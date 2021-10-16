УКР
Українці в межах безвізового режиму поїздок тепер можуть перебувати в Сербії до 90 днів упродовж пів року, - посольство

Набула чинності угода між урядами України та Сербії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на facebook-сторінку посольства України в Сербії.

"15 жовтня 2021 року набуває чинності Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Сербія про внесення змін до Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Сербія про відмову від візових вимог для громадян.

Положенням Угоди передбачається збільшення строку дозволеного перебування громадян України та Республіки Сербія на території держави іншої сторони в рамках безвізового режиму поїздок до 90 днів протягом 180 днів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: ЄС схвалив вступ у союз країн Західних Балкан, - декларація

Топ коментарі
+9
Блин, сплю и думаю как в Сербию поехать...
16.10.2021 15:34 Відповісти
+7
А Что там делать ?
Моря нет
Гор нет
Населена ватниками

как планета Шелезяка
16.10.2021 16:12 Відповісти
+6
ура. цэ пэпрэмога. а шо там делать в том пророссийском до мозга костей цыганлэнде?
16.10.2021 15:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
16.10.2021 15:26 Відповісти
И как же так, даже для е-тых "братьев" скидочку не организовали...
16.10.2021 15:35 Відповісти
16.10.2021 15:34 Відповісти
Просыпайтесь и вперёд )
16.10.2021 15:38 Відповісти
центр москвогебешної координації переїхав з Чорногорії до сербів?
16.10.2021 15:34 Відповісти
сербы и русские же братья на век вот бы ещё в сербию ехать щас. может в маскву сразу ?
16.10.2021 15:34 Відповісти
16.10.2021 15:43 Відповісти
В Сербію?! Серби це брудні цигани.
16.10.2021 15:47 Відповісти
**** ті пічку матрну сестра крвава!
16.10.2021 15:47 Відповісти
сербы на подсосе у кацапов Гнилая нация
16.10.2021 15:50 Відповісти
16.10.2021 16:12 Відповісти
Проезжали раз Сербию транзитом.
Жара, пыль, мухи (С).
Сомнительное туристическое направление.
В селах ближе к южной границе большинство домов огромные, из красного кирпича, но недостроены и брошены без окон и дверей наверное с 90-х годов...
16.10.2021 16:41 Відповісти
Где бы я не хотел быть так это в Сербии, друг_ОЕ дело ХОРВАТИЯ.
16.10.2021 17:36 Відповісти
Сербия - вЯликия, а хорватов не существует.))

16.10.2021 19:21 Відповісти
Сербія москальська дірка у Європі, якщо є можливість уникати транзиту ліпше уникати, а у туристичному сенсі, Сахара цікавіша...
16.10.2021 17:57 Відповісти
сейчас большинство сербов- ватное на все голову холопьё *********. а ведь во времена Совка Белград не очень-то с Совком в ладах был, Югославия это было тогда таки круто для савейских.

а ударившись в рашизм, в вЯликую Сербию, сербы все просрали и сейчас пребывают в убогих потаскухах кремляди, тьфу.

"путЕн - делатель королей". ))

ойц, огидна жаба Вучич.
16.10.2021 19:20 Відповісти
 
 