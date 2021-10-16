NASA запустило космічний зонд Lucy для вивчення астероїдів Юпітера, це може допомогти розкрити таємниці походження Сонячної системи

Американський космічний апарат Lucy, який допоможе розкрити таємниці походження Сонячної системи, 16 жовтня стартував із місією з вивчення так званих троянських астероїдів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт NASA, ці тіла кружляють навколо Сонця тою ж орбітою, що і планета Юпітер.

Вчені вважають, що ці невеликі небесні тіла представляють собою залишки (скам'янілості) первинного протопланетного матеріалу, з якого формувалася Сонячна система.

Запуск здійснено за допомогою ракети-носія Atlas V компанії United Launch Alliance зі стартового майданчика SLC-41 на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Космічний апарат вагою 1,5 тонни буде вивчати дві великі групи троянських астероїдів, які можуть надати дані про початковий період формування й еволюції планет Сонячної системи.

Астероїди перебувають у первозданному стані від початку формування Сонячної системи 4,5 млрд років тому. Lucy здійснить серію прольотів на максимально близькій відстані до астероїдів із метою вивчення геології, хімії та фізики цих тіл Сонячної системи.

Місія апарату, якому належить подолати відстань у 6,3 млрд км, триватиме 12 років. Lucy проводитиме дослідження лише під час зближень з астероїдами. Все його наукове обладнання складається із засобів дистанційних спостережень. Жодних модулів для спуску і забору ґрунту не передбачається. Наукові інструменти зонда дозволять отримати детальні знімки поверхні астероїдів, визначити їхню масу, властивості і склад поверхневого шару, зокрема наявність водяного льоду й органічних речовин.

Перший проліт апарату повз троянський астероїд, який перебуває на тій же орбіті, що і Юпітер, очікується 20 квітня 2025 року, а в 2033 році останній. Загалом зонд під час серії прольотів вивчить вісім астероїдів.