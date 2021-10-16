Це зроблено для легалізації окупації півострова, - Чубаров про перепис населення в окупованому Криму

Перепис населення, який Росія проводить в окупованому нею Криму, є частиною дій, спрямованих на легалізацію півострова як нібито території РФ.

Як передає Цезор.НЕТ, про це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив у ролику, опублікованому 15 жовтня у його фейсбуці.

"Завдання, яке поставили перед собою російські окупанти, спрямоване на легалізацію спроб окупації Криму, спроб, які тривають понад сім років. Крим окупований, і РФ намагається анексувати цю територію. Незаконна перепис - одна з багатьох дій, спираючись на які, Російська Федерація намагається переконати міжнародну спільноту в тому, що Крим, мовляв, є територією Росії, і жодні інші вимоги, очікування, підходи тут недоречні, як люблять казати сьогоднішні російські політики, включно з їхнім президентом Путіним", - сказав він.

Читайте також: Окупанти порушили права Джемілєва і Чубарова на справедливий суд у Криму, - доповідь ООН

Глава Меджлісу кримськотатарського народу нагадав, що включення Кримського півострова до складу РФ "абсолютно незаконне" і "абсолютно не визнається всією міжнародною спільнотою".

"Крім того, проведення незаконного перепису, зрозуміло, має на меті розмиття державного суверенітету України над Кримським півостровом", - вважає Чубаров.

За його словами, за час окупації на територію українського Криму незаконно переселилося близько 1 млн громадян Росії.

"Таке штучне, цілеспрямоване, задумане заміщення населення країною-окупантом на окупованій нею території є видом міжнародного злочину, і Росії рано чи пізно доведеться відповідати і за цей злочин", - наголосив Чубаров

Читайте також: США засуджують проведення перепису населення в окупованому Криму, - спікер Держдепу Прайс