Блокування роботи місії ОБСЄ: Окупанти влаштували пікет перед готелем в Донецьку, де проживають спостерігачі. Встановили 22 намети

Перед готелем, в якому проживають члени СММ ОБСЄ в окупованому Донецьку, влаштували акцію протесту. Під будівлею зібралися переважно молоді чоловіки. Пікет перешкоджав пересуванню спостерігачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на звіт місії ОБСЄ.

Підкреслюється, що з ранку 15 жовтня перед готелем, в якому проживають члени СММ, в центральній частині непідконтрольного уряду Донецька місія фіксувала масові збори за участю 50-100 осіб, переважно молодих чоловіків. Деякі з них тримали транспаранти і "висловлювали критику щодо діяльності СММ, особливо щодо подій, які сталися 13 жовтня на ділянці розведення в районі Золотого, коли члена збройних формувань, як повідомлялося, затримали Збройні сили України".

Із звіту випливає, що приблизно о 18:30 спостерігачі зафіксували, як учасники масового зібрання встановлювали перед готелем 22 намети, а також біотуалети.

"Протягом дня учасники зібрання організовано змінювали один одного. СММ констатувала спокійну ситуацію. 16 жовтня акція протесту продовжилася", - наголошується в звіті.

Спостерігачі вказують, що це зібрання "перешкоджало будь-якому пересуванню патрулів 15 і 16 жовтня".

"15 і 16 жовтня через акції протесту перед готелем, в якому проживають члени місії, в непідконтрольному уряду Донецьку СММ не вдалося відправити звідти ні один патруль для виконання передбачених мандатом місії завдань. СММ також не вдалося виконати деякі із запланованих польотів БПЛА і провести роботи з технічного обслуговування камер", - йдеться в звіті.