Справа про захоплення Росією українських кораблів в Керченській протоці: питання юрисдикції суду вирішать через кілька місяців

Питання юрисдикції міжнародного арбітражного трибуналу в Гаазі з розгляду справи України проти Росії про інцидент в Керченській протоці буде вирішено через кілька місяців. Приводом для судового розгляду є конфлікт, що стався 25 листопада 2018 року.

Того дня три українські кораблі силою зупинила російська берегова охорона в міжнародних водах неподалік від анексованого Криму при спробі пройти через Керченську протоку з Чорного моря в Азовське.

Військовослужбовців і працівників Служби безпеки України, які були на українських кораблях, звинуватили в незаконному перетині кордону і утримували під вартою дев'ять місяців.

Позовну заяву в зв'язку з цим інцидентом Україна подала 1 квітня 2019 року. Вона вимагала визнати, що РФ порушила Конвенцію ООН з морського права 1982 року. У серпні 2020 Росія подала попередні заперечення, поставивши під сумнів юрисдикцію арбітражу. Слухання в Гаазі за цими попередніми запереченнями проходили з 11 до 16 жовтня.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців звинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, звільнили 24 полонених моряків.

18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.

Арбітраж у Гаазі 11 жовтня 2021 року розпочав слухання у справі України проти Росії про затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків. Слухання стосуються попередніх заперечень, поданих російською стороною.