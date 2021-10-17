4 849 17
COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 11 288 нових випадків, 219 людей померли, понад 4,7 тис. госпіталізовано
За минулу добу, 16 жовтня 2021 року, в Україні зафіксовано 11 288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1086, медпрацівників - 154).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовані - 4747 осіб;
◾ летальних випадків - 219;
◾ одужали - 3541 людина.
За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь час пандемії в Україні:
◾ захворіли - 2 635 170 осіб;
◾ одужали - 2 325 997 осіб;
◾ летальних випадків - 60 633;
◾ проведено ПЛР-тестів - 13557776.
А антищепленики- то їхня дочірня релігія.
за 1,5 года что у на с короновирус "бушует" умерло бы и без короновируса 54900 человек
Вывод: короновирус в Украине привел к дополнительной смертности 5100 человек