Собаки бійцівської породи на смерть загризли 81-річну господиню в Харкові, - Нацполіція

Поліція встановлює обставини загибелі 81-річної мешканки Харкова, чиє тіло знайшли увечері в суботу, 16 жовтня.

"До оператора "102" зателефонувала жінка і повідомила, що виявила тіло своєї сусідки, яку загризли собаки... Поліцейські встановили особу загиблої. Це 81-річна мешканка будинку", - повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією правоохоронців, загибла і її дочка тримали в будинку 5 собак бійцівської породи.

Відомості про те, що трапилося, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "нещасний випадок".

