Прем'єр Польщі Моравецький про будівництво стіни на кордоні з Білоруссю: Це захист від Лукашенка і Путіна. Не хочемо, щоб нас шантажували

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пояснив необхідність побудови паркану на кордоні з Білоруссю. На його думку, це допоможе уникнути "міграційного шантажу" з боку Мінська і Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Polskie Radio.

"Будівництво паркану на польсько-білоруському кордоні допоможе захистити Польщу від міграційного шантажу в довгостроковій перспективі - в цьому випадку з боку Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Ми не хочемо, щоб нас шантажували", - заявив прем'єр.

Він додав, що влада робитиме все можливе, щоб посилити патрулювання на польському кордоні, а також щоб допомогти мігрантам.

