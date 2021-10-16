Pfizer / BioNTech просять регулятора ЄС дозволити використання COVID-вакцини для дітей від 5 років
Німецька біотехнологічна компанія BioNTech і американський фармацевтичний гігант Pfizer звернулися до регулятора Європейського Союзу з проханням дозволити використання розробленої ними вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 років.
Про це йдеться в спільному пресрелізі компаній, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, схвалення дасть можливість вперше почати в Європі щеплення для дітей з цієї вікової групи.
Виробники вакцини надали Європейському агентству лікарських засобів (EMA) необхідні дані, зокрема результати пізніших стадій досліджень, йдеться в повідомленні. Препарат Comirnaty протестували більш ніж на 2200 дітях у віці від шести місяців до 11 років. Для дітей використовували меншу дозу, ніж зазвичай вводять дорослим. Компанії відзначають, що в учасників досліджень спостерігали "сильну імунну відповідь".
Тиждень тому BioNTech і Pfizer подали аналогічні дані в Управління із санітарного нагляду за якістю продуктів і медикаментів США (FDA). Крім того, компанії в найближчі тижні планують звернутися і в інші регуляторні органи.
"Дети, которые заражаются коронавирусом, редко страдают от долгосрочных последствий Covid-19 и выздоравливают менее чем за неделю. К таким выводам пришли ученые Королевского колледжа Лондона. Конечно, есть исключения, но абсолютное большинство детей переносят коронавирус очень легко."
Допустим мы узнали точную информацию что он действительно умер именно от этой прививки, что дальше ?
Вы знаете статистику, сколько людей умирает при операциях от наркоза, и в следствии операций, сколько людей умирает после посещения стоматолога, сколько умирает людей от реакции на лекарства ?
Предлагаете прекратить лечение
На их фоне прививка от короны детский не винный ангел в процентном отношении .
А разговоры о том,что не привитый кого-то заразит - лишены смысла, тогда надо всех непривитых врачей отстранить от работы, а врачи каждый день контактируя с " ковидными№ живы-здоровы.
Сегодня сообщили новость, что привитый 53-х летний мужчина умер от гриппа ( ковида)
Так что вакцина не помогает, а успокаивает внушаемых.
Это не жадность-это план.Подробности по ссылке: https://www.facebook.com/messenger_media?thread_id=100047931243874&attachment_id=451277142978851&message_id=mid.%24cAAAACp70oKaCm8tQxl8aoVvQI5Kz
Щассс , свое мнение проквакают атиквакеры.
"
Беременность, кормление грудью, фертильность и вакцинация от коронавируса (COVID-19)
Вы можете сделать прививку от коронавируса (COVID-19), если:
ты беременна или думаешь, что могла бы быть
вы кормите грудью
вы пытаетесь завести ребенка или можете забеременеть в будущем"
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/
"
Вакцина против коронавируса (COVID-19) для детей от 12 до 15 лет"
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine-for-children-aged-12-to-15/
Але може доживу ще до Армагедону. Дуже вже мені хочеться подивитися, як Сатані сраку підсмалять.
А ми повернемося в мазанки, заведемо птицю, худобу, виростимо хліб і козаки нас захищатимуть. Тоді одночасно будуть і мазанки, і житлові комплекси по 50 поверхів.
Історія піде на наступний цикл...
2. Штамм дельта чаще и тяжелее поражает детей, чем предыдущие штаммы.
"Дети, которые заражаются коронавирусом, редко страдают от долгосрочных последствий Covid-19 и выздоравливают менее чем за неделю. К таким выводам пришли ученые Королевского колледжа Лондона. Конечно, есть исключения, но абсолютное большинство детей переносят коронавирус очень легко."
https://www.bbc.com/russian/news-58085793
https://www.bbc.com/russian/news-58085793 В исследовании приняли участие 1734 ребенка в возрасте от пяти до 17 лет, у которых были положительные результаты на коронавирус в период с сентября 2020 года по февраль 2021 года.
А штамм Дельта, который тогда называли индийским, в Британии обнаружжен в апреле 2021 года
"В Великобритании зафиксировали случаи заболевания новым штаммов коронавируса, который впервые был обнаружен в Индии. Об этом 16 апреля https://www.gov.uk/government/news/confirmed-cases-of-covid-19-variants-identified-in-uk сообщила Служба общественного здравоохранения Англии."
https://iz.ru/1152642/2021-04-16/v-velikobritanii-vyiavili-indiiskii-shtamm-koronavirusa
Перебіг захворювання на Covid-19 у дітей за останні місяці різко змінився. Хвороба провокує важкі ускладнення. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця Сергій Крамарев. Фахівець констатує: у стаціонар тепер потрапляють значно більше малолітніх пацієнтів За словами Сергія Крамарева, протікання коронавірусу у дітей стало важчим: «у порівнянні з першою хвилею значно частіше потрібен кисень». Лікар наголосив на тому, що останнім часом дуже часто доводиться застосовувати апарати штучної вентиляції легень. «За попереднього спалаху у моїй практиці діти на ШВЛ не потрапляли», - сказав Сергій Крамарев.
Ах поойдеммте Буратино, поскорей в страну чудес,
Пьеро сделали вакцину - был в гробу, уже воскрес!
И с Алисой кот не зрячий леньги быстро сосчитал,
Ну еще бы! Буратино, на вакцину деньги дал!
Без согласия народа с бюджета деньги тратят невеломо на что
З того, що я читаю, так "привілейованих" взагалі не тестують.
Главное- получить деньги за вакцину, а здоровье человека дело десятое!