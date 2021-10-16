УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10298 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
2 574 23

Це зроблено для легалізації окупації півострова, - Чубаров про перепис населення в окупованому Криму

Це зроблено для легалізації окупації півострова, - Чубаров про перепис населення в окупованому Криму

Перепис населення, який Росія проводить в окупованому нею Криму, є частиною дій, спрямованих на легалізацію півострова як нібито території РФ.

Як передає Цезор.НЕТ, про це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив у ролику, опублікованому 15 жовтня у його фейсбуці.

"Завдання, яке поставили перед собою російські окупанти, спрямоване на легалізацію спроб окупації Криму, спроб, які тривають понад сім років. Крим окупований, і РФ намагається анексувати цю територію. Незаконна перепис - одна з багатьох дій, спираючись на які, Російська Федерація намагається переконати міжнародну спільноту в тому, що Крим, мовляв, є територією Росії, і жодні інші вимоги, очікування, підходи тут недоречні, як люблять казати сьогоднішні російські політики, включно з їхнім президентом Путіним", - сказав він.

Читайте також: Окупанти порушили права Джемілєва і Чубарова на справедливий суд у Криму, - доповідь ООН

Глава Меджлісу кримськотатарського народу нагадав, що включення Кримського півострова до складу РФ "абсолютно незаконне" і "абсолютно не визнається всією міжнародною спільнотою".

"Крім того, проведення незаконного перепису, зрозуміло, має на меті розмиття державного суверенітету України над Кримським півостровом", - вважає Чубаров.

За його словами, за час окупації на територію українського Криму незаконно переселилося близько 1 млн громадян Росії.

"Таке штучне, цілеспрямоване, задумане заміщення населення країною-окупантом на окупованій нею території є видом міжнародного злочину, і Росії рано чи пізно доведеться відповідати і за цей злочин", - наголосив Чубаров

Читайте також: США засуджують проведення перепису населення в окупованому Криму, - спікер Держдепу Прайс

Автор: 

Крим (14217) перепис населення (140) Чубаров Рефат (565)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Гібридна війна РФіі за Україну триває !!!)))
показати весь коментар
16.10.2021 19:09 Відповісти
+2
Ото "вляпалась" королева Єлизавета на старість років у таку каку! Тепер старенька спати не зможе від отієї ганьби. Шлях би її трафив, отую адресу. Думаю,що сильно мене не затролять співвітчизники, якщо попрошу їх милостиво вибачити старенькій за оту помилку. Роки,знаєте...
показати весь коментар
16.10.2021 19:41 Відповісти
+2
Їй 95 років,можна і треба пробачіти недогляд.
показати весь коментар
16.10.2021 19:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гібридна війна РФіі за Україну триває !!!)))
показати весь коментар
16.10.2021 19:09 Відповісти
Там все поумерали от жажды, остальных смыло наводнением.
показати весь коментар
16.10.2021 19:11 Відповісти
https://www.5.ua/svit/yelyzaveta-ii-potrapyla-u-skandal-brytanskyi-korolivskyi-dvir-nazvav-krym-rosiiskym-257736.html Королева Великої Британії Єлизавета ІІ потрапила в міжнародний скандал: вона написала лист школярам з анексованого Криму і вказала на конверті адресу "Севастополь, Росія" . Фотографію листа опублікували в соцмережі Instagram на сторінці Малої академії наук в Криму.
Лист школярам писала не сама королева, а її фрейліна Філіпа де Пасс.
Поки невідомо, хто саме погоджував написання адреси одержувача листа, через якого в Мережі розгорівся скандал. Представники королівської сім'ї на інцидент ще не відреагували. Не відреагувала на скандал і Україна, зокрема МЗС Єрмака (чи Кулеби?)

Наразі фото листа королеви в Instagram вже недоступне.
показати весь коментар
16.10.2021 19:20 Відповісти
Ото "вляпалась" королева Єлизавета на старість років у таку каку! Тепер старенька спати не зможе від отієї ганьби. Шлях би її трафив, отую адресу. Думаю,що сильно мене не затролять співвітчизники, якщо попрошу їх милостиво вибачити старенькій за оту помилку. Роки,знаєте...
показати весь коментар
16.10.2021 19:41 Відповісти
Їй 95 років,можна і треба пробачіти недогляд.
показати весь коментар
16.10.2021 19:53 Відповісти
Да положите на другую чашу весов её деятельность, начиная со службы в армии ещё во 2 мировую---это эпоха! И ни у одного государства где есть королева, король---пока и близко нет такого и врядли будет. Это как албанцам обсуждать тему деятельности Джорджа Вашингтона в истории США.
показати весь коментар
16.10.2021 20:14 Відповісти
Смешно. Вы думаете, вот сама королева садится, берет перо, и пишет?
показати весь коментар
16.10.2021 20:47 Відповісти
Ну ні,звичайно,пане "Ліон",я так не думаю. Але фрейліна Філіпа де Пасс ,на мою думку, не дуже тямить у ******** геополітиці і керується ще тими поняттями,які панували у Європі ще років із сорок тому. І для неї усі республіки бувшого СРСР є,як у той час і розуміли західні європейці і американці, Росією. От звідси і помилка. Але,давайтевсе одно, вибачимо їм, ну,хоча би як жінкам.
показати весь коментар
16.10.2021 21:43 Відповісти
У почты свои налаженные каналы доставки писем. А иначе бы оно просто не дошло в Севастополь.
показати весь коментар
16.10.2021 22:04 Відповісти
Колись давно,ще при СРСР, телеведучою програми " Спокойной ночи,малыши" була Валентина Леонтьева, жінка,яку обожнювала вся СРСРівська малеча і називала її просто тьотею Валею. Так от, якось їй надійшов лист від дітей із якогось дитбудинку (Із якого міста я вже не пам"ятаю, але із якогось далекого-далекого) і за такою адресою: " Телевизор. Тете Вале". І Ви знаєте,дійшов отой лист на програму! Так праювали поштові службовці у той час. Але й у нинішній,гадаю,працюють не гірше: думаю,що де знаходиться місто Севастопіль знають усі "поштарики" світу.
показати весь коментар
16.10.2021 22:25 Відповісти
Теоретически может и произойти такое чудо. Но сейчас роботы почту сортируют. Сейчас даже в метро оплата автоматически происходит с помощью камер для распознавания лиц. Так зачем Британской королице уподобляться малолетнему ребёнку, надеясь на чудо? Она наоборот должна на личном примере демонстрировать соблюдение всех сводов правил и регламента.
показати весь коментар
16.10.2021 22:44 Відповісти
Ну,це означає одне: ми стали свідками великого чуда.
показати весь коментар
16.10.2021 23:01 Відповісти
перепис там все-одно треба провести і якщо москалі нам не дають це зробити, то хай самі роблять, а ми потім просто додамо все те населення до загального населення України. З ОРДЛО так само тре зробити....
показати весь коментар
16.10.2021 19:54 Відповісти
Вы кого собрались додавати до населения Украины? Понаехавших с, Рязаней всяких и Бурятий с Воронежами?
показати весь коментар
16.10.2021 20:45 Відповісти
це брехня, що там заїхало мільйон москалів! Там тупо немає стільки нової чи вільної нерухомості, щоб помістити таку величезну кількість людей.
показати весь коментар
16.10.2021 23:14 Відповісти
Они производят выдавливание местного населения из Крыма. Условно. Приходит устраиваться на любую работу местный - работы нет. Приходит понаехавший - работа есть. Чтоб с голоду не помереть, уедешь.
показати весь коментар
17.10.2021 10:13 Відповісти
Не понимаю,как бюрократическая процедура может помочь узаконить оккупацию.
показати весь коментар
16.10.2021 19:58 Відповісти
Та ніяк. Просто хочуть показати країнам-учасникам "Кримської платформи", що вони чхати хотіли на якісь-там висновки,декларації ну і т.ін. Хамству козломордії взагалі не має меж: оно,коли ото,здається позавчора, у своєму шовіністичному висері мишьвєдєв взагалі обізвав отих учасників платформи дебілами. Господи,у що перетворилась учорашня Росія, у нинішню козломордію,московію,улусію,********* і т.д.? Якими пророцькими словами є слова убитого КДБістським ницим,вонючим,злобним ****** вельми розумного,чистого у своїх справах і помислах, вельми поважаючого,ба,навіть ********* Україну російського (свідомо) опозиціонера Бориса Нємцова,який колись сказав: "Із Путіним на чолі Росія колись стане світовою свинячою калюжею, від якої світове співтовариство буде відвертати носи!" Як у воду дивилась ота світла, розумна і чесна людина.
показати весь коментар
16.10.2021 21:01 Відповісти
Запишут все национальности добровольно-принудительно русскими. Да даже если и кто себя будет называть какой национальности, все одно лажа, как с их выборами, результат будет предскащуемый: 99 процентов русские.
показати весь коментар
16.10.2021 20:43 Відповісти
Там в заполняемой анкете 23 вопроса. Но нет ни одного из них о национальности. Да и самих национальностей у граждан РФ, уже как лет 30 наверное не существует вообще.
показати весь коментар
16.10.2021 22:12 Відповісти
Вам не все равно что там психи в палате делают? Вы делайте свое дело, что будет способствовать деокупации.
показати весь коментар
16.10.2021 20:55 Відповісти
перепись?... легализует?... Да пусть сделают хоть повальную ректороманоскопию всего населения, это всё равно не легализует оккупацию полуострова.
показати весь коментар
16.10.2021 21:18 Відповісти
А чому у Кримі не сказати ,як у Москві
показати весь коментар
16.10.2021 21:20 Відповісти
 
 