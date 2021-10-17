За минулу добу 11 порушень режиму тиші, без втрат. Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Красногорівки з мінометів і протитанкових гранатометів, - ООС

УКР
1 290 7

За минулу добу, 16 жовтня, зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Підкреслюється, що у напрямку Луганського найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем. У бік Новотошківського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог два рази обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Мар’їнки ворожий вогонь відкривався з мінометів калібру 82 мм. У районі Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.

Читайте также: С начала суток враг 6 раз нарушил перемирие, применив минометы под Красногоровкой и Крымским, потерь нет, - штаб ООС

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - підкреслюють у штабі.

"Щоб змусити противника припинити вогневу активність українські захисники відкривали у відповідь вогонь, не застосовуючи забороненого мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на 7:00 17 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

обстріл (30409) Донбас (22361) найманці рф (2071) операція Об’єднаних сил (6725)
17.10.2021 08:10 Відповісти
такая тень на штанине красноречивая....или таки не тень)))
17.10.2021 08:58 Відповісти
доброго ранку, Україна !
17.10.2021 09:00 Відповісти
17.10.2021 12:57 Відповісти
Военное освобождение ОРДЛО, в принципе, возможно. Но для этого необходимо развивать армию.
А главное развивать страну экономически, повышать жизненный уровень народа. Тогда, при начале военного освобождения ОРДЛО, все их военизированные формирования сдадутся вместе с мелкими и средними командирами.
17.10.2021 13:20 Відповісти
Но с нашими современными политиками это невозможно. Они только крадут.
Для того чтобы провести изменения следует сделать наши выборы демократическими не на брехливых словах, а на деле. Для начала ликвидировать многомиллионный избирательный залог. Иного выхода нет.
17.10.2021 13:22 Відповісти
Говорят, что наш народ глупый, не за тех голосует. Каким бы ни был наш народ, он заслуживает намного лучших политиков чем имеет. А имеет таких, в первую очередь, вследствие крайне недемократической системы выборов.
17.10.2021 13:23 Відповісти
 
 