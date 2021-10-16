УКР
Pfizer / BioNTech просять регулятора ЄС дозволити використання COVID-вакцини для дітей від 5 років

Pfizer / BioNTech просять регулятора ЄС дозволити використання COVID-вакцини для дітей від 5 років

Німецька біотехнологічна компанія BioNTech і американський фармацевтичний гігант Pfizer звернулися до регулятора Європейського Союзу з проханням дозволити використання розробленої ними вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 років.

Про це йдеться в спільному пресрелізі компаній, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, схвалення дасть можливість вперше почати в Європі щеплення для дітей з цієї вікової групи.

Виробники вакцини надали Європейському агентству лікарських засобів (EMA) необхідні дані, зокрема результати пізніших стадій досліджень, йдеться в повідомленні. Препарат Comirnaty протестували більш ніж на 2200 дітях у віці від шести місяців до 11 років. Для дітей використовували меншу дозу, ніж зазвичай вводять дорослим. Компанії відзначають, що в учасників досліджень спостерігали "сильну імунну відповідь".

Тиждень тому BioNTech і Pfizer подали аналогічні дані в Управління із санітарного нагляду за якістю продуктів і медикаментів США (FDA). Крім того, компанії в найближчі тижні планують звернутися і в інші регуляторні органи.

+16
Ну тебе беспокоится не о чем ты же привился? По идеи тебя эта тема не должна беспокоить вовсе если только не пошли какие-то необратимые изменения
показати весь коментар
16.10.2021 16:10 Відповісти
+15
У меня кум непривитый ковидом заболел и дважды привитая Пфайзером кума. Пришли к врачу. Их спросили: Кто вакцинирован? Не вакцинированому куму сделали тест и подтвердили корону. Вакцинированой куме отказали в тесте и записали ОРЗ. Оба тяжело болели с одинаковыми симптомами и температурой. А потом у нас статистика, что короной более 99% непривитых.
показати весь коментар
16.10.2021 18:31 Відповісти
+13
Жадность когда-нибудь их погубит.
показати весь коментар
16.10.2021 15:29 Відповісти
Жадность когда-нибудь их погубит.
показати весь коментар
16.10.2021 15:29 Відповісти
Вам бы с моей соседкой поговорить, но она правда умерла от осложнений в связи с короной. Ходила права качала, о каких-то чипах говорила. Но у вас есть ещё шанс с ней пообщаться , я так понял антипрививочники знают все секреты этого мира )
показати весь коментар
16.10.2021 15:36 Відповісти
Ну тебе беспокоится не о чем ты же привился? По идеи тебя эта тема не должна беспокоить вовсе если только не пошли какие-то необратимые изменения
показати весь коментар
16.10.2021 16:10 Відповісти
Да привит, и вам желаю ))
показати весь коментар
16.10.2021 16:25 Відповісти
поговорите с человеком у которого соседка сделав в августе привикуот Ковида что то крутое...официально и сделала по работе никак..не могла сделать ТИПА... была похоронена тихо (по иному диагнозу и причине смерти такова воля МОЗ) от последствий Ковида в реанимации со свернувшимися легкими...
показати весь коментар
16.10.2021 16:12 Відповісти
Ну так ввкцинирую своих детей внуков
показати весь коментар
16.10.2021 17:00 Відповісти
Соседке 5 лет?
показати весь коментар
16.10.2021 18:15 Відповісти
Google вам в помощь.
показати весь коментар
16.10.2021 18:19 Відповісти
Вот нагуглил. Дети как болели так и болеют легко.

"Дети, которые заражаются коронавирусом, редко страдают от долгосрочных последствий Covid-19 и выздоравливают менее чем за неделю. К таким выводам пришли ученые Королевского колледжа Лондона. Конечно, есть исключения, но абсолютное большинство детей переносят коронавирус очень легко."
показати весь коментар
16.10.2021 18:21 Відповісти
В Молочанске Запорожской области 40- летний учитель физкультуры умер от привывки
показати весь коментар
16.10.2021 20:17 Відповісти
И ?

Допустим мы узнали точную информацию что он действительно умер именно от этой прививки, что дальше ?

Вы знаете статистику, сколько людей умирает при операциях от наркоза, и в следствии операций, сколько людей умирает после посещения стоматолога, сколько умирает людей от реакции на лекарства ?

Предлагаете прекратить лечение

На их фоне прививка от короны детский не винный ангел в процентном отношении .
показати весь коментар
16.10.2021 20:30 Відповісти
Т.е. умирать от наркоза и стоматолога - это по твоей логике нормально, а вот от ковида никак нельзя? Да ты чертовский гений
показати весь коментар
17.10.2021 05:03 Відповісти
вот только вопрос а сколько они до этого успеют погубить!?
показати весь коментар
16.10.2021 15:37 Відповісти
Кто кого ? ))
показати весь коментар
16.10.2021 15:39 Відповісти
ты соседок извини, какой вопрос такой ответ
показати весь коментар
16.10.2021 15:46 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 15:53 Відповісти
Антивакцинаторы ценой своей жизни озлоравливают остальное человечество.

А разговоры о том,что не привитый кого-то заразит - лишены смысла, тогда надо всех непривитых врачей отстранить от работы, а врачи каждый день контактируя с " ковидными№ живы-здоровы.
Сегодня сообщили новость, что привитый 53-х летний мужчина умер от гриппа ( ковида)
Так что вакцина не помогает, а успокаивает внушаемых.
показати весь коментар
16.10.2021 20:23 Відповісти
Жадность когда-нибудь их погубит.
Это не жадность-это план.Подробности по ссылке: https://www.facebook.com/messenger_media?thread_id=100047931243874&attachment_id=451277142978851&message_id=mid.%24cAAAACp70oKaCm8tQxl8aoVvQI5Kz
показати весь коментар
16.10.2021 18:34 Відповісти
Ну и , что скажет регулятор
Щассс , свое мнение проквакают атиквакеры.
показати весь коментар
16.10.2021 15:35 Відповісти
А почему с 5 лет?? Надо колоть еще до перерезания пуповины...😀
показати весь коментар
16.10.2021 15:48 Відповісти
В Англии уже. Тебя услышали.

"

Беременность, кормление грудью, фертильность и вакцинация от коронавируса (COVID-19)

Вы можете сделать прививку от коронавируса (COVID-19), если:

ты беременна или думаешь, что могла бы быть
вы кормите грудью
вы пытаетесь завести ребенка или можете забеременеть в будущем"

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/
показати весь коментар
16.10.2021 15:53 Відповісти
В Англии пфайзер уже разрешен детям от 12 лет.
"
Вакцина против коронавируса (COVID-19) для детей от 12 до 15 лет"

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine-for-children-aged-12-to-15/
показати весь коментар
16.10.2021 15:49 Відповісти
Не думав, що доживу до пекла на землі.
Але може доживу ще до Армагедону. Дуже вже мені хочеться подивитися, як Сатані сраку підсмалять.
показати весь коментар
16.10.2021 16:03 Відповісти
потом мы то не жоживем будут писать какие то вредители н инопланетяне или дефективные захватив воалст ьв медицине во власти в странах впарили народу сказку про Ковид и так всех завакцинирвоали что все ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВЫМИРАЕТ БЕСПЛОДИЕ ДОСТИГЛО 99% на планете Земля потомства нет и не будет а виновата некая вакцина против какого придуманного богатенькими буратинами вируса в Китаезе..
показати весь коментар
16.10.2021 16:16 Відповісти
Ага, і фото пустих міст будуть колекціонувати, як ілюстрацію свого успіху.
А ми повернемося в мазанки, заведемо птицю, худобу, виростимо хліб і козаки нас захищатимуть. Тоді одночасно будуть і мазанки, і житлові комплекси по 50 поверхів.
Історія піде на наступний цикл...
показати весь коментар
16.10.2021 17:53 Відповісти
Пора уже заводить дело о "врачах-вредителях,а то ковид уже надоел,,,
показати весь коментар
16.10.2021 20:27 Відповісти
Вообще звереют,детей им подавай...
показати весь коментар
16.10.2021 16:46 Відповісти
В утробе сразу вакцинируйте.интересно эти разработчики своих детей вакцинировали?
показати весь коментар
16.10.2021 17:01 Відповісти
Конечно нет, у них противопоказания, как и у большинства медиков....
показати весь коментар
16.10.2021 22:25 Відповісти
1. Привитые, в случае заболевания (вероятность которого в разы меньше, чем у непривитых) являются заразными дней 7-8, а непривитые - дней13-14.
2. Штамм дельта чаще и тяжелее поражает детей, чем предыдущие штаммы.
показати весь коментар
16.10.2021 18:12 Відповісти
Враньё. Дети как болели так и болеют легко.

"Дети, которые заражаются коронавирусом, редко страдают от долгосрочных последствий Covid-19 и выздоравливают менее чем за неделю. К таким выводам пришли ученые Королевского колледжа Лондона. Конечно, есть исключения, но абсолютное большинство детей переносят коронавирус очень легко."

https://www.bbc.com/russian/news-58085793
показати весь коментар
16.10.2021 18:19 Відповісти
Ты идиот? по твоей ссылке
https://www.bbc.com/russian/news-58085793 В исследовании приняли участие 1734 ребенка в возрасте от пяти до 17 лет, у которых были положительные результаты на коронавирус в период с сентября 2020 года по февраль 2021 года.
А штамм Дельта, который тогда называли индийским, в Британии обнаружжен в апреле 2021 года
"В Великобритании зафиксировали случаи заболевания новым штаммов коронавируса, который впервые был обнаружен в Индии. Об этом 16 апреля https://www.gov.uk/government/news/confirmed-cases-of-covid-19-variants-identified-in-uk сообщила Служба общественного здравоохранения Англии."
https://iz.ru/1152642/2021-04-16/v-velikobritanii-vyiavili-indiiskii-shtamm-koronavirusa
показати весь коментар
16.10.2021 18:29 Відповісти
Ты настолько туп, что даже не можешь понять, что нет никаких исследований, которые опровергают эту информацию.
показати весь коментар
16.10.2021 18:41 Відповісти
Ты настолько туп, что не понимаешь, что твоя ссылка просто частично подтверждает это мое утверждение : "2. Штамм дельта чаще и тяжелее поражает детей, чем предыдущие штаммы", которое ты безуспешно пытался этой ссылкой опровергнуть.
показати весь коментар
16.10.2021 18:56 Відповісти
Прививай своих детей и внуков.
показати весь коментар
17.10.2021 06:23 Відповісти
https://glavcom.ua/topics/gripp/perebig-covid-19-u-ditey-stav-vazhchim-infekcionist-747373.html Крамарєв: у стаціонар потрапляють значно більше малолітніх пацієнтів

Перебіг захворювання на Covid-19 у дітей за останні місяці різко змінився. Хвороба провокує важкі ускладнення. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця Сергій Крамарев. Фахівець констатує: у стаціонар тепер потрапляють значно більше малолітніх пацієнтів За словами Сергія Крамарева, протікання коронавірусу у дітей стало важчим: «у порівнянні з першою хвилею значно частіше потрібен кисень». Лікар наголосив на тому, що останнім часом дуже часто доводиться застосовувати апарати штучної вентиляції легень. «За попереднього спалаху у моїй практиці діти на ШВЛ не потрапляли», - сказав Сергій Крамарев.
показати весь коментар
16.10.2021 18:36 Відповісти
Верить пропагандонам - вообще зашквар.
показати весь коментар
16.10.2021 18:39 Відповісти
Вот потому тебе и не верят.
показати весь коментар
16.10.2021 18:58 Відповісти
Ты что-то путаешь.
показати весь коментар
16.10.2021 22:39 Відповісти
Отсюда вывод-это ЖЖЖ не спроста, и речь идет не о нашем здоровье

Ах поойдеммте Буратино, поскорей в страну чудес,
Пьеро сделали вакцину - был в гробу, уже воскрес!
И с Алисой кот не зрячий леньги быстро сосчитал,
Ну еще бы! Буратино, на вакцину деньги дал!

Без согласия народа с бюджета деньги тратят невеломо на что
показати весь коментар
16.10.2021 20:32 Відповісти
У меня кум непривитый ковидом заболел и дважды привитая Пфайзером кума. Пришли к врачу. Их спросили: Кто вакцинирован? Не вакцинированому куму сделали тест и подтвердили корону. Вакцинированой куме отказали в тесте и записали ОРЗ. Оба тяжело болели с одинаковыми симптомами и температурой. А потом у нас статистика, что короной более 99% непривитых.
показати весь коментар
16.10.2021 18:31 Відповісти
В других странах похожая ситуация. Уколотых намного реже тестируют.
показати весь коментар
16.10.2021 18:42 Відповісти
Цікаво було б подивитись на результати паралельних тестів на решту вірусів.
показати весь коментар
16.10.2021 21:23 Відповісти
Ви пишете - відмовили.
З того, що я читаю, так "привілейованих" взагалі не тестують.
показати весь коментар
17.10.2021 02:25 Відповісти
А своих детей они уже вакцинировали ????
показати весь коментар
16.10.2021 19:50 Відповісти
У моего знакомого в Кривом Роге умерли оба родителя его жены, оба были привиты двумя прививками.
показати весь коментар
16.10.2021 19:52 Відповісти
какими?
показати весь коментар
16.10.2021 21:34 Відповісти
не уточнял
показати весь коментар
17.10.2021 13:05 Відповісти
Знакомая медик из Киева сказала, что привитые болеют, как и не привитые, только им пишут в диагнозе пневмония, а не ковид, чтоб не срывать вакцинацию.
показати весь коментар
16.10.2021 20:30 Відповісти
Знакомый болеет гриппом ( ковид) кроме жаропонижающего ничего не предлагают
Главное- получить деньги за вакцину, а здоровье человека дело десятое!
показати весь коментар
16.10.2021 20:38 Відповісти
А шо вони мають пропонувати?
показати весь коментар
16.10.2021 21:24 Відповісти
Супер бизнес на ЛОХах! Чудо вакцина бесплатна потому, что за неё БЕС платит. Платит деньгами налогоплательщиков и получает откаты. Нужно больше перепуганных ЛОХов готовых подставлять свою сраку под укол. Тогда вообще все озолотятся, и производители помоев и правительства- покупатели за наши деньги. Простая схема как двери. Каким же нужно быть бараном что бы не понять очевидное? Жаль что нет вакцины от тупости(
показати весь коментар
17.10.2021 04:55 Відповісти
 
 