Це зроблено для легалізації окупації півострова, - Чубаров про перепис населення в окупованому Криму
Перепис населення, який Росія проводить в окупованому нею Криму, є частиною дій, спрямованих на легалізацію півострова як нібито території РФ.
Як передає Цезор.НЕТ, про це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив у ролику, опублікованому 15 жовтня у його фейсбуці.
"Завдання, яке поставили перед собою російські окупанти, спрямоване на легалізацію спроб окупації Криму, спроб, які тривають понад сім років. Крим окупований, і РФ намагається анексувати цю територію. Незаконна перепис - одна з багатьох дій, спираючись на які, Російська Федерація намагається переконати міжнародну спільноту в тому, що Крим, мовляв, є територією Росії, і жодні інші вимоги, очікування, підходи тут недоречні, як люблять казати сьогоднішні російські політики, включно з їхнім президентом Путіним", - сказав він.
Глава Меджлісу кримськотатарського народу нагадав, що включення Кримського півострова до складу РФ "абсолютно незаконне" і "абсолютно не визнається всією міжнародною спільнотою".
"Крім того, проведення незаконного перепису, зрозуміло, має на меті розмиття державного суверенітету України над Кримським півостровом", - вважає Чубаров.
За його словами, за час окупації на територію українського Криму незаконно переселилося близько 1 млн громадян Росії.
"Таке штучне, цілеспрямоване, задумане заміщення населення країною-окупантом на окупованій нею території є видом міжнародного злочину, і Росії рано чи пізно доведеться відповідати і за цей злочин", - наголосив Чубаров
