За минулу добу в Україні вакциновано проти коронавірусу 82 800 людей, - МОЗ

1 137 15

За минулу добу, 16 жовтня, 82 800 людей були вакциновані проти COVID-19 в Україні. Одну дозу отримали 48 646 осіб, повністю імунізовані - 34 154 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"З початку вакцинальної кампанії щеплено 7 922 415 осіб, з них отримали одну дозу - 7 922 413 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 6 467 945 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом зробили 14 390 358 щеплень", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

Топ коментарі
+3
Що тут можна сказати... Єдине, - йде природній відбір, природа і людство позбавляється від розумово-відсталих і занадто полохливих.
показати весь коментар
17.10.2021 11:18 Відповісти
+2
Пономаренко, не позорься.
Уже все поняли уровень твоего развития. Молись дальше на телевизор, баран
показати весь коментар
17.10.2021 15:16 Відповісти
+1
Предлагаю всех кто не вакцинировался штрафовать на стоимость лечения от коронавируса а тех кто заболел лечить за их счет или в кредит. Смысл из гос бюджета кормить фармацептические корпорации!?
показати весь коментар
17.10.2021 11:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це не природній відбір, а євгеніка. Вакцина - пряме втручання в еволюцію. Але це не суть, враховуючи, що переважна кількість вакцин реально рятують людство, то в більшості випадків такі втручання є виправданними, проте перед тим, як використовувати використовувати на великій кількості людей повинна пройти певна кількість часу, щоб запобігти якомога більшій кількості негативних наслідків. В даному випадку цього не відбувається, що і насторожує людей.
показати весь коментар
17.10.2021 11:36 Відповісти
Насторожує? Мягко сказано. 30 років розробляли вакцину від малярії, 4 останні роки випробовували і її ефективність 34%. А те що колють типу від корони вакциною назвати не можна. Де ця бурда випробована, де сертифікована ? На якій підставі виробники називають ефективність 80% ?
показати весь коментар
17.10.2021 15:09 Відповісти
Статистика інших країн вже демонструє те, що зараз лікувати в основному доводиться тих, хто від великого розуму вколов собі експериментальну жижу. І що накажеш робити з такими ініціативними дурниками, як ти?
показати весь коментар
17.10.2021 12:23 Відповісти
Под иншими ты подразумеваешь свою родину Кацапстан ватник лаптеногий? Вот статистика по израилю показывает что дохнут только антиваксеры!
показати весь коментар
17.10.2021 12:29 Відповісти
Ч.М.О. немите, що ти таке верзеш? Ти українську мову вивчи, дурнику, а вже потім будеш хрюкати про чиюсь національність.
показати весь коментар
17.10.2021 14:11 Відповісти
Встречное предложение. Если вакцинированный заболел, высчитывать с него за халявную вакцинацию, за лечение не только его, а и за лечение ещё тысячи или двух тысяч людей которых он потенциально мог инфицировать, ведь он же шастает уверенный в противовирусном бронежилете, а ещё возложить на них компенсации за простой на производстве, там ведь рассчитывали что вакцинированный не уйдет на больничный а будет работать.
показати весь коментар
17.10.2021 15:00 Відповісти
Пономаренко,тебя первого нужно оштрафовать. За тупость!
Сделай уже себе лоботомию. Избавь общество от своего присутствия. И от своих высеров.
Укололся, сиди и жди прихода
А другим людям не стоит навязывать своё глупое мнение
показати весь коментар
17.10.2021 15:12 Відповісти
А если вирус мутирует то разрешить отстрел антивакцеров как бешенных собак! Собак ведь отстреливают бешенных потому что они являются инкубаторами и распространителями вируса! Чем антиваксеры лучше?!
показати весь коментар
17.10.2021 11:27 Відповісти
Ого как мутант заговорил. Для мутантов не вакцинированные - бешенные собаки. А какую хрень эти мутанты сами разносят даже страшно подумать. Но маски сброшены, нужно готовиться к войне с мутантами, они уже показывают зубы.
показати весь коментар
17.10.2021 14:47 Відповісти
