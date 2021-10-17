За минулу добу 11 порушень режиму тиші, без втрат. Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Красногорівки з мінометів і протитанкових гранатометів, - ООС

За минулу добу, 16 жовтня, зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Підкреслюється, що у напрямку Луганського найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем. У бік Новотошківського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог два рази обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Мар’їнки ворожий вогонь відкривався з мінометів калібру 82 мм. У районі Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - підкреслюють у штабі.

"Щоб змусити противника припинити вогневу активність українські захисники відкривали у відповідь вогонь, не застосовуючи забороненого мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на 7:00 17 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.