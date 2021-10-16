УКР
12 665 43

Жінка, яку раніше затримували за керування напідпитку і яка перебувала в розшуку, викрала евакуатор і влаштувала ДТП із тролейбусом в Одесі

Жінка, яку раніше затримували за керування напідпитку і яка перебувала в розшуку, викрала евакуатор і влаштувала ДТП із тролейбусом в Одесі

Викрадачку автомобіля затримали вчора співробітники одеської поліції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "Думській" правоохоронці.

36-річна мешканка Вінниці Мальвіна Г. викрала на вулиці Академіка Філатова евакуатор Mitsubishi Canter 60, після чого на вулиці Святослава Ріхтера примудрилася "притертися" з тролейбусом.

Затримати її вдалося на Спартаківській.

За даними правоохоронців, викрадачка з 1 квітня 2021 року перебуває у розшуку як психічно хвора, яка пішла з дому або спецустанови органів охорони здоров'я.

У минулому вона неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за керування автомобілем в нетверезому стані і сімейне насильство.

Топ коментарі
+40
как скучно мы живём ))))
16.10.2021 20:59 Відповісти
+37
16.10.2021 21:01 Відповісти
+23
16.10.2021 21:07 Відповісти
как скучно мы живём ))))
16.10.2021 20:59 Відповісти
Ну, Мальвина числится в розыске как психически больная, ушедшая из дома или спецучреждения органов здравоохранения. Напевно, никак не может найти своего Буратину
16.10.2021 21:04 Відповісти
Цікаво,а пса Артемона теж затримали ,чи втік, собака !!!)))
16.10.2021 21:11 Відповісти
Артемон фамилию сменил на арахамия.
Мальвина утром сказала Буратине :
" Ах, от твоей любви у меня одни занозы"
16.10.2021 21:14 Відповісти
І з собаки замаскувався під собакоподібну мавпу бабуїна !!!)))
показати весь коментар
В нас пропал дух авантюризма!
Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам; мы перестали делать большие и хорошие глупости…»
16.10.2021 21:05 Відповісти
"Нету сейчас среди офицеров былого товарищества.Раньше я помню,каждый офицер старался привнести в общее веселье. Поруччик Данкель-был такой-так тот бывало разденется донага,ляжет на пол,воткнет себе в задницу хвост селедки и изображает русалку".
/Ярослав Гашек/"Пригоди бравого вояка Швейка"/.
16.10.2021 21:39 Відповісти
Можете ее напоруки взять и жизнь станет веселе
16.10.2021 23:03 Відповісти
та не, спасибо))))... стар я для таких порук)))) опять же Вам там ближе - оставьте себе)))))
17.10.2021 08:44 Відповісти
Ну а де їй такі ще хохми влаштовувати як не в Одесі?
16.10.2021 23:14 Відповісти
16.10.2021 21:01 Відповісти
Как знать...
16.10.2021 22:26 Відповісти
Входить Мальвіна, ********** голубою волоснею.
Буратіно. А шо, Мальвіна, даси пої...атись?
Мальвіна (обіжається). Бл...дь, шо ето значить, шо у тєбя, жени для етого нєт?
Буратіно. Яка жена, ну скажи, ну при чому здєсь жена?
Мальвіна. Нє. Єслі хочете, хлопчики, тільки в рот, ето - пожалуста, ето можна, а поє...аться - дома є...айтєсь.
Гурвіник. У, жадна с...ка.

Лесь Подерв'янський. Місце встрєчі ізмєніть ніззя, бл...дь!
16.10.2021 22:36 Відповісти
Анекдот.
16.10.2021 21:03 Відповісти
Следующей жертвой станет приус.
16.10.2021 21:04 Відповісти
Дебошир и алкоголик-Мальвина... Кто ж тогда ейный Буратино-то???
16.10.2021 21:06 Відповісти
Навіть страшно уявити !!)))
16.10.2021 21:12 Відповісти
єйний Буратіно - П'єро
16.10.2021 21:45 Відповісти
Буратіно, просто поц.
Мальвіна, дєвушка з голубою волоснею.

Лесь Подерв'янський. Місце встрєчі ізмєніть ніззя, бл...дь!
16.10.2021 22:37 Відповісти
16.10.2021 21:07 Відповісти
А был бы легалайз короткостволов в стране, купила бы еще и пистолет с документами.
16.10.2021 21:10 Відповісти
Або недожила б до тієї миті, коли вкрала евакуатор. Ця палка з двома кінцями, як і стакан, в якому води лише на половину. Кожен бачить лиш те, що хоче.
16.10.2021 21:13 Відповісти
А вот это вряд ли. У нее с законом нелады.
16.10.2021 21:29 Відповісти
Я так розумію, що Артемона ця Мальвіна пустила на шашлик (готувався на вуглях з Буратіни) та з'їла разом з П'єро (під його серенаду). А вже після цього згадала, що "мама любит скорость" і понеслась!
16.10.2021 21:11 Відповісти
от такого имени точно крыша поедит
16.10.2021 21:12 Відповісти
как же скучно я живу
16.10.2021 21:17 Відповісти
Добре, що хоч нікого не переїхала по дорозі.
16.10.2021 21:19 Відповісти
16.10.2021 21:21 Відповісти
це майже як - знасиловала поліцейських - і ніхто це правильно не зрозумів
Її спробували пояснити просто п"яною та ідіоткою ...
це було від чистого сердця
16.10.2021 21:31 Відповісти
Изящно, Мальвина, Академика Филатова, Святослава Рихтера.
16.10.2021 21:37 Відповісти
от і знайшлася!
16.10.2021 21:40 Відповісти
пьяная баба, это корова с яйцами...забьет любого..
16.10.2021 21:41 Відповісти
Если есть проблемы с законом у психически больных людей, то принудительно отправлять в дурдомы не на месячный/полугодичный курс, а на длительную изоляцию. Жестоко, цинично и тд и тп, но мир таков. А особо опасных психов, кто замечен за жестокостью, на пожизненное в дурдом или даже в тюрьму. Хотя это касается и не "психически больных" по документам.
16.10.2021 21:41 Відповісти
В прошлом она неоднократно привлекалась к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде Источник:

угонщица с 1 апреля 2021 года числится в розыске как психически больная, ушедшая из дома или спецучреждения органов здравоохранения. Источник:

==========
Загадка для маленьких детей..какой буратино или Карабас выдал ей справку о прохождении медкомиссии?!!
16.10.2021 21:55 Відповісти
Мати каже донькi: Галю а чому ти не виходиш замiж за нашого сусiда Петра?
А Галя каже: Так вi же рижий.
Батько почув це, тай теж каже доньцi: Та це все дурницi, вiн з тобою рiк поживе та й посивіє.

А якщо серйозно - то буха шмара та й ще за кермом це гірше атомної бiмби ....дь
16.10.2021 23:19 Відповісти
Распространённое заблуждение. Я когда то давно читал статью, и там была информация про статистические исследования дтп в контексте половой принадлежности. Так вот в процентном (а не численном) соотношении мужики совершают немного меньше ДТП в целом, но намного больше ДТП с тяжкими последствиями (калеки и трупы). Бабы совершают немного больше ДТП, но большая их часть - это столкновения на маленьких скоростях вообще без пострадавших. Утрированно говоря: на 3 таких неадекватных шмары, поцарапавших бочину, будет один невменяемый жлоб на трассе, который заберет на тот свет целую семью на встречке. Так что твоё утверждение неверно.
17.10.2021 12:35 Відповісти
за вождение автомобиля в пьяном виде и семейное насилие Как это понимать?)))
17.10.2021 02:49 Відповісти
Та як розуміти,Діма,дуже просто: набухається,сяде за кермо,спричинить ДТП, а потім "пиляє" чоловіка день-ніч:-ремонтуй тачку,ремонту-у-уй... І доводить бідного супруженція до сказу.
17.10.2021 08:29 Відповісти
Угон автомобиля, угон эвакуатора, притерлась к тролейбусу. Следующим будет именно тролейбус. Коллекционерша!
17.10.2021 08:21 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!! РНБО , ВЕРХОВНА РАДА МАЮТЬ ПРИЙНЯТИ ВИЧЕРПНІ РІШЕННЯ !!!!
17.10.2021 10:42 Відповісти
С таким имячком у кого хошь крыша сьедет!
Мне когда-то пришлось обратиться в одну серьёзную "контору", которой заведовала дама с и.о. Мальвина Сигизмундовна (да ещё с диким "боевым раскрасом" на лице!), - скольких сил стоило сдержать смех от всего этого "великолепия"!))
А ещё пришлось когда-то столкнуться с патологоанатомом Мальвиной: подходим к моргу, а на пороге стоит тётка в "грязном" режем фартуке и ест яблоко..нас чуть не вывернуло тогда.)
17.10.2021 13:47 Відповісти
 
 