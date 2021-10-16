Жінку, яку підозрюють у зв'язках із російськими терористами, затримали на Луганщині, - Нацгвардія

На Луганщині воїни Національної гвардії затримали жінку, яка підозрюється у співпраці з НЗФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

"Військові Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил на одному з блокпостів Луганщини, в Станично-Луганському районі, затримали людину, яка підозрюється в причетності до незаконних збройних формувань.

Під час обов'язкової перевірки документів на блокпосту гвардійці обмежили пересування 58-річної громадянки, мешканки міста Луганськ. Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що особа підозрюється в причетності до незаконних збройних формувань", - наголошується в повідомленні.

Гвардійці затримали громадянку і доставили у місцевий відділ поліції. Її підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

