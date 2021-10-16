УКР
"Північний потік-2" вже сьогодні є елементом шантажу Євросоюзу з боку Росії, - прем'єр Польщі Моравецький

Високі ціни на паливо в Європі - наслідок дій Росії, пов'язаних із планами ввести в експлуатацію найближчим часом газопровід "Північний потік-2".

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Моравецький наголосив, що різке зростання цін на паливо у Європі пов'язане із введенням в експлуатацію "Північного потоку-2". За його словами, Польща мала рацію, коли намагалася протидіяти завершенню будівництва цього газопроводу. Він зауважив, що країни Західної Європи не надто підтримували Варшаву в спробі заблокувати будівництво газопроводу, а США після приходу до влади президента Джо Байдена на 180 градусів змінили свою думку.

"У зв'язку з цим дуже шкода, що цей газопровід, ймовірно, незабаром почне функціонувати. І він вже сьогодні є елементом шантажу з боку Росії, шантажу "Газпрому", що відкрито і підступно ведеться проти всього ЄС", - підкреслив Моравецький.

Читайте також: Стрибок цін на газ у Європі: Єврокомісія поки не обговорювала, як "Північний потік-2" вплине на ситуацію

За його словами, Європа сьогодні є жертвою "Північного потоку-2", хоча Польща перед цим застерігала Європу про небезпеку цього проєкту.

Польща (8750) росія (67259) шантаж (62) Євросоюз (14011) Північний потік (2476)
+10
А кто их слушал? Бабло опять победило зло...
16.10.2021 18:55 Відповісти
+8
Мені здається правда глибша ніж є.Кацапи пустили труби в обхід східної європи не зпроста.Якщо вирішать напасти на нас ще й з білорусі,да ще й зимою,німці й французи вже на гачку в ху#ла.Ми знову отримаєм одні тільки "озабочєнності".Полякі переживають бо це стосується і їх.Вихід один,озброюватись до зубів,заключити військові союзи,готуватись до нападу на інших ділянках кордону.
16.10.2021 20:59 Відповісти
+6
два подельника Меркель и Путин победили все население ЕС , заставив их платить за "псевдосанкции" наложенные и ЕС и США за оккупацию Украины
16.10.2021 19:13 Відповісти
Моравецкий может говорить что угодно, но ЕС предъявить Газпрому нечего, он выполняет все контракты по этому году.
16.10.2021 19:02 Відповісти
Меркель обеспечила свою страну дешёвым газом. Немцы сейчас потирают руки, видя как их конкуренты по 2000 баксов за куб платят.
16.10.2021 19:14 Відповісти
показати весь коментар
какая стоимость газа в Германии ?-за 1000 кубов конечно?
показати весь коментар
Без понятия. Какая?
16.10.2021 19:19 Відповісти
До скачка цен была 220 баксов за 1000 кубов. Сейчас не знаю. Зависит от того,есть ли в контракте связь со спотом.
16.10.2021 21:38 Відповісти
Бросьте. Все долгосрочные контракты идут по совсем другим ценам. А это лишь искусственный ажиотаж, созданный самим газпромом. Не удивлюсь, если финразведки позже выяснят, что закупки газа по таким завышенным ценам делали компании, на которые имеет влияние Газпром, а может и даёт им эти деньги.
16.10.2021 22:26 Відповісти
дешевым? с чего бы это? новый коррупционный поток совсем не гарантирует дешевый газ для Германии, он лишь превращает ее в газовый хаб.

вот Сербии по долгосрочному новому контракту предложили сейчас лучшую типа цену)) в Европе - 790 баксов за тысячу кубометров!!! и это вместо нынешних 270 баксов,а нынешний контракст с паРашей заканчивается в декабре... отличный, кстати срок для подписания таких контрактов- как раз перед началом самого холодного периода в году, кремляди давно все продумали...у них почему-то почти со всеми контракты по газу подписываются в конце года )

сербские братушки настаивают на цене из расчета 70 процентов по нефтяной формуле, а 30 процентов - по биржевой стоимости. "Тогда бы цена для нас была 510 долларов. Но мы и это не можем оплачивать", - отметила жаба Вучич.















17.10.2021 02:54 Відповісти
Одно и тоже который год твердят, вот только Польша тоже заинтересованная сторона которая потеряет транзит а значит не очень то ей и верят.
16.10.2021 19:19 Відповісти
Вот только Газпром умышленно летом не закачивал газ в те хранилища, что продала ему Меркель. И по факту вышло, что правыми оказались как раз поляки.
Ну а то, что и они теряли транзит, дало им мотивацию думать активно и смотреть стратегически.
16.10.2021 22:28 Відповісти
Газпром закачивал газ в хранилище как обычно. Полностью выполнял свои обязательства по контрактам. И даже нарастил поставки. Вот только с рынка ушли поставки СПГ от США и Норвегии (были перенаправлены в Азию). Потому Германии пришлось газ из хранилища забирать. Так что к зиме оно так и не наполнилось. Если из него ТАК отбирать газ. Обычных для последних лет обьёмов поставок хватит только на текущий отбор. Для заполнения поставки придётся поднять в разы.

Кстати в свете ситуации с поставками от США и Норвегии, строительство трубопроводов становится для Европы залогом безопасности. Трубопровод не получится в момент перекинуть тому кто готов заплатить за газ больше. А танкер с СПГ - запросто.
17.10.2021 13:34 Відповісти
Кстати, есть у меня смутное подозрение: А не было ли у администрации Трампа соглашения с Европой: Мы обеспечиваем вам нужный объём поставок СПГ по низким ценам, а вы тормозите СП2. (соответственно с приходом Байдена США из него вышли, и перенаправили поставки газа на рынки Азии где он дороже (ну а Германия ускорила строительство СП2))
17.10.2021 13:41 Відповісти
Газ никогда не продают в режиме "сегодня на завтра". Это всегда длинные контракты!!! Такова природа этого бизнеса, ведь газовая скважина, это не водопроводный кран, чтобы "закрыл - открыл", а значит поставщик заранее готовит необходимое, для выполнения контрактных обязательств количество добычи газа.

Байден шел на выборы с лозунгом закрытия сланцевой добычи, как например, в Германии Зеленые шли под лозунгом остановки работы Северных потоков.
А и в США и в Германии эти действия связаны с теми финансовыми группами, которые поддерживают конкурирующие политические силы.
17.10.2021 19:55 Відповісти
США и Норвегия резко снизили поставки (более чем на 15 млрд кубометров). Значит есть и краткосрочные контракты.
17.10.2021 21:02 Відповісти
Внезапно или в соответствии с планами?

Если Газпром не осилит, то его и накажут, вместе с Германией.
17.10.2021 21:51 Відповісти
Какая разница? В долгосрочных контрактах цена фиксированная, и Газпром их выполняет на 100%. Скачок цен именно по краткосрочным контрактам, какими докупаются недостающие обьёмы.

ФАКТ: Газпром нарастил поставки газа в Европу. А США и Норвегия снизили (при том в 2 раза больше чем Газпром нарастил)
17.10.2021 22:57 Відповісти
Факт, факт... )))
США является крупнейшим в мире потребителем газа, вот только сами они его и производят и покупают у Канады + сланцевый газ собственной добычи. А у сланцевого есть такая особенность, если нужен газ, то подрывают породу и качают, а если не надо, то просто не подрывают. А у кацапов иная история - если газа окажется мало, то надо бурить, а если много, то или сжигать факелами или взрывать пробуренную скважину, чтобы закупорить выход газа с месторождения.

Вот сейчас США и Норвегия снизили свои объемы поставок. Если РФ не сможет обеспечить необходимые объёмы поставки газа, то ей на лоб нарисуют табличку "ненадежный поставщик". Покупать будут продолжать, вот только минимум на 30% дешевле, чем у Норвегии и США. Как вам такие игры? ))))
18.10.2021 18:18 Відповісти
Неправду пишите.
Газпром умышленно уменьшил прокачку газа в эти хранилища, через украинскую ГТС более чем в полтора раза. Вот ПГХ и заполнены всего на 5%, а такой объём закачки технологически не позволит быстро поднимать на поверхность большие объёмы газа.
А сделал это Газпром умышленно - с целью нагнуть ЕС и заставить в ускоренном порядке дать лицензию и запустить СП-2.

Теперь МНОГИЕ предприниматели в Германии, Польше, Австрии, Чехии... поняли ЧЕМ оборачивается совместный бизнес с кремлевскими чекистами.
17.10.2021 19:49 Відповісти
Через Украину - уменьшил. По другим каналам - увеличил.

ФАКТ: общие поставки газа Газпромом в Европу в 21 году, на 8 млрд кубометров больше чем в 20 м.
17.10.2021 21:00 Відповісти
Вы меряете "среднюю температуру пациентов по палате"?
А ничего, что 2021-й еще не начал отопительный сезон, а в данных по 2020 учтен весь газ?
17.10.2021 21:50 Відповісти
Как понимаю "на период январь - сентябрь, по отношению к аналогичному периоду 2020".

В противном случае - то есть за период до начала отопительного сезона 2021 продал больше чем за весь 2020???
17.10.2021 22:52 Відповісти
николаша номерная, ты таки идиот? или ты свинособака под украинским прокси?
признавайсИ, убогий.)
17.10.2021 02:55 Відповісти
Споконвічна боротьба Московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
16.10.2021 19:24 Відповісти
Орди эй цевилизованный Америка Все или нет
показати весь коментар
Все на И поменяли и уже другие эвропейцы
16.10.2021 20:39 Відповісти
І таки союзи вже почали формуватися. Наприклад, Швеція, Норвегія та Данія.

Дуже імовірно, що наближчим часом до них прієднаются Єстонія, в якій можуть з'явитися "зелени чоловічки", Латвія та Літва, на яки можуть напасти беларуси Лукі, та Польша, яка теж має спільний кордон з Лукою. А Путін при цьому буде казати - "Це не я..."

При такому розкладі, цей союз можереально обговорювати можливість приєднання Украіни, яка вже мае сім років бойового опита опіру кацапської агресії.
16.10.2021 22:36 Відповісти
Вони усвідомили,що ворог підступний,жорстокий,аморальний,але не тупий ідіот,як де хто воліє вважати.Тому тільки об'єднання,і готовність збройно протистояти може змінити на ситуацію.Хочеш миру,готуйся до війни.
17.10.2021 10:19 Відповісти
Напад можливий, але його ймовірність зараз втрачає силу. Ця можливість з'явиться років за 10, коли нове покоління "воїнів" підросте. Неокацапи зараз усе роблять в вихованні підростаючого покоління, що б втлумачити в голови, що рабсія Вєлікая, а усі довкола - вороги. Так само розвивався націоналфашизм.
17.10.2021 09:56 Відповісти
Кацапи мають далеко стратегічні плани що до нас.Вони мільярди вливають в дестабілізацію в Україні,і не перестануть це робити.Наше майбутнє невтішне,залишається бути агресивним,непримиримим до всього антиукраїнського,а ми часто жуєм шмарклі коли потрібно діяти.
17.10.2021 10:29 Відповісти
Если я, допустим, поставщик зерна и построил ещё одну дорогу для своих фур. То как эта новая дорога позволит мне задрать цены на зерно?
16.10.2021 21:14 Відповісти
Очень просто. Ты поставщик зерна. И есть рынок, на котором ты практически монополист. Не продавать ты не можешь, т.к. обанкротишься. Есть дорога, по которой ездят твои фуры. Ты по ней ездить не хочешь.
Строишь новую, но тебе не дают разрешения ездить по ней. Перестаёшь ездить по старой под любыми предлогами - поломка авто, модернизация, переучёт... но не полностью, а постепенно снижая поставки.
Т.к. ты монополист, то запасы зерна на складах на рынке уменьшаются, и торгаши на рынке начинают задирать цены на дефицитный товар. Добиваешься того, чтобы покупатели взвыли от цен и сказали: "А какого хрена? Такое дорогое зерно и новую дорогу уже построили? Пусть возит уже по какой хочет, лишь бы цены вниз пошли."
Обычный шантаж монополиста.
16.10.2021 22:27 Відповісти
РФ не является монополистом на рынке газа в ЕС. И по твоим словам получается, что цену на газ задирают те кто запрещает мне ездить по моей новой дороге, которую я же и построил. Причём тут я?
16.10.2021 22:34 Відповісти
А как такие государства, как Казахстан, Узбекистан Туркмения продают свой газ в ЕС? Они продают его исключительно по трубам Газпрома, так как у них нет выхода в океан.

Рф не монополист на рынке газа ЕС. Она основной транзитер и спекулянт газа из стран Средней Азии.
Всё идет к тому, что афганские талибы перекинут пламя войны сначала на соседний Таджикистан, а потом вспыхнет и Ферганская долина, которая кормит весь этот регион. Не может не вспыхнуть, иначе это будет противоречием исторических традиций.
И вот тогда возникнет вопрос - как РФ сможет выполнить свои длинные контракты на поставку газа. Суровой зимой, не закачав предварительно, летом, газ в ПГХ на западе Украины, когда весь газ собственной добычи будет жизненно необходим Газпрому по всей территории РФ, с её холодным климатом, контракты для тех же Венгрии и Германии выполнить будет не реально.
16.10.2021 22:46 Відповісти
Ой, ой, не является монополистом? Ну да, например, в Германии 50,7% импорта газа идёт от Газпрома. Не монополист? Кто сможет продать в Германию сейчас 15,4 млрд кубометров газа, а ну-ка, расскажи?

Принадлежащее "Газпрому" крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden заполнено лишь на 5%. И за один день его снова не накачаешь, на это потребуется очень много времени.
"Газпром" для выполнения договорных обязательств перед европейскими клиентами все лето целенаправленно распродавал свои запасы в ЕС, чтобы к осени создать искусственный дефицит топлива, спровоцировать рост цен и в такой обстановке иметь возможность оказывать нажим на Берлин и Брюссель с целью получить скорейшее и безоговорочное разрешение начать эксплуатацию сразу двух ниток Северного потока-2 вопреки требованиям Третьего энергопакета ЕС.

А теперь расскажи, кто заменит Газпром в начале отопительного сезона и есть ли ему какая-то альтернатива (не монополист, говоришь?).
16.10.2021 22:56 Відповісти
РФ не является монополистом на рынке газа в ЕС

не пиши ерундой. для многих стран - Австрия, например, для большинства стран Центральной Европы почти 100 % монополист...
а так да, для всей если ЕС типа 34 %(это как средняя температура по больнице). только вот агентка штази меркель таки почти развалила единство Европы в этом вопросе и легла под кремлядь.
17.10.2021 03:06 Відповісти
раша всего 30 процентов в европу постовляет, норвегия к примеру 28, они тоже монополисты? еще чуть голандия,спг со штатов, но спг укатило в азию,голандия закрыло крупнейшее месторождение , зима морозная много истратили,лето жаркое и безветренное ,газ на энергию тратили а ветряки не работали и обана дифицит, так что кацапы реально непричем,просто логику включите в азии кацапов нет , а там газ еще дороже.
17.10.2021 23:25 Відповісти
Не корректный пример.
Трубопроводы газа, воды, аммиака..., линии электропередач, порты, нельзя сравнивать с дорогами. Везде есть исключения из правил.
Трубопроводы - естественная монополия, у которой не бывает рыночной цены и которая должна находится под полным контролем такой государственной структуры, как Антимонопольный комитет.
16.10.2021 22:39 Відповісти
На самом деле, если отстраниться от названий стран и брать в общем, ни одна страна не может заставить другую страну экспортировать газ исключительно через свою территорию и не иметь возможность изменить маршрут поставок, если экспортёр этого не хочет. А уж тем более заставлять третьи страны нажимать на экспортёра в этом вопросе.

Такова реальность. И надо к этому серьёзно готовиться, а не надеяться на добрых дядь, которые помогут и поделятся деньгами.
Так что антимонопольный комитет тут вообще не при чём. И к дорогам ситуация куда ближе, чем кажется.
16.10.2021 23:02 Відповісти
А вот отстранятся от названий стран, географии и топографии в реале просто не возможно.
16.10.2021 23:16 Відповісти
Ок, но кто будет этим "антимонопольным комитетом" над странами? ООН? Гаагский трибунал? Спортлото? Лига сексуальных реформ?
Кто может заставить одну страну, тем более если, как вы говорите, не абстрагируясь, а говоря конкретно, с ядерным оружием и огромной армией, и УЖЕ имеющей достаточно альтернативных путей, заставить делать что-то, чего она не хочет? Пока что это, к сожалению, очень слабо получалось.
Будут немцы замерзать - запустят СП-2, оглянуться никто не успеет.
А в Украине все только шапками Газпром забрасывают, не понимая реального полжения вещей на сегодняшний день и не готовясь к последствиям.
16.10.2021 23:24 Відповісти
"антимонопольным комитетом" над странами

а он таки есть, в Брюсселе. Для чего европейские правила, энергопакеты принимали, я Вас спрашиваю?
Пущай теперь Германия с агенткой штази меркель не уворачивается, не пытается с кремлядью вывести сраные кремлевские потоки из-под европейских правил, а выполняет общеевропейские законы на энергорынке, специально созданные и согласованные уже всеми внутри ЕС и не только, Украина также присоединилась.
17.10.2021 12:55 Відповісти
По последствиям.
Это Кремль не смотрит, даже не стратегически, на 50 лет, они не смотрят вперёд даже на 10 лет.
Факт то, что сегодня примерно 70% бюджета РФ, это продажа углеводородов.
Факт и то, что Япония массово строит автомобили на водородном топливе, а в столицах стран Европы (кроме Киева) с 2030-г будет запрещено использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
А себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии в РАЗЫ ниже, чем в РФ!
Факт и в том, что после захвата кацапами полуострова Крым, ввели к ним санкции, которыми запрещено поставлять в Московию передовых технологий.

Про Германию. Факты.
Немецкий частный сектор отапливают электроэнергией, газом, мазутом, топливными пеллетами, примерно в равной пропорции. А кроме них есть еще и тепловые насосы, да и зимы там мягче и теплее, чем у нас.

Что ещё делают на западе от нас? А разве Италия пользуется газом от Газпрома? А Испания? Они его получают из Северной Африки!
А еще, возле Кипра подтверждены невероятно огромные запасы на Левантийском месторождении. Да и Турция, кроме газа с Левантийского месторождения, может договорится с дружественным ей Азербайджаном и поставлять уже по имеющемуся газопроводу газ из Туркмении, а там газа намного больше, чем у РФ и себестоимость его добычи в разы ниже, чем у РФ.

Но и это еще не всё. Как только цена на газ превышает 80 долларов, становится выгодными добыча и торговля сланцевым газом. А сланцовые установки по добыче газа и нефти, просто останавливают и включают при необходимости, ну похоже, как нефтяные вышки в Саудовской Аравии...
17.10.2021 19:15 Відповісти
с 70 процентами вы завернули , или с эмиратами перепутали , около 40 и даже меньше уже
17.10.2021 23:28 Відповісти
Не путайте ВВП с поступлениями в бюджет.
18.10.2021 18:20 Відповісти
картинки вставлять не умею но вот вам скопированный текст из первойже статьи в гугле

Доля нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета снизится с 40,8% в 2019 году до 35% в 2022 году", - говорится в сообщении Минфина в связи с одобрением на заседании правительства проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы.

В абсолютных цифрах нефтегазовые доходы ожидаются на уровне 7,472 триллиона рублей в 2020 году, 7,679 триллиона рублей в 2021 году и 7,731 триллиона рублей в 2022 году
19.10.2021 19:34 Відповісти
Верить официальным сообщениям московских, минских или киевских властей - себя не уважать. Я опираюсь на мнение независимых экспертов.
19.10.2021 20:15 Відповісти
как звучит то независимый эксперт 😆😆😆, ну я независимый эксперт, пишу раша на сто процентов бюджет наполняет углеводородами поверите? у раши рынок вооружения огромен, они аэс по всему миру строят, кроме углеводородов продается, титан,древесина, алмазы, алюминий, с русала напомню даже санкции сняли , потому что как ввели в америке цены на алюминий взлетели, еще раша пятый год лидер по продаже пшеницы , там тоже не кислые цифры, так что надо не просто верить независимым экспертам ,а хотя бы чуть чуть владеть общей информацией.
23.10.2021 22:47 Відповісти
Рынок вооружений? Ну от военных самолетов, подводных лодок и прочего технологически дорогого вооружения идет массовый отказ. Одна только Индия от огромного количества вооружений отказалась. А производству гражданских самолетов вообще кирдык.

Вы лучше почитайте, сколько контрактов на постройку АЭС Кацапия проиграла. Например, контракты на много блоков в Саудовской Аравии у них выиграли более технологически современные, более безопасные, да к тому же и более дешевые южнокорейские производители АЭС.

Мелочь, но зато оценивает развитие технологий - США отказалось от услуг "Роскосмоса" по доставке космонавтов на МКС!

Титановое сырье на 95% Кацапия закупает у Украины и лишь переплавляет его. Но строительство штатами атомных блоков на севере Украины, прекратит эту порочную практику )))

Пшеницы? Продовольственной I-IIIкласса, как выращивают в США, Канаде, Италии, Франции или все же фуражной? )))))))))))))))))))
И кроме пшеницы зерновых в мире уйма. Тот же рис, ячмень, овес... Так что на пшенице заработок есть, но на фоне продажи углеводородов он маленький.
23.10.2021 23:08 Відповісти
читал и читаю многие контракты сша запрещает а то санкции типо введут, саудиты заикнулись за панцири сша им херак пальком погрозили низяяя, а турки с 400 купили и послали сша и еще сказали купят, дело не в качестве а конкуренции, 20 процентов мирового рынка вооружения это россия, выше только сша, индия отказывается потому что хитрожопые ,хотят технологии получить а кацапы дулю крутят, на рынке аэс рашу еще не скоро подвинут, они лидеры, титановое сырье да покупают у нас потому что дешевле и как вы говорите лишь переплавляют, звучит смешно, чтож мы не переплавляем а за копейки руду продаем? а потому что нефига не легко это, боинг аирбас детали титановые в раше покупает, чтож сами то не делают? айпел сапфировые стекла на айфоны в раше закупает, по самолетам гражданским да печалька изза санкций но на внутреннем рынке их полно, как вы говорите мелочь но сша величейшая держава 15 лет летала на кораблях страны бензоколонки, а их ракеты с грузами до сих пор на рашенских движках, хотели уже раз 5 отказатся но все не срастается. я уж за машины молчу в раше кто только не делает тачки , и мерсы и фольцы и бмв и тойоты вы представляете какие это деньги?
23.10.2021 23:29 Відповісти
Эти 20%, это продажа с крайне низким количеством прибавочной стоимости. Простой демпинг и продажа оружия в нищие страны.

Индия отказалась потому, что кацапские самолеты массово падают, подводные лодки горят, а строительство боевых кораблей затянулось на годы из-за отсутствия поставок с "Заря-Машпроект".

Китай технологии с первыми образцами вооружений получил и теперь производит уже сам, скрутив ту самую дулю, что вы приписали индусам.

Титановой руды в Украине огромные запасы, а вот в Кацапии практически нет. Просто выплавка требует большого количества электроэнергии, потому перекрывали плотинами реки Сибири и там построили заводы по выплавке титана и алюминия. Но энергетика на возобновляемых источниках, может поменять ситуацию.

Сапфировые стекла на смартфоны производят в Китае, потому что коммунисты запретили вывоз из страны тех редкоземельных элементов, которые необходимы для его производства. Кацапия таких технологий не имеет.

Ну не на кацапских, а на Южмашевских... И не только они, но и европейская и японская ракеты используют двигатели украинского производства.

Вы наверное не в курсе, сколько в Кацапии автомобильных сборок закрыли иностранные компании, после оккупации полуострова Крым и агрессии на части Донбасса.
23.10.2021 23:51 Відповісти
Испания производит 60% оливкового масла в мире, а Украина производит 70% подсолнечного масла в мире. Но мы же не пытаемся заявить, что это основная статья доходов испанского и украинского бюджетов )))))
23.10.2021 23:10 Відповісти
я вам кучу доходов перечислил, а не один,не передергивайте, кстати посчитать совсем не сложно раша продала примерно 180 млд кубометров газа европе, и нефти примерно 250 миллионов тонн, как раз примерно треть бюджета все очень просто без всяких независимых экспертов
23.10.2021 23:33 Відповісти
Кучу МИЗЕРНЫХ доходов в структуре экономики РФ.
23.10.2021 23:52 Відповісти
Ну кроме как посмеяться, ничего лучшего не нашёл. Не тратить же в конце концов своё время на перевоспитание пропагандиста Кацапии, который за это получает денежное вознаграждение.
24.10.2021 16:04 Відповісти
немчура, лягушатники и байден,- путинские подстилки.
16.10.2021 22:42 Відповісти
И колбасников, с лягушатниками и Байденом объединяют - социализьма, либерализьма и глобализьма.
16.10.2021 22:49 Відповісти
Принадлежащее "Газпрому" крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden заполнено лишь на 5%. И за один день его снова не накачаешь, на это потребуется очень много времени.
"Газпром" для выполнения договорных обязательств перед европейскими клиентами все лето целенаправленно распродавал свои запасы в ЕС, чтобы к осени создать искусственный дефицит топлива, спровоцировать рост цен и в такой обстановке иметь возможность оказывать нажим на Берлин и Брюссель с целью получить скорейшее и безоговорочное разрешение начать эксплуатацию сразу двух ниток Северного потока-2 вопреки требованиям Третьего энергопакета ЕС.
16.10.2021 23:08 Відповісти
Ой, вы такие все диванные эксперты смешные. Элементарные вещи погуглить не можете:

В прошлом году «Газпром» не выполнил своих обязательств транзита газа через ГТС Украины. Согласно контракту, Газпром должен был поставить по транзиту в 2020 г. 65 млрд. м3. Однако фактически он поставил только 55,8 млрд. м3, или на 14,2% меньше. Тоже штиль был и АЭС повыключались?
Что же касается фактического транзита газа в январе-сентябре 2021 г. (32,7 млрд. м3), то он оказался на 17,2% меньше, чем объем газа, поставленный Газпромом за 9 месяцев предыдущего года (39,5 млрд. м3).
Тут надо еще понимать, что даже в том случае, если Газпром полностью выполнит свои обязательства по поставкам газа через нашу ГТС в этом году (40 млрд. м3), то этот объем составит лишь 43% от транзита газа в 2017 г. и лишь 33% от поставок в 2008 г.

Ну и да, и теперь Газпром тут совешенно ни при чём, что хранилища вдруг оказались пустые? Ну да, ну да.
24.10.2021 18:14 Відповісти
Хроника одного *********** 16.‎10.‎2021

Уходя в 2019 году президент Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%.

На третьем году правления *********** ЗеЛупы, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.

За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
17.10.2021 03:24 Відповісти
Такого, цього, просто не бачуть ЗЕфани. Або просто не хочуть бачити. А упоротих довкола ще дуже багато і їм до сих пір Порошенко ворог та барига.
17.10.2021 10:01 Відповісти
 
 