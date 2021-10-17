Під час нинішньої COVID-хвилі для пацієнтів потрібно в 2-4 рази більше кисню, ніж раніше, - заступник голови Херсонської ОДА Якименко

Херсонська область першою увійшла в червоний рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19. В ОДА повідомили, що лікарням кисню потрібно в 2-4 рази більше, ніж раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Микола Якименко в інтерв'ю "Главкому".

"Нікуди не поділися сезонні хвороби, серцево-судинні, що вимагають невідкладного реагування. Зараз ми зробили так, щоб відстань між пацієнтом і лікарнею, куди його доставляють, не перевищувало 40 км. Тому що під час нинішньої хвилі в 2-4 рази потрібно більше кисню для пацієнтів, ніж раніше. Причина в дуже важкому перебігу хвороби, яку ми спостерігаємо d пацієнтів", - сказав Якименко.

Читайте також: Херсонська область переходить у "червону" зону