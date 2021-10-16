Pfizer / BioNTech просять регулятора ЄС дозволити використання COVID-вакцини для дітей від 5 років

Німецька біотехнологічна компанія BioNTech і американський фармацевтичний гігант Pfizer звернулися до регулятора Європейського Союзу з проханням дозволити використання розробленої ними вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 років.

Про це йдеться в спільному пресрелізі компаній, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, схвалення дасть можливість вперше почати в Європі щеплення для дітей з цієї вікової групи.

Виробники вакцини надали Європейському агентству лікарських засобів (EMA) необхідні дані, зокрема результати пізніших стадій досліджень, йдеться в повідомленні. Препарат Comirnaty протестували більш ніж на 2200 дітях у віці від шести місяців до 11 років. Для дітей використовували меншу дозу, ніж зазвичай вводять дорослим. Компанії відзначають, що в учасників досліджень спостерігали "сильну імунну відповідь".

Тиждень тому BioNTech і Pfizer подали аналогічні дані в Управління із санітарного нагляду за якістю продуктів і медикаментів США (FDA). Крім того, компанії в найближчі тижні планують звернутися і в інші регуляторні органи.

