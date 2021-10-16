УКР
Жінку, яку підозрюють у зв'язках із російськими терористами, затримали на Луганщині, - Нацгвардія

Жінку, яку підозрюють у зв'язках із російськими терористами, затримали на Луганщині, - Нацгвардія

На Луганщині воїни Національної гвардії затримали жінку, яка підозрюється у співпраці з НЗФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

"Військові Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил на одному з блокпостів Луганщини, в Станично-Луганському районі, затримали людину, яка підозрюється в причетності до незаконних збройних формувань.

Під час обов'язкової перевірки документів на блокпосту гвардійці обмежили пересування 58-річної громадянки, мешканки міста Луганськ. Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що особа підозрюється в причетності до незаконних збройних формувань", - наголошується в повідомленні.

Гвардійці затримали громадянку і доставили у місцевий відділ поліції. Її підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Автор: 

затримання (4364) Національна гвардія (1620) операція Об’єднаних сил (6725)
Топ коментарі
+19
В 2014 году поймали Нельку Штепу за сепаратизм. И шо. А ничего -. Участвует в выборах, отдыхает с видом на Лавру Святогорска , снимается в шоу "Орел и решка". Классно живут враги Украины в ... Украине
16.10.2021 22:10 Відповісти
+18
Пхалась по пензію.
16.10.2021 21:58 Відповісти
+10
Ээээ...монтажная пена?
16.10.2021 22:00 Відповісти
И обменять её на какого нибудь таксиста...
16.10.2021 21:58 Відповісти
По ходу по одной статье с Семенченко. Всех под одну гребёнку.
16.10.2021 21:58 Відповісти
Ні,це Мату Харі затримали ,Штірліца у спідниці !!)))
показати весь коментар
16.10.2021 22:04 Відповісти
Монтажная пена не наш метод. К Киве в одну камеру. Вот это будет еще то ОПЗЖ...
показати весь коментар
16.10.2021 22:52 Відповісти
ну т.к. Кива не в камере, и вряд ли ему камера вообще светит с нашими законами, то монтажная пена и трусы на голову для этой рашистской самки самое оно
показати весь коментар
17.10.2021 12:14 Відповісти
Так ось навіщо у НГУ танки та важка арта ,баб 58-річних затримувати !!!)))
показати весь коментар
16.10.2021 22:03 Відповісти
Ну вообще-то это и есть функция НГУ. А танки и арта в сухопутных войсках.
показати весь коментар
16.10.2021 22:53 Відповісти
В НГУ 120 танків !!!)))
показати весь коментар
16.10.2021 23:15 Відповісти
Танки только в бригадах оперативного назначения. Которые предназначены для участия в общевойсковом бою, и по ротации несут службу на первой линии.

Хотя согласен с утверждением, что никому кроме "Азова" они в общем-то и не нужны.
показати весь коментар
16.10.2021 23:24 Відповісти
У Італіі-200 танків ,Німеччини-222 ,ЗСУ-приблизно 900!! А НГУ-120 танків !!! Жодна жандармерія немає на озброєнні танки та важку арту !!!)))
показати весь коментар
16.10.2021 23:39 Відповісти
Есть большая разница между танком, стоящим в боксе без запчастей и танком ведущим бой на передке. Очень большая разница.
показати весь коментар
16.10.2021 23:46 Відповісти
https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/10-faktiv-pro-ucast-nacgvardiyi-v-atooos https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/10-faktiv-pro-ucast-nacgvardiyi-v-atooos

Вот для чего НГУ предназначена.
показати весь коментар
16.10.2021 23:51 Відповісти
58 річна бабера у "шпійонстві" дасть сто очків наперед таким " рыцарям плаща и кинжала" як АраХамійо і його контрагенти- опазажопники (яких недавно вистежили журналісти). Та "пенсіонерка" тишком-нишком видивиться все, що її цікавить і на що отримала завдання,забере пенсію, яка їй "положена" від України, і чкурне "за шлагбаум" здавати відомості своїм "синкам" і отримати ще грошенят за виконану роботу. От від кого потрібно вчитись конспірації доморощеним"шпикам", вчіться,"студенти"!
показати весь коментар
17.10.2021 07:44 Відповісти
повесить суку
показати весь коментар
16.10.2021 22:04 Відповісти
В 2014 году поймали Нельку Штепу за сепаратизм. И шо. А ничего -. Участвует в выборах, отдыхает с видом на Лавру Святогорска , снимается в шоу "Орел и решка". Классно живут враги Украины в ... Украине
показати весь коментар
16.10.2021 22:10 Відповісти
Прочитал только что про нее в википедии.....Реально странно что не сидит, поймали то за руку. Да и вся биография как у отбитого уркагана у тетеньки, и Медведчук на ее фоне настоящим украинским патриотом выглядит. И если колхозницу с интеллектом улитки отмазал европейский суд, как говорит вики, то темболее хер что сделают умным,хитрым и нереально богатым Коломойским, Медведчукам и тд.
показати весь коментар
16.10.2021 23:04 Відповісти
ну если ей при Порошенке ничего не сделали, то при Бубочке ей спать вообще можно спокойно
показати весь коментар
17.10.2021 12:16 Відповісти
Я устал... У нас в парламенте сидит Кива.. А вы ловите женщин которым не на что жить? Наверное мы прааильно платим налоги
показати весь коментар
16.10.2021 22:11 Відповісти
было бы лучше, если бы в ВР и кива сидел, и таких вот женщин не ловили бы, да?
показати весь коментар
16.10.2021 22:17 Відповісти
Вовкина Ленка?
показати весь коментар
16.10.2021 22:14 Відповісти
Без піни ,не воно ..)))))))
показати весь коментар
16.10.2021 22:19 Відповісти
Тепер треба новина, що зґвалтованій корові відновили незайманість, задута піна добре держить тепло, а трусіки у мальчика - з начосом і зиму він на дошці об'яв переживе.

А що там по "вагнергейту", "офшору-95", "замаху" на якогось кварталівця, викрадення мільярдів з державного бюджету, неготовність медицини до чергового піку пандемії (на другому році), заборгованості перед військовими, неготовності до опалювального сезону????

Сподіваюсь (і зроблю все можливе), щоб ви, курви, не встигли добігти до кордону. Так, як овочу, вам не звезе... Дуже на це сподіваюсь.
показати весь коментар
16.10.2021 22:54 Відповісти
Женщина, подозреваемая в связях с российскими террористами, задержана на Луганщине ...а теперь - ЗеРмак !
показати весь коментар
16.10.2021 23:53 Відповісти

З народної мови наших предків. Ще одна правильна назва "мишебратьєв"



показати весь коментар
17.10.2021 00:17 Відповісти
Тепер є надія, що вона стане депутатом верховної ради від слуг урода, там всі такі
показати весь коментар
17.10.2021 06:40 Відповісти
У всякому разі може розраховувати на підвищену пенсію як за "небезпечні умови праці".
показати весь коментар
17.10.2021 07:02 Відповісти
Посидит чуток, если не сбивала малайзийский боинг. Если сбивала - поедет домой с почетом, под охраной. У бубочки всегда так.
показати весь коментар
17.10.2021 08:09 Відповісти
17.10.2021 09:32 Відповісти
 
 