COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 11 288 нових випадків, 219 людей померли, понад 4,7 тис. госпіталізовано

За минулу добу, 16 жовтня 2021 року, в Україні зафіксовано 11 288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1086, медпрацівників - 154).

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовані - 4747 осіб;

◾ летальних випадків - 219;

◾ одужали - 3541 людина.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь час пандемії в Україні:

◾ захворіли - 2 635 170 осіб;

◾ одужали - 2 325 997 осіб;

◾ летальних випадків - 60 633;

◾ проведено ПЛР-тестів - 13557776.

