Справа про захоплення Росією українських кораблів в Керченській протоці: питання юрисдикції суду вирішать через кілька місяців
Питання юрисдикції міжнародного арбітражного трибуналу в Гаазі з розгляду справи України проти Росії про інцидент в Керченській протоці буде вирішено через кілька місяців. Приводом для судового розгляду є конфлікт, що стався 25 листопада 2018 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
Того дня три українські кораблі силою зупинила російська берегова охорона в міжнародних водах неподалік від анексованого Криму при спробі пройти через Керченську протоку з Чорного моря в Азовське.
Військовослужбовців і працівників Служби безпеки України, які були на українських кораблях, звинуватили в незаконному перетині кордону і утримували під вартою дев'ять місяців.
Позовну заяву в зв'язку з цим інцидентом Україна подала 1 квітня 2019 року. Вона вимагала визнати, що РФ порушила Конвенцію ООН з морського права 1982 року. У серпні 2020 Росія подала попередні заперечення, поставивши під сумнів юрисдикцію арбітражу. Слухання в Гаазі за цими попередніми запереченнями проходили з 11 до 16 жовтня.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців звинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).
Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.
7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, звільнили 24 полонених моряків.
18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.
Арбітраж у Гаазі 11 жовтня 2021 року розпочав слухання у справі України проти Росії про затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків. Слухання стосуються попередніх заперечень, поданих російською стороною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можливість "зустрічі" залежить виключно від твердості позиції США... (Бо там теж поглиблюється проблема... - взаємин Конгресу з Байденом, який відступив від передвиборчих обіцянок)
Але... ми НЕ знаємо про що домовився Путін з Байденом в Женеві. ?!?
Але суть домовленостей можна буде прослідкувати по майбутній поведінці Путіна, стосовно України (і Європи -також):
-Путін сам шукатиме зустрічі з ЗЕ, якщо Байден Путіну на зустрічі в Женеві серйозно "пригрозив пальчиком".
Тоді Путін і не рипнеться з розширенням військової агресії проти України, як і не буде серйозної ескалації бойовиків на донецькому фронті... Війна росії проти України поступово загасатиме, перетворюючись в чергове "придністров'я".
А адміністрація США візьметься серйозно за всі "штучки" ЗЕ і його банди.
І тоді в Україні стануть можливими дострокові вибори і президента і парламенту (якщо ЗЕ-банда не буде точно слідувати букві і духу вказівок США)
-Якщо ж Байден в Женеві "здав" Україну Путіну, то все з вище описаного - відбудеться "з точністю до навпаки"...
Тоді слід реально очікувати і розширення можливої навали Путіна в Україну, і ЗЕ лишиться на своєму місці (на догоду Путіну економічно грабуючи і військово послаблюючи
Україну... прожектами типу "великого крадівництва".
Бо триумвірат "ЗЕ+Стефанчук+ Шмигаль" - дійсно суттєво прискорить "реформи", але... задля глибшого пограбування та подальшої руйнації України і зубожіння населення...
ЗЕ й надалі "витворятиме штучки" на міжнародній арені - ігноруватиме рекомендації й настанови як ЄС, так і США... і постійно намагатиметься сваритися з ними, І безглуздо та показно (перед внутрішнім і зовнішнім загалом), але й далі безрезультатно домагатиметься омріяної "легендарної" зустрічі з Путіним...
Тобто, в обох вищезгаданих випадках - від волі і бажання ЗЕ про "зустріч з Путіним" вже абсолютно нічого не залежить...
Він став - "п'ятим колесом для воза" - в зовнішній політиці України на міжнародній арені (в зв'язку з його недоговороздатністю і "вмінням тримати слово") і все більш невпевнено "стоїть на ногах" у внутрішній !
PS: ЗЕ впевнено, (але для себе особисто- хибно) взяв курс на "вибивання стільця" під власною підтримкою, економічно руйнуючи свій електорат.
Але й, окрім кримінального економічного "бардаку" та нерозумного нехтування оборонною ситуацією ... він ще й необачно звільнив Разумкова (такого ж затятого антиукраїнця як і сам, але набагато грамотнішого за нього)... Але "чистішого" від ЗЕ - не замічений в корупції, в оборудках офшорах, не "обріс" злочинно нажитим майном...
Тепер Разумков створить свою партію, яка суттєво відбере електорат у ЗЕ...
В яку ввійдуть, як і "чисті від корупції, але такі ж антиукраїнці: - частина "СН", частина ОПЗЖ, так і нестійкі "патріоти - пристосуванці" з Батьківщини, менше з ЄС... А з цими партійцями-перебіжчиками перейде Разумкову і частина нинішнього позапартійного електорату згаданих політсил...
Значна частина олігархів і їх медіа працюватимуть на Разумкова і проти ЗЕ, як "кульгавої качки" ... фінанси та адмінресурс цих олігархів також працюватимуть проти ЗЕ.
Порох може піти (чи буде вимушений піти) на союз з Разумковим задля повалення режиму ЗЕ... заручившись гарантіями недоторканості в випадку перемоги на президентськтих перегонах Разумкова (і навпаки, в випадку перемоги Пороха - Разумкову пообіцяти другу-третю посаду в державі)...
Але вже однозначно - що ЗЕ другого терміну президенства "нє відать"!
Але реально можливий - "перший термін", але за гратами (якщо не пуститься в біга)...
На жаль, національно-демократичні сили не здатні об'єднатися, - щоб висунути єдиного кандидата на президентських перегонах... та й зайняти достойне місце в парламенті...