Таліби провели переговори з Узбекистаном - говорили про енергетику та торгівлю

За підсумками переговорів делегацій Узбекистану і руху "Талібан" в Термезі сформували спільні робочі групи.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у суботу офіційний представник талібів Забіхулла Муджахід.

"Дорожня карта буде завершена в найближчі десять днів і буде представлена лідерам обох сторін для ухвалення рішення", - написав Муджахід у твітер.

У суботу делегація руху "Талібан" на чолі із заступником прем'єр-міністра руху Абдул Саламом Ханафі прибула до прикордонного з Афганістаном узбецького міста Термез, де провела переговори з делегацією високого рівня Узбекистану на чолі із заступником прем'єр-міністра Сардором Умурзаковим.

"Обговорили питання розширення двосторонньої торгівлі з узбецькою стороною, особливо збільшення обсягів поставок палива і предметів першої необхідності в прийдешню зиму, надання транзитних об'єктів для афганських підприємців, співробітництва у сфері охорони здоров'я, електропостачання, зокрема лінії електропередачі Сархан-Пулі-Хумрі", - повідомив Муджахід.

За його словами, сторони детально обговорили будівництво залізниці Мазарі-Шаріф-Кабул-Пешавар.

+6
Фотка про дресс-код талібів на переговорх
17.10.2021 00:32 Відповісти
+6
Переговоры про дрова и торговлю героином.
17.10.2021 03:13 Відповісти
+5
пжста
17.10.2021 06:38 Відповісти
Фотка про дресс-код талібів на переговорх
17.10.2021 00:32 Відповісти
Детский сад у журналистов не прекращается 😀😅
17.10.2021 08:17 Відповісти
незабаром все буде талібан
17.10.2021 00:59 Відповісти
Censor.net - "Талибы провели переговоры с Узбекистаном."
***********************************************************

17.10.2021 02:16 Відповісти
Россия объявила "миграционную амнистию" для 150 тысяч граждан Узбекистана и 150 тысяч граждан Таджикистана. В ближайшие два года только на российские стройки необходимо привлечь 5 миллионов трудовых мигрантов. Это при том, что ранее в стране в среднем находились от 9 до 11 миллионов мигрантов.
Интересно, сколько этнических русских осталось на Расеи ?
17.10.2021 06:45 Відповісти
Узбекские строители готовятся покорять стройки кацапов
17.10.2021 08:22 Відповісти
на самом деле нет никаких "русских", т.к. это название было прихватизировано Масквабадом для наращивания своего вяличия
17.10.2021 11:54 Відповісти
Переговоры про дрова и торговлю героином.
17.10.2021 03:13 Відповісти
Дійсно, що офіційного фото нема ?
Хотілося б побачити талібських дипломатів.
17.10.2021 04:24 Відповісти
пжста
17.10.2021 06:38 Відповісти
Заби***** может смело у другого кацапского ***** проситься стать полноправным членом Таёжного союза
17.10.2021 08:09 Відповісти
Скоро Таліби будуть захищати свої інтереси в Узбекистані.
17.10.2021 08:13 Відповісти
угу .... и вполне возможно, что присоединятся к бурятам в Лугандонии
17.10.2021 11:56 Відповісти
На МКС Россія талібів ще не планує запускати?...
17.10.2021 09:53 Відповісти
 
 