За минулу добу в Україні вакциновано проти коронавірусу 82 800 людей, - МОЗ

За минулу добу, 16 жовтня, 82 800 людей були вакциновані проти COVID-19 в Україні. Одну дозу отримали 48 646 осіб, повністю імунізовані - 34 154 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"З початку вакцинальної кампанії щеплено 7 922 415 осіб, з них отримали одну дозу - 7 922 413 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 6 467 945 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом зробили 14 390 358 щеплень", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

