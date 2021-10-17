Член Ради з міжнаціональних відносин при президенті РФ Безпалько запропонував ліквідувати Україну як державу
Член Ради з питань міжнаціональних відносин при президенті Росії Богдан Безпалько стверджує, що нині неможливо примусити Київ припинити військові дії на Донбасі, проте є спосіб, який допоможе встановити мир.
В інтерв'ю російським ЗМІ він запропонував ліквідацію української держави як найвигідніше для всіх сторін вирішення проблеми, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Лента.ру".
На його думку, у влади сучасної України нібито немає суб'єктності, а інструментарієм зовнішнього управління Заходу в країні виступають впливові націоналісти. Також політолог зазначив, що в такій ситуації не передбачається ніякого прогресу у виконанні Мінських угод. При цьому він ні слова не сказав про систематичне порушення Росією Мінських угод, а також про підбурювання до цього найманців РФ.
"Кращим засобом була б ліквідація самої України як держави. Це було б краще не тільки для Росії і жителів Донбасу, але для громадян самої України, для тих, хто там живе", - стверджує Безпалько.
Він додав, що влада країни нібито робить всілякі дії, спрямовані на те, щоб життя її громадян ставало тільки гіршим, а суспільні інститути, інфраструктура, промисловість і медицина руйнувалися. Саме тому, як вважає Безпалько, "демонтаж" української державності став би кращим сценарієм.
Водночас він у властивій РФ манері промовчав про російську агресію проти України, про роль РФ у розпалюванні конфлікту на Донбасі, поклавши всю відповідальність на Україну.
Страна: паРаша
Адрес: масковская обл., г. мАсква, проспект чЛенинградский 33А, кв. 427
Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украина.
Антиукраинская пропаганда.
Член Президиума Совета при Президенте российской Федерации по межнациональным отношениям
Председатель правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурной автономия «Украинцы россии», Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ.
Дата рождения: 05.07.1975
Страницы в соцсетях: https://vk.com/ucrainica , https://www.facebook.com/ucrainica
Источник: https://svpressa.ru/politic/article/179816/ , http://svpressa.ru/online/sptv/127914/ , https://antimaidan.ru/article/11270 , http://ruskline.ru/author/b/bezpal_ko_bogdan/
19.01.2020. На Росії хочуть, щоб в оновленій Конституції були закріплені норми, які дозволять регіонам України і Білорусі увійти до складу РФ.Про це заявив лідер громадської організації «Українці Росії», політолог Богдан Безпалько, який став членом комісії з внесення змін до російської Конституції, пишуть https://diana-mihailova.livejournal.com/4414322.html росЗМІ . «Мені б дуже хотілося, щоб право на іреденту - возз'єднання всього російського світу - було закріплено не просто в законодавстві, але і в Конституції Росії. Тоді б будь-який регіон не тільки України, а й Білорусі мав би можливість приєднання до Росії на підставі цього положення Конституції, а не тільки положення про право націй на самовизначення», - сказав він.» https://zik.ua/news/2020/01/19/v_onovlenii_konstytutsii_rf_khochut_zafiksuvaty_pryiednannia_ukrainy_ta_bilorusi_955548
17.10.2021. Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет», - утверждает Безпалько.
Он добавил, что власти страны якобы совершают всевозможные действия, направленные на то, чтобы жизнь ее граждан становилась только хуже, а общественные институты, инфраструктура, промышленность и медицина разрушались. Именно по этой причине, как считает Безпалько, «демонтаж» украинской государственности стал бы лучшим сценарием. Источник:
Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.
За перебриком эту дату не собираются отмечать, так может Украина напомнит о 300летии этой недоимперии?!
Вместе со своим ************
Китайцы им покажут, как это слово из Библии работает