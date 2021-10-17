Зеленський кликав мене в команду і в міністри. Я відмовив йому, - Комаровський
Відомий лікар і телеведучий Євгеній Комаровський двічі відмовив президенту Володимиру Зеленському, який пропонував йому спочатку посаду міністра охорони здоров'я, а потім - депутатський мандат "Слуги народу".
Про це Комаровський заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
На питання, чому Комаровський не пішов у владу із Зеленським, він відповів: "Мої стосунки з Володимиром Олександровичем абсолютно дружні ... Коли Володимир Олександрович збирався в президенти, ми з ним зустрілися в Харкові. Я сказав, що завжди готовий підказати. Бути тим , хто радить, я однозначно можу ... Володимир Олександрович мені дзвонив, кликав у команду, кликав у міністри. я сказав, що організація охорони здоров'я - це не моє, але я завжди можу бути поруч як людина, яка завжди може сказати, що стоїть за цією темою в медицині - медична наука, користь для людей чи бізнес? Я відмовив йому".
Тем более в период ковидной истерии.
Я отказал ему, - Комаровский"
Для кого "квіточку" бережёт
Рейтинг Зеленского составляет 23%, а в пояснительной записке указано, что динамика идёт на снижение. Необходимо срочно громкие победные кейсы.
Рейтинг партии Слуга Народа упал до 14%.
Люди начали разочаровываться, так как те, кому они поверили, только громко обещают, но сами просто «хапают бабло», покупая дома и машины на родственников, используют власть, чтобы уйти от ответсвенности за ДТП и радуются смертям своих коллег. То есть становятся «моральными уродами»…
https://golospravdy.eu/sluxi-raskladka-nash-istochnik-soobshhaet-chto-prishla/
Можна було одразу ставити гордона і не паритись. Результат був би єднаковий
..
Я отказал ему, - Комаровский Источник:
ему министром не интересно, головняк один.
Скажи мне, кто твой друг... (с)
Потому ни Зеркаль, ни Бессмертный, ни Комаровский + ещё длинны список профессионалов, чьи фамилии записаны правильно , не нужны зеле, чтоб тырить, кидать и родину сдавать.
