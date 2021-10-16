Собаки бійцівської породи на смерть загризли 81-річну господиню в Харкові, - Нацполіція
Поліція встановлює обставини загибелі 81-річної мешканки Харкова, чиє тіло знайшли увечері в суботу, 16 жовтня.
"До оператора "102" зателефонувала жінка і повідомила, що виявила тіло своєї сусідки, яку загризли собаки... Поліцейські встановили особу загиблої. Це 81-річна мешканка будинку", - повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією правоохоронців, загибла і її дочка тримали в будинку 5 собак бійцівської породи.
Відомості про те, що трапилося, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "нещасний випадок".
Дурисвітки!
Мгновенно вскакиваю с велика и вижу как на меня летит большой оскаленный овчар. Отгородился великом, а когда овчар был совсем рядом быстро приподнял велик и что есть силы рубанул звездочкой (где педали) его по загривку. Собака заскулив убежала. Пацан дрыснул за ней. Пообещал ему его вместе со псом застрелить. Хотя, если честно, у меня и ружья нет.
Эту историю я рассказал к тому, что у нас всяких идиотов полно, что среди взрослых, что среди их детей.
У нас є відповідні ветеринарні служби, і поліція мала про це знати. А як попередити таку біду невідомо. Хоча б можно було законодавчо обмежити кількість і масть собак у багатоквартирних будинках і власних, все що у більше - у вольєри і реєстрація як бізнес.
Цей випадок не перший і не останній!
Ну тут хоча б самі тримали,а коли страждають зовсім невинні перехожі?!