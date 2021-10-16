УКР
Україна задавить Росію в суді в Гаазі красиво та згідно з міжнародним правом, - Кулеба

Україна задавить Росію в суді в Гаазі красиво та згідно з міжнародним правом, - Кулеба

У Гаазі розпочався другий раунд дебатів між Україною та Росією щодо незаконного захоплення у 2018 році в Керченській протоці трьох українських суден. Українська сторона на суді вщент розбила російські маніпуляції, довівши, що в Кремлі послідовно намагаються уникати відповідальності за скоєне.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку МЗС України.

Зокрема, позицію України в Арбітражному суді в Гаазі захищала професійна юридична команда Міністерства закордонних справ. У відомстві наголосили, що українські дипломати і юристи довели суду, що Росія є послідовною лише в прагненні уникнути відповідальності за свої дії.

"Коли росіяни таранили "Яни Капу", вони реготали та кричали: "Дави його!" Ми теж уміємо давити. Тільки не залізним бортом корабля. Ми давимо залізною логікою юридичних аргументів. І ми задавимо російських злочинців. Красиво та згідно з міжнародним правом", - зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Читайте також: Україна виступила в Гаазі у справі про захоплення РФ українських суден у Керченській протоці: Росія помиляється на кожному кроці і не дотримується міжнародного права

"Для цього Україна застосовує три довгострокові інструменти для притягнення Росії до юридичної відповідальності: холодний юридичний розрахунок, залізні правові аргументи та послідовну, систематичну роботу згідно зі Стратегією зовнішньополітичної діяльності України", - підкреслив Кулеба.

Крім цього, глава МЗС звернув увагу, що перемога України у справі щодо захоплення кораблів і взяття в полон наших моряків важлива для світу загалом. Адже буде сигналом для міжнародної спільноти й окремих держав, що не можна порушувати правила.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців обвинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).

Міжнародний трибунал із морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

Читайте також: Зеленський сформував делегацію на слухання трибуналу у справі України проти Росії щодо захоплення кораблів в Азовському морі

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 прку в акваторії Чорного моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.

Арбітраж у Гаазі 11 жовтня 2021 року розпочав слухання у справі України проти Росії про затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків. Слухання стосуються попередніх заперечень, поданих російською стороною.

Азовське море (1619) Гаага (318) Керченська протока (360) МЗС (4245) суд (11813) Кулеба Дмитро (3605)
Топ коментарі
+36
Та да. Зеля уже обменял матросов за день до окончания срока ультиматума от трибунала. Не хотел злить *****.
показати весь коментар
16.10.2021 19:37 Відповісти
+34
От цікаво, спочатку зелена наволоч відкрила справу проти Порошенка, ніби він послав кудись не туди наші війська, а тепер міністр кульома розповідає, що це таки росіянія винна.
показати весь коментар
16.10.2021 19:31 Відповісти
+20
не кажи "гоп".... поки не перескочиш !!!
показати весь коментар
16.10.2021 19:27 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 21:43 Відповісти
дело начатое Порошенком задавить и Росию и " зе слуг" в Украине
показати весь коментар
16.10.2021 21:47 Відповісти
Як би там не було,але якщо справа буде виграна Україної у Гаазі,то це- черговий,досить потужний, пендель ***** попід сраку, що і радує.
показати весь коментар
16.10.2021 22:03 Відповісти
Ну и что дальше? В продолжении этого бандитского события сегодня десятки гражданских судов по воле России без надлежащих причин простаивают неделями перед Керченским проливом по пути в порты Мариуполя и Бердянска. И на Россию не могут одеть аркан для усмирения по этому вопросу, т.е. не мытьем, так катаньем.
показати весь коментар
16.10.2021 22:05 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 22:58 Відповісти
Кулеба- правнук барона Мюнхгаузена, может задавить даже своего славного предка ********
показати весь коментар
17.10.2021 04:34 Відповісти
Тільки не при нинішній владі, яку західні аналітики вже назвали раковою пухлиною яку треба видаляти!
Майя Санду на батумському форумі - - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?. Кулеба промовчав."
Там же, розумна і харизматична Майя поставила на місце Єрмака , просто проігнорувала підносчика кави з ОПИ...
показати весь коментар
17.10.2021 11:52 Відповісти
Вот так их, пэрэмога за пэрэмогой, отожмем все и вся, дайте срок. Зе пожизненно и мы на коне. Даже для Пети 5 лет было мало, а время упущено. Так их ПАЦАНВА.
+
показати весь коментар
17.10.2021 13:02 Відповісти
Ще красивіше вона могла б зробити це у славному Печерському суді. Одна проблема: притягти до суду можна лише переможених...
показати весь коментар
17.10.2021 14:08 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2021 14:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 