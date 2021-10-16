УКР
NASA запустило космічний зонд Lucy для вивчення астероїдів Юпітера, це може допомогти розкрити таємниці походження Сонячної системи

Американський космічний апарат Lucy, який допоможе розкрити таємниці походження Сонячної системи, 16 жовтня стартував із місією з вивчення так званих троянських астероїдів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт NASA, ці тіла кружляють навколо Сонця тою ж орбітою, що і планета Юпітер.

Вчені вважають, що ці невеликі небесні тіла представляють собою залишки (скам'янілості) первинного протопланетного матеріалу, з якого формувалася Сонячна система.

Запуск здійснено за допомогою ракети-носія Atlas V компанії United Launch Alliance зі стартового майданчика SLC-41 на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Космічний апарат вагою 1,5 тонни буде вивчати дві великі групи троянських астероїдів, які можуть надати дані про початковий період формування й еволюції планет Сонячної системи.

Астероїди перебувають у первозданному стані від початку формування Сонячної системи 4,5 млрд років тому. Lucy здійснить серію прольотів на максимально близькій відстані до астероїдів із метою вивчення геології, хімії та фізики цих тіл Сонячної системи.

Місія апарату, якому належить подолати відстань у 6,3 млрд км, триватиме 12 років. Lucy проводитиме дослідження лише під час зближень з астероїдами. Все його наукове обладнання складається із засобів дистанційних спостережень. Жодних модулів для спуску і забору ґрунту не передбачається. Наукові інструменти зонда дозволять отримати детальні знімки поверхні астероїдів, визначити їхню масу, властивості і склад поверхневого шару, зокрема наявність водяного льоду й органічних речовин.

Перший проліт апарату повз троянський астероїд, який перебуває на тій же орбіті, що і Юпітер, очікується 20 квітня 2025 року, а в 2033 році останній. Загалом зонд під час серії прольотів вивчить вісім астероїдів.

В звезде идёт термоядерный синтез. Чтоб он начался надо 1) определённые температуру и давление. 2) чтоб обьект состоял из лёгких элементов типа водорода и гелия (не тяжелее железа, поскольку начиная с железа термоядерный синтез не выделяет энергию, а поглощает).

Температура создаётся давлением, когда обьект под своей тяжестью начинает сжиматься. Если обьект сожмётся до определённого предела, начнётся термоядерный синтез и звезда зажжётся и почти прекратит сжатие. Она будет светить пока постепенно сжимаясь не превратит всё своё вещество в элементы начиная с железа и тяжелее. Потом если она имеет массу до 1.4 солнечных (предел Чандрасекара), она постепенно остынет и превратится сначала в белый, а потом в коричневый карлик. Если от 1.4 до 2 солнечный масс (кажется предел Цвикки) - она превратится в нейтронную звезду. Если больше 2 - либо взорвётся, либо схлопнется в чёрную дыру.

Земля слишком мала чтоб стать звездой. Даже юпитер - слишком мал. К тому же она состоит в основном из железа и никеля. Как её не сжимай - термоядерный синтез не будет давать энергию. Она на зажжётся как звезда.

Интересный факт: Ваше тело состоит главным образом из 4 элементов: водорода. кислорода, углерода, азота. В момент большого взрыва образовался только водород (ну еще гелий и литий). Все остальные - появились в недрах звёзд. Так что вещество из которого состоит ваше тело уже хоть раз побывало внутри звезды, прожило вместе с нею весь её жизненный цикл, и было рассеяно по вселенной после её смерти. После чего тем или иным путём оказалось частью вашего тела.

Вы (да и я тоже) состоите из праха умерших звёзд.
16.10.2021 18:24
Эк ты своего колхозника обозвал
16.10.2021 16:54
Если вам не интересно, то не мешайте другим. Мне вот интересно чё там в астероидах вокруг Юпитера.
16.10.2021 16:55
А наша Земля гаряча всередині...може вона мала стати зіркою.. але не доформувалась.
16.10.2021 16:47
пишет шо галактик чет 7 млрл, а карликовых - 7 трлн., так что планетка твоя - это не то чтобы песчинка на пляже, а молекула там же.
16.10.2021 16:50
Ніби ви з іншої планети
16.10.2021 16:53
при чем тут это, когда я говорю о другом?
ты сказал про планету и т.д., я и ответил шо таких планет - такое число что если начать считать, то закончить можно через миллионы лет.
ах да, земля плоская, а Яхве - сотворил вселенную
вы же верующая в этот бред, как помню то
вселенной 7000 лет же, чо)
16.10.2021 17:01
Пагаварі сам з собою... Бажано не під моїми коментами.
16.10.2021 17:09
Миллионы лет это у тех, кто от обезьяны произошел. Причем до сих пор не определился от макаки, гибона или мартышки. И да, землю и Космос сотворил Бог. Нечего там шастать, лучше опреснитель в пустыне или макароны для трущеб Бомбея
16.10.2021 17:30
16.10.2021 17:37
Нечего опреснять пустыни, Бог бы их опреснил, если б это было нужно
16.10.2021 18:56
Бомбей сотворил БОГ, нечего туда лезть со своими макаронами.
17.10.2021 11:20
планете 7000 лет, динозавров подбрасывает кости злая сотона - ты же Поехавший, милчел. и да, если "бох" = Яхве, то сталин по жестокости и подлости против негО - как колибри по массе против слона.
хотя, больные ПГМ-ом - они как шизики - им кажется что тысяча людей вокруг них - сами больные
18.10.2021 13:25
В солнечной системе, в данный момент есть минимум 3 места где могла бы быть жизнь (раньше могло быть и больше).

В галактике Млечный Путь - 200 - 400 млрд звёзд.

В пределах своего "светового конуса" мы видим порядка 2 - 4 триллиона галактик (а сколько не видим - даже нельзя предположить)

Допустим вероятность того что в системе случайной звезды есть жизнь - один на миллиард (хотя как в нашей тогда оказалось аж 3 таких места?!). Тогда только в нашей галактике будет 200 - 400 планет с жизнью. А среди тех галактик что видит человек - 400 - 800 триллионов планет с жизнью.

И мне кто то скажет что мы единственная жизнь во вселенной?!
16.10.2021 18:36
везёт же кому-то - вас хоть кацапов там нет...
16.10.2021 21:29
А )(уйло говорило, что вселенная произошла от кацапии.
16.10.2021 16:51
Мені твоє фуйло і його гаварілки до одного місця.
16.10.2021 16:53
И так понятно, что у тебя голова в одном месте, могла бы на этом не акцентировать внимание.
16.10.2021 21:07
Тебе ще життя не навчило - тролям зі мною спілкуватись не бажано.
16.10.2021 21:09
"може вона мала стати зіркою.. але.." кацапы всё перепоганили. Как всегда.
16.10.2021 16:52
Ні, навіть Юпітер недостатньо важкий, щоб стати зіркою. Ядро Землі гаряче тільки за рахунок стиснення, частково, зовсім небагато, через розпад урану. Щоб стати зіркою, треба мати умови в яких самопідтримується термоядерна реакція. А для неї потрібно температура і тиск набагато вище, ніж існують в центрі планет.
16.10.2021 16:55
Я маю на увазі, що вона формувалась як зірка. Спочатку. Але не сталось, на наше щастя.
16.10.2021 17:04
Земля формувалася в протопланетній хмарі навколо Сонця, яке на той момент вже щосили світило. А у зірок завжди так, виживає один, найсильніший. Не було у Землі жодного шансу.
16.10.2021 17:52
...не звертайте на них увагу...вони не знають, що таке початок.
16.10.2021 18:30
16.10.2021 18:54
В звезде идёт термоядерный синтез. Чтоб он начался надо 1) определённые температуру и давление. 2) чтоб обьект состоял из лёгких элементов типа водорода и гелия (не тяжелее железа, поскольку начиная с железа термоядерный синтез не выделяет энергию, а поглощает).

Температура создаётся давлением, когда обьект под своей тяжестью начинает сжиматься. Если обьект сожмётся до определённого предела, начнётся термоядерный синтез и звезда зажжётся и почти прекратит сжатие. Она будет светить пока постепенно сжимаясь не превратит всё своё вещество в элементы начиная с железа и тяжелее. Потом если она имеет массу до 1.4 солнечных (предел Чандрасекара), она постепенно остынет и превратится сначала в белый, а потом в коричневый карлик. Если от 1.4 до 2 солнечный масс (кажется предел Цвикки) - она превратится в нейтронную звезду. Если больше 2 - либо взорвётся, либо схлопнется в чёрную дыру.

Земля слишком мала чтоб стать звездой. Даже юпитер - слишком мал. К тому же она состоит в основном из железа и никеля. Как её не сжимай - термоядерный синтез не будет давать энергию. Она на зажжётся как звезда.

Интересный факт: Ваше тело состоит главным образом из 4 элементов: водорода. кислорода, углерода, азота. В момент большого взрыва образовался только водород (ну еще гелий и литий). Все остальные - появились в недрах звёзд. Так что вещество из которого состоит ваше тело уже хоть раз побывало внутри звезды, прожило вместе с нею весь её жизненный цикл, и было рассеяно по вселенной после её смерти. После чего тем или иным путём оказалось частью вашего тела.

Вы (да и я тоже) состоите из праха умерших звёзд.
16.10.2021 18:24
не може небесне тіло саме зупинити стискання свого об'єму.не від нього це залежить.
16.10.2021 22:03
Отлично может, пока выделяется энергия термоядерного синтеза. При нагреве повышается давление, которое препятствует сжатию. На некоторой температуре наступает равновесие, и сжатие прекращается. Если есть приток энергии от синтеза, звезда пребывает в равновесии пока не сожжёт всё своё топливо. После этого, по мере остывания звезда продолжает сжиматься (условно разобьём на отрезки: понижается температура, понижается давление, система выходит из равновесия и происходит сжатие. Температура растёт, повышается давление, система приходит в равновесие на большей степени сжатия, сжатие прекращается, и так далее).

Кроме того, вещество само сопротивляется сжатию, без участия тепла. Сначала сжимаются электронные оболочки атомов, а электроны разгоняются и повышают энергию, потом оболочки полностью разрушаются, электроны сходят с орбит и отделяются от ядер, и вещество ведёт себя примерно как нагретый газ. Потом энергия электронов возрастает на столько, что они начинают преодолевать силы отталкивающие их от ядра, проникают внутрь ядра, соединяются с протонами, а получившиеся нейтроны - выходят наружу из ядра. Вплоть до того, что полностью разрушаются и ядра атомов. Вещество превращается в нейтронную плазму. где то на этом этапе, при плотности вещества примерно 200 млн тонн в кубическом сантиметре, дальнейшее сжатие становится необратимым. Если уж звезда сжалась на столько, она необратимо станет чёрной дырой. Потом энергия возрастает на столько, что и нейтроны разрушаются. Плазма становится кварк - глюонной. Что дальше, человек пока может только гадать. сжатое да такой степени вещество, находится внутри чёрных дыр, и для нас не доступно.
16.10.2021 23:18
так може бути.а не під власною вагою стискається.
17.10.2021 15:51
Как романтично .
16.10.2021 22:53
Мы всего лишь звёздная пыль 😪
17.10.2021 11:24
Ну вот нафига нам нужна эта "тайна"?
16.10.2021 16:47
Если вам не интересно, то не мешайте другим. Мне вот интересно чё там в астероидах вокруг Юпитера.
16.10.2021 16:55
Только не вокруг, а на той же орбите, что и Юпитер.
16.10.2021 18:53
И то правда, её на бутерброд не намажешь, и за коммуналку на заплатишь. Абсолютно бесполезная вещь.
16.10.2021 16:57
Роман! Конечно тебе интереснее, когда откроется соседняя "наливайка"!
16.10.2021 17:24
Я так понял,шо ученые и сейчас не знают как возникла Солнечная система.
Сказки разсказывают там разные про большой взрыв.
16.10.2021 21:50
Помыслы бога нашего неисповедимы.
16.10.2021 16:51
А чё сразу именно вашего? Может за создание Юпитера и окрестностей отвечал какой нибудь Вишну?
16.10.2021 16:54
Вишну тоже знатный Бог.
16.10.2021 16:59
Зе
16.10.2021 17:34
Эк ты своего колхозника обозвал
16.10.2021 16:54
пусть разгадают то..что было до происхождения Солнечной системы
16.10.2021 16:54
Так уже разгадали. И не один раз
16.10.2021 17:01
природа, инопланетяне, или что-то подобное - вот причина всему, но не Бог
16.10.2021 17:03
Откуда ты знаешь? Подрастешь - - оно дойдет, когда жареный петух прилетит
16.10.2021 17:33
Мы, вместе с инопланетянами, лишь персонажи в компьютерной игре Бога.
16.10.2021 18:49
Мне бы их заботы!
16.10.2021 17:32
Какой развод налогоплательщиков! И это делают безбожники. Удовлетворяют своё любопытство за чужой счёт. Шарлатаны, сэр
16.10.2021 17:36
Развод - управляемый термояд.
А это - безобидное любопытство.
16.10.2021 17:42
Я уже близок к цели, ваше императорское величество (с)
Это современные алхимики, только мозги набекрень
16.10.2021 18:50
Вы постите здесь, а не на бересте пишете, благодаря этим алхимикам.
16.10.2021 19:13
Був присутнім на виступі академіка Бар'яхтара. З його слів таки була змова між американськими та радянськими ядерниками стосовно керованого термояду за для державного фінансування цієї теми обома сторонами...американці казали - давайте нам гроші, бо совєти нас випереджають та навпаки. Є версія, що з Космосом була та ж сама історія. Віртуальний політ Гагаріна підштовхнув до збільшення фінансування американської космічної програми. Фантастика?...не думаю.
16.10.2021 19:54
Ну, насчет Гагарина не скажу, а с директором Новосибирского ияи приходилось выпивать в колуарах.
Он прямо подтверждает, что ему легче взять по этой теме большой куш и потом поделить, чем засчищать финансирование сотни других важных проектов.
17.10.2021 12:16
Не скажи. Если не дать им отдушины, они начнут измерять Бога. Вес, размер, что он там ел на завтрак, и как работает его пищеварительная система. Не-е-е, пусть лучше измеряют астероиды. Конвент масонов ещё триста лет назад обсуждал подобную проблему, и решил, что лучше дать ученым их игрушки и не мешать, иначе будет ещё хуже.
16.10.2021 17:45
Тайну эту знают все боговерующие, откройте Библию
16.10.2021 17:39
то щоб потом тайну гундяеву с рогозиным продать за вкв...хитрый этот наса...
16.10.2021 17:45
Гундяев тоже безбожник, только при должности
16.10.2021 18:52
Як можна розгадати таємницю того, чого не існує? - Тільки з метою розпилу бабла.
16.10.2021 17:46
Действительно, происки масонов. Как можно летать в космос? Они жеж об небесную твердь разобьются.
16.10.2021 18:01
заменить рогозина юрком лозой давно пора...
16.10.2021 18:07
...а "Роскосмос" дезориентировал МКС, включив двигатели пристыкованного блока станции
16.10.2021 18:25
Запуск осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V
Источник:
Русня скажет, что в этой миссии и часть их труда
16.10.2021 18:33
что эти свиноцабаки могут сказать...?
16.10.2021 21:33
а билъ би живой Гагарінъ...он би на парашутє прізємлілся на Юпітєръ і на томъ же парашутє вєрнулся на Зємлю...і сказалъ би шо Бога нєту...
16.10.2021 18:41
вот только не надо половину цитаты из Гагарина приводить, он сказал, что "Бога я не видел, но Он там есть". Его за это на время от полетов отстранили
16.10.2021 18:55
Вроде в "Бронзовой птице" диалог был?
- Гагарин в космос летал и Бога там не видел. Значит Бога нет.
- А ты Гагарина видел?
- Не видел.
- Значит и Гагарина нет.
16.10.2021 18:58
Ти віриш, що Гагарін був у Космосі? які документальні підтвердження цьому знаєш?
16.10.2021 19:45
Как какие? В Тиктоке показывали
16.10.2021 22:52
- А где тут руль? - спросил Гагарин.
- Деревня! - буркнул Королёв, - Ещё спроси: а где тут вожжи, ещё "поехали!" скажи...
16.10.2021 19:46
Ещё с детства далёкого, как заведёмся с пацанами---ну вот формировалась вселенная или хоть солнечная наша система? Та долго спорили---до темноты. Но не было возможностей узнать---ни тебе телескопа или подзорной трубы там. Правда у дружбана был театральный бинокль---как то его батя спёр в театре, когда всем заводом ходили. Сильным был Витька друг авторитетом у нас по этой причине что бинокль у него был---он знал чуть больше. Про солнечную систему в смысле. Ну вот дождались почти. Скоро узнаем.
16.10.2021 19:49
 
 