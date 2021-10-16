Від початку доби ворог 6 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети під Красногорівкою та Кримським, втрат немає, - штаб ООС
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "У напрямку Луганського найманці здійснили обстріл із гранатометів різних систем.
У бік Новотошківського окупанти вели вогонь із великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем.
Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог обстріляв із мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Новолуганського противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм і великокаліберні кулемети.
Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність. Ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Рашка постоянно обвиняет Украину в невыполнении МС. Почему не написать прямо - РФ с начала суток 6 раз нарушила первый пункт МС-2?