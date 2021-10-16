Ми вимагаємо, щоб його негайно звільнили, - Арахамія виступив на підтримку Саакашвілі. ВIДЕО
Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зняв відеозвернення на підтримку затриманого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Арахамія заявив, що вимагає негайного звільнення Саакашвілі.
Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення опубліковано в телеграм-каналі Саакашвілі в суботу ввечері.
"Я, Давид Арахамія, голова президентської партії "Слуга народу" і лідер парламентської більшості, записую це відео, щоб висловити свою підтримку голові Національної ради реформ Міхеілу Саакашвілі. Ми вимагаємо, щоб його негайного звільнили. Я недавно був у Грузії і бачив величезні досягнення і всі ті величезні об'єкти капітального будівництва, які були побудовані Міхеілом. Міхеіл - справді реформатор і просуває дуже багато реформаторських ідей і тут, в Україні. Міхеіле, Україна з вами, ви нам потрібні, чекаємо вас вдома!" - йдеться у відеозверненні.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.
Кстати, не слышно голоса Арахамии , по освобождению генерала Павловского, который находится в тюрьме по политическим мотивам.
Инвестор хочет отозвать свои средства, его вызывали в Грузию и, один из заместителей министра приглашал инвестора в ресторан для переговоров.
Через какое время, к столику подходила Полиция и замминистра делал заявление, что инвестор предлагал ему взятку.
Инвестор арестовывался и из него выбивали признание о взятке и, отказе от возврата инвестиций.
От згадайте - https://www.youtube.com/watch?v=1Vt20CWpWaw&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB95Online Наша Америкаша | Вечерний Квартал
P.S. Доречі, як і після цього Саакашвілі у служіння пішов до того, хто його на гроші Медведчука та Кремля ганьбив