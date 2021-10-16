Жінка, яку раніше затримували за керування напідпитку і яка перебувала в розшуку, викрала евакуатор і влаштувала ДТП із тролейбусом в Одесі

Викрадачку автомобіля затримали вчора співробітники одеської поліції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "Думській" правоохоронці.

36-річна мешканка Вінниці Мальвіна Г. викрала на вулиці Академіка Філатова евакуатор Mitsubishi Canter 60, після чого на вулиці Святослава Ріхтера примудрилася "притертися" з тролейбусом.

Затримати її вдалося на Спартаківській.

За даними правоохоронців, викрадачка з 1 квітня 2021 року перебуває у розшуку як психічно хвора, яка пішла з дому або спецустанови органів охорони здоров'я.

У минулому вона неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за керування автомобілем в нетверезому стані і сімейне насильство.

