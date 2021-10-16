Від початку доби ворог 6 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети під Красногорівкою та Кримським, втрат немає, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "У напрямку Луганського найманці здійснили обстріл із гранатометів різних систем.

У бік Новотошківського окупанти вели вогонь із великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог обстріляв із мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм і великокаліберні кулемети.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність. Ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".

