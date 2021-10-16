Українці в межах безвізового режиму поїздок тепер можуть перебувати в Сербії до 90 днів упродовж пів року, - посольство

Набула чинності угода між урядами України та Сербії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на facebook-сторінку посольства України в Сербії.

"15 жовтня 2021 року набуває чинності Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Сербія про внесення змін до Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Сербія про відмову від візових вимог для громадян.

Положенням Угоди передбачається збільшення строку дозволеного перебування громадян України та Республіки Сербія на території держави іншої сторони в рамках безвізового режиму поїздок до 90 днів протягом 180 днів", - йдеться в повідомленні.

