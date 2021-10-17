УКР
Блокування роботи місії ОБСЄ: Окупанти влаштували пікет перед готелем в Донецьку, де проживають спостерігачі. Встановили 22 намети

Перед готелем, в якому проживають члени СММ ОБСЄ в окупованому Донецьку, влаштували акцію протесту. Під будівлею зібралися переважно молоді чоловіки. Пікет перешкоджав пересуванню спостерігачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на звіт місії ОБСЄ.

Підкреслюється, що з ранку 15 жовтня перед готелем, в якому проживають члени СММ, в центральній частині непідконтрольного уряду Донецька місія фіксувала масові збори за участю 50-100 осіб, переважно молодих чоловіків. Деякі з них тримали транспаранти і "висловлювали критику щодо діяльності СММ, особливо щодо подій, які сталися 13 жовтня на ділянці розведення в районі Золотого, коли члена збройних формувань, як повідомлялося, затримали Збройні сили України".

Із звіту випливає, що приблизно о 18:30 спостерігачі зафіксували, як учасники масового зібрання встановлювали перед готелем 22 намети, а також біотуалети.

"Протягом дня учасники зібрання організовано змінювали один одного. СММ констатувала спокійну ситуацію. 16 жовтня акція протесту продовжилася", - наголошується в звіті.

Читайте також: Представники місії ОБСЄ безпосередньо не спостерігали затримання найманця РФ Косяка, тому не включили це в звіт, - заява

Спостерігачі вказують, що це зібрання "перешкоджало будь-якому пересуванню патрулів 15 і 16 жовтня".

"15 і 16 жовтня через акції протесту перед готелем, в якому проживають члени місії, в непідконтрольному уряду Донецьку СММ не вдалося відправити звідти ні один патруль для виконання передбачених мандатом місії завдань. СММ також не вдалося виконати деякі із запланованих польотів БПЛА і провести роботи з технічного обслуговування камер", - йдеться в звіті.

Топ коментарі
+21
Не понял... что за либерализм? Палатки, пикеты. Дыныры загнивает изнутри! Западный вирус демократии пожирает маладуюрыспублику!
17.10.2021 08:30 Відповісти
+18
В очередной раз доказали, что после деоккупации первым делом должно быть физическое очищение территорий от ватного мусора, я имею ввиду тотальное выселение любителей русского мира в любимый ими мир, а уж потом только выборы и все остальное. Это русскомирское говно будет висеть камнем на шее Украины и тянуть на дно.
17.10.2021 09:28 Відповісти
+9
Скажи це Захарченко та Гіві з моторилою, а цього ще годувати треба.
17.10.2021 09:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не понял... что за либерализм? Палатки, пикеты. Дыныры загнивает изнутри! Западный вирус демократии пожирает маладуюрыспублику!
17.10.2021 08:30 Відповісти
Скоро зелёнкой будут обливать наблюдателей.
17.10.2021 09:17 Відповісти
Майдан!!!!!!!!!!!
18.10.2021 13:14 Відповісти
наблюдатели СММ зафиксировали, что у участников массового собрания перед отелем явно было недержание, поэтому "пикетчики" приволокли с собой также биотуалеты
17.10.2021 08:31 Відповісти
А що делать? Вот до вссыку им ОБСЕ надоела!
17.10.2021 08:36 Відповісти
Так надоела что аж в отеле в центре Донецка поселили на 7 лет.
17.10.2021 08:57 Відповісти
Не путай. Сначала поселили, потом надоела.
17.10.2021 09:06 Відповісти
Великолепный повод для обстрела жилых районов !
17.10.2021 08:37 Відповісти
17.10.2021 08:44 Відповісти
титушки - это понятие интернациональное
даже в Дырляндии существует
17.10.2021 08:45 Відповісти
Скоро у них Майдан будет.
17.10.2021 09:00 Відповісти
17.10.2021 09:12 Відповісти
Купка рашинських свинособак с плакатами і зрадників , яким місце за поребриком , а не на украінській землі😠
17.10.2021 09:40 Відповісти
І оце падло збираються інтегрувати в Україну?!
17.10.2021 10:41 Відповісти
Неправильні плакати, треба писати "свободу вбивці, який перебуває в розшуку за вбивство часів Януковича"
17.10.2021 09:49 Відповісти
Кучка проплаченных *********, проскандировали, бабло получили и разошлись
17.10.2021 18:08 Відповісти
Так, вроде, под Киевом нет столько места свободного 22 палатки поставить. Ещё с туалетами. На стоянке? Или волейбольной площадке?
17.10.2021 09:15 Відповісти
При Порошенко такого точно не было. Зеленский удивляет каждый день.

17.10.2021 09:18 Відповісти
Скажи це Захарченко та Гіві з моторилою, а цього ще годувати треба.
17.10.2021 09:37 Відповісти
Это были всего лишь инсценировки.
17.10.2021 09:51 Відповісти
Угу, але організатори цих "інсценіровок" чомусь служать в ЗСУ, ну я ягідка, це ліквідація заступника начальника ФСБ по Криму, кацапи аж на стіни лізли.
17.10.2021 10:04 Відповісти
Ни тел, ни каких-либо доказательств, вообще ничего. Это инсценировки ФСБ.
17.10.2021 10:05 Відповісти
Угу, ну тоді якщо я побажаю вам і вашим близьким здоров'я як Захарченко та Гіві, це не буде образою, вони ж себе чудово почувають
17.10.2021 10:09 Відповісти
Это угроза?
17.10.2021 10:10 Відповісти
Чого б це, ви ж впевнені що з ними все добре. Нащо мені погрожувати невідомій людині, навіть якщо вона помиляється.
17.10.2021 10:12 Відповісти
А я желаю вам и вашим близким только здоровья и долгих лет.
17.10.2021 10:16 Відповісти
Дякую, навзайєм.
17.10.2021 10:18 Відповісти
ПШНХЙ.
17.10.2021 12:43 Відповісти
Я вообще имел ввиду что Порошенко никогда не похищал людей в синих касках.
17.10.2021 09:56 Відповісти
Викрадення це щось таємне, а не серед білого дня натовкти пику і пинками погнати в полон.
17.10.2021 10:05 Відповісти
А какая разница. Он в синей каске.
17.10.2021 10:09 Відповісти
Ну досить зручно, піду когось вб'ю як цей типок в 2010, одягаю синю каску, і мене за вбивство не можна затримувати, чого це нацисти не додумались сині каски натягнути.
17.10.2021 10:14 Відповісти
Ладно, с вами все ясно.
17.10.2021 10:14 Відповісти
Ну так зі мною вже 52 роки, як зрозуміло, це вам потрібно знайти берег .
17.10.2021 10:16 Відповісти
Кхм, я извиняюсь, а Вы из Торонто обличаете или из дырляндии?
17.10.2021 10:35 Відповісти
Синяя каска синей каске рознь. Зелёные человечки тоже заезжали на технике с ооновской символикой и что?
17.10.2021 10:14 Відповісти
А нєхер шастать, де не просять!
17.10.2021 10:46 Відповісти
В очередной раз доказали, что после деоккупации первым делом должно быть физическое очищение территорий от ватного мусора, я имею ввиду тотальное выселение любителей русского мира в любимый ими мир, а уж потом только выборы и все остальное. Это русскомирское говно будет висеть камнем на шее Украины и тянуть на дно.
17.10.2021 09:28 Відповісти
Біодерьмо.
17.10.2021 11:56 Відповісти
Даунецкий майдан - "Свободу попугаям!!". А покрышки будут?
17.10.2021 09:40 Відповісти
_Сколько времени минует до того момента как ОБСЕ в очередной раз поклонится людоедам со словами: "Чего изволите-с?" Делайте ваши ставки, господа...
17.10.2021 09:50 Відповісти
Шо? Кипит их разум озмущенный?
17.10.2021 10:02 Відповісти
В Дырляндии картошка по 40 гривен за кило
17.10.2021 10:10 Відповісти
Неурожай? Да и за отопление тарифчик накрутили с ноября.
17.10.2021 10:15 Відповісти
Ну так білоруси вистьобуються, тому закупити в Україні як звичайно не зможуть, тому у москалів буде дорога, зате у нас впаде до 5, але наші манкурти допоможуть.
17.10.2021 10:18 Відповісти
Недавно смотрел видео в Ютубе .Народ ходит в Донецке по базару на картошку посмотреть
17.10.2021 10:20 Відповісти
Дивно, цього року хороший врожай картоплі.
17.10.2021 10:24 Відповісти
Кацапомайдан ???
17.10.2021 10:12 Відповісти
Идите работать, майдауны!
17.10.2021 10:13 Відповісти
Це ОБСЄ давно вже пора прибрати з Донбасу. Толку від нього як з козла молока + до т ого воно проросійське.
17.10.2021 10:23 Відповісти
Цапів на гілляку!
17.10.2021 12:33 Відповісти
прикрывались их символикой а теперь пикет делают
17.10.2021 14:04 Відповісти
О. Прогресс. В Донецке евромайдан.
17.10.2021 15:26 Відповісти
 
 