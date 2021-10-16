УКР
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
Ми вимагаємо, щоб його негайно звільнили, - Арахамія виступив на підтримку Саакашвілі. ВIДЕО

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зняв відеозвернення на підтримку затриманого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Арахамія заявив, що вимагає негайного звільнення Саакашвілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення опубліковано в телеграм-каналі Саакашвілі в суботу ввечері.

"Я, Давид Арахамія, голова президентської партії "Слуга народу" і лідер парламентської більшості, записую це відео, щоб висловити свою підтримку голові Національної ради реформ Міхеілу Саакашвілі. Ми вимагаємо, щоб його негайного звільнили. Я недавно був у Грузії і бачив величезні досягнення і всі ті величезні об'єкти капітального будівництва, які були побудовані Міхеілом. Міхеіл - справді реформатор і просуває дуже багато реформаторських ідей і тут, в Україні. Міхеіле, Україна з вами, ви нам потрібні, чекаємо вас вдома!" - йдеться у відеозверненні.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

Саакашвілі Міхеіл (2155) Арахамія Давид (1111)
Топ коментарі
+46
Кто такой? Агрохимия? Иди нах, агрохимия.
16.10.2021 19:47 Відповісти
+41
Заберіть мікрохвон в цього абхазького бабуїна !!!)))
16.10.2021 19:49 Відповісти
+41
Хтось чув стурованість цього пліснявого хмиря з приводу арешту громадянина України Нарімана Джелялова, чи інших затриманих окупантами киримли?
Де стурбованість? Футболки? Вимога поглиблення чи введення нових санкцій проти кацапів? Зебільна тиша.
А ось посрат.ся з Грузією, через сааку, саме те, що потрібно з зеленим колаборантам.

16.10.2021 20:23 Відповісти
І чого тільки не зробиш задля рейтингу...
17.10.2021 15:25 Відповісти
Саакашвили является высокопоставленным чиновником Украины(помимо гражданином Украины)...поехал в другое государство(Грузия) наводить"порядки"--,а это уже внутреннее вмешательство в дела Грузии--нехорошо..и будет отвечать по законам страны...а вот этот,который Арахамия,сам не ведет о чём говорит--мало того,что он никто в Грузии и зовут его никак,как впрочем и в Украине,так ещё и требует...Да,очевидно вытряс остатки вех мозгов(если конечно нечто подобное было в черепушке)--так тряс головой ,будучи диск-жокеем в Трускавце--на пиру во время чумы....
17.10.2021 16:39 Відповісти
Ну уж, если сам Арахамия требует освобождения Саакашвили, то его уж точно освободят. Вот только "маленький" вопрос - когда именно???
17.10.2021 16:47 Відповісти
Саакашвили осужден на 6 лет судом Грузии, за коррупцию и убийство на территории Грузии , а Украина может просить Грузию, чтобы отсидка была на территории Украины.
Кстати, не слышно голоса Арахамии , по освобождению генерала Павловского, который находится в тюрьме по политическим мотивам.
17.10.2021 16:57 Відповісти
В бытность Саакашвили Президентом Грузии, писали, как отнимались средства у инвесторов.
Инвестор хочет отозвать свои средства, его вызывали в Грузию и, один из заместителей министра приглашал инвестора в ресторан для переговоров.
Через какое время, к столику подходила Полиция и замминистра делал заявление, что инвестор предлагал ему взятку.
Инвестор арестовывался и из него выбивали признание о взятке и, отказе от возврата инвестиций.
17.10.2021 17:09 Відповісти
Для полного счастья Украине не хватает качественного грузинского геморроя.
17.10.2021 17:30 Відповісти
що ця мавпа може требувати так це пом'ягчення сроку за незаконий перетин кордону та екстрадицію в україну після суду над цім клоуном
17.10.2021 18:41 Відповісти
Краще б ти вже мовчало, хламідія...
17.10.2021 19:43 Відповісти
Чого у них у всіх *ла круглішають і круглішають?
17.10.2021 21:12 Відповісти
Щось я не второпаю звідки у 95 Кварталу така любов до Саакашвілі, так у 2008-09 вони його принизливо називали ГамрдЖопа, виставляючи Саакашвілі з Ющеннком недоумками

От згадайте - https://www.youtube.com/watch?v=1Vt20CWpWaw&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB95Online Наша Америкаша | Вечерний Квартал

P.S. Доречі, як і після цього Саакашвілі у служіння пішов до того, хто його на гроші Медведчука та Кремля ганьбив
18.10.2021 17:05 Відповісти
