освоения бюджетов на строительством пограничных стен. Но есть одна особенность - стены у яЙценюка получаются настолько инновационные, что их никто не может обнаружить на местности - ни пограничники, ни нарушители границы, ни ревизоры, ни счётная палата - никто
показати весь коментар
16.10.2021 18:32 Відповісти
Молодцы поляки.
показати весь коментар
16.10.2021 18:36 Відповісти
Пук среньк политика
показати весь коментар
16.10.2021 21:53 Відповісти
 
 