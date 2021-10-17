Зеленський кликав мене в команду і в міністри. Я відмовив йому, - Комаровський

Відомий лікар і телеведучий Євгеній Комаровський двічі відмовив президенту Володимиру Зеленському, який пропонував йому спочатку посаду міністра охорони здоров'я, а потім - депутатський мандат "Слуги народу".

Про це Комаровський заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

На питання, чому Комаровський не пішов у владу із Зеленським, він відповів: "Мої стосунки з Володимиром Олександровичем абсолютно дружні ... Коли Володимир Олександрович збирався в президенти, ми з ним зустрілися в Харкові. Я сказав, що завжди готовий підказати. Бути тим , хто радить, я однозначно можу ... Володимир Олександрович мені дзвонив, кликав у команду, кликав у міністри. я сказав, що організація охорони здоров'я - це не моє, але я завжди можу бути поруч як людина, яка завжди може сказати, що стоїть за цією темою в медицині - медична наука, користь для людей чи бізнес? Я відмовив йому".

