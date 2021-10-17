УКР
Член Ради з міжнаціональних відносин при президенті РФ Безпалько запропонував ліквідувати Україну як державу

Член Ради з питань міжнаціональних відносин при президенті Росії Богдан Безпалько стверджує, що нині неможливо примусити Київ припинити військові дії на Донбасі, проте є спосіб, який допоможе встановити мир.

В інтерв'ю російським ЗМІ він запропонував ліквідацію української держави як найвигідніше для всіх сторін вирішення проблеми, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Лента.ру".

На його думку, у влади сучасної України нібито немає суб'єктності, а інструментарієм зовнішнього управління Заходу в країні виступають впливові націоналісти. Також політолог зазначив, що в такій ситуації не передбачається ніякого прогресу у виконанні Мінських угод. При цьому він ні слова не сказав про систематичне порушення Росією Мінських угод, а також про підбурювання до цього найманців РФ.

"Кращим засобом була б ліквідація самої України як держави. Це було б краще не тільки для Росії і жителів Донбасу, але для громадян самої України, для тих, хто там живе", - стверджує Безпалько.

Він додав, що влада країни нібито робить всілякі дії, спрямовані на те, щоб життя її громадян ставало тільки гіршим, а суспільні інститути, інфраструктура, промисловість і медицина руйнувалися. Саме тому, як вважає Безпалько, "демонтаж" української державності став би кращим сценарієм.

Читайте також: Никифоров про Нормандський формат: із Росії офіційно оформленої готовності зустрічатися не надходило

Водночас він у властивій РФ манері промовчав про російську агресію проти України, про роль РФ у розпалюванні конфлікту на Донбасі, поклавши всю відповідальність на Україну.

Топ коментарі
+70
Є така приказка свинособака кацапська - " Не рий іншому яму бо сам в неї ляжеш"!!!
17.10.2021 11:39 Відповісти
+58
Анексія України і асиміляція українців ,це споконвічна мета Московської орди !!!)))
17.10.2021 11:40 Відповісти
+54
ну вперед
станешь безголовко
17.10.2021 11:40 Відповісти
Гебельс відпочиває...
17.10.2021 14:31 Відповісти
Бодливой корове...
17.10.2021 14:42 Відповісти
Ще один глашатий нічних поллюцій *****. Тепер вже з українським прізвищем. Це ***** спеціально придумалО.
17.10.2021 14:44 Відповісти
Где смертный вырок этому чму от наших судов?
17.10.2021 14:50 Відповісти
Гидота "окацаплена".
17.10.2021 14:58 Відповісти
Они уже ментально подготавливают соссиян, чтоб в случае нападения на Украину, у ***** был полный одобрямс со стороны своего народа!!
17.10.2021 16:59 Відповісти
Ось у чому расєяни завжди, без зайвої прелюдії одностайні, це коли пропонується нахилити українців, у військовий спосіб їм навіть цікавіше...
17.10.2021 18:35 Відповісти
Армия и мова-это уже субъектность.Этого вполне достаточно для субъектности.Вот где у москалей субъектность не понятно.Совокупность порабощённых этносов,которые имеют свою субъектность,подавляемую диктатом Метрополии, не делает из Рашки субъекта,а делает сотканного из мёртвых частей(этносов) Франкенштейна
17.10.2021 17:16 Відповісти
Дата рождения: 05.07.1975

Страна: паРаша

Адрес: масковская обл., г. мАсква, проспект чЛенинградский 33А, кв. 427



Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украина.
Антиукраинская пропаганда.
Член Президиума Совета при Президенте российской Федерации по межнациональным отношениям
Председатель правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурной автономия «Украинцы россии», Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ.
Дата рождения: 05.07.1975

Страницы в соцсетях: https://vk.com/ucrainica , https://www.facebook.com/ucrainica
Источник: https://svpressa.ru/politic/article/179816/ , http://svpressa.ru/online/sptv/127914/ , https://antimaidan.ru/article/11270 , http://ruskline.ru/author/b/bezpal_ko_bogdan/

19.01.2020. На Росії хочуть, щоб в оновленій Конституції були закріплені норми, які дозволять регіонам України і Білорусі увійти до складу РФ.Про це заявив лідер громадської організації «Українці Росії», політолог Богдан Безпалько, який став членом комісії з внесення змін до російської Конституції, пишуть https://diana-mihailova.livejournal.com/4414322.html росЗМІ . «Мені б дуже хотілося, щоб право на іреденту - возз'єднання всього російського світу - було закріплено не просто в законодавстві, але і в Конституції Росії. Тоді б будь-який регіон не тільки України, а й Білорусі мав би можливість приєднання до Росії на підставі цього положення Конституції, а не тільки положення про право націй на самовизначення», - сказав він.» https://zik.ua/news/2020/01/19/v_onovlenii_konstytutsii_rf_khochut_zafiksuvaty_pryiednannia_ukrainy_ta_bilorusi_955548

17.10.2021. Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет», - утверждает Безпалько.
Он добавил, что власти страны якобы совершают всевозможные действия, направленные на то, чтобы жизнь ее граждан становилась только хуже, а общественные институты, инфраструктура, промышленность и медицина разрушались. Именно по этой причине, как считает Безпалько, «демонтаж» украинской государственности стал бы лучшим сценарием. Источник:

Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

#R1219233X84A17A48A41N

.
17.10.2021 18:26 Відповісти
От поверьте, если у них нашу государственность разрушить таки получится, то они нас виноватыми во всем сделают. В развязании войны, обстрелах, разрушениях, во всех грехах. Любую свою правду нарисуют. И принудят всему ОРДЛО компенсировать материальный и моральный ущерб, и пенсии по потере кормильца выплачивать. И к невинно убиенным причислят еще и всех сдохших здесь запоребриковцев, и их еще и будем спонсировать. Все будем спонсировать этот бедлам, и любители русского мира в том числе. Даже, я вам скажу, в основном любители Путина и будут спонсировать. Потому, что другим в этой стране не будет места.
17.10.2021 18:29 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F 22 октября (2 ноября) 1721 года Московия была переименована Сенатом в Россию, а Петр 1 именован императором.
За перебриком эту дату не собираются отмечать, так может Украина напомнит о 300летии этой недоимперии?!
17.10.2021 18:54 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3699439.html З народної мови наших предків. Ще одна правильна назва "мишебратьєв"


17.10.2021 18:59 Відповісти
Кислобздій - дуже правильна назва
17.10.2021 19:02 Відповісти
Он грибов галюциногенных объелся...
Вместе со своим ************
17.10.2021 19:35 Відповісти
Взявший меч от меча погибнет (с)
Китайцы им покажут, как это слово из Библии работает
18.10.2021 05:34 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 