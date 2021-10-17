2 062 34
Під час нинішньої COVID-хвилі для пацієнтів потрібно в 2-4 рази більше кисню, ніж раніше, - заступник голови Херсонської ОДА Якименко
Херсонська область першою увійшла в червоний рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19. В ОДА повідомили, що лікарням кисню потрібно в 2-4 рази більше, ніж раніше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Микола Якименко в інтерв'ю "Главкому".
"Нікуди не поділися сезонні хвороби, серцево-судинні, що вимагають невідкладного реагування. Зараз ми зробили так, щоб відстань між пацієнтом і лікарнею, куди його доставляють, не перевищувало 40 км. Тому що під час нинішньої хвилі в 2-4 рази потрібно більше кисню для пацієнтів, ніж раніше. Причина в дуже важкому перебігу хвороби, яку ми спостерігаємо d пацієнтів", - сказав Якименко.
Топ коментарі
+8 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар17.10.2021 11:00 Відповісти Посилання
+5 Меркава
показати весь коментар17.10.2021 10:33 Відповісти Посилання
+5 18c49ed2
показати весь коментар17.10.2021 12:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Даже в гинекологии.
Харківський національний університет радіоелектроніки, 2006 р., системне програмування, програміст системний.
Працює:
Заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації з питань розвитку архівної справи, внутрішньої та інформаційної політики, залучення інвестицій, розвитку туризму і курортів та інформаційних технологій з 22 березня 2021 року.
Теперь понятно.
Фрейд всё давным-давно объяснил.
Сгорел (спалился) на работе.
Полиомиелит сложно сказать, так как массового падежа не было.
Испанка шороху наделала, но относительно падежа все было по разному, одни вымирали целыми поселениями (кто с гриппом был "мало знаком"), а другие ничего, выжили.
Шо прямо 50% болело, а остальные переносчиками были...а потом все умерли?
Если бы ты правильно прочитал мой первый коммент, то увидел бы что там написано - вырабатывает коллективный иммунитет (малый % умирает). Это было возражение на то, что ("грипп становится все обычнее и обычнее...")
И еще раз тебе повторяю - то население, которое жило тисячилетиями с определенными вирусами, получили к ним устойчивость (коллективный иммунитет) в отличии от тех, кто "их в глаза не видел"!
Монголія, Гібралтар, Куба вам в наочні приклади.
Ситуація в краіні , дійсно , критична і не тільки з Ковідом , а в усіх сферах життя !