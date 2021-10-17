Таліби провели переговори з Узбекистаном - говорили про енергетику та торгівлю
За підсумками переговорів делегацій Узбекистану і руху "Талібан" в Термезі сформували спільні робочі групи.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у суботу офіційний представник талібів Забіхулла Муджахід.
"Дорожня карта буде завершена в найближчі десять днів і буде представлена лідерам обох сторін для ухвалення рішення", - написав Муджахід у твітер.
У суботу делегація руху "Талібан" на чолі із заступником прем'єр-міністра руху Абдул Саламом Ханафі прибула до прикордонного з Афганістаном узбецького міста Термез, де провела переговори з делегацією високого рівня Узбекистану на чолі із заступником прем'єр-міністра Сардором Умурзаковим.
"Обговорили питання розширення двосторонньої торгівлі з узбецькою стороною, особливо збільшення обсягів поставок палива і предметів першої необхідності в прийдешню зиму, надання транзитних об'єктів для афганських підприємців, співробітництва у сфері охорони здоров'я, електропостачання, зокрема лінії електропередачі Сархан-Пулі-Хумрі", - повідомив Муджахід.
За його словами, сторони детально обговорили будівництво залізниці Мазарі-Шаріф-Кабул-Пешавар.
Интересно, сколько этнических русских осталось на Расеи ?
Хотілося б побачити талібських дипломатів.