Таліби провели переговори з Узбекистаном - говорили про енергетику та торгівлю

За підсумками переговорів делегацій Узбекистану і руху "Талібан" в Термезі сформували спільні робочі групи.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у суботу офіційний представник талібів Забіхулла Муджахід.

"Дорожня карта буде завершена в найближчі десять днів і буде представлена лідерам обох сторін для ухвалення рішення", - написав Муджахід у твітер.

У суботу делегація руху "Талібан" на чолі із заступником прем'єр-міністра руху Абдул Саламом Ханафі прибула до прикордонного з Афганістаном узбецького міста Термез, де провела переговори з делегацією високого рівня Узбекистану на чолі із заступником прем'єр-міністра Сардором Умурзаковим.

"Обговорили питання розширення двосторонньої торгівлі з узбецькою стороною, особливо збільшення обсягів поставок палива і предметів першої необхідності в прийдешню зиму, надання транзитних об'єктів для афганських підприємців, співробітництва у сфері охорони здоров'я, електропостачання, зокрема лінії електропередачі Сархан-Пулі-Хумрі", - повідомив Муджахід.

За його словами, сторони детально обговорили будівництво залізниці Мазарі-Шаріф-Кабул-Пешавар.

