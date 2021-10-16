Жінку, яку підозрюють у зв'язках із російськими терористами, затримали на Луганщині, - Нацгвардія
На Луганщині воїни Національної гвардії затримали жінку, яка підозрюється у співпраці з НЗФ.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
"Військові Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил на одному з блокпостів Луганщини, в Станично-Луганському районі, затримали людину, яка підозрюється в причетності до незаконних збройних формувань.
Під час обов'язкової перевірки документів на блокпосту гвардійці обмежили пересування 58-річної громадянки, мешканки міста Луганськ. Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що особа підозрюється в причетності до незаконних збройних формувань", - наголошується в повідомленні.
Гвардійці затримали громадянку і доставили у місцевий відділ поліції. Її підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).
Хотя согласен с утверждением, что никому кроме "Азова" они в общем-то и не нужны.
Вот для чего НГУ предназначена.
А що там по "вагнергейту", "офшору-95", "замаху" на якогось кварталівця, викрадення мільярдів з державного бюджету, неготовність медицини до чергового піку пандемії (на другому році), заборгованості перед військовими, неготовності до опалювального сезону????
Сподіваюсь (і зроблю все можливе), щоб ви, курви, не встигли добігти до кордону. Так, як овочу, вам не звезе... Дуже на це сподіваюсь.
З народної мови наших предків. Ще одна правильна назва "мишебратьєв"