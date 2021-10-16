"Північний потік-2" вже сьогодні є елементом шантажу Євросоюзу з боку Росії, - прем'єр Польщі Моравецький

Високі ціни на паливо в Європі - наслідок дій Росії, пов'язаних із планами ввести в експлуатацію найближчим часом газопровід "Північний потік-2".

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Моравецький наголосив, що різке зростання цін на паливо у Європі пов'язане із введенням в експлуатацію "Північного потоку-2". За його словами, Польща мала рацію, коли намагалася протидіяти завершенню будівництва цього газопроводу. Він зауважив, що країни Західної Європи не надто підтримували Варшаву в спробі заблокувати будівництво газопроводу, а США після приходу до влади президента Джо Байдена на 180 градусів змінили свою думку.

"У зв'язку з цим дуже шкода, що цей газопровід, ймовірно, незабаром почне функціонувати. І він вже сьогодні є елементом шантажу з боку Росії, шантажу "Газпрому", що відкрито і підступно ведеться проти всього ЄС", - підкреслив Моравецький.

За його словами, Європа сьогодні є жертвою "Північного потоку-2", хоча Польща перед цим застерігала Європу про небезпеку цього проєкту.