УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10367 відвідувачів онлайн
Новини Блокада Азовського моря
2 982 17

Справа про захоплення Росією українських кораблів в Керченській протоці: питання юрисдикції суду вирішать через кілька місяців

Справа про захоплення Росією українських кораблів в Керченській протоці: питання юрисдикції суду вирішать через кілька місяців

Питання юрисдикції міжнародного арбітражного трибуналу в Гаазі з розгляду справи України проти Росії про інцидент в Керченській протоці буде вирішено через кілька місяців. Приводом для судового розгляду є конфлікт, що стався 25 листопада 2018 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Того дня три українські кораблі силою зупинила російська берегова охорона в міжнародних водах неподалік від анексованого Криму при спробі пройти через Керченську протоку з Чорного моря в Азовське.

Військовослужбовців і працівників Служби безпеки України, які були на українських кораблях, звинуватили в незаконному перетині кордону і утримували під вартою дев'ять місяців.

Позовну заяву в зв'язку з цим інцидентом Україна подала 1 квітня 2019 року. Вона вимагала визнати, що РФ порушила Конвенцію ООН з морського права 1982 року. У серпні 2020 Росія подала попередні заперечення, поставивши під сумнів юрисдикцію арбітражу. Слухання в Гаазі за цими попередніми запереченнями проходили з 11 до 16 жовтня.

Читайте також: Україна задавить Росію в суді в Гаазі красиво та згідно з міжнародним правом, - Кулеба

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців звинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

Читайте також: Зеленський сформував делегацію на слухання трибуналу у справі України проти Росії щодо захоплення кораблів в Азовському морі

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, звільнили 24 полонених моряків.

18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.

Арбітраж у Гаазі 11 жовтня 2021 року розпочав слухання у справі України проти Росії про затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків. Слухання стосуються попередніх заперечень, поданих російською стороною.

Азовське море (1619) Гаага (318) Керченська протока (360) корабель (1622) суд (11817)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
С "неудобствами" у них проблема решена, унитазы не зря же с суден свинтили!
показати весь коментар
17.10.2021 09:26 Відповісти
+3
Закончится очередными неудобствами для кацапов. Все равно их теснят. Но этого для них мало. Они привыкли к страданиям.
показати весь коментар
17.10.2021 09:23 Відповісти
+2
...І закінчитьсмя все нічим. САМ яструб дєд Джо при згадці про Путлєра стає таким толєрантним.
показати весь коментар
17.10.2021 09:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как же все долго...
показати весь коментар
17.10.2021 09:17 Відповісти
...І закінчитьсмя все нічим. САМ яструб дєд Джо при згадці про Путлєра стає таким толєрантним.
показати весь коментар
17.10.2021 09:21 Відповісти
Закончится очередными неудобствами для кацапов. Все равно их теснят. Но этого для них мало. Они привыкли к страданиям.
показати весь коментар
17.10.2021 09:23 Відповісти
С "неудобствами" у них проблема решена, унитазы не зря же с суден свинтили!
показати весь коментар
17.10.2021 09:26 Відповісти
Один из основных законов философии о перерастании количества в качество однажды выстрелит и кацапам станет очень душно. Беда в том, что количество растет настолько медленно, что кацапы успевают адаптироваться к новым неудобствам.
показати весь коментар
17.10.2021 09:27 Відповісти
Ну таки и без байдена зеля справиться .сольет как с кораблями за три дня до решения морского трибунала ООН о блокаде портов кацапии . Чё за хрень как обновили сайт не могу войти с компьютера а стелефна писать тот ещё квест .сам слова заменяет на какие хочет
показати весь коментар
17.10.2021 11:12 Відповісти
Щодо гіпотетичної, "омріяної ЗЕ зустрічі" з Путіним...

Можливість "зустрічі" залежить виключно від твердості позиції США... (Бо там теж поглиблюється проблема... - взаємин Конгресу з Байденом, який відступив від передвиборчих обіцянок)

Але... ми НЕ знаємо про що домовився Путін з Байденом в Женеві. ?!?

Але суть домовленостей можна буде прослідкувати по майбутній поведінці Путіна, стосовно України (і Європи -також):

-Путін сам шукатиме зустрічі з ЗЕ, якщо Байден Путіну на зустрічі в Женеві серйозно "пригрозив пальчиком".
Тоді Путін і не рипнеться з розширенням військової агресії проти України, як і не буде серйозної ескалації бойовиків на донецькому фронті... Війна росії проти України поступово загасатиме, перетворюючись в чергове "придністров'я".
А адміністрація США візьметься серйозно за всі "штучки" ЗЕ і його банди.
І тоді в Україні стануть можливими дострокові вибори і президента і парламенту (якщо ЗЕ-банда не буде точно слідувати букві і духу вказівок США)

-Якщо ж Байден в Женеві "здав" Україну Путіну, то все з вище описаного - відбудеться "з точністю до навпаки"...
Тоді слід реально очікувати і розширення можливої навали Путіна в Україну, і ЗЕ лишиться на своєму місці (на догоду Путіну економічно грабуючи і військово послаблюючи
Україну... прожектами типу "великого крадівництва".
Бо триумвірат "ЗЕ+Стефанчук+ Шмигаль" - дійсно суттєво прискорить "реформи", але... задля глибшого пограбування та подальшої руйнації України і зубожіння населення...
ЗЕ й надалі "витворятиме штучки" на міжнародній арені - ігноруватиме рекомендації й настанови як ЄС, так і США... і постійно намагатиметься сваритися з ними, І безглуздо та показно (перед внутрішнім і зовнішнім загалом), але й далі безрезультатно домагатиметься омріяної "легендарної" зустрічі з Путіним...

Тобто, в обох вищезгаданих випадках - від волі і бажання ЗЕ про "зустріч з Путіним" вже абсолютно нічого не залежить...
Він став - "п'ятим колесом для воза" - в зовнішній політиці України на міжнародній арені (в зв'язку з його недоговороздатністю і "вмінням тримати слово") і все більш невпевнено "стоїть на ногах" у внутрішній !

PS: ЗЕ впевнено, (але для себе особисто- хибно) взяв курс на "вибивання стільця" під власною підтримкою, економічно руйнуючи свій електорат.
Але й, окрім кримінального економічного "бардаку" та нерозумного нехтування оборонною ситуацією ... він ще й необачно звільнив Разумкова (такого ж затятого антиукраїнця як і сам, але набагато грамотнішого за нього)... Але "чистішого" від ЗЕ - не замічений в корупції, в оборудках офшорах, не "обріс" злочинно нажитим майном...

Тепер Разумков створить свою партію, яка суттєво відбере електорат у ЗЕ...
В яку ввійдуть, як і "чисті від корупції, але такі ж антиукраїнці: - частина "СН", частина ОПЗЖ, так і нестійкі "патріоти - пристосуванці" з Батьківщини, менше з ЄС... А з цими партійцями-перебіжчиками перейде Разумкову і частина нинішнього позапартійного електорату згаданих політсил...

Значна частина олігархів і їх медіа працюватимуть на Разумкова і проти ЗЕ, як "кульгавої качки" ... фінанси та адмінресурс цих олігархів також працюватимуть проти ЗЕ.

Порох може піти (чи буде вимушений піти) на союз з Разумковим задля повалення режиму ЗЕ... заручившись гарантіями недоторканості в випадку перемоги на президентськтих перегонах Разумкова (і навпаки, в випадку перемоги Пороха - Разумкову пообіцяти другу-третю посаду в державі)...

Але вже однозначно - що ЗЕ другого терміну президенства "нє відать"!
Але реально можливий - "перший термін", але за гратами (якщо не пуститься в біга)...

На жаль, національно-демократичні сили не здатні об'єднатися, - щоб висунути єдиного кандидата на президентських перегонах... та й зайняти достойне місце в парламенті...
показати весь коментар
17.10.2021 10:40 Відповісти
и это только они решать могут ли рассматривать или нет. А по сути затянется на несколько лет. Нахрен такие суды нужны? Учить они кого то вздумали.
показати весь коментар
17.10.2021 09:24 Відповісти
Де гроші на ракетні озброєння, розробку власних систем ПРО та ПВО? Йдуть на посадку дерев та посадку модуля на Місяць. Ніхто всерьйоз нас захищати не буде, хіба що язиком. А від Зє одна звіздьож, другий Хрущов.
показати весь коментар
17.10.2021 09:25 Відповісти
Говорят что военные заводы только в 2024году начнут работать в четыре смены, а сейчас главное это хорошие дороги с Востока на Запад
показати весь коментар
17.10.2021 09:44 Відповісти
Я вважаю, що піратство належить до юрисдикції будь-якого кримінального суду будь-якої правової країни - члена ООН. Просто кацапи не визнають, що вони - пірати. Хоча за суттю їхніх дій іншого визначення до них застосувати не можливо. Останні дії цих піратів у затоці Петра Великого стосовно американського есмінця це лише підтверджують. Тому рішення стосовно юрисдикції справи про явне піратство кацапам не с подобається. Стосовно неспішності Іемвди, то світова Феміда не є промтитуткою, щоб діяти швидко на замовлення тих, хто має владу чи гроші. Вона - дама серйозна і дуже конкретна. Діє повільно, але невідворотньо. Як фатум.
показати весь коментар
17.10.2021 09:29 Відповісти
МН -17 первый на очереди
показати весь коментар
17.10.2021 09:31 Відповісти
Кулеба пару дней назад вещал о грандиозной победе в Гааге по этому вопросу! Так в чем победа?
показати весь коментар
17.10.2021 09:45 Відповісти
А шо "вагнергейт" уже заглох? Как и пьяный Трухин вместе с сепаром Мецгером и офшоры, которые есть у каждого ларёчника. Отак будет и с победой в Гааге
показати весь коментар
17.10.2021 11:58 Відповісти
Это только вопрос юрисдикции,т.е. полномочий суда бутет решаться несколько месяцев? А как же вопли Кулебы о победе?
показати весь коментар
17.10.2021 13:18 Відповісти
Яке це пірацтво, це простий бандитизм
показати весь коментар
17.10.2021 13:50 Відповісти
 
 