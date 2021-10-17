За минулу добу 11 порушень режиму тиші, без втрат. Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Красногорівки з мінометів і протитанкових гранатометів, - ООС
За минулу добу, 16 жовтня, зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Підкреслюється, що у напрямку Луганського найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем. У бік Новотошківського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог два рази обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Новолуганського противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети.
Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Мар’їнки ворожий вогонь відкривався з мінометів калібру 82 мм. У районі Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - підкреслюють у штабі.
"Щоб змусити противника припинити вогневу активність українські захисники відкривали у відповідь вогонь, не застосовуючи забороненого мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, на 7:00 17 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
А главное развивать страну экономически, повышать жизненный уровень народа. Тогда, при начале военного освобождения ОРДЛО, все их военизированные формирования сдадутся вместе с мелкими и средними командирами.
Для того чтобы провести изменения следует сделать наши выборы демократическими не на брехливых словах, а на деле. Для начала ликвидировать многомиллионный избирательный залог. Иного выхода нет.