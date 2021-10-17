Член Ради з міжнаціональних відносин при президенті РФ Безпалько запропонував ліквідувати Україну як державу

Член Ради з питань міжнаціональних відносин при президенті Росії Богдан Безпалько стверджує, що нині неможливо примусити Київ припинити військові дії на Донбасі, проте є спосіб, який допоможе встановити мир.

В інтерв'ю російським ЗМІ він запропонував ліквідацію української держави як найвигідніше для всіх сторін вирішення проблеми, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Лента.ру".

На його думку, у влади сучасної України нібито немає суб'єктності, а інструментарієм зовнішнього управління Заходу в країні виступають впливові націоналісти. Також політолог зазначив, що в такій ситуації не передбачається ніякого прогресу у виконанні Мінських угод. При цьому він ні слова не сказав про систематичне порушення Росією Мінських угод, а також про підбурювання до цього найманців РФ.

"Кращим засобом була б ліквідація самої України як держави. Це було б краще не тільки для Росії і жителів Донбасу, але для громадян самої України, для тих, хто там живе", - стверджує Безпалько.

Він додав, що влада країни нібито робить всілякі дії, спрямовані на те, щоб життя її громадян ставало тільки гіршим, а суспільні інститути, інфраструктура, промисловість і медицина руйнувалися. Саме тому, як вважає Безпалько, "демонтаж" української державності став би кращим сценарієм.

Читайте також: Никифоров про Нормандський формат: із Росії офіційно оформленої готовності зустрічатися не надходило

Водночас він у властивій РФ манері промовчав про російську агресію проти України, про роль РФ у розпалюванні конфлікту на Донбасі, поклавши всю відповідальність на Україну.