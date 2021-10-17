УКР
COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 11 288 нових випадків, 219 людей померли, понад 4,7 тис. госпіталізовано

За минулу добу, 16 жовтня 2021 року, в Україні зафіксовано 11 288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1086, медпрацівників - 154).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовані - 4747 осіб;

◾ летальних випадків - 219;

◾ одужали - 3541 людина.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь час пандемії в Україні:

◾ захворіли - 2 635 170 осіб;

◾ одужали - 2 325 997 осіб;

◾ летальних випадків - 60 633;

◾ проведено ПЛР-тестів - 13557776.

+8
Нина, это не вакцЫнация, а иммунизация. Называйте вещи своими именами. Ведь вакцина как: от чумы, правца, полемиоэлита, кори, тифу и других напастей - дает 100% гарантию выжить, а этой бодягой как накроману нужно колоться через пол года, как при обычном ГРВИ? Так значит прастуда абичная? Распиратворная? Как сезонный грипп?
17.10.2021 09:42 Відповісти
+7
почему медиков не обязывают вакцЫнироваться?
17.10.2021 09:39 Відповісти
+4
60 000 это больше чем погибло в войне с кацапстаном! Поэтому не удивлюсь что антивакцеры это кацапская диверсия!
17.10.2021 08:32 Відповісти
Да прилетела летающая тарелька с рептилоидами из планеты Нибуро нанятая Билом Гейцем и чипировала!
17.10.2021 09:22 Відповісти
17.10.2021 09:38 Відповісти
Не неси чушь, у них у самих антиваксеров полно хотя по всем каналам постоянно призывают вакцинироватся.
17.10.2021 09:31 Відповісти
Центр міжнародного руху ВІЛ-дисидентів знаходиться саме в Москві.
А антищепленики- то їхня дочірня релігія.
17.10.2021 09:38 Відповісти
при средней продолжительности жизни в Украине 72 года то из 2 635 170 переболевших умерло бы за год 36600 человек (2635170,72=36599,58)
за 1,5 года что у на с короновирус "бушует" умерло бы и без короновируса 54900 человек
Вывод: короновирус в Украине привел к дополнительной смертности 5100 человек
17.10.2021 10:18 Відповісти
Вам сколько лет? Такой бред пишите
17.10.2021 10:43 Відповісти
В соцсетях этих тупых антивакцинаторов полно!!!!! И к ним прислушиваются, увы.
17.10.2021 09:05 Відповісти
А ваше мнение едино правильное? В последней инстанции? Живёте по пр нципу, моё мнение единоверное все остальные идиоты? В стойло
17.10.2021 10:45 Відповісти
17.10.2021 09:26 Відповісти
Людям дали возможность защитить себя с помощью вакцинации ... Люди не хотят.... Поэтому тема "чого хворе - бо дурне" уже не интересна ...
17.10.2021 09:30 Відповісти
Ну да. Типа грипп со смертностью 1% от популяции сразу и где-то столько же чуть позже из-за всякого рода последствий. В масштабах Украины это 800тыс трупов, если ниче не делать.
17.10.2021 09:59 Відповісти
Очень резкая динамика, не могу понять почему? Судя по тому, что за "поребриком" вообще - "полная жопа", то делаю вывод о большом количестве ШАСТАЮЩИХ (туда-сюда), а не пора ли уже ПОЛНОСТЬЮ ПЕРКРЫТЬ ГРАНИЦУ С МОРДОРОМ (и оккупированными им территориями)!?
17.10.2021 14:35 Відповісти
 
 