Україна задавить Росію в суді в Гаазі красиво та згідно з міжнародним правом, - Кулеба
У Гаазі розпочався другий раунд дебатів між Україною та Росією щодо незаконного захоплення у 2018 році в Керченській протоці трьох українських суден. Українська сторона на суді вщент розбила російські маніпуляції, довівши, що в Кремлі послідовно намагаються уникати відповідальності за скоєне.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку МЗС України.
Зокрема, позицію України в Арбітражному суді в Гаазі захищала професійна юридична команда Міністерства закордонних справ. У відомстві наголосили, що українські дипломати і юристи довели суду, що Росія є послідовною лише в прагненні уникнути відповідальності за свої дії.
"Коли росіяни таранили "Яни Капу", вони реготали та кричали: "Дави його!" Ми теж уміємо давити. Тільки не залізним бортом корабля. Ми давимо залізною логікою юридичних аргументів. І ми задавимо російських злочинців. Красиво та згідно з міжнародним правом", - зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Для цього Україна застосовує три довгострокові інструменти для притягнення Росії до юридичної відповідальності: холодний юридичний розрахунок, залізні правові аргументи та послідовну, систематичну роботу згідно зі Стратегією зовнішньополітичної діяльності України", - підкреслив Кулеба.
Крім цього, глава МЗС звернув увагу, що перемога України у справі щодо захоплення кораблів і взяття в полон наших моряків важлива для світу загалом. Адже буде сигналом для міжнародної спільноти й окремих держав, що не можна порушувати правила.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців обвинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).
Міжнародний трибунал із морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися в Україну, а також повернути кораблі.
7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.
18 листопада 2019 прку в акваторії Чорного моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.
Арбітраж у Гаазі 11 жовтня 2021 року розпочав слухання у справі України проти Росії про затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків. Слухання стосуються попередніх заперечень, поданих російською стороною.
